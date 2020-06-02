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Новини Коронавірус і карантин
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Відставка Кабміну під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою, - "слуга народу" Кравчук

Відставка Кабміну під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою, -

У фракції "Слуга народу" вважають, що відставка Кабінету Міністрів під час коронавірусу може закінчитися політичною кризою.

Про це в інтерв'ю "LB.ua" повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що вже час змінювати Кабмін. Можуть бути якісь зміни окремих міністрів. Як виявилось, це можна робити і після місяця їхньої роботи. Але зміна Кабміну під час коронавірусу, під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою. Бо якщо не формується протягом місяця Кабмін, якщо коаліція не висуває його, немає голосів, то це перевибори", - пояснила нардепка.

За словами Кравчук, разом з тим у фракції багато незадоволених діяльністю деяких міністрів, які ігнорують засідання комітетів Ради і не інформують депутатів про свою діяльність.

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"Уряд Шмигаля трошки закрився у своєму світі. Є багато критики, яку я чула від депутатів, про те, що міністри не приходять на засідання комітетів, не відповідають на запити, не беруть участь в якихось робочих групах, про щось депутати дізнаються з соцмереж. Якраз це і є основною причиною, а не зміна керівника Офісу. Стало уже зрозуміло, що будуть критичні питання, коли ми отримали програму уряду. Я розумію, що Кабмін протягом місяця мав подати цю програму і треба було встигнути, щоб зберегти ці дедлайни. Але сам зміст програми не задовільнив жоден комітет, і її відправили на доопрацювання", - зазначила заступниця голови фракції.

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) відставка (1459) Кравчук Євгенія (374) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
ТО бишь кабмин во время экономического кризиса может вытворять все что угодно... министры в кабмине могут быть откровенными идиотами....и сменить ни кабмин ни министров нельзя..?? Да ты просто гений....зеленый....сразу видно трускавецкую аккадемию кончал....
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02.06.2020 16:11
+21
и чет они "забыли" - что прошлый кабмин тоже разогнали во время кризиса, устроенный ними же
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02.06.2020 16:11
+17
земразь сцыт перевыборов больше всего на свете))))
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02.06.2020 16:09
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земразь сцыт перевыборов больше всего на свете))))
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02.06.2020 16:09 Відповісти
и чет они "забыли" - что прошлый кабмин тоже разогнали во время кризиса, устроенный ними же
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02.06.2020 16:11 Відповісти
если бєжать по минному полю, то есть шанс остаться жить. С єтим кабминам ничего не светит.Они просто не понимают, зачем они вообще.Им и в голову не приходит, что они должні обеспечивать процветание граждан своей страны. Вот в 145 странах из 150 в мире госчиновники знают, зачем они - а наши думают, что их цель взять кредит и продать землю и все остальное...ну и население куда-нибудь сплавить.
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02.06.2020 17:17 Відповісти
Отставка Кабмина во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1776
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02.06.2020 16:10 Відповісти
ТО бишь кабмин во время экономического кризиса может вытворять все что угодно... министры в кабмине могут быть откровенными идиотами....и сменить ни кабмин ни министров нельзя..?? Да ты просто гений....зеленый....сразу видно трускавецкую аккадемию кончал....
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02.06.2020 16:11 Відповісти
А прошлий кабмін під час чого ви розігнали?
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02.06.2020 16:13 Відповісти
В отставках смысла нет, ибо выковыряют такое же, очередное ничтожество, как самокатчик и шмыгальщик.
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02.06.2020 16:13 Відповісти
смысл есть и огромный - посмеяться, наблюдая как зебилы будут офигевать от новых "министров", а кандидатуры - будут прятаться от такого "счастья"
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02.06.2020 16:20 Відповісти
Вывод - экономический кризис (как и любой кризис) крайне выгоден для любого коррумпированного и неумелого правительства. Поэтому - до тех пор, пока мы не вздернем на фонарях тех сволочей, которые верещат "не раскачивайте лодку!", кризисы у нас не прекратятся.
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02.06.2020 16:14 Відповісти
Раскачивать лодку, в которой сидишь - это занятие для умственно неполноценных,

а в данном случае лодку раскачали сами пассажиры
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02.06.2020 16:33 Відповісти
Интересно услышать мнение умственно полноценного комментатора - кого именно он называет "пассажирами" в государственной лодке, а кого - "гребцами"? Ну-ка?
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02.06.2020 16:38 Відповісти
а так не понятно ?

гребцы - чиновники.
пассажиры -население, нанявшее гребцов.
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02.06.2020 16:42 Відповісти
****, ми, 25%, тонемо разом з тими 73%... А тобі **********...
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02.06.2020 16:47 Відповісти
При чём тут ********** ?

Я служил на корабле и посмотрел бы я на того отважного, кто среди моря начал бы раскачивать лодку.

А по сути, государство - это и есть корабль, на котором есть пассажиры - избиратели и есть команда - государственные чиновники.

Где тут смешно ?
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02.06.2020 16:51 Відповісти
Ну, а шо ми могли зробити з отими 73%? За борт їх не викинеш...
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02.06.2020 16:59 Відповісти
так я і не писав, шо ми могли шось зробити.

я написав, як воно трапилось по факту.
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02.06.2020 17:02 Відповісти
Да, понятно. Я так и думал, что разговариваю с типичным ватником из-за поребрика. У нас принято считать гребцами (движущей силой) - налогоплательщиков, а чиновников - не более чем обслугой в рубке. А в России считают, что гребут - власть имущие, а всё прочее население - балласт, пассажиры. Я так и думал, что вы это напишете. Спасибо за подтверждение. Гребите дальше. И желательно - отсюда. Думаю, вы знаете - куда именно.
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02.06.2020 16:51 Відповісти
З якого переляку ти раптом вирішив, що пасажири - то баласт ?

Пасажири своїми грошима за квитки оплачують роботу команди.

Виборці своїми податками оплачують роботу держслужбовців.

До чого тут якісь кацапські "властьімущіє", якшо наших держслужбовців прямо або опосередковано вибрали саме платники податків ?
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02.06.2020 16:55 Відповісти
))) Поздно использовать "мову", она на тебе смотрится как на корове - седло. Куда важнее то, ЧТО ты говоришь, а не то, как ты говоришь. Свой каминг-аут ты уже произвел, нечего теперь стыдливо верещать: "я этого не подразумевал!"
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02.06.2020 16:57 Відповісти
припиняйте "дружній вогонь"
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02.06.2020 17:01 Відповісти
іди нахрєн
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02.06.2020 17:03 Відповісти
Кадровий голод це коли обираєш собі в керманичі профнепридатну людину, потім таких же слуг народу і кричиш на все горло, що нема кого назначити на посаду. Все дуже просто - професіонали не увійшли у ті знамениті 73%.
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02.06.2020 16:17 Відповісти
Кадровий голод це коли обираєш собі в керманичі профнепридатну людину істоту
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02.06.2020 19:30 Відповісти
боятся корыто потерять, эеленые мародеры
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02.06.2020 16:18 Відповісти
Да тут бесконечный экономический кризис с 2014, хоть уже 4 правительства сменится. И не закончится хоть со следующими 4-мя.
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02.06.2020 16:19 Відповісти
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/467218, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Тому що в Україні економічна криза почалася в 2011-му (нульовий ріст ВВП); в 2013-му - відбувся Майдан Гідності; а в 2014-му - розпочалась війна з усіма її негативними наслідками. І, до речі, по результатам першого півріччя 2019-го економічні показники Україні перевершили довоєнні (2013-го року).
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02.06.2020 16:44 Відповісти
Хуже не будет!
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02.06.2020 16:20 Відповісти
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02.06.2020 17:02 Відповісти
"Какая разница!!!"
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02.06.2020 20:08 Відповісти
Ой-вей, какой-такой политический кризис может быть при 73% и монобольшинстве в Раде?
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02.06.2020 16:26 Відповісти
Може зразу весь КМ разом з зеленим непорозумінням зразу винести?
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02.06.2020 16:26 Відповісти
А вы друзья , как не садитесь всё в музыканты не годитесь (
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02.06.2020 16:27 Відповісти
Зегниди нінащо нездатні....
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02.06.2020 19:28 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html Доходы госбюджета в мае упали на 38% Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html Відставка Кабміну під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4074 По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн).https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html#more-104853 Читать далее
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02.06.2020 16:30 Відповісти
А вот Грося приводил всех министров в Раду каждую пятницу!
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02.06.2020 16:32 Відповісти
у хорошего менеджера при его отсутствии
работа идёт ещё лучше -- никто не мешает
если этого нет -- менеджера нужно уволить
это не значит что он ничего не делает
работу нужно направлять в нужное русло
каждый должен знать что он должен делать
без ежидневных указаний
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02.06.2020 18:20 Відповісти
а "отсебятина" в ценообразовании на коммуналку правительством приведут к ПОЛНОМУ кризису вообще...и за непродолжительное время.
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02.06.2020 19:22 Відповісти
Це чергові Зе-грабіжники...Криза нікуди незникала...Криза,це Зе-гнида...
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02.06.2020 19:26 Відповісти
"Нема ніякої кризи, просто хтось 3,14***** наші гроші!"
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02.06.2020 20:10 Відповісти
ніяких - 'хтось' Є - чергові...
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02.06.2020 22:55 Відповісти
"З пісні слів не викинеш..." А в цитату не вставиш.
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02.06.2020 23:24 Відповісти
Хуже не будет .
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02.06.2020 23:24 Відповісти
 
 