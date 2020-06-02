Відставка Кабміну під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою, - "слуга народу" Кравчук

У фракції "Слуга народу" вважають, що відставка Кабінету Міністрів під час коронавірусу може закінчитися політичною кризою.

Про це в інтерв'ю "LB.ua" повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що вже час змінювати Кабмін. Можуть бути якісь зміни окремих міністрів. Як виявилось, це можна робити і після місяця їхньої роботи. Але зміна Кабміну під час коронавірусу, під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою. Бо якщо не формується протягом місяця Кабмін, якщо коаліція не висуває його, немає голосів, то це перевибори", - пояснила нардепка.

За словами Кравчук, разом з тим у фракції багато незадоволених діяльністю деяких міністрів, які ігнорують засідання комітетів Ради і не інформують депутатів про свою діяльність.

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"Уряд Шмигаля трошки закрився у своєму світі. Є багато критики, яку я чула від депутатів, про те, що міністри не приходять на засідання комітетів, не відповідають на запити, не беруть участь в якихось робочих групах, про щось депутати дізнаються з соцмереж. Якраз це і є основною причиною, а не зміна керівника Офісу. Стало уже зрозуміло, що будуть критичні питання, коли ми отримали програму уряду. Я розумію, що Кабмін протягом місяця мав подати цю програму і треба було встигнути, щоб зберегти ці дедлайни. Але сам зміст програми не задовільнив жоден комітет, і її відправили на доопрацювання", - зазначила заступниця голови фракції.