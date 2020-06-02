Відставка Кабміну під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою, - "слуга народу" Кравчук
У фракції "Слуга народу" вважають, що відставка Кабінету Міністрів під час коронавірусу може закінчитися політичною кризою.
Про це в інтерв'ю "LB.ua" повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що вже час змінювати Кабмін. Можуть бути якісь зміни окремих міністрів. Як виявилось, це можна робити і після місяця їхньої роботи. Але зміна Кабміну під час коронавірусу, під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою. Бо якщо не формується протягом місяця Кабмін, якщо коаліція не висуває його, немає голосів, то це перевибори", - пояснила нардепка.
За словами Кравчук, разом з тим у фракції багато незадоволених діяльністю деяких міністрів, які ігнорують засідання комітетів Ради і не інформують депутатів про свою діяльність.
"Уряд Шмигаля трошки закрився у своєму світі. Є багато критики, яку я чула від депутатів, про те, що міністри не приходять на засідання комітетів, не відповідають на запити, не беруть участь в якихось робочих групах, про щось депутати дізнаються з соцмереж. Якраз це і є основною причиною, а не зміна керівника Офісу. Стало уже зрозуміло, що будуть критичні питання, коли ми отримали програму уряду. Я розумію, що Кабмін протягом місяця мав подати цю програму і треба було встигнути, щоб зберегти ці дедлайни. Але сам зміст програми не задовільнив жоден комітет, і її відправили на доопрацювання", - зазначила заступниця голови фракції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а в данном случае лодку раскачали сами пассажиры
гребцы - чиновники.
пассажиры -население, нанявшее гребцов.
Я служил на корабле и посмотрел бы я на того отважного, кто среди моря начал бы раскачивать лодку.
А по сути, государство - это и есть корабль, на котором есть пассажиры - избиратели и есть команда - государственные чиновники.
Где тут смешно ?
я написав, як воно трапилось по факту.
Пасажири своїми грошима за квитки оплачують роботу команди.
Виборці своїми податками оплачують роботу держслужбовців.
До чого тут якісь кацапські "властьімущіє", якшо наших держслужбовців прямо або опосередковано вибрали саме платники податків ?
людинуістоту
работа идёт ещё лучше -- никто не мешает
если этого нет -- менеджера нужно уволить
это не значит что он ничего не делает
работу нужно направлять в нужное русло
каждый должен знать что он должен делать
без ежидневных указаний