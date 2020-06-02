Контракт із Ройтбурдом розірвано не буде. Одеська ОДА надасть йому всю можливу юридичну допомогу, - Куций

Одеська обладміністрація підтримає в суді позицію Олександра Ройтбурда щодо незаконності його звільнення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав очільнмк Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно зустрічалися з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом та обговорили наші подальші дії щодо захисту повноцінної роботи установи і команди.

Олександр має намір оскаржити рішення суду. Одеська обласна державна адміністрація надасть всю можливу юридичну допомогу і виступить третьою стороною на боці позивача. Контракт із Ройтбурдом розірвано не буде. Таке рішення має базуватися на результатах роботи, а Олександр, як керівник установи, на мою думку, перетворив занедбаний музей на популярне і знакове місце. Олександр розповів про плани розвитку музею. Вони дуже амбітні, але реальні. Про всі плани та перспективи він розповість трохи пізніше. Зараз першочергове завдання - відстоювати правову позицію керівництва Одеського художнього музею.

Працюємо разом для єдиної мети".





Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було прийнято голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

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Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд поновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. 1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.