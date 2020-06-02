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У перший день відновлення руху електричок перевезено понад 48 тис. пасажирів, - "Укрзалізниця"

У перший день відновлення руху електричок перевезено понад 48 тис. пасажирів, -

"Укрзалізниця" в перший день відновлення курсування приміських поїздів - 1 червня - перевезла в приміському сполученні 48,1 тис. пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Водночас "Укрзалізниця" закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом, адже лише свідоме ставлення та неухильне дотримання рекомендацій МОЗ гарантуватиме безпеку проїзду залізницею.

Під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції - не менше 1,5 м, у разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" з 1 червня починає перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Також читайте: Запуск міської електрички в Києві переноситься - не встигли закінчити ремонт електропоїздів

Автор: 

Укрзалізниця (6827) електричка (204)


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+ зекономили на прибиранні вагонів...
молодці!
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02.06.2020 16:17 Відповісти
А говорят как о угле каком-то..
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02.06.2020 16:27 Відповісти
це - перемога!!!
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02.06.2020 16:33 Відповісти
 
 