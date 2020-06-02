50 нардепів оскаржили в КС закон про амністію учасників Революції Гідності. ДОКУМЕНТ
50 депутатів Верховної Ради, переважно з проросійської фракції ОПЗЖ, 29 травня оскаржили в Конституційному Суді закон про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце під час Революції Гідності.
Про це повідомила у вівторок пресслужба Конституційного Суду, передає Цензор.НЕТ.
Автори подання вказують, що під час масових акцій протесту в листопаді 2013 року - лютому 2014 року загинули близько 100 протестувальників і близько тисячі зазнали поранень; було вбито 23 співробітники правоохоронних органів, 932 було поранено, зокрема 257 - важко, а 158 - з вогнепальної зброї.
"Окремі учасники масових акцій протесту відкрито зізнаються в застосуванні вогнепальної зброї до представників правоохоронних органів, їхньому вбивстві і в скоєнні тяжких злочинів іншого характеру. Але такі злочини внаслідок ухваленого закону не підлягають розслідуванню, а осіб, які підозрюються в їхньому вчиненні, звільнено від кримінальної відповідальності", - сказано в документі.
На думку депутатів, таким чином у суспільстві було сформовано враження про дозволеність безкарно скоювати злочини проти життя і здоров'я людини, а також потерпілі від злочинів були позбавлені гарантованих їм конституційних прав і свобод.
Загалом, за оцінками авторів подання, цей закон суперечить 16 статтям Конституції України.
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Ст. 58 Конституції: закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи...
Схожий приклад: якщо у нас в 90-х не було статті за хакерство, а в 2000-х її прийняли, то вона не поширювалася на дії, які були вчинені в 90-х.
однако я уверен,что если бы Майдан проиграл, януковощ провел бы жосткую репрессию в Украине и посадил бы миллионы украинцев
Жги, Господи...
как такое умещается в твоем ватном мозгу?
Безкарність породжує вседозволеність.
А так, Скороход Анна, которую выгнали из "слуг", жена российского миллионера фсбшника, лоббировала правки в комитете, пока под зад не дали.
Вся "элита" собралась)
А где эта ватная плесень бужанский в списках?)
Входите в тему!!!! Думайте!!!!
Зеленский ненавидит Майдан, хотя и стал благодаря ему президентом. Парадокс.
Добровольцям приготуватися...
Дебіли, ви зробили це разом!
Тепер зрозуміло чому "НКН" прийняла рішення не підтримувати Майдан.
А це завдяки тому, що по закону, який вони для себе зфіглювали, кандидатом може стати тільки людина яка вносить найбільшу в світі, багатомільйонну виборчу заставу. Це при самому бідному народі в Європі.
А наприклад в Польщі взагалі немає виборчої застави. Там кандидат має набрати певну кількість підписів виборців у підтримку. Тому там і майдани не потрібні. А наші майдани відсувають одних бариг, очищаючи шлях іншим баригам. Дивно, що ніхто не розуміє простих речей.
Давайте виходити на наступний майдан і кров'ю очищати шлях ще іншим баригам.
От треба було наприкінці лютого 14 року перевішати та перестріляти усіх цих ригівських покидьків. Пожаліли. А вони нас - не пожаліють.