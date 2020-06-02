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Новини
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Харків'янка віддавала шахраям гроші спочатку за "висунення в депутати", а потім за "посаду голови ОДА", - Нацполіція

Харків'янка віддавала шахраям гроші спочатку за

Співробітники Шевченківського відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №1 затримали в Харкові двох мешканців Києва, які "продавали" призначення на керівні посади в органах влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області

"Під час одержання першої частини грошей у сумі 150 тис. дол. затримали 68 і 52-річних мешканців Києва. Зловмисників затримано", - йдеться в повідомленні.

До правоохоронців звернулася харків'янка, яка повідомила, що в жовтні минулого року віддала людям, з якими звела її знайома, завдаток у розмірі $60 тис за проведення агітації та лобіювання інтересів як кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах, але кандидатом у нардепи так і не стала та у виборах не брала участі.

За цим фактом 23 березня було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

30 квітня жінка ще раз зустрілася в Києві з людьми, яким віддала гроші, з приводу їхнього повернення. Цього разу вони запропонували її супутнику за $1 млн стати главою Харківської облдержадміністрації та за $100 тис. знайти кандидатуру на посаду керівника ГУ Державної податкової служби в Харківській області. Як завдаток шахраї просили їм передати частинами $500 тис.

Правоохоронці затримали шахраїв у харківському ресторані після одержання першого траншу ($150 тис.) обумовленої суми.

Як повідомлялося, раніше про затримання в одному з ресторанів Харкова після одержання ними першої частини суми неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на посади голови обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області, повідомив глава обладміністрації Олексій Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох киян затримано в Харкові під час "продажу" за $ 1 млн посади голови ОДА, - Кучер

Автор: 

шахрайство (1073) Харків (5563)


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Топ коментарі
+11
Я уже говорил - в Украине не переведутся Хлестаковы и их жертвы ) Бессмертный Гоголь и страна мертвых душ. Особенно в Харькове - городе, известном своим пророссийским менталитетом и рабским быдлом.
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02.06.2020 16:41
+10
братья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой бродят по Украине толпами.
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02.06.2020 16:55
+7
дура-дурой...а туда же...в депутатки )))) хотя... ничего удивительного..
знакомая - кидала ))) развела лохушку на бабки... хорошая знакомая))))
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02.06.2020 16:43
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Я уже говорил - в Украине не переведутся Хлестаковы и их жертвы ) Бессмертный Гоголь и страна мертвых душ. Особенно в Харькове - городе, известном своим пророссийским менталитетом и рабским быдлом.
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02.06.2020 16:41 Відповісти
братья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой бродят по Украине толпами.
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02.06.2020 16:55 Відповісти
дура-дурой...а туда же...в депутатки )))) хотя... ничего удивительного..
знакомая - кидала ))) развела лохушку на бабки... хорошая знакомая))))
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02.06.2020 16:43 Відповісти
Слышу денег громкий шелест , это лох идет на нерест .
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02.06.2020 16:50 Відповісти
😂)))Зе команда потеряла ценного депутата
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02.06.2020 17:07 Відповісти
И вы верите, что в Харькове кто-то не покупает хлебные должности? или в другом городе или в том же Киеве? Да даже брат Ермака на этом погорел
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02.06.2020 16:45 Відповісти
Не хреновые у этой дурочки доходы. Очень не хреновые, чтобы вестись на такой бред
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02.06.2020 16:47 Відповісти
Из бюджета доход. Не свои же кровные.
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02.06.2020 17:01 Відповісти
Харків'янка віддавала шахраям гроші спочатку за "висунення в депутати", а потім за "посаду голови ОДА", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7317
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02.06.2020 16:52 Відповісти
ну и дура
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02.06.2020 16:53 Відповісти
А вона не згодна бо вважала що "інвестує в майбутнє".
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02.06.2020 17:00 Відповісти
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02.06.2020 17:14 Відповісти
Правильно говорить не харьковчанка, а лоханка.. и лишний раз убеждаешься в истине - без лоха жизнь плоха..
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02.06.2020 16:57 Відповісти
Неужели Ермаков задержали?))) Или они не мошенники и просто торгуют должностями?)))
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02.06.2020 16:58 Відповісти
На этот раз они предложили ее спутнику за $1 млн стать главой Харьковской облгосадминистрации и за $100 тыс найти кандидатуру на должность руководителя ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Что-то вообще ничего не понятно.
Первый раз развели барышню на 60 тыс баков, мол будут ее продвигать в депутатки.
А во второй раз ее хахалю предложили за лям стать главой харьковской ОГА.
А что еще за поиск кандидатуры за 100 тыщ?
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02.06.2020 17:17 Відповісти
в неї вистачило клепки під час другого розводилова звернутися до ментів...
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02.06.2020 17:21 Відповісти
Это понятно, что там не все в порядке с здравомыслием. Просто не ясна ситуация.

Развели тетку, разводили ее дебила-сожителя, но при чем тут еще и поиск кандидатуры на должность руководителя налоговой службы?

Т.е. эта парочка заказала аферистам еще и поиск лоха, готового занять должность руководителя налоговой - получается, лохушка и ее сожитель могут обеспечить такую должность тому, кто заплатил бы 100 штук?
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02.06.2020 18:25 Відповісти
эх, не повезло, не на тех людей попала. А ведь могло и выгореть!
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02.06.2020 17:34 Відповісти
по логике, в следующий раз ей бы предлжили стать президентом Украины за 1 млрд. долларов
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02.06.2020 18:12 Відповісти
А эту "харьковчанку" привлекли к уггловной ответственности за взятку, ведь она хотела незаконным способом получить для себя выгоды, коррупционерка!?
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02.06.2020 18:52 Відповісти
Браво, не перевелись еще достойные аферисты. Особь не жаль ни разу - или кто думает она 50 тон баксов выдала чтоб людям помогать?
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02.06.2020 18:59 Відповісти
Вот, блин, облом какой! Еще чуть-чуть и баба могла прикупить "хлебное" место В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА! Все пропало!!!
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02.06.2020 19:41 Відповісти
Це дуже добре що надурили! А могли ж і не надурити!!!
Одначе ця постраждала кубила нахаба, якщо звернулася в органи через свій невдалий злочин.
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02.06.2020 19:56 Відповісти
 
 