Харків'янка віддавала шахраям гроші спочатку за "висунення в депутати", а потім за "посаду голови ОДА", - Нацполіція
Співробітники Шевченківського відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №1 затримали в Харкові двох мешканців Києва, які "продавали" призначення на керівні посади в органах влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області
"Під час одержання першої частини грошей у сумі 150 тис. дол. затримали 68 і 52-річних мешканців Києва. Зловмисників затримано", - йдеться в повідомленні.
До правоохоронців звернулася харків'янка, яка повідомила, що в жовтні минулого року віддала людям, з якими звела її знайома, завдаток у розмірі $60 тис за проведення агітації та лобіювання інтересів як кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах, але кандидатом у нардепи так і не стала та у виборах не брала участі.
За цим фактом 23 березня було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
30 квітня жінка ще раз зустрілася в Києві з людьми, яким віддала гроші, з приводу їхнього повернення. Цього разу вони запропонували її супутнику за $1 млн стати главою Харківської облдержадміністрації та за $100 тис. знайти кандидатуру на посаду керівника ГУ Державної податкової служби в Харківській області. Як завдаток шахраї просили їм передати частинами $500 тис.
Правоохоронці затримали шахраїв у харківському ресторані після одержання першого траншу ($150 тис.) обумовленої суми.
Як повідомлялося, раніше про затримання в одному з ресторанів Харкова після одержання ними першої частини суми неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на посади голови обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області, повідомив глава обладміністрації Олексій Кучер.
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знакомая - кидала ))) развела лохушку на бабки... хорошая знакомая))))
Что-то вообще ничего не понятно.
Первый раз развели барышню на 60 тыс баков, мол будут ее продвигать в депутатки.
А во второй раз ее хахалю предложили за лям стать главой харьковской ОГА.
А что еще за поиск кандидатуры за 100 тыщ?
Развели тетку, разводили ее дебила-сожителя, но при чем тут еще и поиск кандидатуры на должность руководителя налоговой службы?
Т.е. эта парочка заказала аферистам еще и поиск лоха, готового занять должность руководителя налоговой - получается, лохушка и ее сожитель могут обеспечить такую должность тому, кто заплатил бы 100 штук?
Одначе ця постраждала кубила нахаба, якщо звернулася в органи через свій невдалий злочин.