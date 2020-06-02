Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас
Виконання рішень Паризького саміту, який відбувся в грудні 2019 року, потребує компромісів з обох боків.
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції після переговорів у Берліні 2 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Виконання рішень паризького саміту потребує подальших компромісів з боку усіх учасників", - заявив Маас.
Він визнав, що "деталі просуваються" важко, як і завжди, але важливо виконати все, про що було домовлено. Треба досягати конструктивних кроків там, де це можливо, зокрема в тому, що стосується захисту цивільного населення.
Маас нагадав, що не так давно відбулася конференція у "нормандському форматі" на рівні міністрів і сказав про необхідність надати "великого поштовху" процесу зараз. Прагматичні переговори можливі, що демонструє Україна останнім часом, додав Маас.
Німецький міністр запевнив, що питання встановлення миру на сході України є важливим для Німеччини і для ЄС, тому Берлін під час свого головування в Раді ЄС буде надавати цьому питанню уваги. Головне – щоби припинили стріляти, підкреслив він. Також Маас додав, що 5 переходів через лінію розмежування на 400 км лінії – це замало.
Маас зазначив, що візит української делегації є першим візитом закордонної делегації в Берліні за останні майже 3 місяці. Це, за його словами, свідчить про повернення дипломатичної роботи до нормального стану, але також про надзвичайно довірчий характер відносин між двома країнами та між двома міністрами, які вперше зустрілися особисто.
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Але ви, лярви, тепер про це навіть згадувати не хочете.
Яких компроміссів ?
Не всю Україну віддати *****, а лише по лівий берег Дніпра?
Чи ввести замість Президента України посаду Регіонального Начяльніка Малороссіі ?
Навіть не треба так далеко ходити в історію, до таких значних прикладів та осіб, якщо ось, в 2014 я потрапив у перші рядки списку на підвал в Костянтинівці ще в перші дні, коли й окупацією це не можна було назвати - просто по місту гасали легковики з автоматниками різних банд і груп. То ще не були російські військові, але таємничий «комендант» вже був росіянином. І потрапив я в групку лідерів списку не тому, що активно займався професійною політичною діяльністю (такі були, свободівці, умовні бютівці чи умовні «помаранчеві», але вони були справді умовні, і так у списки й не потрапили, хіба - значно пізніше). Мій основний гріх був лише у тому, що я організував і головував в українській культурологічній спілці, мав бібліотеку україномовновної літератури для загалу, створив аматорський театр та хор. Ну й інші активності. Тож, це й було основною причиною, з якої активісти місцевого комуністичного осередку удостоїли мене увагою склали список і подали донос в «комєндатуру» (я ними й не цікавився ніколи, а вони жили посеред нас і все правильно відчували). Ну, вони трохи схибили, я ж - з дуже давніх донецьких. Місцевість знаю, навчився виживати, сім'ю вивіз 🙂 І це ж питання досі задаю сєпарам на еміграції в окупованому Криму: за що? І відповіді нема. Я знаю рівень взаємного фізичного неприйняття, вони - знають, але вголос - ні, не кажуть. Я кажу. Я просто намагаюсь їм пояснити, чому миру між нами ніколи не буде: бо наше несприйняття орди не має в програмі їх фізичного винищення. Незважаючи на екзистенційну загрозу. А їх культурна вразливість штовхає на вбивство саме по цій лінії. Якісь з них підсвідомо, а якісь - цілком свідомо, розуміють таки основу ідентичностей, але іншого шляху конкуренції, окрім знищення культурної інакшості, не приймають.
73/43%зебілів, це ви так нагаласували!
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до компромісів щодо урегулювання ситуації на Донбасі. Про це голова МЗС сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
"Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній", які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Кулеба.https://www.5.ua/polityka/kuleba-ukraina-vidkryta-do-kompromisiv-shchodo-donbasu-ale-ne-pide-na-peretyn-svoikh-chervonykh-linii-216391.html
АКТ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШИ СОСТАВЛЕН ПРИ ПОМОЩИ ЕЁ ДРУЗЕЙ НЕМЧУР. И ЖДЁТ ПОДПИСИ НА УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ПРОДАЖНЫМИ ЗЕ БИЛАМИ КАПИТУЛЯНТАМИ!
Продажні ЗЕбіли капітулянти, кловуни - виродки злочинно змінили наш величний національний український стяг на свій ганебний білий прапор капітуляції!
Вообще целесообразность дальнейшего "минско-нормандского формата" всё больше показывает склонение Украины к признанию власти РФ над своей суверенностью,чем на разрешение пресечения военной агрессии со стороны РФ.
Ікі нах.р поступки із двох сторін? Про що ви ідіоти там домовляєтесь?
Ключи мира на Донбассе у ополоумевшего хозяина Кремля, как он решит, так и будет, без всяких компромиссов.
На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".