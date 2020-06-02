Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас

Виконання рішень Паризького саміту, який відбувся в грудні 2019 року, потребує компромісів з обох боків.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції після переговорів у Берліні 2 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Виконання рішень паризького саміту потребує подальших компромісів з боку усіх учасників", - заявив Маас.

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Він визнав, що "деталі просуваються" важко, як і завжди, але важливо виконати все, про що було домовлено. Треба досягати конструктивних кроків там, де це можливо, зокрема в тому, що стосується захисту цивільного населення.

Маас нагадав, що не так давно відбулася конференція у "нормандському форматі" на рівні міністрів і сказав про необхідність надати "великого поштовху" процесу зараз. Прагматичні переговори можливі, що демонструє Україна останнім часом, додав Маас.

Німецький міністр запевнив, що питання встановлення миру на сході України є важливим для Німеччини і для ЄС, тому Берлін під час свого головування в Раді ЄС буде надавати цьому питанню уваги. Головне – щоби припинили стріляти, підкреслив він. Також Маас додав, що 5 переходів через лінію розмежування на 400 км лінії – це замало.

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Маас зазначив, що візит української делегації є першим візитом закордонної делегації в Берліні за останні майже 3 місяці. Це, за його словами, свідчить про повернення дипломатичної роботи до нормального стану, але також про надзвичайно довірчий характер відносин між двома країнами та між двома міністрами, які вперше зустрілися особисто.