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Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас

Виконання рішень Паризького саміту

Виконання рішень Паризького саміту, який відбувся в грудні 2019 року, потребує компромісів з обох боків.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції після переговорів у Берліні 2 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Виконання рішень паризького саміту потребує подальших компромісів з боку усіх учасників", - заявив Маас.

Також читайте: Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас

Він визнав, що "деталі просуваються" важко, як і завжди, але важливо виконати все, про що було домовлено. Треба досягати конструктивних кроків там, де це можливо, зокрема в тому, що стосується захисту цивільного населення.

Маас нагадав, що не так давно відбулася конференція у "нормандському форматі" на рівні міністрів і сказав про необхідність надати "великого поштовху" процесу зараз. Прагматичні переговори можливі, що демонструє Україна останнім часом, додав Маас.

Німецький міністр запевнив, що питання встановлення миру на сході України є важливим для Німеччини і для ЄС, тому Берлін під час свого головування в Раді ЄС буде надавати цьому питанню уваги. Головне – щоби припинили стріляти, підкреслив він. Також Маас додав, що 5 переходів через лінію розмежування на 400 км лінії – це замало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує під час головування Німеччини в Раді ЄС продовжувати зближуватися з Євросоюзом, - Кулеба

Маас зазначив, що візит української делегації є першим візитом закордонної делегації в Берліні за останні майже 3 місяці. Це, за його словами, свідчить про повернення дипломатичної роботи до нормального стану, але також про надзвичайно довірчий характер відносин між двома країнами та між двома міністрами, які вперше зустрілися особисто.

Автор: 

Німеччина (7326) росія (64946) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+48
Какие могут быть еще компромиссы со стороны Украины? Сдаться путлеру? Признать особый статус Дамбаса, федерализация и отказ от нашего Крыма? И что в замен? Снятие санкций с Расеи? Да хороши союзнички.
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02.06.2020 16:52
+31
Какой компромис? Рашка отдаст нам Кубань взамен крыма? Или как всегда компромис ето в какой позе будут Киев насиловать? Компромисс ето когда обе стороны идут на уступки. Последние же 6 лет только Украину нагибали идти на уступки. Не зря кремлевские твари перед етим посетили фрицев и завезли чемоданы с баблом.
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02.06.2020 16:53
+25
Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало. Мало так мало. Давай сделаем еще 100 переходов из даунбаса только прямо в Берлин пускай чешут. За*бала уже ета немчура которая 1 к 1 цитирует хотелки кремля
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02.06.2020 16:55
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Какие могут быть еще компромиссы со стороны Украины? Сдаться путлеру? Признать особый статус Дамбаса, федерализация и отказ от нашего Крыма? И что в замен? Снятие санкций с Расеи? Да хороши союзнички.
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Похоже ЗЕчмо наобещало ***** особый статус Лугандона и сруский йизык как второй государственный
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02.06.2020 17:10 Відповісти
пошел в дупу немецкий ушлепок
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02.06.2020 18:03 Відповісти
для цієї хитрожопой гайки знайдеться свій гвинт з ******** різьбою
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02.06.2020 21:13 Відповісти
Согласен. Компромисс может быть только один РФерия возвращает нам Крым, Севастополь, ОРДЛО, компенсирует все понесенные убытки и потери, обязуется не вмешиваться в дальнейшем в наши дела ( типа препятствий с вступлением в НАТО и ЕС), а Украина не претендует на свои исконные земли в составе РФ ( Краснодарский край, Белгородскую обл.и частично Воронежскую , Курскую, Брянскую и Ростовскую обл.). Вот это я понимаю компромисс. Все остальное это капитуляция.
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02.06.2020 19:34 Відповісти
Какой компромис? Рашка отдаст нам Кубань взамен крыма? Или как всегда компромис ето в какой позе будут Киев насиловать? Компромисс ето когда обе стороны идут на уступки. Последние же 6 лет только Украину нагибали идти на уступки. Не зря кремлевские твари перед етим посетили фрицев и завезли чемоданы с баблом.
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02.06.2020 16:53 Відповісти
бред
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02.06.2020 16:54 Відповісти
Компроміс, як я розумію- автономія Донбасу, російська державна і вода в Крим?
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02.06.2020 16:54 Відповісти
Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало. Мало так мало. Давай сделаем еще 100 переходов из даунбаса только прямо в Берлин пускай чешут. За*бала уже ета немчура которая 1 к 1 цитирует хотелки кремля
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02.06.2020 16:55 Відповісти
А цитує завдяки тому, що ви, 73/43%зебілів, всі разом саме так нагаласували рік тому.

Але ви, лярви, тепер про це навіть згадувати не хочете.
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02.06.2020 18:00 Відповісти
"Выполнение решений парижского саммита требует дальнейших компромиссов со стороны всех участников", - заявил Маас.Источник: https://censor.net/n3199554

Яких компроміссів ?
Не всю Україну віддати *****, а лише по лівий берег Дніпра?
Чи ввести замість Президента України посаду Регіонального Начяльніка Малороссіі ?
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02.06.2020 16:58 Відповісти
Такой начяльник уже есть.
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02.06.2020 18:10 Відповісти
Це по типу дати кацапам себе відкомпромісити по вуха.
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02.06.2020 17:09 Відповісти
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ2MzA1NDA1Mzk1M18xMDE1ODQ2MzE3MTA0Mzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький

Навіть не треба так далеко ходити в історію, до таких значних прикладів та осіб, якщо ось, в 2014 я потрапив у перші рядки списку на підвал в Костянтинівці ще в перші дні, коли й окупацією це не можна було назвати - просто по місту гасали легковики з автоматниками різних банд і груп. То ще не були російські військові, але таємничий «комендант» вже був росіянином. І потрапив я в групку лідерів списку не тому, що активно займався професійною політичною діяльністю (такі були, свободівці, умовні бютівці чи умовні «помаранчеві», але вони були справді умовні, і так у списки й не потрапили, хіба - значно пізніше). Мій основний гріх був лише у тому, що я організував і головував в українській культурологічній спілці, мав бібліотеку україномовновної літератури для загалу, створив аматорський театр та хор. Ну й інші активності. Тож, це й було основною причиною, з якої активісти місцевого комуністичного осередку удостоїли мене увагою склали список і подали донос в «комєндатуру» (я ними й не цікавився ніколи, а вони жили посеред нас і все правильно відчували). Ну, вони трохи схибили, я ж - з дуже давніх донецьких. Місцевість знаю, навчився виживати, сім'ю вивіз 🙂 І це ж питання досі задаю сєпарам на еміграції в окупованому Криму: за що? І відповіді нема. Я знаю рівень взаємного фізичного неприйняття, вони - знають, але вголос - ні, не кажуть. Я кажу. Я просто намагаюсь їм пояснити, чому миру між нами ніколи не буде: бо наше несприйняття орди не має в програмі їх фізичного винищення. Незважаючи на екзистенційну загрозу. А їх культурна вразливість штовхає на вбивство саме по цій лінії. Якісь з них підсвідомо, а якісь - цілком свідомо, розуміють таки основу ідентичностей, але іншого шляху конкуренції, окрім знищення культурної інакшості, не приймають.
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02.06.2020 17:12 Відповісти
Как называется компромис со стороны того на кого напали.....? .....правильно.
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02.06.2020 17:17 Відповісти
"...но важно выполнить все, о чем было договорено."- так пора рассекретить о чем надоговаривались в Париже - Документ в студию, а заодно и о чем и с Патрушевым в Омане...- или ее(встречи) небыло
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02.06.2020 17:25 Відповісти
Немцы хитрозадые до невозможности.Они объединяли свою Германию на условиях Западного Берлина, не дали ельцину право вето в немецком законотворчестве, не создали советскую германскую овтономию с прорасейским правительством и депутатами.... А нам советуют возврат территорий с путинским государственным строем, с путинскими марионетками во власти и путинским законотворчеством.... Такого "возврата" даунбаса нам не надо... Переживём и без лугандонской заразы... А территории свои мы обязательно вернём, но, исключительно, на наших условиях, тогда, когда мы сочтём это целесообразным.....Аминь!
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02.06.2020 17:27 Відповісти
ВаЗЕлин для ЗЕбила уже купили?
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02.06.2020 17:39 Відповісти
73/43%-ний зебіл, чого ти запитуєш? А ти вже запасся?
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02.06.2020 17:55 Відповісти
Лікаря давно відвідував? Галоперидол скінчився?
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02.06.2020 18:11 Відповісти
знову стрілки переводиш, птушник?
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02.06.2020 18:14 Відповісти
Германии не жалко наших земель. Ну вот вообще. Свой чернозем они еще в 40-х вывезли.
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02.06.2020 17:51 Відповісти
Зневажають Україну. І не дивляться на червоні лінії, за які громадянське суспільство України нагадує зеленобільній владі.
73/43%зебілів, це ви так нагаласували!
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02.06.2020 17:54 Відповісти
Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 5068
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02.06.2020 18:22 Відповісти
Кулеба: Україна відкрита до компромісів щодо Донбасу, але не піде на перетин своїх "червоних ліній" - у відповідь на заклик міністра закордонних справ Німеччини, який зазначив, що головною умовою для встановлення миру на Донбасі у Берліні вважають компроміс у виконанні рішень нормандського саміту в Парижі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до компромісів щодо урегулювання ситуації на Донбасі. Про це голова МЗС сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
"Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній", які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Кулеба.https://www.5.ua/polityka/kuleba-ukraina-vidkryta-do-kompromisiv-shchodo-donbasu-ale-ne-pide-na-peretyn-svoikh-chervonykh-linii-216391.html
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02.06.2020 18:12 Відповісти
Немчура с цапорылыми лабызается в десна еще со времен руцких царей и цариц. Так чего вы ожидаете от них. Была только одна неувязочка, когда сталин с гитлером не договорились.
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02.06.2020 18:13 Відповісти
Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7323
АКТ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШИ СОСТАВЛЕН ПРИ ПОМОЩИ ЕЁ ДРУЗЕЙ НЕМЧУР. И ЖДЁТ ПОДПИСИ НА УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ПРОДАЖНЫМИ ЗЕ БИЛАМИ КАПИТУЛЯНТАМИ!
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02.06.2020 18:17 Відповісти
майже те що сказав цей німчура.
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02.06.2020 18:20 Відповісти
Лишилось до акту тільки фотку Зелі додати цілуючого ***** в дупу...
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02.06.2020 20:04 Відповісти
Компромисс это отойти за Днепр? Или сразу до Львова? Зелебобики Ау!!!
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02.06.2020 18:17 Відповісти
Лайно швабське, а Будапештський меморандум яких компромісів вимагає?
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02.06.2020 18:19 Відповісти
Когда Дебельцево касапы вернут согласно Минским договорённостям ?
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02.06.2020 18:19 Відповісти
Пральна. Треба прибрати лінію фронту. Щоб сепарня могла без перешкод шастати в Україну
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02.06.2020 18:20 Відповісти
Якби що небудь пиз#онуть... От же ж чмошник...
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02.06.2020 18:23 Відповісти
Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8975
Продажні ЗЕбіли капітулянти, кловуни - виродки злочинно змінили наш величний національний український стяг на свій ганебний білий прапор капітуляції!
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02.06.2020 18:53 Відповісти
Да, Европа нам поможет, а потом догонит и еще поможет.
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02.06.2020 19:02 Відповісти
ЗезЕдент послав "захищати" Україну: колаборанта, фсб-шника, нірибунім'ясо і ще одиного брехуна. Чому німці повинні нас захищати, коли "українська" влада прагне капутулювати?
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02.06.2020 22:20 Відповісти
Отдайте пуйлу Баварию, отличный будет компромисс.
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02.06.2020 19:06 Відповісти
о каких "всех сторонах" треплет этот балбес,если есть всего 2 стороны : Украина и Россия??Второе,сколько по мнению немчуры Украина должна ещё в одностороннем порядке делать "шаги навстречу" ??? До полной сдачи Путину.чтобы ЕС,"уставшая от войны" спокойно вздохнула ????
Вообще целесообразность дальнейшего "минско-нормандского формата" всё больше показывает склонение Украины к признанию власти РФ над своей суверенностью,чем на разрешение пресечения военной агрессии со стороны РФ.
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02.06.2020 19:07 Відповісти
Европа схожа на лінового кота . Сказати нічого не може та й зробити теж а лащиться до всіх . Кошенятко таке . Тьфу . Вони мовчать бо визнають право рашки над Україною . Бо десь на скрижалях нацарапано щось на кшталт вічноі угоди .
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02.06.2020 19:38 Відповісти
Єдина і не змінна вимога РФ - це повна капітуляція України і початок її повернненя до СССР №2. Ця вимога не підлягає обговоренню і варіантів її зміни не існує, до поки РФ існує, як держава росіян. Не розуміти цього, може тільки такий дебіл, як Зеля.
Ікі нах.р поступки із двох сторін? Про що ви ідіоти там домовляєтесь?
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02.06.2020 20:03 Відповісти
мало цим ідіотам було 40 років радянської окупації
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02.06.2020 20:15 Відповісти
"ГЛАВНОЄ НЄ СТРЄЛЯТЬ" - десь ми це вже чули
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02.06.2020 20:54 Відповісти
А ще "там же наші люді" і Україна повинна їх годувати
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02.06.2020 22:49 Відповісти
То есть, к РФ претензий нет, я так понял? Только к Украине?
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02.06.2020 22:29 Відповісти
Просто нет нематерных слов...
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02.06.2020 22:40 Відповісти
Німеччині похер проблеми України. Ці ліберасти вже не вперше жертву агресії звинувачують в непоступливості. Фактично вони стали на бік РФії і вимагають капітуляції України.
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02.06.2020 22:48 Відповісти
Выполнение решений Парижского саммита "нормандской четверки" требует компромиссов, - значит надо послать нахер этот говняный саммит...
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03.06.2020 00:14 Відповісти
И ХЙЛО ЗА ЭТО )))
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03.06.2020 08:23 Відповісти
Никаких компромиссов между убийцей (Россия) и убиваемым (Украина) быть не может! Любой компромисс с Россией это унизительно для Украины, это предательство, это дорога в ад русского мира.
Ключи мира на Донбассе у ополоумевшего хозяина Кремля, как он решит, так и будет, без всяких компромиссов.
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03.06.2020 01:24 Відповісти
про які компроміси цей німецький бздун веде мову???
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03.06.2020 06:11 Відповісти
Маас отправил Ермаков и Таранов водить пальцем по карте у министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Сам один на один беседовал с Кулебой. Недолго.

На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".
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03.06.2020 07:03 Відповісти
Я ЗНАЮ КОМПРОМИСС !!! ЭТО 1024 ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВКИ У УКРАИНЫ !!!
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03.06.2020 08:23 Відповісти
350 лет компромиссов, результат на лицо...
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03.06.2020 09:03 Відповісти
по логике этого дебила, когда у него вытянут из кармана лопатник, он пойдет на компромисс с преступником и разделит с ним его содержимое.....
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03.06.2020 10:06 Відповісти
 
 