США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у зелену енергетику, – Міненерго

США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у переговорах щодо зміни умов державної підтримки галузі зеленої енергетики.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, про це йшлося на зустрічі тимчасово повіреної у справах США Крістіною Квін з в.о. міністра енергетики Ольгою Буславець.



В.о. міністра сподівається, що невдовзі з виробниками альтернативної електронергії (відновлювані джерела) буде досягнуто компромісу, який своєю чергою сприятиме реструктуризації "зеленого" тарифу.



Водночас Буславець запевнила, що Україна в особі уряду та міністерства є послідовною у своєму виконанні зобов’язань перед інвесторами, які вклали кошти в Україну під гарантії держави.



Американська сторона зі свого боку підтримала проведення переговорів з інвесторами та наголосила на необхідності додержання їх прав.



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.



Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

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В кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.



Як зазначив власник компанії "Віндкрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проектів в Україні до моменту підписання меморандуму.



Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.



На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.