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США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у зелену енергетику, – Міненерго

США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у зелену енергетику, – Міненерго

США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у переговорах щодо зміни умов державної підтримки галузі зеленої енергетики.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, про це йшлося на зустрічі тимчасово повіреної у справах США Крістіною Квін з в.о. міністра енергетики Ольгою Буславець.

В.о. міністра сподівається, що невдовзі з виробниками альтернативної електронергії (відновлювані джерела) буде досягнуто компромісу, який своєю чергою сприятиме реструктуризації "зеленого" тарифу.

Водночас Буславець запевнила, що Україна в особі уряду та міністерства є послідовною у своєму виконанні зобов’язань перед інвесторами, які вклали кошти в Україну під гарантії держави.

Американська сторона зі свого боку підтримала проведення переговорів з інвесторами та наголосила на необхідності додержання їх прав.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

Читайте також: Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці

В кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

Як зазначив власник компанії "Віндкрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проектів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Автор: 

інвестиції (2051) Міненерговугілля (912) Квін Крістіна (110) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+4
ПНХ те инвесторы! Я не буду им платить! ***** идите, мрази!
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02.06.2020 16:49
+4
Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
Пускай етот недобиток под Полтавой не п***т. Читайте внимательно и между строк. реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области. Где вы здесь инвестиции увидели? Вернее где вы здесь увидели инвестиции в бюджет Украины? Здесь написано что пхитрожопый петух а так же сосед Ахметова по резиденции находящейся в Монако, вложит в китайское оборудование 400млн долларов и привезет его в Украину без уплаты пошлин и НДС (ну что обычно простолюдины и лохи у нас платят) и построит с помощью немецких и китайских специалистов ветряные мельницы которые будут качать ему бабло с наших карманов. Ну и где здесь инвестиции? Можно было бы хотя бы в договоре упомянуть что инвесторы обязаны использовать только украинское оборудование. Но те кто подписывал договор про Украину аж никак не беспокоились. Порося с Януковощем подписали Украине смертный приговор по типу договора с Газпромом *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*.
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02.06.2020 17:36
+3
Предоставьте людям право выбора - электричество "зеленое" (прости господи) в договорах, атомная или Ахметовская.... и снимите этот вопрос
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02.06.2020 16:52
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ПНХ те инвесторы! Я не буду им платить! ***** идите, мрази!
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02.06.2020 16:49 Відповісти
не будете платить отключим газ, ха ха ха, походу ахметка хочет нас поднагнуть, вопрос нагнемся или нет зависит от нас
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02.06.2020 16:52 Відповісти
ДАЕШЬ КРЕДИТ МВФ НА ПОКРЫТИЕ ЗЕТАРИФА!
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02.06.2020 17:09 Відповісти
Не плати - свет тебе отключат, будешь сюда коментарии по почте отправлять)))
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02.06.2020 17:25 Відповісти
Невже ви вважаєте що тариф для населення залежит від "зеленого тарифа" !!)))
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02.06.2020 18:00 Відповісти
Ты дебил или просто бот ахметовский?
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02.06.2020 18:09 Відповісти
Да, после этих инфовбросов зедебилы свято верят в то, что если отменить Зеленый тариф - коммунальные услуги станут значительно дешевле)))
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02.06.2020 18:40 Відповісти
Предоставьте людям право выбора - электричество "зеленое" (прости господи) в договорах, атомная или Ахметовская.... и снимите этот вопрос
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02.06.2020 16:52 Відповісти
ну вы закрутили, и так концов найти не могут в проводах (деньгах) потом совсем тьма наступит
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02.06.2020 16:55 Відповісти
_Ты наивный? По-твоему они вот так просто, добровольно откажутся от намерения тебя и меня грабить, да? Дадут возможность отказаться от дорогой энергии гудка? С какой стати им это делать, а? Грабители не остановятся пока мы сами их не остановим. Осознай это.
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02.06.2020 16:57 Відповісти
Людям электрика и без зеленых тарифов только дорожать будет. Поинтересуйтесь, сколько налогов в бюджет заплатили эти проклятые зеленые, например, за последние 10 лет.
А потом представьте, как эти 90млрд вдруг пропали из бюджета. Ну зато дефицит 7 млрд покроем, заживем, учителям зарплату $4000 сделаем.
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02.06.2020 17:28 Відповісти
Расисты, а про чёрную опять забыли??
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02.06.2020 16:56 Відповісти
Да мы и не против. Только пускай кто вырабатывает ету енергию тот ее и потребляет. Отрезать Ахметова от общеукраинской сети в которую он ни копейки не вложил и пускай в банки закатывает. Ато хитровы*баные ворье уже обнаглело до предела.
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02.06.2020 16:58 Відповісти
Отчего же им не грабить народ, если народ - терпилы безропотные?
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02.06.2020 16:59 Відповісти
Не получится. По Закону обязаны выкупать всю зеленую энергию. Так что смирись с этим
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02.06.2020 17:28 Відповісти
Козачек, по закону у нас бесплатная медицина, свободная конкуренция и плата за ЖКХ не может превышать 15% от домашнего дохода.
Шо то еще за законы мычать будешь?
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02.06.2020 19:33 Відповісти
Ни в каком законе не сказано что медицина бесплатная. Сказано что ПОМОЩЬ медицинская оказывается бесплатно. Если ты с этим не согласен - иди в суд.
Плата за ЖКХ может превышать 15%, но тогда тебе положена субсидия - иди оформляй ее.
Не дают субсидию если она тебе положена - тоже иди в суд.
Вот если зедебилы посмеют снизить или убрать Зеленый тариф - инвесторы и люди простые пойдут в суд арбитражный. А ты будешь продолжать мычать про законы.
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02.06.2020 20:25 Відповісти
С тобой все ясно - пистеть не мешки таскать. Закон, суд, самый хуманный в мире...
Блин, послал меня в суд - спасибо шо не на фуй! Потому как у нас это очинь-очинь рядом!
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03.06.2020 07:21 Відповісти
Так ведь для этого Меморандума и был создан кризис. Мы с огромной радостью подпишем новые условия грабежа. Чуть меньшего, но не менее циничного грабежа на долгие годы!
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02.06.2020 16:59 Відповісти
Так и будет, на копейку снизят и на десять лет продлят.
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02.06.2020 17:08 Відповісти
Они уже не стесняются командовать...
Байденизация Украины продолжается.
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02.06.2020 17:01 Відповісти
Без проблем, только заплатите шоб мы получали зеленку, как от АЭС.
по цене то.
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02.06.2020 17:01 Відповісти
Ахметовская крыса Ольга Богуславец посовещалась с кем то там и решили что Ахметова низзя трогать? А не пошли бы вы нах*** обое? А я посовещался с женой что вы окупанты и бандиты со своим Ахметовым, а не украинцы. Кроме того нам предлагают платить в 10-ти кратном размере за сраную Ахметовскую енергию, За счет чего платить? Забрать пенсии у пенсионеров, закрыть школы и больницы и распустить все предприятия? Ето предлагают нам Ахметовские пида***сы и их пособники с сомнительными гражданствами?
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02.06.2020 17:03 Відповісти
Разница между твоей женой и Олей в том, что Оля права по закону и если что, отстоят свою правоту в арбитраже, а твои советы с женой никому не интересны.
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02.06.2020 18:41 Відповісти
Не потрібно відмічати, нехай американці і купують цю зелену енергетику за українськими цінами! Якщо в США 1 квт=0,02$, то в Україні 1 кВт=1,77$.
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02.06.2020 17:04 Відповісти
Интересно а мы с вами в одной Украине живём , интересно где это килловат за 50 грн ?
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02.06.2020 17:09 Відповісти
соррі, на порядок помилився.
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02.06.2020 17:20 Відповісти
Бывает )
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02.06.2020 17:53 Відповісти
а закапывание бабла в нищую, коррумпированную страну, это рисковые инвестиции?
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02.06.2020 17:05 Відповісти
У ахмета целые эпохи - то времена Ротердама++ , то времена Зетарифа
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02.06.2020 17:07 Відповісти
США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в переговорах по изменению условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики

Информация ниочем. Главное правильно в свою сторону сделать перевод с помощью Ахметовских переводчиков. Кстати украинский народ так же является инвесторами инвестировавшими в електроотопление добровольно отказавшись от росийского газа, под гарантии государства. А те кто купил електромобили в 3 раза дороже обычных бензиновых, разве не инвесторы? Кстати простые украинские инвесторы покупая оборудование почему то платят налоги и ПДВ, а Ахметов и его банда благодаря Парашенку освобождена от уплаты налогов. В чем тогда их инвестиции? Они ни копейки не заплатили в бюджет и кроме убытков ничего не принесли стране.
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02.06.2020 17:09 Відповісти
Пусть Ахметов и берет эту зеленую энергию для своих предприятий и продает предприятиям других олигархов, а не населению страны.
Населению Украины будет достаточно и государственной атомной электроэнергии.
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02.06.2020 17:10 Відповісти
Не пойдёт! Грабителям нужен конкретно твой кошелёк.
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02.06.2020 17:13 Відповісти
Стратегический партнёр с заботой о каждом украинце!
Спасибо, друзья!
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02.06.2020 17:14 Відповісти
Надеин: "В войне власти с зеленой энергетикой проиграет каждый из нас и вся страна"

Основатель Укртепло, эксперт в вопросах энергетики Иван Надеин разобрал цену популизма и необдуманных решений в судьбе ВИЭ в Украине.

Если коротко, то:

❗️Только в прошлом году инвестиции в "зеленую" энергетику составили около 4 млрд долларов. Но на этом можно поставить точку. Месяцы запугиваний и манипуляций отбили охоту вкладывать в наши ВИЭ.

❗️Мы потеряли доверие. Как можно доверять стране, которая не выполняет взятые на себя обязательства, не платит за выработанную э/э и "задним числом" хочет изменить правила игры?

❗️Как мы будем вырабатывать э/э через 5-10 лет, если старое нужно будет закрывать (в т. ч. и блоки АЭС), а нового не будет? ВИЭ могли бы все это заменить, но без средств инвесторов модернизация энергосистемы невозможна.

❗️Отказываясь от "зеленой" энергетики, мы превращаемся в своеобразное "Сомали XXI в." Нужно, наконец, определиться: берем пример с Германии, Польши или с Венесуэлы и России.

❗️По данным ВООЗ, болезни, возникающие из-за загрязненного воздуха, каждый год уносят около 7 млн человек. Мы и дальше будем жечь уголь и мазут? Рано или поздно, но за все придется платить.
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02.06.2020 17:14 Відповісти
https://censor.net/user/259692 Нам зеленої енергетики не вистачить.Ми все одно без атомних приповзем до москви.Вони з радістю приймуть нас.
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02.06.2020 17:53 Відповісти
Так никто и не предлагает на данном этапе отказываться
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02.06.2020 17:55 Відповісти
https://censor.net/user/259692 Ну а через 10 років зеленка все одно не покриє потреби.В нашому випадку,якщо Україна буде не енергонезалежною,то добра тут не буде.Нам не буде вистачати електрики,то де ми її візьмемо,як не в кацапів.
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02.06.2020 18:00 Відповісти
Хай зруйнуют всі вітряки і збудуют ще 8 АЕС, але тариф для населення не знізят не на копійку !!!))
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02.06.2020 18:07 Відповісти
https://censor.net/user/470343 8 АЕС не побудують.А от добудовувати блоки.це реально.Можна наприклад співпрацювати з Канадою,в них є напрацювання.Це потрібно було,ще як то кажуть вчора робити.Зеленка теж нехай буде,але повністю все вона аж ніяк не покриє.
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02.06.2020 19:04 Відповісти
А какая разница? Тогда вообще нужно отказаться на 10 лет выплачивать внешние долги. И называйте нас хоть Сомали.... А не нравитья? Сами себе выкупайте её. А покупать зелёную по ценам самым высоким в мире, идите в ОПУ!
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03.06.2020 00:07 Відповісти
По новым договоренностям Ахметов и КО требует чтобы Украина до 2035 года платила ему +-$12млрд только по зеленым тарифам. + еще Ахметов требует дотаций от государства на закупку угля для своих ТЕС. А может Украине сразу обявить дефолт? Или думаете после такого Украину спасут 1-2млрд кредита МВФ? Да и зачем нам етот нищенский кредит если банда Ахметова соберет с нас в десятки раз больше?
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02.06.2020 17:23 Відповісти
А может объяви дефолт. Только от обязательств международных это Украину не освобождает, как и от выполнения решений международных арбитражей)))
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02.06.2020 17:26 Відповісти
_Так и будет пока до тупых людов наконец не дойдёт, что их главный и опаснейший враг - олигархический режим и его слуги.
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02.06.2020 17:27 Відповісти
Все правильно. Даже США наполнило зедебилам о том, что законы нужно соблюдать, и кидалово не привествуется в цивилизованном мире.
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02.06.2020 17:27 Відповісти
Что правильно? Старшее покаление строило вам светлое будущее, положило здоровье, а ему обещали медицинское обслуживание, нормальные пенсии и возможность достойно принять старость. А что получили? Лебертарианцев? Мы как государство, не за что не отвечаем по обязательствам, всё отдадим в любое внешнее управление, платите что сможете, не получится ну и хрен сним. Псевдо- рынок, цены как в ЕС, а обеспечение 0, исполнение обязательств перед народом 0. Не исполнение законов Поощряется, продажа интересов государства- поощряется, развал всего, что могло при правильном управлении принести денег в казну- поощряется и нуль наказаний за такие деяния. Законы отредактированы так что наказать казнокрадов и не только, невозможно! Похоже что бунт в США -пример для подражания.
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03.06.2020 00:31 Відповісти
строило строило, а построило вороватую, корупционную клоаку)))) Как раз таки из-за покорного рабского мышления старшего поколения, которое само привыкло на коленях перед властями стоять и детей своих научило - мы имеем то что имеем.
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03.06.2020 01:06 Відповісти
Рабское мышление- смелый ты наш! За анегдот садили, реальные сроки. Враг народа, вредитель, тунеядство, суд коллектива,суд чести, диссиденты,.....Вы этого не проходили!? Колхозники без паспортов до 70годов. Частное предпринимательство- от 4 лет! Евреев на должности не назначать,(в паспорте графа национальность) не прописывать в городах сельских, единственный способ вырваться, поступить учится и распределиться удачно, или жениться за городского! В анкете на работу, графа о судимости родственников, и были ли они в плену, был ли кто то за границей. А понятие Враг Народа и члены его семьи? Смелый ты такой! А Уничтожение после войны инвалидов войны, очистка улиц от неприятного наследия и напоминания о войне. А если много говоришь то в психушку закроют и волчий билет получишь. Так что, нельзя обижать стариков они прошли свою ломку! Посмотри на россиян, и их обработку психики, животный страх!
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03.06.2020 02:34 Відповісти
И злоупотребление монопольным (доминирующим) положением поросят добавь в копилку.
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03.06.2020 05:07 Відповісти
Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
Пускай етот недобиток под Полтавой не п***т. Читайте внимательно и между строк. реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области. Где вы здесь инвестиции увидели? Вернее где вы здесь увидели инвестиции в бюджет Украины? Здесь написано что пхитрожопый петух а так же сосед Ахметова по резиденции находящейся в Монако, вложит в китайское оборудование 400млн долларов и привезет его в Украину без уплаты пошлин и НДС (ну что обычно простолюдины и лохи у нас платят) и построит с помощью немецких и китайских специалистов ветряные мельницы которые будут качать ему бабло с наших карманов. Ну и где здесь инвестиции? Можно было бы хотя бы в договоре упомянуть что инвесторы обязаны использовать только украинское оборудование. Но те кто подписывал договор про Украину аж никак не беспокоились. Порося с Януковощем подписали Украине смертный приговор по типу договора с Газпромом *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*.
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02.06.2020 17:36 Відповісти
А есть украинское оборудование? Сделай украинское, по адекватным ценам при чем, а потом тявкай.
Инвестиции тут при том, что тебе подобные бараны не понимают одной простой вещи - Зеленый тариф высокий только до 2030 года. За это время инвесторы вернут инвестиции, заработают, а после 2030 года будут продавать по новым ценам - более дешевым.
Или зедебилы хотят, чтобы кто-то вкладывал свои деньги без зароботка, нахаляву вам что-то строил?
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02.06.2020 18:36 Відповісти
А нахрен оно нужно в Украине? Модно бабло стричь? Своей не куда девать, а тут альтернативной ... Промышленности почти нет- разрушили и уничтожили ценами на энергоносители. А теперь доходы производителей упали а потребителей нет! И они пытаясь сохранить доходы их, повышают цены оставшимся потребителям для ускорения кончины потребителей.
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03.06.2020 00:40 Відповісти
Своей некуда девать? Продавай на запад - они покупают. Что-то мешает ЛЭП построить/модернизировать и продавать? Ах да, дело ведь совсем в другом - личная неприязнь Коломойского к Ахметову, и набивание его карманов.
Ты уже повозмущался тому факту, что те кто настраивают тебя против зеленого тарифа, уже вместо государственного угля перешли полностью на газ Коломойского? Нет? Ну тогда слушай дальше их сказки про заботу о тебе)))
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03.06.2020 01:10 Відповісти
Данное заявление еще раз утверждает, что зедебильным гопникам не позволят заниматься банальным кидаловом инвесторов и простых граждан Украины.
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02.06.2020 18:43 Відповісти
Права инвесторов на конкурентном рынке-святое.Поэтому не монополизаторы,а те инвесторы,которые готовы согласиться на добровольную реструктуризацию размера "зеленого тарифа",что позволит снизить финансовую нагрузку на сумму более чем 80 млрд грн.,будут работать-остальные-на юх с поля.Усёк,мокрая курица?
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03.06.2020 04:57 Відповісти
Похоже этот СергейВовк тоже поставил флюгер на балкон и слюни распустил про дачу, рядом с Ахметовым...
Очень похоже, что главный шум поднял хозяин "Торчина" - у него срывается "зеленый кредит" на 400 млн. евро на ветряки в Херсонской области. И его же фирма продает в Украине демонтированные в Европе б/у ветряки. Куш то нехилый, если даже взять 10% от шаровых зеленых денег.
Насчет прав инвесторов - они не должны нарушать прав других участников рынка. И если инвесторам дают льготы, то это уже протекционизм и нарушение принципа здоровой конкуренции. Ведь инвестор в производство презервативов тоже тогда может требовать для себя обязательный выкуп своей продукции, а мы не знаем шо нам со своими делать - даже в Раде гандон на гандоне...
Поэтому не надо бояться суда с зелеными - я бы сам, на месте Энергоатома в суд подал, за нарушение правил конкуренции. А Законы - не Конституция, и отменить, как принтер включить, если захотеть.
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03.06.2020 07:39 Відповісти
ПРО "ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ".

"захисникам" "зеленої енергетики" необхіно нагадати
Про рівність усіх,записана в Конституції.

Зокрема всіх "суб"єктів госпоарювання".

-------------------
А ще існує РИНОК.. який не допускає ,щоб хтось,за рахунок державних преференцій утримував за рахунок бюджету(простих громадян) збиткові підприємства("зеленої галузі").

****,"західні інвестори" зупиняють будівництво сонячних електростанцій.

ОЙ,БЛ...ДЬ,НАЛЯКАЛИ !
конюктура зараз така..
У Америці зупинилась половина сланцевих свердловин..І що ?
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03.06.2020 07:53 Відповісти
США МНОГО ДЕБИЛОВ ВПУСТИЛО К СЕБЕ В СТРАНУ !!! ДА И СТРАНУ НЕ ЗАКОННО СДЕЛАЛИ !)
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03.06.2020 08:26 Відповісти
 
 