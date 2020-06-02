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Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко

Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція

"Європейська Солідарність" не бере участі в зборі підписів за відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відставка одного міністра нічого не змінить.

"Постанову про звільнення жодного з міністрів у ВР наразі не зареєстровано. Все інше - маніпуляції. Регламент ВР не передбачає збору підписів для зняття будь-якого міністра. Для цього потрібно лише зареєструвати постанову про відставку, й достатньо ініціативи одного депутата. Для ухвалення рішення потрібно 226... А от для відставки всього уряду дійсно потрібно зібрати 150 голосів і виносити на голосування", - зазначила парламентарка.

Геращенко зазначила, що фракція "Європейська Солідарність" не бере участі в безглуздих зборах підписів, які не мають жодного сенсу.

"Ми ініціюємо збір підписів про відставку всього уряду. І закликаємо всі фракції зайняти тут спільну, солідарну, державницьку позицію. Уряд профанів, схематозників і невігласів Зеленського має піти. Все", - наголосила нардепка.

"Колеги збирають підписи під постановою за відставку міністра охорони здоров'я. Це відповідає регламенту, ми приєдналися. Все, що не відповідає регламенту і робиться заради шуму, - не до нас. Ми ж звертаємося до колег негайно надати підписи на відставку уряду Зеленського. Відповідного листа з вимогою надати підписні листи вже відправлено Разумкову", - підсумувала Геращенко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

Також читайте: У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти "95 кварталу" за рахунок платників податків, - Ірина Геращенко

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14942) Геращенко Ірина (1147) Кабмін (14065) відставка (1459) Степанов Максим (2196) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+29
Та всё уже, пора убирать ВСЕХ зебобиков
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02.06.2020 17:16
+21
Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко - Цензор.НЕТ 690
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02.06.2020 17:15
+15
відставки ні Степанова, ні Авакова - нічого не дадуть.
Зелю - геть!

Або, хоча би - розвал монозебілів у ВР.
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02.06.2020 17:17
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02.06.2020 17:14 Відповісти
Та всё уже, пора убирать ВСЕХ зебобиков
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02.06.2020 17:16 Відповісти
Я уже сегодня твоим коллегам по цеху предлагал это доказать на деле, так меня обвинили в провокациях. Вы там уже как-то определитесь.
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02.06.2020 17:19 Відповісти
Що це ти на Цензор повернувся,;Задумчивый;?
Нареферендумився?
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02.06.2020 17:24 Відповісти
Мне тяжело комментировать твои конвульсии разума.
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02.06.2020 17:30 Відповісти
Ти думаєш старожили Цензора тебе забули?
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02.06.2020 18:42 Відповісти
Ну у тебя с памятью точно проблемы. Последний раз тебе объясняю: никнейм "Омерзительный" был мной взят для троллинга этого самого ублюдка Задумчивого. Если ты такой старожил, то должен это помнить. Я же тебя Чагом не называю?
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02.06.2020 18:57 Відповісти
Ну-ну....
Все одно проколешся.
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02.06.2020 19:06 Відповісти
Ой, да ладно тебе. Не тупи. Если моя позиция не совпадает с твоей - не надо небылицы обо мне выдумывать. Хотя дело твоё. Отжимайся.
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02.06.2020 19:18 Відповісти
Потому ты пишешь омерзительные посты ни о чём?
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02.06.2020 17:21 Відповісти
Кофе будешь?
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02.06.2020 17:24 Відповісти
Спасибо, ведь ты от собственного варева такой.
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02.06.2020 17:28 Відповісти
Да, невдобная тема для петиков. Петя боится Авакова, всем понятно. Гера тупо съехала.
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02.06.2020 18:49 Відповісти
І Вовіка на Ростов.
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02.06.2020 17:14 Відповісти
Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко - Цензор.НЕТ 690
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02.06.2020 17:15 Відповісти
при Порохе в начале 2014 это была дико большая зарплата
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02.06.2020 17:22 Відповісти
поки Петя з Леркою не зміцнили гривню з 12 до 26 за долар
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02.06.2020 17:31 Відповісти
только ты забылО добавить, что именно хозяин вислюка - Беня - обвалило гривну с 12 до 40 в конце 2014 года, скупая валюту нал/безнал и выводя её через офшоры (в т.ч. и офшорные счета зеленского) на Кипре
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02.06.2020 17:38 Відповісти
c 8 до 28.
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02.06.2020 17:40 Відповісти
В начале 2014 это было 500 долларов при ценах существенно ниже европейских.
При Порохе эти 6000 превратились в 200 долларов при евроценах на всё.
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02.06.2020 17:35 Відповісти
не поверишь, когда-то годовая зп в США высококвалифицированного инженера составляла 5-10 тыс долларов в год, а на 5 тыс долларов - можно было год содержать квартиру с 5-7 комнатами при 2-3 слугах) Но то такое.. "Порох виноват " конечно
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02.06.2020 17:40 Відповісти
відставки ні Степанова, ні Авакова - нічого не дадуть.
Зелю - геть!

Або, хоча би - розвал монозебілів у ВР.
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02.06.2020 17:17 Відповісти
а может сразу всех политиков? я предлагал тут анархию - никто не захотел... странно.
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02.06.2020 17:20 Відповісти
політики мусять бути. Але проукраїнські державники, а не анархісти, чи популісти. Тим більше, і ні совки, ні касапи.
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02.06.2020 17:23 Відповісти
чтобы был державник, сначала должна быть держава (с Крымом и Донбассом)
а не как сейчас
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02.06.2020 17:33 Відповісти
viva pepa пяtka.
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02.06.2020 17:42 Відповісти
Ти б закушувала.
Чи не пила?
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02.06.2020 19:39 Відповісти
Отставка правительства ничего не решит, пока у нас такое население.
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02.06.2020 17:19 Відповісти
Смешная такая служанка трёх господ
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02.06.2020 17:20 Відповісти
Ты о чём, зеб? Каких это трёх господ не устраивает дилетантизм уЗеленских?
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02.06.2020 17:23 Відповісти
Дура! Аваков выше правительства и даже президентов...
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02.06.2020 17:20 Відповісти
Дострокові вибори,ради та президента,можливо ті хто голосував ногами прийдуть на вибори,якщо ні,то оберуть ще гірших шарікових.
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02.06.2020 17:22 Відповісти
Тільки Петро! Тільки він ! Аве, аве імператору !
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02.06.2020 17:34 Відповісти
Та необов'язково Порошенко.
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
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02.06.2020 17:59 Відповісти
Правильно. Щоб не мав заводів на ресеє і не платив їм податки, щоб не ховав гроші по офшорам, щоб не просирав військові арсенали, щоб перекрив кордон з кацапами і назвав війну війною, щоб його діти спілкувались українською.
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02.06.2020 18:09 Відповісти
Ну, раз тобі цікаво про Порошенка:
- фабрика в Липецьку була збудована до 2013 року. Після початку русско- українької війни, продати її не вдалось. Знищити? Як?
- на офшорному рахунку Порошенка 3080 долларів (відкриття рахунку).
- перекрити кордони? Але на россії на 2014 рік працювало 3 мільйони українців.
- назвати війну війною? А коли Порошенко стверджував, що то не війна?
- син спілкується російською? В Україні, 99% знають російську.

Але, ще раз: Я не обов'язково за Порошенко.
Але за того щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
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02.06.2020 18:23 Відповісти
податки платились до осені 2017 року
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02.06.2020 18:26 Відповісти
естественно, иначе бы рашка конфисковала закрытое предприятие.. или ты хотел именно этого - отдать рашке собственность украинских граждан?
впрочем, напомним про 2017:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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02.06.2020 18:38 Відповісти
Чувак, я ж тобі сказав, не обов'язково Порошенко, але щоб він був:
- за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
- мав розум, як Порошенко (знав 4 мови, був дипломатом, фаховим економістом міжнародником, мав досвід у сфері управління).
- відслужив в Армії. (в Армії з українських президентів, не служили тільки Янукович і Зєлєнський)
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02.06.2020 19:03 Відповісти
Да вы что? Всё петики знают: в Украине только один такой политик. К сожалению, он как и Юля, никогда больше не станет президентом...
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02.06.2020 18:41 Відповісти
Та необов'язково Порошенко.
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
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02.06.2020 19:04 Відповісти
за год мыролюбцы поистратились и срочно хотят немного нареформировать себе.
Пять лет авака им не мешала?
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02.06.2020 17:27 Відповісти
при Порохе была куча претензий к авакову, но убрать авакова - нереально было: Порох никогда не имел большинства в ВР.. как сейчас вислюк имеет.
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
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02.06.2020 17:44 Відповісти
Излюбленная мантра всех политиков, когда зашкваренного по самые гланды, но нужного персонажа надо убирать, а не хочется. "Да что толку, что мы его уберем, да нужно убирать всех, да нужно менять систему..." Ну и не поспоришь ведь.
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02.06.2020 17:27 Відповісти
хуже. он вымазан по уши потужном мыролюбстве и 3003 мыролюбных перемириях. а его подельники еще и в реформизме.
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02.06.2020 17:30 Відповісти
Та вимазувати ви вмієте.
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02.06.2020 19:20 Відповісти
А может , не будем выё.ываться ?
Давайте менять народ !
30лимонов украинцев давайте выселим в Испанию , а 30 лимонов испанцев - в Украину .
И пусть уже испанцам Кобелев расскажет , как голодает его мама и он лично .
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02.06.2020 17:29 Відповісти
При Порошенко у нее претензий к Авакову не было, а сейчас вот просто кушать из-за ненго не может. Когда правильные в принципе вещи изрекает этот рот, это дискредитирует саму идею.
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02.06.2020 17:35 Відповісти
при Порохе была куча претензий к авакову, но убрать авакова - нереально было: Порох никогда не имел большинства в ВР.. как сейчас вислюк имеет.
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
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02.06.2020 17:43 Відповісти
Порох, конечно, куда умнее Зели, но фан-клубы у обоих достойны друг друга. И говнометательные аппараты одинаковой мощности. Вот и сейчас, дорогая редакция....
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02.06.2020 20:57 Відповісти
Если меня Аваков устраивал бы, то я тоже такое рассказывал бы, потомучто на Авакова голоса найти можно, а на правительство - нет.
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02.06.2020 17:36 Відповісти
Саме через таку політику я не голосував за ЄС а проголосував за Голос. Таке відчуття що ЄС зав'язано якимись домовленостями. Голос натомість безкомпромісний у цьому питанні - Аваков має піти. Авакова у відставку.
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02.06.2020 18:44 Відповісти
Договорняки ЕС с Аваковым
Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 243
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02.06.2020 19:00 Відповісти
Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8901
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02.06.2020 19:05 Відповісти
Старий маразматик.
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02.06.2020 19:36 Відповісти
Геть Клоуна и его банду!
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02.06.2020 19:19 Відповісти
Рыба гниет с головы. Поэтому зеленого гомодрила на нары. А потом новый кабмин
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02.06.2020 19:20 Відповісти
Звісно, що сама відставка Авакова нічого не вирішить, а його із заступниками і кодлом недолугих радників вирішить багато чого.
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02.06.2020 19:34 Відповісти
Аваков ? заменят на кого ?
кроме того, надо менять не Авакова, а мусарню, всех судей уволить
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02.06.2020 19:49 Відповісти
Вся проблема в том, что и очередная отставка всего правительства тоже ничего не изменит, ну причину вы знаете
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02.06.2020 20:13 Відповісти
На место Авкова зе-мрази по любому назначат ещё худшего.
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02.06.2020 20:47 Відповісти
Ирка, не верещи. Одного авакова нельзя,только всех. А одного степанова можно. Где логика и где ирка. Просьба к порохосвиньям. Говном не плеваться,потому что сами в нем измажетесь. Хотя куда еще...
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02.06.2020 20:51 Відповісти
Это называется -ЕС завиляла попкой .Арсенушка .то немножко свой .да Ирка .
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02.06.2020 21:00 Відповісти
«А щодо відставки одного міністра, достатньо підпису одного-однісінького депутата, щоби зареєструвати постанову по Авакову. Без зайвого галасу і нападок на союзників - вносьте, ми проголосуємо. Звісно якщо мета догнати.»
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02.06.2020 21:39 Відповісти
Такая же продажная как и Аваков.
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02.06.2020 23:08 Відповісти
Ротация правительства это обычное дело - вспомните хотя бы Польшу.
Сколько раз менялось правительство в Польше пока не был достигнут желанный результат.
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03.06.2020 02:14 Відповісти
Значить партію ПЄС задовільняє Рюкзаков!
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03.06.2020 07:45 Відповісти
КТО ТО СЦЫТ )))
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03.06.2020 08:13 Відповісти
 
 