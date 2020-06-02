Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко

"Європейська Солідарність" не бере участі в зборі підписів за відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відставка одного міністра нічого не змінить.

"Постанову про звільнення жодного з міністрів у ВР наразі не зареєстровано. Все інше - маніпуляції. Регламент ВР не передбачає збору підписів для зняття будь-якого міністра. Для цього потрібно лише зареєструвати постанову про відставку, й достатньо ініціативи одного депутата. Для ухвалення рішення потрібно 226... А от для відставки всього уряду дійсно потрібно зібрати 150 голосів і виносити на голосування", - зазначила парламентарка.

Геращенко зазначила, що фракція "Європейська Солідарність" не бере участі в безглуздих зборах підписів, які не мають жодного сенсу.

"Ми ініціюємо збір підписів про відставку всього уряду. І закликаємо всі фракції зайняти тут спільну, солідарну, державницьку позицію. Уряд профанів, схематозників і невігласів Зеленського має піти. Все", - наголосила нардепка.

"Колеги збирають підписи під постановою за відставку міністра охорони здоров'я. Це відповідає регламенту, ми приєдналися. Все, що не відповідає регламенту і робиться заради шуму, - не до нас. Ми ж звертаємося до колег негайно надати підписи на відставку уряду Зеленського. Відповідного листа з вимогою надати підписні листи вже відправлено Разумкову", - підсумувала Геращенко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

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