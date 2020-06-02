Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко
"Європейська Солідарність" не бере участі в зборі підписів за відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, відставка одного міністра нічого не змінить.
"Постанову про звільнення жодного з міністрів у ВР наразі не зареєстровано. Все інше - маніпуляції. Регламент ВР не передбачає збору підписів для зняття будь-якого міністра. Для цього потрібно лише зареєструвати постанову про відставку, й достатньо ініціативи одного депутата. Для ухвалення рішення потрібно 226... А от для відставки всього уряду дійсно потрібно зібрати 150 голосів і виносити на голосування", - зазначила парламентарка.
Геращенко зазначила, що фракція "Європейська Солідарність" не бере участі в безглуздих зборах підписів, які не мають жодного сенсу.
"Ми ініціюємо збір підписів про відставку всього уряду. І закликаємо всі фракції зайняти тут спільну, солідарну, державницьку позицію. Уряд профанів, схематозників і невігласів Зеленського має піти. Все", - наголосила нардепка.
"Колеги збирають підписи під постановою за відставку міністра охорони здоров'я. Це відповідає регламенту, ми приєдналися. Все, що не відповідає регламенту і робиться заради шуму, - не до нас. Ми ж звертаємося до колег негайно надати підписи на відставку уряду Зеленського. Відповідного листа з вимогою надати підписні листи вже відправлено Разумкову", - підсумувала Геращенко.
Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.
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Нареферендумився?
Все одно проколешся.
При Порохе эти 6000 превратились в 200 долларов при евроценах на всё.
Зелю - геть!
Або, хоча би - розвал монозебілів у ВР.
а не как сейчас
Чи не пила?
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
- фабрика в Липецьку була збудована до 2013 року. Після початку русско- українької війни, продати її не вдалось. Знищити? Як?
- на офшорному рахунку Порошенка 3080 долларів (відкриття рахунку).
- перекрити кордони? Але на россії на 2014 рік працювало 3 мільйони українців.
- назвати війну війною? А коли Порошенко стверджував, що то не війна?
- син спілкується російською? В Україні, 99% знають російську.
Але, ще раз: Я не обов'язково за Порошенко.
Але за того щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
впрочем, напомним про 2017:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
- за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
- мав розум, як Порошенко (знав 4 мови, був дипломатом, фаховим економістом міжнародником, мав досвід у сфері управління).
- відслужив в Армії. (в Армії з українських президентів, не служили тільки Янукович і Зєлєнський)
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
Пять лет авака им не мешала?
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
Давайте менять народ !
30лимонов украинцев давайте выселим в Испанию , а 30 лимонов испанцев - в Украину .
И пусть уже испанцам Кобелев расскажет , как голодает его мама и он лично .
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
кроме того, надо менять не Авакова, а мусарню, всех судей уволить
Сколько раз менялось правительство в Польше пока не был достигнут желанный результат.