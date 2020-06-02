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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус не може стати причиною для зняття санкцій проти РФ, - МЗС

Коронавірус не може стати причиною для зняття санкцій проти РФ, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів телефонну розмову з державним секретарем глави МЗС Норвегії Аудун Халворсеном. У МЗС зазначили, що Україна і Норвегія переконані, що пандемія коронавірусу не може стати причиною для зняття санкцій проти РФ.

Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили поточний стан двосторонньої співпраці, зокрема, з урахуванням впливу пандемії COVID-19, зазначивши успішну взаємодію в поверненні громадян України та Норвегії у свої країни.

Боднар також звернув увагу на необхідність ефективної протидії спробам Росії зняти запроваджені міжнародним співтовариством санкції під прикриттям пандемії COVID-19.

"Халворсен зазначив, що позиція Норвегії щодо збереження санкцій проти Росії як агресора, а також підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах залишається незмінною. Крім того, норвезький високопосадовець підтвердив налаштованість Осло продовжувати реалізацію проєктів, спрямованих на подолання наслідків російської агресії", - заявили в МЗС.

Співрозмовники також обговорили перспективи двостороннього співробітництва з історичних питань, зокрема, оцінки подій Другої світової війни і протидії маніпуляціям на цю тему з боку Росії.

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карантин (18172) МЗС (4108) санкції (11771) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Для снятия санкций , для начала надо убраться с оккупированных территорий Украины . И возместить причинённый ущерб .
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02.06.2020 17:21 Відповісти
да! сначала утопить а потом говорить
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02.06.2020 17:37 Відповісти
Да какое снятие санкций. Путин уже объявил что он лично в сабельной атаке на белом коне победил злобный вирус, назначил новый "день победы" с парадом, шествие покойного батальона, референдума по занулению... Вируса в РФ уже нет, забудьте. Этой причины нет как таковой. И кроме этого и сам Путин и все его окружения уже сто раз заявляли что санкции только помогли РФ встать с колен и это посланное с выше благо для страны, благодаря санкциям удалось поднять все и вся ( включая космонавтику - где отверстия в орбитальной станции научились заделывать то ли бу жвачкой, то ли кизяком.) По идее что бы помочь РФ окончательно " встать в полный рост" санкции нужно вводить и вводить, усиливать и усиливать..
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02.06.2020 19:51 Відповісти
Все что написано выше -понос.
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02.06.2020 21:46 Відповісти
Пережить бы Украине эти санкции
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03.06.2020 03:00 Відповісти
ВРАГ НАВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ВРАГОМ !!!
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03.06.2020 08:12 Відповісти
 
 