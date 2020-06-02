Коронавірус не може стати причиною для зняття санкцій проти РФ, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів телефонну розмову з державним секретарем глави МЗС Норвегії Аудун Халворсеном. У МЗС зазначили, що Україна і Норвегія переконані, що пандемія коронавірусу не може стати причиною для зняття санкцій проти РФ.

Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили поточний стан двосторонньої співпраці, зокрема, з урахуванням впливу пандемії COVID-19, зазначивши успішну взаємодію в поверненні громадян України та Норвегії у свої країни.

Боднар також звернув увагу на необхідність ефективної протидії спробам Росії зняти запроваджені міжнародним співтовариством санкції під прикриттям пандемії COVID-19.

"Халворсен зазначив, що позиція Норвегії щодо збереження санкцій проти Росії як агресора, а також підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах залишається незмінною. Крім того, норвезький високопосадовець підтвердив налаштованість Осло продовжувати реалізацію проєктів, спрямованих на подолання наслідків російської агресії", - заявили в МЗС.

Співрозмовники також обговорили перспективи двостороннього співробітництва з історичних питань, зокрема, оцінки подій Другої світової війни і протидії маніпуляціям на цю тему з боку Росії.

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