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Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков. ФОТО

Затримано 13 підозрюваних у справі про стрілянину в Броварах Київської області.

Про це в Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом "Віха" або "Журавель", - сказано в повідомленні.

За словами Авакова, встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне убивство. Вилучено зброю і боєприпаси.

Читайте також: Стрілянина в Броварах: затримано 30 осіб, з них 25 - оголошено підозри, - Нацполіція

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Бровари (279) затримання (4336) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+34
не знаю как вам, а мне... сразу напомнило старый анекдот:
***
свинья, увидевшая во дворе разожженный мангал,
начала ловить мышей и гавкать на прохожих...
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02.06.2020 17:37
+20
Ну і через скільки цього кримінального уродця знову випустять на волю? День чи 5 днів? Це лише в Україні кримінальне бидло називають авторитетом. А в цивілізованому світі це звичайні злочинці.
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02.06.2020 17:46
+17
А чеботарь все еще работает в полиции?
Достаточно одного этого факта...
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02.06.2020 17:43
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а де Аха та Беха?
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02.06.2020 17:29 Відповісти
все знали о них еще до того
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02.06.2020 17:30 Відповісти
И если бы не было перестрелки с участием десятков боевичков, никто бы и не трогал вех-ах-ху...ех, не жизнь, а малина и при всех режимах. О превентивной борьбе с ОПГ все забыли или и не знали? Или будем дожидаться разборок, убийств, отжимов?
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02.06.2020 17:36 Відповісти
не знаю как вам, а мне... сразу напомнило старый анекдот:
***
свинья, увидевшая во дворе разожженный мангал,
начала ловить мышей и гавкать на прохожих...
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02.06.2020 17:37 Відповісти
Когда то давно,а армии,старый неадекватный прапор(когда был пьяным) учил нас молодых
как развязывать язык на допросе пленному.Ну мало ли война.Так вот достаточно иметь при себе кусок ржавой проволоки диаметром 3 см длиной 25 -30 см.То,что он рассказывал дальше,писать не хочется от страха,годится только для мужчин.На счёт женщин у него были другие фантазии и не хитрые приспособления.Так что думаю он(журавль) может признаться даже в убийстве Кеннеди,не говоря о том,кто его нанял.Достаточно показать проволочку...
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02.06.2020 17:51 Відповісти
мне кажется, что именно Журавлю они как раз и побоятся показывать даже просто проволочку (ибо таких проволочек у корешей Журавля может быть по пять на каждого копчика), а вот простым шестеркам... так тем и не надо что-то долго рассказывать...
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02.06.2020 17:55 Відповісти
Три сантиметра скорее тянет на арматуру или лом, чем на проволку.
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02.06.2020 18:49 Відповісти
Пардон,описался 2-3 мм диаметром
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02.06.2020 20:41 Відповісти
А мне корову в бомболюке самолета из фильма "Особенности национальной охоты" - захочеш жить, не так раскорячишся.
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02.06.2020 18:40 Відповісти


Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков - Цензор.НЕТ 3206

...
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02.06.2020 18:45 Відповісти
Вот это оно и есть. Так и просится что-то дописать как в той оригинальной фотке обезьяны. Примером - вот так чиновник держится за кресло.
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02.06.2020 20:10 Відповісти
бе бе бе бе бе-зе зе зе зе зе,зЕлю-ГЕТЬ!!!
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02.06.2020 17:40 Відповісти
А чеботарь все еще работает в полиции?
Достаточно одного этого факта...
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02.06.2020 17:43 Відповісти
а зачем авакян своих пакует?
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02.06.2020 17:43 Відповісти
Так для бандюков кули иво понтов,ибо ложили на братана
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02.06.2020 17:57 Відповісти
Самому же схорониться надо, вот и пакует.
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02.06.2020 18:41 Відповісти
На кол посадить!
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02.06.2020 17:45 Відповісти
Был Вихой,станет Викой.Пути господни неисповедимы...
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02.06.2020 17:58 Відповісти
Ну і через скільки цього кримінального уродця знову випустять на волю? День чи 5 днів? Це лише в Україні кримінальне бидло називають авторитетом. А в цивілізованому світі це звичайні злочинці.
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02.06.2020 17:46 Відповісти
Его в 2013 году закрыли за бандитизм, и вроде бы давали ему тогда 13 лет.
Щас вроде как совсем не 26й год - а чувак обратно в деле.
Так шо лет пять дадут, пол года в СИЗО, ну может ещё годик на зоне - и встречайте его снова.
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02.06.2020 17:50 Відповісти
*Не гоні пургу ..дядя * ...*Норм .авторітет * тримає слово краще . як гнилий мусорок .

ПС ))) А там певно було гарне бабло закинуто ..
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02.06.2020 17:52 Відповісти
що Дмитро, окрім картинок ще й феню пропагуєш?
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02.06.2020 19:16 Відповісти
бугага
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02.06.2020 20:43 Відповісти
Виходить постріляти гуртом в межах населеного пункту це ***********, а не БАНДИТИЗМ.
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02.06.2020 17:47 Відповісти
Да хороший адвокат докажет,что пацаны в тир шли,да не дошли-менты повязали,оружие подбросили...
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02.06.2020 17:54 Відповісти
Ты, что ли, адвокат?
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02.06.2020 18:02 Відповісти
Бандитизм - это организация вооружённой банды для нападения на граждан либо на предприятия.
Путём несложных анализов телефонных звонков и перемещения бабла - пьяные незнакомые между собой молодые люди, которые случайно вышли пострелять в одно время в одном месте - превращаются в злочинну банду.
Причём наявности зброи достаточно даже у одного участника, и даже не вогнепальной, а холодной.
Для того, шоб поехать убирать снег по статье за бандитизм - непосредственно приймати участь в нападі не обязательно.
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02.06.2020 17:57 Відповісти
*********** це, якби вони по банкам стреляли, а тут явний бандитизм. Хоча, вважаючи на те що, сотня дятлів шмаляла один в одного, а настріляли більше вікон ніж один-одного то, можна говорити про залякування населення, а це вже тероризм.
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03.06.2020 09:29 Відповісти
На тероризм, звичайно, трохи схоже, але як ви ничже написали - там 100% присутній економічний інтерес. Так шо мабуть все ж таки бандитизм.
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03.06.2020 09:38 Відповісти
прикінь. а чому мало бути бандитизмом?
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02.06.2020 20:44 Відповісти
тому що, присутній економічний інтерес.
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03.06.2020 09:30 Відповісти
не зовсім, не поятгне на кваліфікацію. Інтерес присутній у замовника, а має бути у всіх членів чи частини банди, причому спрямований на реальне заволодіння майном самимиж членами банди, а не кимось іншим. Тому *********, така моя думка, але там є прокурори ціла група, може перекваліфікують. ********* по кваліфікуючих для них в цьому випадку теж немало покажеться, група осіб, зброя, заподіяня тілесних ухкоджень, там до 7 років. Всі сидіти не будуть, більшість отримає умовно.
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03.06.2020 09:52 Відповісти
Ееееее,перестаньте затримувати!Скоро не буде кому людей возити!))))))))
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02.06.2020 18:05 Відповісти
Это уже начинает напоминать сериал "Санта-Барбара" по-броварски.
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02.06.2020 18:46 Відповісти
а тепер порахуйте, або ці буси на маршрутах належать журавлю і він просто рішучий бізнесмен який захищає свій бізнес , або журавель рекетир і сидить на шиї в суспільства. з рекетом і рейдерством потрібно покінчувати
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02.06.2020 18:12 Відповісти
Мені от,власне,не зрозуміло,а на що,власне, надіялись ці стрєлки? Якщо вони думали,що це все їм зійде з рук,то тоді вони дебіли.Навіть при яникувощі це б їм з рук не зійшло.Просто тоді б приїхав беркут,та і розстріляв їх всіх нах...
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02.06.2020 18:20 Відповісти
ТАК А КОРРУПЦИОНЕРОВ КОГДА ВАЛИТЬ НАСМЕРТЬ БУДЕМ !?)
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02.06.2020 18:28 Відповісти
как только цензор даст команду )
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03.06.2020 21:27 Відповісти
Артурчика Палатного - Вафлю, который приехал с мусороми на разборку, слабо задержать ??
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02.06.2020 18:29 Відповісти
Спортивная рыбалка.
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02.06.2020 18:39 Відповісти
Хорошая у авакова тактика: столкнуть лбами две криминальные группировки, затем добить тех, кто выжил, затем бизнес отжать себе.
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02.06.2020 18:44 Відповісти
Оштрафуют всех за то, что были без защитной маски и отпустят
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02.06.2020 19:17 Відповісти
Хорошо, что задержаны, только большое сомнение в том, что они отсидят сроки.
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02.06.2020 19:38 Відповісти
Иногда ,хочется суд трех.
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02.06.2020 19:47 Відповісти
А кто будет этими тремя?
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03.06.2020 09:26 Відповісти
самое интересное , кто будет потом судить тройки?
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03.06.2020 21:34 Відповісти
У всех явка с повинной?
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02.06.2020 19:48 Відповісти
Абрам , юридически нет понятия явка с повинной
а авторитета полагаю уже отпустили , воры у нас неподсудны
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02.06.2020 20:14 Відповісти
это уже как то не интересно авакян, это все пешки вы там скоро на самих себя так выйдете. астанавитесь)))
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02.06.2020 21:11 Відповісти
Так вот кто мешал зятю чеботаря отжать бизнес.
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02.06.2020 21:39 Відповісти
Если Аваков знает про криминальных авторитетов и ОПГ, почему они ещё все не сидят. Такие перестрелки просто вопрос времени. После Броваров ещё что-то будет. Сомневаюсь что они юридически подкованы как например итальянская мафия которой законно нечего предьявить.
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02.06.2020 21:51 Відповісти
За один всего лишь год мы добрались в 90 -стые, что будет ещё через год страшно подумать. Мда! Очередной раз поздравляю ,,зрителя 95-ти сватов у одного учителя,, и любителей халявы с их выбором.
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03.06.2020 01:41 Відповісти
Ага, и любителей халявного шоколада тоже можно поздравить. Вы сделали это вместе
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03.06.2020 01:43 Відповісти
Откуда в Украине столько "криминальных авторитетов"? Что это за профессия такая, и какого хрена они не сидят, если все о них все знают?
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03.06.2020 01:42 Відповісти
Висновок. Коли рівень(рейтинг для логістів) державності падає,починається те,що бачимо : хапають від України всі і вся,стріляються, липові двуякі платіжні комуналки людям надсилають, переділи, зрадництво у всіх проявах,внутрішні вороги у відкриту антидержавні"заяви" до суду надсилають, по ТВ каналах ведучі-диверсанти вже раком стоять на случку перед ...упирями північними, до Мокви,як до друзів, депутати їздять майже щонеділі на доповіді або за інструкціями розвалу держави, а ворог або танцює,або безкарно стріляє та вбиває, або військами страшчає. Все це перед нашим носом ...НИЩАТЬ НАШ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР. І ВСЕ ЦЕ ТОМУ,ЩО У НАС НЕ МАЄ ПОСТІЙНОГО СТОВПА ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ. Ми лише пять років прожили при єиному солідарному державному строї- при Порошенку П.О. Тепер ми на крок від ...ЯМИ!
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03.06.2020 06:24 Відповісти
Нас навіть ворожі "фабрики тролів" майже в спокої залишили. Лише ось так по троху вкидують Дезу або Лайно розпилюють по мізкам. В Мокві чекають...коли Київ ( не Україна) стане ...раком і як рак поповзе задом до неї,в болото!
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03.06.2020 06:27 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/2/7254242/ Изнасилование в Кагарлыке: в ООН раскритиковали украинские СМИ
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03.06.2020 08:16 Відповісти
А быстренько, однако, всех (???) нашли и повязали...
Что это? Могут, когда захотят или за ж..пу возьмут ИЛИ список участников и их передвижения по стране был известен еще ДО перестрелки?
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03.06.2020 09:25 Відповісти
Они сами в себя стреляли или может 2 банды? или 2я Аваковская и про нее мы не узнаем.
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03.06.2020 14:03 Відповісти
 
 