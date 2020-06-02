Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков. ФОТО

Затримано 13 підозрюваних у справі про стрілянину в Броварах Київської області.

Про це в Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом "Віха" або "Журавель", - сказано в повідомленні.

За словами Авакова, встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне убивство. Вилучено зброю і боєприпаси.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.