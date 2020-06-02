Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков. ФОТО
Затримано 13 підозрюваних у справі про стрілянину в Броварах Київської області.
Про це в Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом "Віха" або "Журавель", - сказано в повідомленні.
За словами Авакова, встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне убивство. Вилучено зброю і боєприпаси.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
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свинья, увидевшая во дворе разожженный мангал,
начала ловить мышей и гавкать на прохожих...
как развязывать язык на допросе пленному.Ну мало ли война.Так вот достаточно иметь при себе кусок ржавой проволоки диаметром 3 см длиной 25 -30 см.То,что он рассказывал дальше,писать не хочется от страха,годится только для мужчин.На счёт женщин у него были другие фантазии и не хитрые приспособления.Так что думаю он(журавль) может признаться даже в убийстве Кеннеди,не говоря о том,кто его нанял.Достаточно показать проволочку...
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Достаточно одного этого факта...
Щас вроде как совсем не 26й год - а чувак обратно в деле.
Так шо лет пять дадут, пол года в СИЗО, ну может ещё годик на зоне - и встречайте его снова.
ПС ))) А там певно було гарне бабло закинуто ..
Путём несложных анализов телефонных звонков и перемещения бабла - пьяные незнакомые между собой молодые люди, которые случайно вышли пострелять в одно время в одном месте - превращаются в злочинну банду.
Причём наявности зброи достаточно даже у одного участника, и даже не вогнепальной, а холодной.
Для того, шоб поехать убирать снег по статье за бандитизм - непосредственно приймати участь в нападі не обязательно.
а авторитета полагаю уже отпустили , воры у нас неподсудны
Что это? Могут, когда захотят или за ж..пу возьмут ИЛИ список участников и их передвижения по стране был известен еще ДО перестрелки?