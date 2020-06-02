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Новини Операція Об'єднаних сил
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Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС

Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС

2 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли і продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і надалі завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "По українських військовослужбовцях, які виконують завдання у Павлополі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці відкривали вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Богданівка і Старогнатівка ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а по захисниках Мар'їнки застосував снайперську зброю. Захисників Водяного загарбники обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а опорні пункти Новозванівка обстріляли зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Наші воїни такі дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються".

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Розбудіть президента.
Нагадайте, що війна в країні.
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02.06.2020 18:01
+4
Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5967
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02.06.2020 18:01
+3
кто отводит войска - тот не выиграет бой
кто поверил врагу, обманувшему хоть раз - тот проиграл трижды, первый - когда поверил, второй - когда поверил врагу, третий - когда дал обмануть себя дважды
уставший от войны - не отдохнет от позора
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02.06.2020 18:11
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Розбудіть президента.
Нагадайте, що війна в країні.
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02.06.2020 18:01 Відповісти
На все нарушения "тишины" ВСУ всегда отвечали российским наемникам, ликвидировав в течение мая 49 человек.
Источник: штаб https://www.facebook.com/pressjfo.news/?epa=SEARCH_BOX ООС
Детали: Так, по подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:
ликвидированы - 49 человек;
ранены и травмированы - 94 человека.
Также военнослужащие уничтожили семь единиц техники врага: два минометы калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.
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02.06.2020 18:19 Відповісти
і де такі повідомлення в офіційній пресі? там тільки блеєння баранів про обстріли з боку ворога
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02.06.2020 20:58 Відповісти
Усі обурилися фактом, що міністр оборони Зеленського нагороджує і дякує Вілкулу? Це квіточки. Тут ягідки знайшлися - кажуть, Таран замахнувся на історичність погонів військових, пише у своєму ФБ Віталій Гайдукевич.

https://www.facebook.com/v.gaydukevich/posts/3062187180507681

Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7072
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02.06.2020 18:20 Відповісти
Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5967
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02.06.2020 18:01 Відповісти
Як довго це буде продовжуватись? Грінпоц казав що зупинить війну на раз-два, бо він нелох якийсь.
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02.06.2020 18:05 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала в Маріуполі бойовика із "групи Безлера", який катував українських військових
ТАК Баканов готовит новых людей рашистского режима для обмена - и пиар и Пуйлу полизать одновременно
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02.06.2020 18:08 Відповісти
кто отводит войска - тот не выиграет бой
кто поверил врагу, обманувшему хоть раз - тот проиграл трижды, первый - когда поверил, второй - когда поверил врагу, третий - когда дал обмануть себя дважды
уставший от войны - не отдохнет от позора
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02.06.2020 18:11 Відповісти
Убей русского оккупанта!
Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6416
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02.06.2020 18:44 Відповісти
якщо ворога не будуть чавити та знищувати, не буде ніякого закінчення війни. Всі балачкі про якесь примирення - тільки відступ перед ворогом
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02.06.2020 21:01 Відповісти
і це не тільки відступ, а й ще державна зрада, бо така політика розбещує населення та знищує боєготовність війська
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02.06.2020 21:03 Відповісти
 
 