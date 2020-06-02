Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС

2 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли і продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і надалі завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "По українських військовослужбовцях, які виконують завдання у Павлополі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці відкривали вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Богданівка і Старогнатівка ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а по захисниках Мар'їнки застосував снайперську зброю. Захисників Водяного загарбники обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а опорні пункти Новозванівка обстріляли зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Наші воїни такі дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються".