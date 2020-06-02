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На харківському ринку "Барабашово" заявили про відновлення купівельного потоку в докарантинних обсягах

На харківському ринку

Купівельний потік на "Барабашово" 1 червня вперше перевищив до карантинні обсяги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на маркетингові служби торгового центру повідомила пресслужба ТЦ.

Спад купівельного потоку першої половини березня і відсутність покупців в період карантину змінився суттєвою позитивною динамікою. Щодня приріст купівельного потоку становить близько 5-7%. Як і раніше в структурі потоку домінують покупці на особистому автотранспорті і нерегулярних рейсах. Сервісні служби торгового центру повідомляють, що значною мірою відновлено нерегулярні перевезення з Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Сумської областей.

На "Барабашово" відзначили і низку інших перспективних показників. Середній чек виріс на 12-15% порівняно з показниками першої половини березня. Тривалість перебування покупця на території також збільшилася до 1,5-2 годин. Після відновлення роботи громадського транспорту зростає кількість покупців, що використовують цей вид приїзду. За прогнозами, вже до третьої декади червня кількість покупців, які приїхали громадським транспортом, також вийде на докризовий рівень.

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Аналітики маркетингових служб пов'язують це з низкою об'єктивних причин. За період вимушеного карантину споживачі випробували товарний голод на товари першої необхідності. Крім того, зменшення грошової маси на руках у покупців і збільшення середнього чека через необхідність купувати товари першої необхідності в великих мережах збільшило купівельну категорію "середній" і "середній мінус", яка є основною для "Барабашово".

Інтерес покупців також викликаний суттєвими знижками, які пропонують підприємці торгового центру на весняно-осінні товари. Понад 70% підприємців проводять розпродажі сезонних товарів. На їхню думку, це не тільки дозволить повернути кошти, витрачені на придбання сезонного товару, в оборот, а й стимулюватиме покупця, поверне "Барабашово" статус майданчика найвигідніших покупок.

Зі свого боку адміністрація торгового центру продовжує реалізацію гнучкої системи лояльності по відношенню до орендарів. Крім того, найближчим часом буде презентовано план комплексних маркетингових заходів щодо забезпечення стабільного фінансового розвитку "Барабашово".

Автор: 

ринок (458) Харків (5565)


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Топ коментарі
+10
ЗЕбанат, державний борг України за час правління Зеленського зріс до 81.4 мільярдів доларів
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02.06.2020 18:22
+6
Базар как двигатель украинской экономики .
Докатились ...
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02.06.2020 18:43
+5
Дивно, а порохоботи тут розповідали страхітливі історії про зубожілих і безробітних українців після "дурантину"
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02.06.2020 18:20
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Дивно, а порохоботи тут розповідали страхітливі історії про зубожілих і безробітних українців після "дурантину"
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02.06.2020 18:20 Відповісти
ЗЕбанат, державний борг України за час правління Зеленського зріс до 81.4 мільярдів доларів
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02.06.2020 18:22 Відповісти
***************** - державний борг при парашаненко зріс на 321 млрд. доларів! Закрий пащеку.
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03.06.2020 00:17 Відповісти
Я с некоторых пор на стороне Трампа. И останусь, если он задавит китай и рашку в придачу.
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02.06.2020 18:28 Відповісти
У Трампа нет стороны .Есть Украина .
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02.06.2020 18:46 Відповісти
Ну я давно заметил , что за Порошенко и Байдена топит одна и та же категория "граждан". Против Трампа и Зеленского гадят они же. Совпадение? Не думаю.
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02.06.2020 19:11 Відповісти
Топят потому шо с рашкой у Трампа не все категорично, мне это тоже не нравится. Но он взялся за леваков и китай запросто потянет с собой на дно и рашку.
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02.06.2020 19:21 Відповісти
ЗЕбанат, шо там з скандалом по держрезерву? Терміновий виступ президента, засідання РНБО, доповідь генпрокурора, очільника набу вже були? ні? і не буде, бо вони ******* ваші гроші, іжу, надію ваших дітей на виживання під час продовольчої кризи і неврожаю.а ви обтікайте далі долбойоби.
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02.06.2020 18:24 Відповісти
*****************, шо там зі скандалом про котли, офшори, з держпосадовцем млдремом? Я з вас падли ще за долар спитаю по 8 !!! петьо-олігофрени, чого вас на вулиці не зустрінеш, чого никаєтись, недолугі ?)))
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03.06.2020 00:26 Відповісти
Статейка на злобу дня . Супруга полчаса как с барабана кассы чуть не плачет . Спрашиваю а у коллег . Ответ дословный ЖОПА .
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02.06.2020 19:03 Відповісти
Работа у них такая.
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02.06.2020 19:20 Відповісти
Это не работа, это карантин такой.
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02.06.2020 20:15 Відповісти
Они правы.Так и есть.
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02.06.2020 20:16 Відповісти
Та ні, "епоха бідності" закінчилась - далі ріст цін на електроенергію і газ
Слава цирку.
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02.06.2020 21:11 Відповісти
Ясен пень...если три месяца лампочку негде было купить....то теперь народ попер...
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02.06.2020 18:21 Відповісти
В Харькове такие проблемы были только некоторое время в начале, потом все забили.
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02.06.2020 18:29 Відповісти
Тим часом, хочуть відмінити закон про амністію учасників Революції Гідності. Звернення вже в КСУ
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02.06.2020 18:21 Відповісти
Интерес покупателей также вызван существенными скидками, которые предлагают предприниматели торгового центра на весенне-осенние товары. Более 70% предпринимателей проводят распродажи сезонных товаров.Источник: https://censor.net/n3199583

ФОПы с сезонным товаром попали конкретно... теперь отдают лишь бы взяли....хвастаться тут нечем....
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02.06.2020 18:23 Відповісти
У спекулянтів пожвавлення.
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02.06.2020 18:24 Відповісти
Велетенський крок вперед Харківської індустріі!!))
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02.06.2020 18:32 Відповісти
Почему нет? Швейники - тоже промышленность.
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02.06.2020 18:43 Відповісти
Швейников кого не добили налоги добивает коронавирус с помощью ЗЕ команды , вспомните их законы на благо малому бизнесу .
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02.06.2020 19:06 Відповісти
Швейка та обувні цеха у Харкові на висоті - кросівки возять в Угорщину та Словакію, забирають з руками
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02.06.2020 21:13 Відповісти
За яких спекулянтів ти балакаєш ? За великі торговельні мережі , чи за дрібних ФОПів ? .
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02.06.2020 18:40 Відповісти
За тих які купують на опті, множать ціну на 3 і продають тобі.
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02.06.2020 18:44 Відповісти
Особисто я , - купую сировину на Барабашова , переробляю її , а вже потім маю прибуток у 100 % . За час карантину ледве зводив нулі , а зараз сподіваюсь продовжити свою справу хочаб на 20 - 30 % прибутку . Якшо ( недай Боже ) піде нова хвиля коронавірусу , то згорну свій бізнес і буду працювати підпільно . Не думаю , що державі від цього буде користь ... . А ти , " 5 копійок " - судячи з твоєї активності на Цензорі , - без роботи ніколи не залишишся ... . ((
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02.06.2020 19:08 Відповісти
Множать на 3 , сам придумал или видел где . Пойди придурок сам заработай 300 процентов . Или масла в голове не хватает . Можешь проверить тварь как на барабашово олигархи в очередь на маршрутку толпятся .
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02.06.2020 19:13 Відповісти
За таку відповідь Алєх потрапляє до чорного списку з відповідними наслідками.
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02.06.2020 19:26 Відповісти
Цей " список " ти сам фарбуєш ? ))
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02.06.2020 19:31 Відповісти
То він неподумавши ляпнув , а может по методичке . У совковых иногда бывают сбои в мозгах . )) .
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02.06.2020 19:30 Відповісти
Згадай як задрали ціни різні сільпи та їм подібні під час карантину.
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02.06.2020 19:35 Відповісти
Я це все бачив на прикладі атб і посад . І дивувався , -- чому можна ходити по вулиці і не можна на вулиці торгувати . Але не можна знаходитись в закритому приміщенні більше 10 осіб на 100 квадратних метрів і при цьому торгувати за завищеними цінами і так далі ... .
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02.06.2020 19:47 Відповісти
Желаю что-бы все ! ( с ) .
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02.06.2020 18:29 Відповісти
Ну, не отставайте от Одессы--пора начать стрелять, делить и переделивать...
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02.06.2020 18:43 Відповісти
Там Фельдман рулит, всё схвачено.
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02.06.2020 18:57 Відповісти
Базар как двигатель украинской экономики .
Докатились ...
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02.06.2020 18:43 Відповісти
90е рулят
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02.06.2020 19:19 Відповісти
Кто и когда последний раз был на Барабане в Харькове?Там еще год назад жопа была-покупателей 0.00001% и отсутствие оптовиков.Так что,хорош звиздеть за "потоки покупателей".
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02.06.2020 20:18 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/tyshchenko-zatverdzhuvav-svoi-banery-u-zelenskoho-a-ti-iomu-ne-spodobalys/ Тищенко утверждал свои баннеры у Зеленского, но тот просил "не начинать"
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02.06.2020 20:40 Відповісти
 
 