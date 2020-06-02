На харківському ринку "Барабашово" заявили про відновлення купівельного потоку в докарантинних обсягах

Купівельний потік на "Барабашово" 1 червня вперше перевищив до карантинні обсяги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на маркетингові служби торгового центру повідомила пресслужба ТЦ.

Спад купівельного потоку першої половини березня і відсутність покупців в період карантину змінився суттєвою позитивною динамікою. Щодня приріст купівельного потоку становить близько 5-7%. Як і раніше в структурі потоку домінують покупці на особистому автотранспорті і нерегулярних рейсах. Сервісні служби торгового центру повідомляють, що значною мірою відновлено нерегулярні перевезення з Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Сумської областей.

На "Барабашово" відзначили і низку інших перспективних показників. Середній чек виріс на 12-15% порівняно з показниками першої половини березня. Тривалість перебування покупця на території також збільшилася до 1,5-2 годин. Після відновлення роботи громадського транспорту зростає кількість покупців, що використовують цей вид приїзду. За прогнозами, вже до третьої декади червня кількість покупців, які приїхали громадським транспортом, також вийде на докризовий рівень.

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Аналітики маркетингових служб пов'язують це з низкою об'єктивних причин. За період вимушеного карантину споживачі випробували товарний голод на товари першої необхідності. Крім того, зменшення грошової маси на руках у покупців і збільшення середнього чека через необхідність купувати товари першої необхідності в великих мережах збільшило купівельну категорію "середній" і "середній мінус", яка є основною для "Барабашово".

Інтерес покупців також викликаний суттєвими знижками, які пропонують підприємці торгового центру на весняно-осінні товари. Понад 70% підприємців проводять розпродажі сезонних товарів. На їхню думку, це не тільки дозволить повернути кошти, витрачені на придбання сезонного товару, в оборот, а й стимулюватиме покупця, поверне "Барабашово" статус майданчика найвигідніших покупок.

Зі свого боку адміністрація торгового центру продовжує реалізацію гнучкої системи лояльності по відношенню до орендарів. Крім того, найближчим часом буде презентовано план комплексних маркетингових заходів щодо забезпечення стабільного фінансового розвитку "Барабашово".