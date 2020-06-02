Пост губернатора Харківщини продавали за $1 млн: затримано групу шахраїв, - Фільчаков

Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, до правоохоронних органів звернулась громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За надання таких "послуг" зловмисники зажадали від жінки 60 тисяч доларів США, нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених "послуг".

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду губернатора Харківської області. За надання таких "послуг" вони зажадали від громадянина 1 мільйон доларів США. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти.

Крім цього вказані зловмисники пообіцяли посприяти іншому громадянину у призначенні на посаду Голови ДПС в Харківській області, зажадавши винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США.

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Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох фігурантів справи – 52-річного та 68-річного чоловіка під час отримання першої частини хабара у сумі 150 тисяч доларів США (частина коштів призначалась задля призначення на посаду губернатора області та частина коштів призначалась задля призначення на посаду Голови ДПС в області).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам шахрайських дій та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснює УСБУ в Харківській області.

На даний час досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.