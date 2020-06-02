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Новини
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Пост губернатора Харківщини продавали за $1 млн: затримано групу шахраїв, - Фільчаков

Пост губернатора Харківщини продавали за $1 млн: затримано групу шахраїв, - Фільчаков

Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, до правоохоронних органів звернулась громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За надання таких "послуг" зловмисники зажадали від жінки 60 тисяч доларів США, нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених "послуг".

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду губернатора Харківської області. За надання таких "послуг" вони зажадали від громадянина 1 мільйон доларів США. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти.

Крім цього вказані зловмисники пообіцяли посприяти іншому громадянину у призначенні на посаду Голови ДПС в Харківській області, зажадавши винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США.

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Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох фігурантів справи – 52-річного та 68-річного чоловіка під час отримання першої частини хабара у сумі 150 тисяч доларів США (частина коштів призначалась задля призначення на посаду губернатора області та частина коштів призначалась задля призначення на посаду Голови ДПС в області).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам шахрайських дій та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснює УСБУ в Харківській області.

На даний час досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: 

шахрайство (1073) прокуратура (3667) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+16
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников - Фильчаков. - Цензор.НЕТ 9762

...
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02.06.2020 18:32
+10
100 тыщ за начальника областной налоговой ?

Это демпинг чистой воды !!!
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02.06.2020 18:29
+10
вот потому и повязали.. а запросили бы 2-5 млн долл - покупатель ничего бы и не заподозрил
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02.06.2020 18:32
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Тут чесні клоуни посадами барижать, зедібіл... Не хочеш собі місце біля корита купити?

1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников - Фильчаков. - Цензор.НЕТ 9449
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02.06.2020 18:26 Відповісти
чинуши потому и ведутся на "покупку" кресел - бо ЗНАЮТ: у вислюка оманського продается любое кресло, любая должность или награда... Ермак и его брат - тому свидетельство))
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02.06.2020 18:31 Відповісти
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины Каліфорщини

так беруть же у доллярах Штатів З'єдночоних
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02.06.2020 18:32 Відповісти
Єрмака взяли за сраку?
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02.06.2020 18:26 Відповісти
конкуренти
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02.06.2020 18:28 Відповісти
Конкуренти мають сидіти за гратами.
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02.06.2020 18:40 Відповісти
а може то піарщики
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02.06.2020 18:47 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНА !!!!!
опера Музоргского (Могучая кучка)
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02.06.2020 18:36 Відповісти
Зєльоная кучка.
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02.06.2020 18:47 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНА
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02.06.2020 21:27 Відповісти
Хотіли самі заробити на посадах, ось брати єрмаки і образились
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02.06.2020 18:38 Відповісти
100 тыщ за начальника областной налоговой ?

Это демпинг чистой воды !!!
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02.06.2020 18:29 Відповісти
вот потому и повязали.. а запросили бы 2-5 млн долл - покупатель ничего бы и не заподозрил
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02.06.2020 18:32 Відповісти
там сугубо из действующих работников областной налоговой выстроилась бы очередь из 100 человек, готовых хоть сейчас выложить 100 тыщ зелени, чтобы стать начальником.
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02.06.2020 19:06 Відповісти
Уверен--хрен дождёмся фамилий покупателей. Это же предельно важно объявить даже до конце следствия с учётом падения доверия к власти. Там ведь явно не сторонники СН и главного хлопца от них. По части высокой политической морали случай позорный жутко. Даже по кацапии такого не слышно было пока. Диктатура такое исключает кстати.
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02.06.2020 22:03 Відповісти
" Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину" судя по возрасту к продаже должностей теперь папа и дядя Ермака подключились
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02.06.2020 18:30 Відповісти
тоже цинично расстрелянные украинской хунтой на Дамбасе во время мирной рыбалки внахлёст на форель
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02.06.2020 18:51 Відповісти
За Буковину 3 млн, за Харків 1млн, хто в це повірить?
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02.06.2020 18:31 Відповісти
пограничники.

с Кацапией сейчас не особо наконтрабандируешь.

то изть, масштаб адекватный,

а вот суммы занижены.
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02.06.2020 18:53 Відповісти
Скоро этак землю в подворотне продавать начнут, как самого дешёвого клоуна на мировой арене
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02.06.2020 18:31 Відповісти
Ти як сюди попав з цією ганчіркою? Такі прапори тут в спамі.
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02.06.2020 18:33 Відповісти
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников - Фильчаков. - Цензор.НЕТ 9762

...
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02.06.2020 18:32 Відповісти
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02.06.2020 18:44 Відповісти
"Наденька, ну, не мелочись !" - из фильма "С легким паром".
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02.06.2020 19:05 Відповісти
вот их рожи.. задержание проходило в ресторане "Ла-Страда"
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 9079
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02.06.2020 18:35 Відповісти
"Ла Страда": Запобігання торгівлі жінками в країнах Центральної і Східної Європи
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02.06.2020 18:46 Відповісти
хороший ресторан......
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02.06.2020 18:49 Відповісти
то есть если бы её сделали губернатором претензий бы у неё не было,а так деньги назад хочет.Надо бы и её задержать по логике.
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02.06.2020 18:36 Відповісти
Дураков, как будто мало...
Оказываться, спотыкаешься на каждом шагу..
Таки грамотно обставлены вокруг..
))
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02.06.2020 18:37 Відповісти
Одне дивує, як вона без мізків заробила такі суми грошей.
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02.06.2020 18:42 Відповісти
Небось демпинговали... У Ермака расценки выше, вот и устранили конкурентов
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02.06.2020 18:42 Відповісти
Интересно, многим ли успели продать. Вот конференция сыновей лейтенанта Шмидта могла бы получится. И каждый бы считал себя главным и единственным)))
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02.06.2020 18:44 Відповісти
Думається,що харківська прокурватура як почала,так і закінчить провадження по цій справі.Хай тільки трохи спаде шум,визваний публікацією,а там вже вони якось порішають.І таки порішають,будьте певні! Певні,а не пєвні. Це я для рускаязичнага меньшинства пояснюю,що значення слова "певні" це, по вашому- увєрение, а не пєтухі...
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02.06.2020 18:44 Відповісти
А там шахрайство, неважка стаття.
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02.06.2020 18:46 Відповісти
І чьо,нехай тепер пракурори не приходять на судове засідання?
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02.06.2020 18:50 Відповісти
ч.4 до 12 років із конфіскацією майна
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02.06.2020 20:10 Відповісти
Я бы сабаку простго растрелял вместе с детьми как пособниками .
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02.06.2020 18:44 Відповісти
Это не гуманно. Сабак кастрировать нужно, а не расстреливать. Тем более с детьми...
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02.06.2020 19:04 Відповісти
А потерпевших за жопу слабо взять?
Или я тоже хотел купить систему "ГРАД"
А МЕНЯ КИНУЛИ.
Так я кто потерпевший или коррупционер?
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02.06.2020 19:03 Відповісти
Систему град можно замовити в будь-якому гаражному кооперативі
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02.06.2020 19:22 Відповісти
В общем,реформы на лицо! "Кандидатов" элементарно унизили столь демпинговым суммами.От того и заподозрили неладное! А ведь всё так хорошо начиналось...
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02.06.2020 19:23 Відповісти
Может это вовсе не мошенники, а честные продавцы?
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02.06.2020 19:50 Відповісти
За конкуренцію замели... Єрмак старший постарався...
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02.06.2020 20:09 Відповісти
Один лям? Чого так дешево? Шкода, що я не знав, що продається...
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02.06.2020 20:08 Відповісти
Мошенников? Что ермака и его братца взяли? Или взяли братца ермака которого убили в АТО? Американцы до сих пор не простили и не простят вранье этого кацапа.
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02.06.2020 21:15 Відповісти
ТОЧНЫЕ СУММЫ ЭТО ЯВНАЯ ЛОЖЬ !!!
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03.06.2020 08:08 Відповісти
 
 