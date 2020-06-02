Фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом, - глава ЦВК Діденко
У Центральній виборчі комісії заявили про відсутність коштів на проведення виборів у 208-му окрузі (Чернігівська область), на якому був обраний народний депутат Валерій Давиденко, якого у травні знайшли мертвим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комісії повідомив голова Центрвиборчкому Олег Діденко, пише Цензор.НЕТ.
"Станом на даний момент до Центральної виборчої комісії не надходило жодного документа, який би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата (Валерія Давиденка - ред.). Тому наразі у ЦВК відсутні юридичні підстави для розгляду цього питання. Як тільки такі документи надійдуть, Центральна виборча комісія буде визначатися з цього приводу", - зазначив він.
Голова ЦВК додав, що існує проблемна ситуація у зв'язку із можливим проведення дострокових виборів у 208-му окрузі - відсутність фінансування.
"Останніми змінами до закону про державний бюджет на 2020 рік не передбачене фінансування на проведення проміжних виборів. Тому питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі повинно вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - пояснив Діденко.
Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.
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Цікаво, прострелені коліна як скоро будуть
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_222.pdf
..Попросіть у Ахметкі та його профурсетки шЛяшка .Ті швидко знайдуть .
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А что так можно?) Лес из Чернобыля мимо кпп.. Хотя да, при зе так можно. Только будет чуток фонить мебель..
https://twitter.com/i/status/1267818514091405314
поэтому, думаю ЦИК набивает себе цену ( и карманы...естественно)
ведь мы же не задаем им вопросом - каким хреном они занимаются в межсезонье между выборами, получая совсем-совсем не минимальные зарплаты с премиями (за что-то?) и прочими космическими выплатами и доплатами ...ежемесячно (без перерыва на карантин)))
У тому окрузі реальні шанси у "скотиняки" Ляшка.