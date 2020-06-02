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Фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом, - глава ЦВК Діденко

Фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом, - глава ЦВК Діденко

У Центральній виборчі комісії заявили про відсутність коштів на проведення виборів у 208-му окрузі (Чернігівська область), на якому був обраний народний депутат Валерій Давиденко, якого у травні знайшли мертвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комісії повідомив голова Центрвиборчкому Олег Діденко, пише Цензор.НЕТ.

"Станом на даний момент до Центральної виборчої комісії не надходило жодного документа, який би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата (Валерія Давиденка - ред.). Тому наразі у ЦВК відсутні юридичні підстави для розгляду цього питання. Як тільки такі документи надійдуть, Центральна виборча комісія буде визначатися з цього приводу", - зазначив він.

Голова ЦВК додав, що існує проблемна ситуація у зв'язку із можливим проведення дострокових виборів у 208-му окрузі - відсутність фінансування.

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"Останніми змінами до закону про державний бюджет на 2020 рік не передбачене фінансування на проведення проміжних виборів. Тому питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі повинно вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - пояснив Діденко.

Також читайте: Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.




Автор: 

вибори (6683) ЦВК (1177) Діденко Олег (30) Давиденко Валерій (14)


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Топ коментарі
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Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2114
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02.06.2020 19:07
+5
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

А что так можно?) Лес из Чернобыля мимо кпп.. Хотя да, при зе так можно. Только будет чуток фонить мебель..

https://twitter.com/i/status/1267818514091405314
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02.06.2020 18:56
+5
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2290
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02.06.2020 18:59
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Правила форума Рада форумчан
бардак в ДЕРЖАВЕ !!!!!!!!!!!
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02.06.2020 18:51 Відповісти
ЗЕльоный бардак !!!!
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02.06.2020 18:52 Відповісти
Держава потребує: "Над Україної бєзоблачноє нєбо" і Кривавої Хунти із Гетьманом !!!!
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02.06.2020 18:54 Відповісти
Держава потребує? А народу воно потрібно?
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03.06.2020 10:00 Відповісти
ОПЗЖ, а також "слуга" Дубінський, Поляков і Скороход направили подання до Конституційного суду щодо відповідності Конституції закону про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках
Цікаво, прострелені коліна як скоро будуть

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_222.pdf
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02.06.2020 18:55 Відповісти
..по ...ДЯ-КУ-Є-МО ..!
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02.06.2020 19:02 Відповісти
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2114
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02.06.2020 19:07 Відповісти
не коліна, а потилиці....
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02.06.2020 20:23 Відповісти
На это ещё деньги нужны большие?
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02.06.2020 18:53 Відповісти
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 3549
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02.06.2020 19:09 Відповісти
Корупціонери майбутнього будуть називати себе мишками Узеленського.
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02.06.2020 19:10 Відповісти
Я за него не голосовал, но знал, что так будет. Было тошно, когда он стал на колени, это было всё.
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02.06.2020 19:12 Відповісти
- Мальчіка. Малєнькава. В кастюмчікє. Поставіла на калєні. Кієвская хунта. Пряма на стадіонє. Сваімі глазамі відєла! © Галя Пишняк, з Західної України


Фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом, - глава ЦВК Діденко - Цензор.НЕТ 3078
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02.06.2020 19:30 Відповісти
Стыдоба.
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02.06.2020 19:38 Відповісти
більше того - ЗЄльоная ганьба !
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02.06.2020 20:25 Відповісти
Предлагаю просто назначить Яценюка.
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02.06.2020 18:53 Відповісти
Ты, видать, когда в детстве гостил у бабушки, так тебя кролик згвалтував? Травма детства дает о себе знать
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02.06.2020 19:02 Відповісти
Все бы так, ой, глубоко обчуствуюсь в соболении дупутату погибшему....
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 508
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02.06.2020 18:54 Відповісти
Ось ми скоро побачим як не оберуть СН.
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02.06.2020 18:54 Відповісти
..Ну так ! На премії по *соточке * є . а на довибори не має
..Попросіть у Ахметкі та його профурсетки шЛяшка .Ті швидко знайдуть .
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02.06.2020 18:54 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

А что так можно?) Лес из Чернобыля мимо кпп.. Хотя да, при зе так можно. Только будет чуток фонить мебель..

https://twitter.com/i/status/1267818514091405314
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02.06.2020 18:56 Відповісти
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2290
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02.06.2020 18:59 Відповісти
Дитяки..КПП. Кому идёт откат:? 02.06

Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2761 Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2170Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2099
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02.06.2020 19:00 Відповісти
Миші вивозять ліс.Розквітла Україна за зєлєнского.
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02.06.2020 19:02 Відповісти
Треба за голосування брати гроші з виборців.😄
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02.06.2020 18:57 Відповісти
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 7855
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02.06.2020 19:03 Відповісти
мне кажется в бюджете всегда должно быть на всякие непредвиденные обстоятельства...
поэтому, думаю ЦИК набивает себе цену ( и карманы...естественно)
ведь мы же не задаем им вопросом - каким хреном они занимаются в межсезонье между выборами, получая совсем-совсем не минимальные зарплаты с премиями (за что-то?) и прочими космическими выплатами и доплатами ...ежемесячно (без перерыва на карантин)))
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02.06.2020 19:05 Відповісти
вопрос* (пардон) - не задаем им вопрос...
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02.06.2020 19:08 Відповісти
Так може ці кошти на непередбачені обставини вже потратили під час карантину?
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02.06.2020 19:15 Відповісти
Грошиі тут ні до чого. Злякались.
У тому окрузі реальні шанси у "скотиняки" Ляшка.
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02.06.2020 19:24 Відповісти
Карточка для голосования осталась! Зачем ещё кого-то выбирать?
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02.06.2020 19:11 Відповісти
Застрелився депутат не по нашому. Суїцид по-українськи - це два постріли в голову.
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02.06.2020 19:13 Відповісти
Набить соломой от украденной пшеницы, и пусть сидит себе в Раде.
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02.06.2020 19:18 Відповісти
Бояться виборів.
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03.06.2020 10:03 Відповісти
 
 