Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі головного державного інспектора одного з управління Державного агентства рибного господарства України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, держінспектор систематично вимагав та отримував від фізичних осіб і підприємств хабарі за неперешкоджання вилову морепродуктів в акваторії Чорного моря і непритягнення їх до відповідальності за цю діяльність.
2 червня чиновника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після одержання ним чергового хабаря в сумі 70 тис. гривень.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області, а оперативний супровід - співробітники Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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"за рибу гроші"
(укр. нар. приказка)
ну это капець !!!!
Решает суд, а он у нас один из самых продажных. Продажный суд выпустит.