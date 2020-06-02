Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного державного інспектора одного з управління Державного агентства рибного господарства України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, держінспектор систематично вимагав та отримував від фізичних осіб і підприємств хабарі за неперешкоджання вилову морепродуктів в акваторії Чорного моря і непритягнення їх до відповідальності за цю діяльність.

2 червня чиновника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після одержання ним чергового хабаря в сумі 70 тис. гривень.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області, а оперативний супровід - співробітники Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.