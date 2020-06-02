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Новини Хабарники
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Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного державного інспектора одного з управління Державного агентства рибного господарства України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР 01

За попередньою інформацією, держінспектор систематично вимагав та отримував від фізичних осіб і підприємств хабарі за неперешкоджання вилову морепродуктів в акваторії Чорного моря і непритягнення їх до відповідальності за цю діяльність.

2 червня чиновника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після одержання ним чергового хабаря в сумі 70 тис. гривень.

Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР 02

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Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР 03

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області, а оперативний супровід - співробітники Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4692) Миколаївська область (2259) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Держрибагентство (103) ДБР (3474)


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Топ коментарі
+4
брав за рибу



"за рибу гроші"

(укр. нар. приказка)
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02.06.2020 20:13
+3
І що? Ви розберіться за що брав і просто ліквідуйте на майбутнє можливість за це брати. А у тримувати усі ці спецпідрозділи, щоби вони одного з тисячі таких самих як і це раз в рік піймали... кому це потрібно?
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02.06.2020 20:05
+2
судя по сумме - поймали малька. надо было брать крупную рыбу! трофейную!
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02.06.2020 19:57
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судя по сумме - поймали малька. надо было брать крупную рыбу! трофейную!
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02.06.2020 19:57 Відповісти
все трофейные Югик выловил
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02.06.2020 20:45 Відповісти
І що? Ви розберіться за що брав і просто ліквідуйте на майбутнє можливість за це брати. А у тримувати усі ці спецпідрозділи, щоби вони одного з тисячі таких самих як і це раз в рік піймали... кому це потрібно?
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02.06.2020 20:05 Відповісти
брав за рибу



"за рибу гроші"

(укр. нар. приказка)
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02.06.2020 20:13 Відповісти
Шо, уже и рыбы дают ???????????????
ну это капець !!!!
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02.06.2020 20:11 Відповісти
Крупная рыба сорвалась с крючка, довольствувались пескарем.
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02.06.2020 20:21 Відповісти
Толку от того, что ДБР задержала.
Решает суд, а он у нас один из самых продажных. Продажный суд выпустит.
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02.06.2020 20:36 Відповісти
Хоть у кого то в этой стране нормальная зарплата!
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02.06.2020 20:44 Відповісти
"Хочешь зарплату в 2 раза больше? Положи её перед зеркалом".....
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02.06.2020 20:48 Відповісти
Ай молодец!!!
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02.06.2020 20:53 Відповісти
Вангую шо оно сидеть не будет.
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02.06.2020 20:53 Відповісти
Вы встречали,когда -нибудь во время запрета ловли.Покупают лицензию-ну вы знаете.КТО.
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02.06.2020 20:56 Відповісти
Введите,как в Польше уголовную ответственность и на этом все закочиться.
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02.06.2020 21:06 Відповісти
 
 