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Новини Коронавірус і карантин
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У Харківському лабораторному центрі МОЗ у 10 співробітників підтверджено СОVID-19

У Харківському лабораторному центрі МОЗ у 10 співробітників підтверджено СОVID-19

У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України діагноз COVID-19 підтверджено у 10 співробітників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Захворіли 6 епідеміологів (5 епідеміологів і зав.епідвідділом), пом-епідеміолога, юрист, медсестра і водій", - повідомили у вівторок у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабцентру Любов Махоту.

За її словами, це не вплине на роботу лабцентру щодо ПЛР-тестування - хворі не проводили аналізи.

Махота також повідомила, що вірус було занесено по контакту ззовні через чоловіка однієї з працівниць. Зараз двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.

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Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Они специально болеют?
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02.06.2020 20:23
+3
За таку роботу треба Степанову дати медаль "За знищення української медицини".
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02.06.2020 20:25
+2
Всім виплатити по 200 000 грн. страхувих виплат та надати звання "Герой уринотерапії".

Вони навмисно всі "зараджуються" аби гроші отримати.
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02.06.2020 20:28
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Они специально болеют?
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02.06.2020 20:23 Відповісти
Кошмар
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02.06.2020 20:27 Відповісти
Не звертай уваги. То ковід-ВІЛ -дисиденд, прихильник урінотерапії і Зеленського.
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02.06.2020 20:30 Відповісти
Ясно 😀😀😀
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02.06.2020 20:31 Відповісти
Постріляй їх усіх з твого іграшкового автомату.
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02.06.2020 20:56 Відповісти
Що, ватка, образилася?
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02.06.2020 21:18 Відповісти
Як давно порохоботи ватні? Піди у свого лікаря попитай свій автомат, бронхітних бабок, шо в твоїй роті служать с сапками на городах, відстрілюй, бо в них не усі щеплення.
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02.06.2020 21:21 Відповісти
Порохоботи вміють критично мислити і не п'ють сечу замість профщеплень.
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02.06.2020 21:27 Відповісти
Як твої дивні опуси критикувати? З них тільки реготати.
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02.06.2020 21:30 Відповісти
Інколи заздрю навіть людям в яких все просто. Чорне- чорне, біле- біле, машина- ;ву;, корова- ;му;..
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02.06.2020 21:35 Відповісти
Ну не такі складнощі, як в тебе з пластмасовим автоматиком.
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02.06.2020 21:38 Відповісти
А у тебе який?
У Харківському лабораторному центрі МОЗ у 10 співробітників підтверджено СОVID-19 - Цензор.НЕТ 670
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02.06.2020 21:59 Відповісти
Шось бабок с сапками не бачу, де ти їх ховаєш? Чи всі забули твої балачки?
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02.06.2020 22:02 Відповісти
О, тобі бабок з сапками треба?- Ну то сфоткайся на городі і виклади. Я твої байки про те як ти на городі помідори консервуєш точно не забув.
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02.06.2020 22:07 Відповісти
А це й не байки.
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02.06.2020 22:12 Відповісти
Ну так сфоткайся і буде тобі бабка з сапкою.
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02.06.2020 22:15 Відповісти
Всім виплатити по 200 000 грн. страхувих виплат та надати звання "Герой уринотерапії".

Вони навмисно всі "зараджуються" аби гроші отримати.
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02.06.2020 20:28 Відповісти
Не бреши нет таких выплат, еще и лечатчя за свои.
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02.06.2020 22:27 Відповісти
а когда был принят закон о нормальных выплатах?я чего то пропустил?
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02.06.2020 20:29 Відповісти
и шо?там в харькове все инвалиды после ковид?
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02.06.2020 20:34 Відповісти
тормози,зелебобик
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n304 Стаття 39

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження - залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) у разі смерті працівника - у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір та порядок здійснення страхових виплат, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
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02.06.2020 21:35 Відповісти
я не знаю,что у тебя есть...
но точно знаю,что следов ума у тебя не обнаруживается .
прасвятитель,мля ,какцапский
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02.06.2020 22:52 Відповісти
Давно прийняли, компенсація за зараження медикам виплачується + якщо помре 2 000 000 грн.
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02.06.2020 20:33 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3199606/019214e8-8e14-70db-8a45-d8cb2ab4cda4
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02.06.2020 21:36 Відповісти
· У Глухівській лікарні планували закупити засоби захисту в будівельної компанії з переплатою майже вдвічі
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02.06.2020 21:47 Відповісти
может гораздо проще? Средства защиты и алгоритм безопасности работ ни к черту ? Раскрою секрет если бы тесты делали всем врачам , больницы давно ВСЕ были закрыты из за круга контактируемых лиц ,поэтому наличие тестов на среднюю больничку не более 10 шт в реале ,а где тысячи их привезенные никто не знает , да и те что есть негласно не пускают в ход ( геморроя много искать контакты ,а это никому не надо...,поэтому куда кривая выведет ....
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02.06.2020 20:35 Відповісти
ну не 99 , а 40 точно
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02.06.2020 20:40 Відповісти
в нормальной стране это диагностика ,у нас это показуха
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02.06.2020 20:54 Відповісти
показывает количество , дозволяет протокольное лечение
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02.06.2020 21:03 Відповісти
Чем поможет протокольное лечение?
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02.06.2020 21:25 Відповісти
не будут пурген применять там где положен ибупрофен
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02.06.2020 21:31 Відповісти
Где положен хинин, ты хотел сказать?
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02.06.2020 21:34 Відповісти
он устарел ,вернее его уже бракуют из за побочных , это и ответ за чем протокол ....... лечи по бумажке ,не ищи проблем на свою ж
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02.06.2020 21:40 Відповісти
«600 тис. грн отримує медпрацівник у разі встановлення групи інвалідності внаслідок зараження коронавірусом. 1,5 млн грн становитиме виплата для сім'ї медпрацівника в разі смерті. На сім'ю медика будуть поширюватися ті ж пільги, що і для сімей загиблих військових», - https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/10221732707096582 зазначила вона.
https://zaxid.net/news/
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02.06.2020 21:22 Відповісти
Через некоторое время "заразившимся" "подтвердят" инвалидность (не бесплатно конечно), каждый получит свою долю, потом инвалидность снимут (и такое бывает). Геморно конечно, но шо делать. А вот если бы приняли Пепин вариант, то всем "заразившимся" автоматически бы выплачивали по 200 штук без всяких проблем!
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03.06.2020 06:40 Відповісти
хроніки творців кармановірусу:
30 мая 2020 г.) ИндияИндия вносит CDC США в черный список после того, как стало ясно, что CDC тайно финансировало исследований биологического оружия в Манипальском Институте Вирусологии.
Индия попросила американское CDC США, прекратить финансирование исследований по изучению вируса в стране. CDC был пойман на финансирование Карнатакского Центра Вирусных Исследований (MCVR) тайных исследований смертельного вируса Нипа - патогена, который считается потенциальным биологическим оружием. Тот факт, что недостаточно квалифицированная частная лаборатория тайно занималась экспериментами с опасным вирусом под носом у правительства по поручению CDC, вызывает серьезные опасения в аппарате министерства здравоохранения.
$3,600,000 пожертвование CDC индийским исследовательским агентствам для борьбы с пандемией COVID-19 было заморожено Министерством Внутренних Дел (MHA) Индии. CDC был включен в список подозрительных организаций с декабря 2019 года за участие в финансировании исследований вирусов без одобрения правительства.
Дело обстоит сложнее, так как CDC имеет 'богатую' историю в Индии. Министерство обороны Индии считает, что CDC был причастен к вспышке чумы в западном индийском городе Сурат в 1994 году, они считают причины вспышки актом биотерроризма.
В феврале 2020, правительство Индии начало расследование другого секретного исследования, проводимого с летучими мышами в восточном индийском штате Нагаленд, финансируемого Министерством Обороны США в сотрудничестве с Уханьским Институтом Вирусологии и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
источники: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hindustantimes.com%2Findia-news%2Fhalt-nipah-project-with-indian-lab-govt-tells-us-health-agency%2Fstory-kRn55L1TJJKqUkUcsmXChK.html%3Ffbclid%3DIwAR09KZCLuuOzcVpLSurGSY_oQ3fEC2zS3jQEqHUxKncHl2rlnOhPuYlB88E&h=AT2EX7k9GUI-jGVY43YoI5hfQ2pFfnyB-SkcMtsxINphnmo4m5l6yhN_VDBTANYdSJdvARikPMjo1oLQW9YklLr3CDhA48pA7PVMd-jHpeUAdjp8Y0GkxLB8cX7GbJiVCXWM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0I77uW1LpKeePtqbPD8jBXAnxPUhepEs-7ZVAEUvtartNtONQ5AuQ5ATKIyNjHRnOtXUD2_VLX26FoAWmxt4_tUGS40yVCY7hqkFIzylPSFyGHUgqWrh-7dB-ayoTr9pYC0ShL1kjyygDJiqlBB46dJQFcT_QDg_81TSmO_lUAFq8bq_WOzE1XNwMVzK01-Y6R-qOfhALfjFC9lFu7wZtg9jlXmhK5N_NPPuVdt_59mrOjQCBuMz6BV1fxcLo86GgduSCF-jkG9siZGfvExrw34aA-Pq3P5WensfxnRS6i https://www.hindustantimes.com/india-news/halt-nipah-project-with-indian-lab-govt-tells-us-health-agency/story-kRn55L1TJJKqUkUcsmXChK.html
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02.06.2020 22:34 Відповісти
Nov , вы видать перепутали руль с педалями или хрен с трамвайной ручкой . Проспитесь ! ))
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02.06.2020 20:29 Відповісти
Надеемся што этот случай не повлияет на пом"якшення карантина в Харьковской области вцелом . ))
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02.06.2020 20:18 Відповісти
За таку роботу треба Степанову дати медаль "За знищення української медицини".
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02.06.2020 20:25 Відповісти
Хроніки кармановірусу: Як роблять статистику захворювань на 👑 у Києві?..

Щойно зателефонувала людина у якої мама працює в інтернаті на Дарниці і розповіла наступне .

У середу до інтернату приїхали медики і сказали,що за вказівкою Кличка потрібно всім в обов'язковому порядку зробити тести на наявність вірусу.

Всупереч діючим Законам і Конституції України (ст28.КУ) вони зробили це!!!

Не було кому послати їх якнайдалі і захистити діток.

На наступний день , як з'ясувалося згідно результатів , з'явилася велика кількість хворих.

Ось так щодня з'являються "хворі" , які нічого і не знали про якісь проблеми зі здоров'ям до приїзду статистів виконавців команд з КМДА в білих халатах.

Що я хочу сказати дивлячись на всю цю вакханалію провладну - їдьте в Конче Заспу зі своїми тестами, можливо там ви отримаєте гідну відсіч , а не робіть статистику на інтернатах і гуртожитках .

Порушення Конституційних прав і свобод в Україні слугами неукраїнського народу на догоду міжнародним шахраям наглядачам поки що ще триває...

#Кармановірус
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02.06.2020 21:56 Відповісти
Сколько из заболевших медиков выздоровело за все это время?
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02.06.2020 20:28 Відповісти
Ти ж сам писав що вся сім'я перехворіла.
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02.06.2020 21:19 Відповісти
«600 тис. грн отримує медпрацівник у разі встановлення групи інвалідності внаслідок зараження коронавірусом. 1,5 млн грн становитиме виплата для сім'ї медпрацівника в разі смерті. На сім'ю медика будуть поширюватися ті ж пільги, що і для сімей загиблих військових», - https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/10221732707096582 зазначила вона.
https://zaxid.net/news Я так понял медики еще масово начнут делать липовые справки о инвалидности)
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02.06.2020 21:25 Відповісти
По-другому в этом всем смысла нет.
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02.06.2020 21:35 Відповісти
хроніки кармановірусу· У Глухівській лікарні планували закупити засоби захисту в будівельної компанії з переплатою майже вдвічі
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02.06.2020 21:47 Відповісти
Haс всіх зухвало ДУРЯТЬ!

Приїхав до дитячого інтернату в Дарницькому районі для дівчаток , де за інформацією влади тиждень тому виник спалах корона вірусу .

По факту , люди не на камеру , повідомили , що чотирьох людей з інтернату забрали з якимись підозрами на ГРВІ і що ніяких 80 чоловік тут не захворіло.

Одним словом - #Кармановірус, штучна статистика.

Знущання над людьми.

#НПРУ #Дарниця
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02.06.2020 22:12 Відповісти
 
 