У Харківському лабораторному центрі МОЗ у 10 співробітників підтверджено СОVID-19

У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України діагноз COVID-19 підтверджено у 10 співробітників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Захворіли 6 епідеміологів (5 епідеміологів і зав.епідвідділом), пом-епідеміолога, юрист, медсестра і водій", - повідомили у вівторок у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабцентру Любов Махоту.

За її словами, це не вплине на роботу лабцентру щодо ПЛР-тестування - хворі не проводили аналізи.

Махота також повідомила, що вірус було занесено по контакту ззовні через чоловіка однієї з працівниць. Зараз двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.

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