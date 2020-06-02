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У Харківському лабораторному центрі МОЗ у 10 співробітників підтверджено СОVID-19
У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України діагноз COVID-19 підтверджено у 10 співробітників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Захворіли 6 епідеміологів (5 епідеміологів і зав.епідвідділом), пом-епідеміолога, юрист, медсестра і водій", - повідомили у вівторок у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабцентру Любов Махоту.
За її словами, це не вплине на роботу лабцентру щодо ПЛР-тестування - хворі не проводили аналізи.
Махота також повідомила, що вірус було занесено по контакту ззовні через чоловіка однієї з працівниць. Зараз двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.
Топ коментарі
+3 Sophia-Maria Duglass
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Вони навмисно всі "зараджуються" аби гроші отримати.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n304 Стаття 39
1) у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження - залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
2) у разі смерті працівника - у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Розмір та порядок здійснення страхових виплат, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
но точно знаю,что следов ума у тебя не обнаруживается .
прасвятитель,мля ,какцапский
https://zaxid.net/news/
30 мая 2020 г.) ИндияИндия вносит CDC США в черный список после того, как стало ясно, что CDC тайно финансировало исследований биологического оружия в Манипальском Институте Вирусологии.
Индия попросила американское CDC США, прекратить финансирование исследований по изучению вируса в стране. CDC был пойман на финансирование Карнатакского Центра Вирусных Исследований (MCVR) тайных исследований смертельного вируса Нипа - патогена, который считается потенциальным биологическим оружием. Тот факт, что недостаточно квалифицированная частная лаборатория тайно занималась экспериментами с опасным вирусом под носом у правительства по поручению CDC, вызывает серьезные опасения в аппарате министерства здравоохранения.
$3,600,000 пожертвование CDC индийским исследовательским агентствам для борьбы с пандемией COVID-19 было заморожено Министерством Внутренних Дел (MHA) Индии. CDC был включен в список подозрительных организаций с декабря 2019 года за участие в финансировании исследований вирусов без одобрения правительства.
Дело обстоит сложнее, так как CDC имеет 'богатую' историю в Индии. Министерство обороны Индии считает, что CDC был причастен к вспышке чумы в западном индийском городе Сурат в 1994 году, они считают причины вспышки актом биотерроризма.
В феврале 2020, правительство Индии начало расследование другого секретного исследования, проводимого с летучими мышами в восточном индийском штате Нагаленд, финансируемого Министерством Обороны США в сотрудничестве с Уханьским Институтом Вирусологии и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
источники: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hindustantimes.com%2Findia-news%2Fhalt-nipah-project-with-indian-lab-govt-tells-us-health-agency%2Fstory-kRn55L1TJJKqUkUcsmXChK.html%3Ffbclid%3DIwAR09KZCLuuOzcVpLSurGSY_oQ3fEC2zS3jQEqHUxKncHl2rlnOhPuYlB88E&h=AT2EX7k9GUI-jGVY43YoI5hfQ2pFfnyB-SkcMtsxINphnmo4m5l6yhN_VDBTANYdSJdvARikPMjo1oLQW9YklLr3CDhA48pA7PVMd-jHpeUAdjp8Y0GkxLB8cX7GbJiVCXWM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0I77uW1LpKeePtqbPD8jBXAnxPUhepEs-7ZVAEUvtartNtONQ5AuQ5ATKIyNjHRnOtXUD2_VLX26FoAWmxt4_tUGS40yVCY7hqkFIzylPSFyGHUgqWrh-7dB-ayoTr9pYC0ShL1kjyygDJiqlBB46dJQFcT_QDg_81TSmO_lUAFq8bq_WOzE1XNwMVzK01-Y6R-qOfhALfjFC9lFu7wZtg9jlXmhK5N_NPPuVdt_59mrOjQCBuMz6BV1fxcLo86GgduSCF-jkG9siZGfvExrw34aA-Pq3P5WensfxnRS6i https://www.hindustantimes.com/india-news/halt-nipah-project-with-indian-lab-govt-tells-us-health-agency/story-kRn55L1TJJKqUkUcsmXChK.html
Щойно зателефонувала людина у якої мама працює в інтернаті на Дарниці і розповіла наступне .
У середу до інтернату приїхали медики і сказали,що за вказівкою Кличка потрібно всім в обов'язковому порядку зробити тести на наявність вірусу.
Всупереч діючим Законам і Конституції України (ст28.КУ) вони зробили це!!!
Не було кому послати їх якнайдалі і захистити діток.
На наступний день , як з'ясувалося згідно результатів , з'явилася велика кількість хворих.
Ось так щодня з'являються "хворі" , які нічого і не знали про якісь проблеми зі здоров'ям до приїзду статистів виконавців команд з КМДА в білих халатах.
Що я хочу сказати дивлячись на всю цю вакханалію провладну - їдьте в Конче Заспу зі своїми тестами, можливо там ви отримаєте гідну відсіч , а не робіть статистику на інтернатах і гуртожитках .
Порушення Конституційних прав і свобод в Україні слугами неукраїнського народу на догоду міжнародним шахраям наглядачам поки що ще триває...
#Кармановірус
https://zaxid.net/news Я так понял медики еще масово начнут делать липовые справки о инвалидности)
Приїхав до дитячого інтернату в Дарницькому районі для дівчаток , де за інформацією влади тиждень тому виник спалах корона вірусу .
По факту , люди не на камеру , повідомили , що чотирьох людей з інтернату забрали з якимись підозрами на ГРВІ і що ніяких 80 чоловік тут не захворіло.
Одним словом - #Кармановірус, штучна статистика.
Знущання над людьми.
#НПРУ #Дарниця