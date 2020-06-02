Бывший советский диссидент Софяник, которого оккупанты не выпускали из Крыма, уже на материковой Украине, - Кориневич

Севастопольский пловец-марафонец, бывший диссидент Олег Софяник смог выехать из оккупированного Крыма на материковую Украину.

Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданин Украины Олег Софяник находится на подконтрольной правительству Украины территории", - написал он.

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Напомним, российские силовики 14 ноября 2019 года задержали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсоном. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе, длиной 30 км, посвятив его 75-й годовщине депортации крымских татар.

В начале 2020 года Олег Софяник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать выезду из оккупированного Крыма.

Как сообщает Укринформ, в апреле российское ФСБ не разрешило ему уехать на материковую часть Украины.

Олег Софяник - известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, самый длинный из них - через Южно-Китайское море длиной 350 км.

Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.

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Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.