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Новини
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Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков

Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив інформацію про динаміку порушень Правил дорожнього руху в Києві після введення автофіксації порушень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Міністр зазначив: "Станом на 18.00 сьогодні система автофіксації зареєструвала 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на той самий час було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!"

Дивіться також: "Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію. ВIДЕО

У департаменті комунікацій МВС зазначили: "Нагадаємо, з 1 червня запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Камери встановлено в Києві і на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Список адрес уповноважених підрозділів ДПП (Департаменту патрульної поліції), куди громадяни можуть звертатися з питань автофіксації

Реквізити оплати штрафів

Адреси камер фотовідеофіксації і дозволена швидкість руху.

Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков 01

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Аваков Арсен (2189) відеофіксація (112) порушення (604) ПДР (475)


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Топ коментарі
+10
Спаситель ты наш. Спасибо Ара)))
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02.06.2020 21:27
+6
Можно подумать у нас только в Киеве скорость превышают. Аваков, ты лучше про расследование в Кагарлыке, Броварах расскажи. Да поведай народу, как стрелки на "7 километре" среди бела дня от твоих копов ушли
За один день количество нарушений ПДД в Киеве, зафиксированных камерами, сократилось с 58 тысяч до 34, почти на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9610
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02.06.2020 21:29
+5
За один день кількість порушень ПДР у Києві, зафіксованих камерами, зменшилася з 58 тисяч до 34, майже на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 4390
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02.06.2020 21:46
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Спаситель ты наш. Спасибо Ара)))
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02.06.2020 21:27 Відповісти
Якщо на цих ділянках аварійність за місяць зменшиться на 10%, а міський бюджет за рахунок штрафів поповниться на 5%, то камери, однозначно, ефективні. Міськрадам треба брати кредити, і ставити самостійно.
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03.06.2020 07:48 Відповісти
Позвольте Вас дополнить,убрать в Вашей мысли прыпущення якщо.Но вот только самим миськрадам ставить камеры не получится.Потом эта информация в судах не прокатит.Адвокаты нарушителей отмажут за отсутствие нужной сертификации этих камер,и все такое.Обязательно нужна определенная сертификация этих камер,и дозвил организации,которая их устанавливает,на их установку.
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03.06.2020 08:43 Відповісти
Аваков в отставку,если вы офицер!
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02.06.2020 21:28 Відповісти
Какой он офицер? Он и в армии-то не служил. Правда командовал БМП-522 . Только это не то БМП что стреляет, а студенческий строй отряд
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02.06.2020 21:35 Відповісти
Можно подумать у нас только в Киеве скорость превышают. Аваков, ты лучше про расследование в Кагарлыке, Броварах расскажи. Да поведай народу, как стрелки на "7 километре" среди бела дня от твоих копов ушли
За один день количество нарушений ПДД в Киеве, зафиксированных камерами, сократилось с 58 тысяч до 34, почти на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9610
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02.06.2020 21:29 Відповісти
Хм, разве можно сравнивать пару дней, это может быть чисто случайность, нужен анализ хотя бы месяца, а то и по годам проводить
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02.06.2020 21:29 Відповісти
За один день количество нарушений ПДД в Киеве, зафиксированных камерами, сократилось с 58 тысяч до 34, почти на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 5961
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02.06.2020 21:32 Відповісти
Зафиксировать правонарушение это мелочь. Посмотрим сколько будет реально привлечено к админ. ответственности
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02.06.2020 21:37 Відповісти
Статистично достовірні дані - не менше 100 одиниць. Тобто, 100 днів.
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03.06.2020 07:50 Відповісти
А в Броварах?
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02.06.2020 21:31 Відповісти
Знов суди закидають іскам!
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02.06.2020 21:31 Відповісти
Дресура рулить. Зараз зменшуватимуться дтп і хамство на дорогах, через рік собачники прибиратимуть послід, ще через два буржуа сортируватимуть сміття, через п'ять ліс після пікніків лишатиметься чистим. А через 10 дивись і оберуть культурних, інтелігентних політиків-патріотів, а не вурлу і колаборантів.
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02.06.2020 21:31 Відповісти
К сожалению, из украинцев европейцев можно сделать только штрафами и неотвратимостью наказания. Что ж, если по-другому нельзя, то я только ЗА. И да, штрафы нужно повысить!
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02.06.2020 21:34 Відповісти
Забули в тебе *************** козла запитати що робити зі штрафами і як кого штрафувати.У Європі штрафів немає? Хоча звідки тобі ватному знати.
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02.06.2020 21:41 Відповісти
А чому пан на правду ображається? Відразу у ватники записав. Чи у нас "наріт" здебільшого щось без штрафів може? Поки не оштрафують на кровну копійчину так і не дійде як себе поводити треба.
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03.06.2020 04:05 Відповісти
Пан образився не на штрафи, а на те що в Україні люди спілкуються собачою,ще й поплюжать українців тим гавкітом окупанта.Пан не розуміє як можна прославляти безсмертний полк мовою окупанта, який захоплює твою землю .
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03.06.2020 06:10 Відповісти
Прикро, що пан готовий образити іншу людину за правду, аби не помітити очевидних речей і просто заспокоїти себе, що "нас всьо пучком".

П.С. Про "бесмєртний полк" взагалі не зрозумів, яким чином до мене ця пропагандонська фігня?
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03.06.2020 07:40 Відповісти
Якщо на шостому році війни той хто вважає себе українцем у соцмережах спілкується мовою окупанта то це зовсім не фігня, а звичайна зрада, а штрафи то дійсно фігня.
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03.06.2020 09:16 Відповісти
А безсмертний полк з руським миром пропагують ті хто теж вважає себе українцями і теж на мові окупанта от таким ти тут чином.
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03.06.2020 09:30 Відповісти
Так і не отримав відповіді: особисто я до чого до пропаганди цього полку? Тю.
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03.06.2020 23:18 Відповісти
Відповідь отут https://censor.net/comments/locate/3199617/019214e8-8829-72f2-a06f-9658fc5da114 у твоїй *********.https://censor.net/comments/locate/3199617/019214e8-8829-72f2-a06f-9658fc5da114
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04.06.2020 05:31 Відповісти
Що б ми робили без північного сусіда. Зовсім би було сумно. А так є хоч на кого показати - дивіться, вони ще дурніші, ніж ми.
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03.06.2020 07:52 Відповісти
Европейцев тоже сдерживают штрафы,но они там для всех, даже для презентации!
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02.06.2020 21:40 Відповісти
Европейцев тоже сдерживают штрафы,но они там для всех, даже для презедентов
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02.06.2020 21:41 Відповісти
Аваков тебя от позора только это спасет.
За один день кількість порушень ПДР у Києві, зафіксованих камерами, зменшилася з 58 тисяч до 34, майже на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9292
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02.06.2020 21:45 Відповісти
За один день кількість порушень ПДР у Києві, зафіксованих камерами, зменшилася з 58 тисяч до 34, майже на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 4390
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02.06.2020 21:46 Відповісти
Стопудов. Забыл еще добавить "Та мы этого зе!лю снесем нафик! Ич што надумал делать: за нарушения штрафует!!!"
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02.06.2020 22:50 Відповісти
Сабаков - геть!
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02.06.2020 21:59 Відповісти
А что плохого в этом нововведении?
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02.06.2020 22:50 Відповісти
Што плахова? Лоха хатят из мєня сдєлать. Толька чєлавєкам сєбя пачуствуєшь, так сразу штраф.
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03.06.2020 07:55 Відповісти
Какой же вы человек, если пдд не соблюдаете? Заблуждаетесь
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03.06.2020 11:58 Відповісти
ну перемога!..чи ни??)))
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02.06.2020 22:05 Відповісти
Своих перестали фиксировать)
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02.06.2020 22:05 Відповісти
Зубы не заговаривай своими штрафами, - когда невинные люди, Антоненко и Кузьменко выйдут из застенок? И кто сядет за фальсификацию "доказательств"?
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02.06.2020 22:34 Відповісти
Ясный перец уменьшится)) Украинские водители, ониж как собачка Павлова: бьешь током - выделяется слюна, или как там... Как животные, вопщем. Презренные существа: могут соблюдать, но пока камеру на них не повесишь, соблюдать не будут.
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02.06.2020 22:48 Відповісти
у тебе больше скажу, весь народ такой.
пока 73% жить хреновей не станут, то не поймут, что именно они виноваты в этом, а не какой-то клоун.
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03.06.2020 09:14 Відповісти
Просто будут объезжать камеры
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02.06.2020 22:49 Відповісти
Да никто в этом и не сомневался. Потомуто в Украине и гондурас, а в Германии, например, нормальная страна.
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02.06.2020 22:52 Відповісти
В Германии есть автобаны без ограничения скорости вообще. Когда у нас можно будет так же быстро передвигаться как в Германии, тогда сравнение будет сколь-либо уместно. А пока это как жопу с пальцем сравнивать....
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03.06.2020 00:13 Відповісти
Смысл обьезжать, если просто можно ехать с нормальной скоростью. Я ж говорю: потому у нас и гондурас, что украинец, чтобы хорошее чтото сделать мозг сроду не включит и жёпу от дивана не оторвет, зато надурить, обхитрить, обьегорить это как национальный спорт. Ото как классик говорил, что "на всэе злэ проворный". А обьезжать будут, с превышением скорости, гдето где просто камер нету или как, по дворам да по переулкам, давя людей?
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03.06.2020 12:09 Відповісти
Не нравится- езжайте в Германию. Может тогда сравним отношение к полиции там и тут. Долго там водитель или уличное быдло будет тявкать на полицейского и тыкать в него телефоном? Двойные стандарты они такие... Хотим беспредельничать как здесь, а порядок как там
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03.06.2020 00:14 Відповісти
так там и полицейские не быкуют.
и если дтп с пешеходом, то еще неизвестно кто кому компенсации платить будет.
а у нас водитель априори всегда виноват
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03.06.2020 09:16 Відповісти
Александр, не рассказывайте кому куда нужно езжать, чтобы вам, в ответ, вежливо, но конкретно не сказали, по какому адресу вам нужно пройти)) Универсальное, вечное правило поведения)) Как ваш коммент относится к моему комменту вообще?
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03.06.2020 12:04 Відповісти
Прямо относится. Вы сравниваете мою страну с Гондурасом. И хоть я ничего против Гондураса не имею (точнее мне без дела что там у них), но сравнение несёт явно унизительно-оскорбителный подтекст. На другую чашу весов ставится самая развитая страна Европы. Дабы ещё более подчеркнуть «пропасть» демократического развития. А у меня для «соотечественников», которые не любят и не уважают свой дом разговор короткий - чемодан, вокзал, ну вы поняли
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04.06.2020 01:09 Відповісти
Понял)) Хотя мне вобщемто все равно на ваш "короткий разговор" и на вас лично (выж сами тональность задали и на личности перешли), но не моглибы вы уточнить, за что именно, вас с "вашей страной" нужно "любить и уважать", кроме Майдана и ВСУ конечно, ато сильно расийского поцреота напоминаете)) Чего достигли вы, с "вашей страной", кроме вышеперечисленного? В историю просьба не погружаться, рассматриваем "вашу страну" сейчас.
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04.06.2020 08:43 Відповісти
Наверно мне будет крайне сложно вам объяснить то, что необходимо почувствовать. Это как рассказать ребенку про мятный вкус конфеты, которую он никогда не ел. Я не сравниваю вас с ребенком, просто пока сам не попобуешь, хрен кто объяснит.
Так вот. Возьмем и сравним по вашему примеру Германию с Гондурасом. Уровень демократического, социально-правового и банально культурного развития общества. По аналогии "чисто там, где не мусорят", в Германии можете полностью расчитывать на защиту правоохранительных органов, справедливый суд, отсуствие такой кричащей коррупции на каждом углу и общую культуру поведения, от чистоты на улицах, до развитой инфроструктуры и т.д. И это не заслуга "хорошего призедента или правительства", это результат развития самого населения. Ну и условно Гондурас - дно. По десятибальной системе, где Германия это 10, Гондурас - 0, Украина (конечно в моем представлении) занимает цифру 5. Россия -2 Украинцы уже начали идентифицирать себя не как кусок биомассы, а как отдельная личность. И все больше начинают требовать к себе соответсвующего отношения. Назовем это демократической эволюцией. А значит страна, через самоосознание населения развивается. И через несколько поколений жизнь украинцев может существенно улучшиться.
Если вы ждете примеров, сколько запустили ракет, построили небоскребов и т.д., то это довольно глупо и примитивно. Все знают что экономически мы в полной Ж, но ссать себе на лицо под предлогом божьей россы этот народ уже не позволит. Точка не возврата пройдена. И я реально этим горжусь.
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04.06.2020 12:53 Відповісти
Вобщем точь в точь как расейский поцреот, который гордится, хотя нечем, а брать и делать чтото достойное, чем можно гордиться неспособен и в принципе не считает нужным. А и действительно зачем? Можнож гордится и так, той помойкой и развалинами что вокруг.
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04.06.2020 16:26 Відповісти
ну так вали в кацапию, раз тебе тут помойка. Боже, столько текста потратил на такого приземленного человека.
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04.06.2020 16:32 Відповісти
Я просто поражаюсь этой тупости. Ввалить десятки миллионов бюджетных денег в создание видео регистрации нарушений и слежки, а законодательство оставить без изменений. Там что полные долбоебы сидят? Сейчас все повториться! как уже было раньше. Пару судебный решений о не признании штрафа законным и включится прецедентное право по всей стране. Люди будут жопу этими бумажками вытирать. А выиграть суд с нынешними дырками как 2 пальца... Я не против фиксации нарушений, но вы там хоть что-то можете сделать не через сраку?
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03.06.2020 00:12 Відповісти
Дык они подправили Но дерзайте. Я только за.
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03.06.2020 00:14 Відповісти
Да нифига они там не подправили, говорю как бывший полицейский. Это просто косить бабки простите с не очень далеких людей. Засекайте через сколько времени их окунут мордой в гавно с этой системой Писем счастья
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03.06.2020 00:17 Відповісти
Олександре, щоб ви знали - у нас не США, у нас немає прецедентного права. Кожен суддя судить як заманеться.
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03.06.2020 04:07 Відповісти
Он же бывший полицейский... Это само по себе уже о многом говорит. Наверно думает, что это должно вызывать какоето уважение...
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04.06.2020 08:52 Відповісти
Гнати його
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03.06.2020 00:31 Відповісти
Мда, печально все становится... Перестают нарушать - а штрафы как же??? Ведь все затевалось ради штрафов, а не безопасности движения.
Выход один - увеличивать штрафы и вводить новые.
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03.06.2020 07:50 Відповісти
А GPS ТРЕКЕРЫ СЛАБО ОБЯЗАТЬ ПОСТАВИТЬ !!!??? ДЕБИЛЫ !!! КАМЕРЫ ВАС ЖДУТ !!!
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03.06.2020 08:03 Відповісти
Камери - чи не найголовніший елемент регулювання трафіку на дорогах. Якщо використовувати всі можливості, можна зменшити корки, зменшити кількість авто на певних ділянках. Було б чудово, якби ввели змінне обмеження швидкості (електронний знак обмеження швидкості, в межах 20-60 км) для регулювання трафіку в містах. Тоді відстань 10 км можна гарантовано подолати за 30 хв, а не за 2-3 год. стояння в корках.
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03.06.2020 08:39 Відповісти
поддерживаю, как элемент регулирования камеры именно то, что надо.
но они у нас с другой целью используются. на регулировании трафика денег не поимеешь, а тут такой выхлоп в бюджет и на карман с черной базы авто
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03.06.2020 09:21 Відповісти
Сегодня будут рассматривать законопроект, о повышении штрафов с пешеходов.
Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пьяному в 30 раз. Если приймут, потом доберутся и до повышения всех штрафов http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2697&skl=10
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03.06.2020 08:41 Відповісти
що ти голову морочиш, не про ті камери думай. Там малюська комерційні камери-люкси відкриває.
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03.06.2020 08:46 Відповісти
Есть сам факт видеофиксации, к камерам все быстро привыкнут, и не будут нарушать на данных участках. А дальше самое интересное. После пару месяцев работы и миллиарда штрафов, повысят штрафы, введут по всей Украине, и конечно же выездные бригады. Гравное чтобы плюс 20 не убирали, остальное всё сносно
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03.06.2020 08:47 Відповісти
интересно, как эти камеры отразятся на всей системе трафика и на пробках в том числе.
убогую систему трафика никто ж не переделал.
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03.06.2020 09:19 Відповісти
 
 