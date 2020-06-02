Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив інформацію про динаміку порушень Правил дорожнього руху в Києві після введення автофіксації порушень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Міністр зазначив: "Станом на 18.00 сьогодні система автофіксації зареєструвала 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на той самий час було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!"

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У департаменті комунікацій МВС зазначили: "Нагадаємо, з 1 червня запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Камери встановлено в Києві і на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Список адрес уповноважених підрозділів ДПП (Департаменту патрульної поліції), куди громадяни можуть звертатися з питань автофіксації

Реквізити оплати штрафів

Адреси камер фотовідеофіксації і дозволена швидкість руху.