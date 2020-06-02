Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив інформацію про динаміку порушень Правил дорожнього руху в Києві після введення автофіксації порушень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Міністр зазначив: "Станом на 18.00 сьогодні система автофіксації зареєструвала 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на той самий час було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!"
У департаменті комунікацій МВС зазначили: "Нагадаємо, з 1 червня запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Камери встановлено в Києві і на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
Список адрес уповноважених підрозділів ДПП (Департаменту патрульної поліції), куди громадяни можуть звертатися з питань автофіксації
Реквізити оплати штрафів
Адреси камер фотовідеофіксації і дозволена швидкість руху.
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П.С. Про "бесмєртний полк" взагалі не зрозумів, яким чином до мене ця пропагандонська фігня?
пока 73% жить хреновей не станут, то не поймут, что именно они виноваты в этом, а не какой-то клоун.
и если дтп с пешеходом, то еще неизвестно кто кому компенсации платить будет.
а у нас водитель априори всегда виноват
Так вот. Возьмем и сравним по вашему примеру Германию с Гондурасом. Уровень демократического, социально-правового и банально культурного развития общества. По аналогии "чисто там, где не мусорят", в Германии можете полностью расчитывать на защиту правоохранительных органов, справедливый суд, отсуствие такой кричащей коррупции на каждом углу и общую культуру поведения, от чистоты на улицах, до развитой инфроструктуры и т.д. И это не заслуга "хорошего призедента или правительства", это результат развития самого населения. Ну и условно Гондурас - дно. По десятибальной системе, где Германия это 10, Гондурас - 0, Украина (конечно в моем представлении) занимает цифру 5. Россия -2 Украинцы уже начали идентифицирать себя не как кусок биомассы, а как отдельная личность. И все больше начинают требовать к себе соответсвующего отношения. Назовем это демократической эволюцией. А значит страна, через самоосознание населения развивается. И через несколько поколений жизнь украинцев может существенно улучшиться.
Если вы ждете примеров, сколько запустили ракет, построили небоскребов и т.д., то это довольно глупо и примитивно. Все знают что экономически мы в полной Ж, но ссать себе на лицо под предлогом божьей россы этот народ уже не позволит. Точка не возврата пройдена. И я реально этим горжусь.
Выход один - увеличивать штрафы и вводить новые.
но они у нас с другой целью используются. на регулировании трафика денег не поимеешь, а тут такой выхлоп в бюджет и на карман с черной базы авто
Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пьяному в 30 раз. Если приймут, потом доберутся и до повышения всех штрафов http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2697&skl=10
убогую систему трафика никто ж не переделал.