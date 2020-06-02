В ООН дорікнули ЗМІ за розголошення особистих даних постраждалої від насильства у поліції Кагарлика: Інтереси жертви - передусім

Розголошення в засобах масової інформації особистих даних жертв насильства є неприпустимим.

Про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини у Facebook, як передає Цензор.НЕТ.

Там нагадують, що після випадку в Кагарлику - сексуального насильства й тортур, застосованих до жінки та чоловіка, - деякі ЗМІ оприлюднили ім'я, місце мешкання та фотографію жертви. Окрім того, вони описали її характер та поведінку.

Експерти ООН наголошують, що під час висвітлення випадків сексуального насильства усі зацікавлені сторони, зокрема і ЗМІ, повинні враховувати, що інтереси жертв слід ставити на перший план.

"Це означає запобігати повторній травматизації та стигматизації жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, й публічно поширювати особисті дані людини лише за умови її інформованої згоди", - сказано в повідомленні.

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У моніторинговій місії нагадали, що згідно з Декларацією основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до жертв слід ставитися зі співчуттям, поважаючи їхню гідність.

"Публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинне покладати додатковий тягар на жертву. Нетактовний підхід до таких випадків впливає на благополуччя жертв та їхніх родин і може справити негативний вплив, спонукаючи жертв не повідомляти про таке насильство в майбутньому", - додають у повідомленні.

Зазначимо, що деякі ЗМІ оприлюднили фото та ім'я дівчини, у зґвалтуванні й побитті якої підозрюють двох поліцейських Кагарлицького відділення поліції. У коментарі hromadske адвокат Євген Мельниченко заявив, що не давав згоди на публікацію ні фото, ні імені потерпілої.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.