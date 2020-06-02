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Новини
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В ООН дорікнули ЗМІ за розголошення особистих даних постраждалої від насильства у поліції Кагарлика: Інтереси жертви - передусім

В ООН дорікнули ЗМІ за розголошення особистих даних постраждалої від насильства у поліції Кагарлика: Інтереси жертви - передусім

Розголошення в засобах масової інформації особистих даних жертв насильства є неприпустимим.

Про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини у Facebook, як передає Цензор.НЕТ.

Там нагадують, що після випадку в Кагарлику - сексуального насильства й тортур, застосованих до жінки та чоловіка, - деякі ЗМІ оприлюднили ім'я, місце мешкання та фотографію жертви. Окрім того, вони описали її характер та поведінку.

Експерти ООН наголошують, що під час висвітлення випадків сексуального насильства усі зацікавлені сторони, зокрема і ЗМІ, повинні враховувати, що інтереси жертв слід ставити на перший план.

"Це означає запобігати повторній травматизації та стигматизації жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, й публічно поширювати особисті дані людини лише за умови її інформованої згоди", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм

У моніторинговій місії нагадали, що згідно з Декларацією основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до жертв слід ставитися зі співчуттям, поважаючи їхню гідність.

"Публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинне покладати додатковий тягар на жертву. Нетактовний підхід до таких випадків впливає на благополуччя жертв та їхніх родин і може справити негативний вплив, спонукаючи жертв не повідомляти про таке насильство в майбутньому", - додають у повідомленні.

В ООН дорікнули ЗМІ за розголошення особистих даних постраждалої від насильства у поліції Кагарлика: Інтереси жертви - передусім 01

Зазначимо, що деякі ЗМІ оприлюднили фото та ім'я дівчини, у зґвалтуванні й побитті якої підозрюють двох поліцейських Кагарлицького відділення поліції. У коментарі hromadske адвокат Євген Мельниченко заявив, що не давав згоди на публікацію ні фото, ні імені потерпілої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції можуть з'явитися нові підозрювані, - "слуга народу" Монастирський

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) ООН (3341) Нацполіція (15136)


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Топ коментарі
+6
"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - йдеться у заяві.
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02.06.2020 22:01
+5
И здесь отличились "Г+Г" Коломойского-Ткаченко.
Смаковали причмокивая.
Ткаченко на пушечный выстрел нельзя допускать к украинской культуре, но зеленые, скорее всего назначат его министром.

ГІЛЬДІЯ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ ОДЕСИ ЗАКЛИКАЛА РАДУ НЕ ПРИЗНАЧАТИ ТКАЧЕНКА МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ.

Громадська організація по захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури України народного депутата "Слуги народу" Олександра Ткаченка.
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02.06.2020 22:00
+5
В этом отношении ООН права на все 1000%. А потерпевшая имеет право подать в суд на те СМИ.
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02.06.2020 22:10
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Правила форума Рада форумчан
в Украине иначе не доказать ничего, если скрывать, ООН должно учитывать специфику страны
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02.06.2020 21:39 Відповісти
Скрыть личные данные ой как нужно, иначе давушку просто заклюют соседи и друзья с вопросами и т.д., Кто бы хотел, что бы все знали, что тебя изнасиловали. Раскрытие личных данных, это ее личное дело, и на следствие не отобразится.
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02.06.2020 21:43 Відповісти
тогда у нас никто не поверит в сам факт
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02.06.2020 21:45 Відповісти
Сам факт произошел, и раскрыто для общественности что есть жертва изнасилования и пыток, этого достаточно, чтоб полицию тягать на ответы о расследовании. Но раскрывать личные данные, это слишком, это тяжелый моральный удар для человека, если только сам человек не захочет раскрыть подробности и т.д. Она жертва, будет в суде, будет на допросах, но это не повод наносить еще больший моральный вред. Еще раз, если она сама не захочет раскрыться и т.д.
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02.06.2020 21:50 Відповісти
"какой факт, какая девушка... назовите ее имя, покажите ее... не можете? - ааа.. значит не было никакой девушки.. это все политический заказ" - примерно так в стране, где нет доверия ни к кому, ни к друг другу
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02.06.2020 21:52 Відповісти
Преджлагаешь ее водить за ручку во все телеканалы? Показывать всем? Это неменуемо ее морально убьет, как и она себя физически может в последствии морального хаоса в голове. Полицаев споймали, суд будет, зачем ее еще сильнее загонять в никуда? Все од этом знают, резонанс произешол, он никуда не денится. Для всего этого, не нужно тягать человека по телеканалам. Если он этого сам не захочет.
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02.06.2020 22:00 Відповісти
Причем тут телеканалы, дебилушко?
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03.06.2020 00:28 Відповісти
Дебилишко, это намек на средства массовой информации, если ты, дебилишко, не понял
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03.06.2020 07:22 Відповісти
не... ну здесь может и допустимо: чем больше шума, тем меньше вероятность, что тихо прибьют и прикопают
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02.06.2020 21:40 Відповісти
Вы правы...у нас теперь все может быть...
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02.06.2020 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=whIP2K9mO7U Нью-Йорк. протесты. стрим
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02.06.2020 21:58 Відповісти
И здесь отличились "Г+Г" Коломойского-Ткаченко.
Смаковали причмокивая.
Ткаченко на пушечный выстрел нельзя допускать к украинской культуре, но зеленые, скорее всего назначат его министром.

ГІЛЬДІЯ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ ОДЕСИ ЗАКЛИКАЛА РАДУ НЕ ПРИЗНАЧАТИ ТКАЧЕНКА МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ.

Громадська організація по захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури України народного депутата "Слуги народу" Олександра Ткаченка.
показати весь коментар
02.06.2020 22:00 Відповісти
"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - йдеться у заяві.
показати весь коментар
02.06.2020 22:01 Відповісти
В этом отношении ООН права на все 1000%. А потерпевшая имеет право подать в суд на те СМИ.
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02.06.2020 22:10 Відповісти
Вот г+г и прославилось...
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02.06.2020 22:10 Відповісти
Ну личность скрыть бы все равно не вышло, ей же показания в суде давать.
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02.06.2020 22:14 Відповісти
ТАК А ЭТИХ МУСОРОВ ДЕТЕЙ НУЖНО УБИТЬ !)
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03.06.2020 07:48 Відповісти
Для ООН головне Кагарлик, а не оккупант з РФ. Не розслідування штучно створеного коронавірусу. Цікава позиція
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03.06.2020 08:46 Відповісти
 
 