Трофімов про "продаж" посади голови Харківської ОДА: Купити не можна, можна тільки заслужити
В Офісі президента назвали новину про затриманих "продавців" посади голови Харківської обласної державної адміністрації свідченням нерозуміння, що принцип влади змінився.
Про це написав у Telegram заступник голови ОП Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.
"Нинішня новина про "продаж" крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів - свідчення того, що деякі так і не зрозуміли головного: в Україні вже рік як нова влада і "торгівля" посадами залишилася в минулому. Ми поміняли не тільки багатьох людей у владі, а й сам принцип влади, її якість. Крісло голови ОДА купити не можна, його можна тільки заслужити - своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей", - підкреслив він.
Трофімов також прокоментував, що "зате в українських СІЗО тепер можна зняти платну камеру - і це єдина хороша новина для затриманих сьогодні "продавців".
Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).
Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, до правоохоронних органів звернулась громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).
За надання таких "послуг" зловмисники зажадали від жінки 60 тисяч доларів США, нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених "послуг".
У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду губернатора Харківської області. За надання таких "послуг" вони зажадали від громадянина 1 000 000 доларів. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мозги избирателей - фикция
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом;
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели.
соцопросы пишут, шо Вера Непоколебима
- Ходжа, ти з глузду з"їхав? Ти що, не знаєш - утоплеників шукають вниз за течією, а не вище!...
- Знаю... Однак ви не знаєте моєї дружини... Вона все робить наперекір...".
Тут - те ж саме... Коли людина вбила собі в голову щось, то її важко переконать в протилежному, навіть якщо вона бачить, що неправа... Особливо, коли вона, перед цим, уперто опиралась цьому переконанню... Особливо це відноситься до жінок: "Опасно отнимать у тигрицы тигрёнка, а у женщины - её заблуждение...".
бубочка же сказал что в записях брата ермака ничего такого нет. ну а Харьков чем отличается? тоже ничего такого нет.
Ты - плод моего воображения,
а я - твоего.
Но нас обоих в реальности не существует
с ниоткуда это б жеж не упало...
"поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество" - вірю, вірю... разумкови, портнови, трофімови, і навіть клоуни з юзиками коло них...
это и есть анекдот, рассказанный в качестве оправдания.
нарід схавал за милую душу
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 2 червня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться у повідомленні.
предложи, упавши ниц.
Отслюнявь улыбку в щёки,
приложись меж ягодиц.
Оно уже давно продано!!!
Довбані клоуни.