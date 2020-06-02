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Новини
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Трофімов про "продаж" посади голови Харківської ОДА: Купити не можна, можна тільки заслужити

Трофімов про

В Офісі президента назвали новину про затриманих "продавців" посади голови Харківської обласної державної адміністрації свідченням нерозуміння, що принцип влади змінився.

Про це написав у Telegram заступник голови ОП Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.

"Нинішня новина про "продаж" крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів - свідчення того, що деякі так і не зрозуміли головного: в Україні вже рік як нова влада і "торгівля" посадами залишилася в минулому. Ми поміняли не тільки багатьох людей у ​​владі, а й сам принцип влади, її якість. Крісло голови ОДА купити не можна, його можна тільки заслужити - своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей", - підкреслив він.

Трофімов також прокоментував, що "зате в українських СІЗО тепер можна зняти платну камеру - і це єдина хороша новина для затриманих сьогодні "продавців".

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Трофімов про продаж посади голови Харківської ОДА: Купити не можна, можна тільки заслужити 01

Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, до правоохоронних органів звернулась громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).

За надання таких "послуг" зловмисники зажадали від жінки 60 тисяч доларів США, нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених "послуг".

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду губернатора Харківської області. За надання таких "послуг" вони зажадали від громадянина 1 000 000 доларів. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти.

Автор: 

продаж (2250) Харківщина (6054) посада (64) Трофімов (44) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+13
А брата Ермака тоже задержали ? Или своим можно все?
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02.06.2020 22:24
+8
Детский сад в стаж входит, чтобы быть новым лицом со стажем?
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02.06.2020 22:21
+8
Сколько нынче стоит это заслужить 💰?
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02.06.2020 22:25
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Детский сад в стаж входит, чтобы быть новым лицом со стажем?
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02.06.2020 22:21 Відповісти
"служба" оценивается в 2-5 млн. долларов.. Брат ермака и он сам тому свидетели)
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02.06.2020 22:50 Відповісти
То что изменилось, сомнений нет. Раньше такого не было. Стали покупать и продавать все должности включая выборные, потому что выборы -фикция в руках аферистов.
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02.06.2020 22:22 Відповісти
выборы - не фикция.

мозги избирателей - фикция
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02.06.2020 22:30 Відповісти
Таке було завжди і при всіх президентах. Хлібні посади завжди продавались і купувались.
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03.06.2020 07:56 Відповісти
А брата Ермака тоже задержали ? Или своим можно все?
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02.06.2020 22:24 Відповісти
👏👏👏
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02.06.2020 22:27 Відповісти
его убили ещё в 14-м году
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02.06.2020 22:31 Відповісти
Они конкуренты с ермаком в этом деле.
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02.06.2020 22:34 Відповісти
Сколько нынче стоит это заслужить 💰?
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02.06.2020 22:25 Відповісти
Что же тут нового, когда вокруг у власти кумовство, подобные друзья трофимовы по 95-кварталу? Чем они заслужили, кроме дружбы и общих бизнес-интересов?
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Чацкий И точно начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом;
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели.
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Очень бы хотелось прочесть хоть один такой послужной список, хоть одного с любой ОДа страны. Думаю страна бы оторжалась в кайф при прочтении заслуг. Кто бы догадался собрать материал за все 29 лет по всем губернаторам что были и заслуги их. Допускаю миллион тираж и улётную торговлю книгой такой---можно без фото. Очень уж хари и дела мерзские.
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Розкажи це Єрмакам!
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02.06.2020 22:28 Відповісти
брат ермака по факту так и не продал ничего.
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02.06.2020 22:30 Відповісти
та главное, шо все по открытым конкурсам прошли, как и обещалось
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02.06.2020 22:32 Відповісти
Звичайно, це все змінює. А ці по факту шось продали? Але вони за гратами, а Єрмак на волі.
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02.06.2020 22:34 Відповісти
Все. Питань більше не маю. Зебілізм невиліковний. Ходи здорова, хай щастить.
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02.06.2020 22:43 Відповісти
и тебе не хворать.
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02.06.2020 22:44 Відповісти
Брехливій зелені ніхто не вірить.
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02.06.2020 22:27 Відповісти
отнюдь.

соцопросы пишут, шо Вера Непоколебима
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02.06.2020 22:35 Відповісти
У топилася у Ходжі Насреддіна дружина. Той зібрав торбу з харчами і пішов угору, проти течії... Йому кажуть:
- Ходжа, ти з глузду з"їхав? Ти що, не знаєш - утоплеників шукають вниз за течією, а не вище!...
- Знаю... Однак ви не знаєте моєї дружини... Вона все робить наперекір...".
Тут - те ж саме... Коли людина вбила собі в голову щось, то її важко переконать в протилежному, навіть якщо вона бачить, що неправа... Особливо, коли вона, перед цим, уперто опиралась цьому переконанню... Особливо це відноситься до жінок: "Опасно отнимать у тигрицы тигрёнка, а у женщины - её заблуждение...".
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03.06.2020 05:08 Відповісти
А щоб заслужити, потрібно занести кілька кейсів в Офіс Президента, якщо я не помиляюсь ?)
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02.06.2020 22:30 Відповісти
только идиотка могла поверить, шо для этого лично к ней приедут в Харьков )))
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02.06.2020 22:34 Відповісти
Бог ей судья. Раз уж не научилась думать за свою долгую жизнь))
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02.06.2020 22:37 Відповісти
я вообще не понимаю в чем причина такого шума и пафоса?
бубочка же сказал что в записях брата ермака ничего такого нет. ну а Харьков чем отличается? тоже ничего такого нет.
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02.06.2020 22:30 Відповісти
А патамуша вообще ничего нет.

Ты - плод моего воображения,

а я - твоего.

Но нас обоих в реальности не существует
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02.06.2020 22:37 Відповісти
если есть спрос...значит есть и предложение??? (и наоборот))))
с ниоткуда это б жеж не упало...
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02.06.2020 22:32 Відповісти
"в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом" - звучить як анекдот. Ні, ну, хіба що - окремі жирафи ще не зрозуміли, що "новая властть" - плоть від плоті янукоовощна риготина, то той не сміється...

"поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество" - вірю, вірю... разумкови, портнови, трофімови, і навіть клоуни з юзиками коло них...
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02.06.2020 22:32 Відповісти
О!, поки дзвінок з мобіли відволікав мене - проявилася одна простодушина... хех
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02.06.2020 22:35 Відповісти
а слова, шо он не назначал кумовей и армейских друзей - это не просто звучит, как анекдот,

это и есть анекдот, рассказанный в качестве оправдания.

нарід схавал за милую душу
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02.06.2020 22:40 Відповісти
Харьков это наркотический рай ! В инете была статья, что все дома в Харькове исписаны наркоинтернетадресами ! Интересно, кто там это крышует ???
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02.06.2020 22:33 Відповісти
Порошенко, шо тут думать.
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02.06.2020 22:40 Відповісти
Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить - Цензор.НЕТ 4170
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02.06.2020 22:34 Відповісти
когда побывал на совещании в ОП, и хочется послать всех наФИГ!
Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить - Цензор.НЕТ 3515
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02.06.2020 22:36 Відповісти
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати скаргу народного депутата Гео Лероса щодо вчинення кримінального правопорушення братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 2 червня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться у повідомленні.
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02.06.2020 22:47 Відповісти
і вопщє, в піонери прінімают самих лучших! (с)
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02.06.2020 22:57 Відповісти
Зюзе смузи с чмоки-чмоки
предложи, упавши ниц.
Отслюнявь улыбку в щёки,
приложись меж ягодиц.
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02.06.2020 23:05 Відповісти
Заслужить - это в смысле хорошенько "выслужиться"?
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02.06.2020 23:19 Відповісти
Кресло главы ОГА купить нельзя,Источник: https://censor.net/n3199624

Оно уже давно продано!!!
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02.06.2020 23:45 Відповісти
Єрмак зуб дає ?
Довбані клоуни.
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02.06.2020 23:48 Відповісти
Свого часу Янукович просто купив напередодні виборів посаду премїєр мінстра. В Харкові можна купити будь що і будь кого - роки Допи і Гепи найкраще підтвердження цієї тези.
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03.06.2020 01:47 Відповісти
Купить за деньги нельзя! - За деньги можно только заслужить!!!
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03.06.2020 07:22 Відповісти
та питань нема, без єрмолки молодшого хто б дозволив торгувати такими посадами!
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03.06.2020 07:26 Відповісти
а "заслужити" можна по різному.
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03.06.2020 10:40 Відповісти
 
 