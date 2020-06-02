Трофімов про "продаж" посади голови Харківської ОДА: Купити не можна, можна тільки заслужити

В Офісі президента назвали новину про затриманих "продавців" посади голови Харківської обласної державної адміністрації свідченням нерозуміння, що принцип влади змінився.

Про це написав у Telegram заступник голови ОП Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.

"Нинішня новина про "продаж" крісла глави Харківської ОДА за мільйон доларів - свідчення того, що деякі так і не зрозуміли головного: в Україні вже рік як нова влада і "торгівля" посадами залишилася в минулому. Ми поміняли не тільки багатьох людей у ​​владі, а й сам принцип влади, її якість. Крісло голови ОДА купити не можна, його можна тільки заслужити - своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей", - підкреслив він.

Трофімов також прокоментував, що "зате в українських СІЗО тепер можна зняти платну камеру - і це єдина хороша новина для затриманих сьогодні "продавців".

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Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, до правоохоронних органів звернулась громадянка та повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй посприяти у лобіюванні інтересів та обранні в якості кандидата в народні депутати України від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах на 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).

За надання таких "послуг" зловмисники зажадали від жінки 60 тисяч доларів США, нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за депутатський мандат, а в дійсності мали намір привласнити ці кошти. Вказана група громадян отримала кошти, але не надала зазначених "послуг".

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана група громадян шляхом обману та зловживання довірою пообіцяли іншому громадянину посприяти у призначенні на посаду губернатора Харківської області. За надання таких "послуг" вони зажадали від громадянина 1 000 000 доларів. Вказані кошти нібито призначались для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за призначення. У дійсності ж фігуранти мали намір привласнити ці кошти.