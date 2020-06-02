Очільник Луганської ОблВЦА Гайдай заявив, що відкривати пункт пропуску в Станиці Луганській рано: на окупованій території багато інфікованих COVID-19
Очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що відкриття КПВВ Станиця Луганська слід трохи відкласти через велику кількість випадків коронавірусі на непідконтрольній території.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.
За його словами, відкривати контрольний пункт виїзду-виїзду необхідно, але цей процес треба трохи відкласти у зв'язку з великою кількістю заражених коронавірусом на непідконтрольній території області.
Гайдай додав, що єдиним винятком є 350 дітей із непідконтрольної території, які здаватимуть у нас ЗНО.
"Дітям буде зроблено аналіз і температурний скринінг", - сказав він.
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