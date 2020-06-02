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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Очільник Луганської ОблВЦА Гайдай заявив, що відкривати пункт пропуску в Станиці Луганській рано: на окупованій території багато інфікованих COVID-19

Очільник Луганської ОблВЦА Гайдай заявив, що відкривати пункт пропуску в Станиці Луганській рано: на окупованій території багато інфікованих COVID-19

Очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що відкриття КПВВ Станиця Луганська слід трохи відкласти через велику кількість випадків коронавірусі на непідконтрольній території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

За його словами, відкривати контрольний пункт виїзду-виїзду необхідно, але цей процес треба трохи відкласти у зв'язку з великою кількістю заражених коронавірусом на непідконтрольній території області.

Гайдай додав, що єдиним винятком є ​​350 дітей із непідконтрольної території, які здаватимуть у нас ЗНО.

"Дітям буде зроблено аналіз і температурний скринінг", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Там не только ковид...там вирусный идиотоватизм мозга...передается при прямом общении на ослабленый или непривитый организм ...в особой группе риска рожденные в ссср
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02.06.2020 22:57
+3
Прочитал и рискну быть уверным---та скоро днями откроют. Адинародвсенаши!
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02.06.2020 23:00
+3
Никаких КПВВ с врагом. Надо хоть немного себя уважать. Враг не должен шастать по нашей территории... У нас и так полно путинских мразей - мертведчуков, рабиновичей, савченок, ермаков...
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02.06.2020 23:00
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интересно, услышат ли????
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02.06.2020 22:55 Відповісти
мля вата без денег
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02.06.2020 22:57 Відповісти
Там не только ковид...там вирусный идиотоватизм мозга...передается при прямом общении на ослабленый или непривитый организм ...в особой группе риска рожденные в ссср
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02.06.2020 22:57 Відповісти
Та без разницы...по эту сторону такие же и в таком же количестве((((
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03.06.2020 00:35 Відповісти
Прочитал и рискну быть уверным---та скоро днями откроют. Адинародвсенаши!
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02.06.2020 23:00 Відповісти
Никаких КПВВ с врагом. Надо хоть немного себя уважать. Враг не должен шастать по нашей территории... У нас и так полно путинских мразей - мертведчуков, рабиновичей, савченок, ермаков...
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02.06.2020 23:00 Відповісти
Почему кацапы и колаборанты настаивают чтобы Украина побыстрее открыла КПП и пропустила сепаров в на подконтрольную Украине территорию, если именно те самые уже 6 лет якобы мечтают и желают стать автономией и отделиться от Украины? Кто здесь врет, миллионы даунбаситов и крысчан или колаборанты и кацапы которые ездят на переговоры и требуют от Украины признать окупированные республики?
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02.06.2020 23:02 Відповісти
Поетому считаю что каждый проезжающий из окупированной территории обязан подписать петицию что он за единую Украину и как житель дамбаса отказывается признавать условия которые выдвигают в кремле и в Жопоблоке.
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02.06.2020 23:04 Відповісти
А нафіга вцдкриВАТИ??
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02.06.2020 23:04 Відповісти
Сергійко в Мукачевому нічого не міг зробити з Балогами і нічого не робив. Що ж він на Луганщині зробить?
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02.06.2020 23:11 Відповісти
Ви шо ???Тамжинашилюди!
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02.06.2020 23:29 Відповісти
Как говорится своею собственной рукой....Сначала ***** над собой, затем эту заразу к нам.
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03.06.2020 00:23 Відповісти
вообще не открывать
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03.06.2020 00:24 Відповісти
Эти дебилы волают:"почему вы открыли пункты пропуска с ЕС,а с нами нет!!!"...даже день реагировать на прибитых наглухо
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03.06.2020 00:25 Відповісти
А де ж будуть викрадати наших військових як не на пунктах пропуску.
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03.06.2020 06:21 Відповісти
СОЖГИТЕ ИХ ПРОСТО !)
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03.06.2020 07:47 Відповісти
Лугандонцы будут рады заполнить украинские вузы малолетними колаборантами,которые разбирают в школе автомат Калашникова ,поют песни на 23 и восхваляют защитников ЛДНР,ходят строем и кладут цветы на их могилы ! а ПОТОМ они будут требовать образования на русском и вести подрывную деятельность "в тылу врага". Вообще это тактика мелких шагов по легализации ( присоединению) ОРДЛО в Украине. Мы интегрируемся. Уже признаём аттестаты
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03.06.2020 07:57 Відповісти
КПП с ОРДЛО если и открывать вообще ( что в период войны выглядит дебилизмом), то после полного окончания пандемии в РФ ( именно в РФ а не в фейковых ДНРоЛНРиях, так как де факто эти территории на данный момент протекторат РФ и составляют ее "не лучшую" часть. Тоже самое и с Крымом ( а в идеале и с самим Мордором) Если конечно не хотим обвала ситуации по количеству зараженных. Но тогда будет ясно с кого спрашивать А это не только приграничные губернаторы но и центральная власть ( потому что такие вопросы решаются именно в Киеве)
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03.06.2020 08:13 Відповісти
Все понимаю, кроме одного, чего не на мове пишите, а на могучем русском? За столько лет противостояния можно было этот ненавистный язык искоренить? А то на лету переобуваетесь, даже смешно)))
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10.07.2020 12:21 Відповісти
 
 