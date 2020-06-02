Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день. ФОТО

2 червня максимальне перевищення швидкості, яке було зафіксовано автоматичною системою фіксації порушень ПДР, становило 210 км/год.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Антирекордсменом нинішнього дня став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановленими суспільством обмеженнями, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км/год трасою Київ - Харків. Заслужений штраф 510 гривень буде відправлено власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву", - написав Геращенко.

Інший антирекорд дня, за словами чиновника, це "11 порушень за день скоєних одним і тим же водієм на автомобілі з номером ХХ7799ХХ".

"Але є і хороша новина. На другий день роботи системи автофіксації, кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%", - додав заступник міністра.

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