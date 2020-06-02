Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день. ФОТО
2 червня максимальне перевищення швидкості, яке було зафіксовано автоматичною системою фіксації порушень ПДР, становило 210 км/год.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Антирекордсменом нинішнього дня став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановленими суспільством обмеженнями, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км/год трасою Київ - Харків. Заслужений штраф 510 гривень буде відправлено власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву", - написав Геращенко.
Інший антирекорд дня, за словами чиновника, це "11 порушень за день скоєних одним і тим же водієм на автомобілі з номером ХХ7799ХХ".
"Але є і хороша новина. На другий день роботи системи автофіксації, кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%", - додав заступник міністра.
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ВИ ж знаєте сам напевно. що тут хоч ти 130 їдть хоч 180 - у пункт призначення однаково доїдеш. Якщо довга відстань. ПО перше постійно гальмуєш, бо хтось фуру, чи сама фура фуру обжинає, бо втомлюєшся швидше на такій швидкості - й частіше паузи робиш. Я он у Ханновер матався той рік часто - 700км. Помічав машини яки мене обжинала. У Хановері знов іх же бачив. +- одне й теж саме - скоріше не буде ) А от ризик на 180 дійсно вищий. Особливо коли довго їхати. Втома, прогавив щось - й часу зреагувати значно меньше, а ще треба загальмувати встигнути....
Тому то й хочуть зробити 130. Що б макс 150 до отримання штрафу розігнатися.
По суті це вже так й є - бо досить багато де 120 обмеження на автобані вже. А де ремонти - 80, чи 60 взагалі...
Але ви правий - щимять. Зараз он наш завод 1 міс стояв - закритим. Ніяких бмв не виробляли. А продажі в автосалонах як тут кажуть впали у підвал. Тількі фірмові тачкі беруть. А приватні мало хто купляє. Я от дивлюся - звісно робітникі заводу беруть машини у приватний лізинг. або фінансують, то да, але решта сел - машини далеко не самі свіжі. 5 років щонайменьше. Не так вже баварці й шикують, про решту немція мовчу. ТІ й подавно.
Це у нас вся нормальна робота зосереджена в Києві та ще у парі міст-мільйонників.
У Європі та США фірми часто відкриваються не у столицях щоб сплачувати безумну арендну платню, а на околицях чи взагалі по селах, а ті гроші йдуть на підвищення зарплат працівникам + коли ви можете доїхати з пригородів у місто, то відпадає необхідність у купівлі дорогого та незручного житла наприклад у Києві і ви можете дозволити собі оселитись десь за 70 км за містом на природі.
Скільки їздив по Європі, так там процентів 90 водіїв по трасі їде в межах встановлених лімітів (ну крім Німеччини, де автобани).
Буде рваний темп їзди з різкими гальмуваннями та перелаштуваннями з полоси в полосу і кількість ДТП неодмінно зросте.
Цікаво буде подивитись статистику згодом по ДТП в Києві до введення та після введення автоматичної фіксації
130-150 ще є відрізок до Борисполя, а всі інші - 110 чи 130 максимум
А то похудеешь от смелости. В Германии или Америке за злостное нарушение
разговор совсем другой.
Штрафы для таких должны быть раз в 10 больше учитывая класс авто или его мощность.
Хуже всего запрет, 1 месяц можно получить за превышение на 21- 25 km/h в городе, то значит без машины на работу или отпуск бери. А если 3 месяца и 100 км до работы... такие вот последтвия.
p.s. У меня авто никогда не было.
Має бути тисяч 10.
В тех местах, где камеры стоят.