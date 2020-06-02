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Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день. ФОТО

2 червня максимальне перевищення швидкості, яке було зафіксовано автоматичною системою фіксації порушень ПДР, становило 210 км/год.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день 01

"Антирекордсменом нинішнього дня став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановленими суспільством обмеженнями, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км/год трасою Київ - Харків. Заслужений штраф 510 гривень буде відправлено власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву", - написав Геращенко.

Інший антирекорд дня, за словами чиновника, це "11 порушень за день скоєних одним і тим же водієм на автомобілі з номером ХХ7799ХХ".

"Але є і хороша новина. На другий день роботи системи автофіксації, кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%", - додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації - Аваков

Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день 02

Автор: 

МВС (3500) ПДР (475) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) швидкість (119) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+20
510 грн? Porsche Cayenne?! Бу-га-га!!!
В нормальному світі покарання пропорційне матеріальному стану порушника, інакше воно ніхрена не варте! Штука баксів на перший раз, на другий 10, а на третій конфіскація авто. От тоді може щось зміниться. А так...
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02.06.2020 23:07
+19
510 грн за скорость в 210? За такое криминальная статья должна быть, равная покушению на убийство.
Из-за таких гандонов люди гибнут на дорогах
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02.06.2020 23:12
+15
100%. Его тачка за минуту на больше бензина сжирает чем етот штраф. Ну мы же в Украине живем и штрафы у нас как всегда чтобы бить по самым нищим.
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02.06.2020 23:09
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То ти на фото? Спалився м#дак.
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02.06.2020 23:43 Відповісти
Охренели те мудаки, которые 180+ гоняют.
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03.06.2020 01:07 Відповісти
Скажите, а зачем вообще производители делают автомобили с неадекватно мощными движками более 300-500лс и максимальной скоростью более 250км/час, когда во всех странах а особенно в Украине ехать быстрее 130км/час незаконно нинаодной дороге страны? Ето как разрешить всем людям ходить по улице с заряжаным РПГ но стрелять из него запрещено. Не считаете вы ето маразмом и что мировые автоконцерны просто провоцируют людей на убийства и почему то *зеленые* и екологи и голубые борющиеся за права заднепроходцев и тому подобное не протестуют и не требуют запрета на такие авто, сжигающие топливо тоннами? Я за вас отвечу. Просто все ето обман и никакие ни екологи ни борющиеся за чьи то права никогда не действовали в интересах людей. Все они нанятые толстосумами и хозяевами мегазаводов и фабрик для продвигания своих интересов и ради личной наживы
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02.06.2020 23:18 Відповісти
У Німеччині на автобанах можеш їхати хоч триста на годину, там де немає знаків обмежень
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02.06.2020 23:23 Відповісти
На наших "автобанах" тоже можно.Но нихто не рискнет отправиться к праотцам
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02.06.2020 23:29 Відповісти
Різниця тільки в тому що у вас за законом можеш їхати 130 в годину (якщо не помиляюся) автобаном, а у нас немає обмежень по швидкості
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02.06.2020 23:32 Відповісти
Помиляєшся.У нас автобанів нема.Є тільки 130км поза містом
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02.06.2020 23:35 Відповісти
110
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02.06.2020 23:36 Відповісти
Є і 130, але лише на Бориспільській трасі...
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02.06.2020 23:40 Відповісти
на одесской и на харьковской видел зелёную нумерацию трассы..
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03.06.2020 11:24 Відповісти
Ну можна назвати як хочеш, автострада наприклад, сенс від цього не змінюється. У нас * поза містом* є автобани, є бундесштрасси і є ландесштрасси, на кожній з них є швидкстнi обмеження ,крім автобанів
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02.06.2020 23:43 Відповісти
ні - тількі на бориспільскій трасси до Аєропорту. А так - 110. Я б взагалі 90 по всіх дорогах обмежив. А от колись то будуть ПЛАТНІ автобани - о там зробити 130. Доста.
ВИ ж знаєте сам напевно. що тут хоч ти 130 їдть хоч 180 - у пункт призначення однаково доїдеш. Якщо довга відстань. ПО перше постійно гальмуєш, бо хтось фуру, чи сама фура фуру обжинає, бо втомлюєшся швидше на такій швидкості - й частіше паузи робиш. Я он у Ханновер матався той рік часто - 700км. Помічав машини яки мене обжинала. У Хановері знов іх же бачив. +- одне й теж саме - скоріше не буде ) А от ризик на 180 дійсно вищий. Особливо коли довго їхати. Втома, прогавив щось - й часу зреагувати значно меньше, а ще треба загальмувати встигнути....
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03.06.2020 10:39 Відповісти
100% , бауштелле просто зайоживають..я вже не кажу за Рур гебiт , до вiрусiв там просто неможливо було iздити
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03.06.2020 10:51 Відповісти
у нас автобанов нет...то что они называют автобаном это посмешище...
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03.06.2020 11:23 Відповісти
ризикі різні. По Харківсій трассі та по 92 автобану. Ось в чому різниці. Німці робля машини для себе. От мій шеф - гоняє 240 - десяткі років. Й 0 пригод. Бо автобан - зроблено так, що б до мін звести ризикі на великіх швидкостях. Я вам так скажу - тут треба колосальні кошти, що б побудувати дорогі в обхід населенних пунктів, розв'ящки на них, обгородити скрізь з усіх боків, а також системі пунктів - що б навчити водіїв порядку - всіх підряд, хоч на ланосі, хоч на кайоні бітуробо за 150К евро. Однаково заберуть машину, якщо порушуватимеш й права.
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03.06.2020 10:21 Відповісти
Немецкие автобаны сделаны именно под лоббированием хозяев крупных автоконцернов, для того чтобы покупали ихние дорогие машины с мощными движками. И там действительно по них летают, подвергая всех опасности. Но на ето власти Германии закрывают глаза, потому что им за ето платят. Зато власти очень боятся даже незначительных нарушений не касающихся скорости. Кроме того немцы придумали фишку с нормами загрязнения воздуха, поетому каждые пару лет вводят все новые екологические нормы, при етом с помощью своих лоббистов и конечно же МВФ, распространяют ети дебильные нормы на всю Европу, чтобы люди опять же выкидывали 2-3-х летние машины и покупали опять новые. Хотя новые они только на бумаге, и заявленым нормам как оказалось не соответствуют. В чем США и подловило фрицев оштрафовав Фольксваген на 50млрд долларов и заставили отозвать обратно свои бракованные автомобили.
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02.06.2020 23:33 Відповісти
Якраз навпаки - німецька влада неодноразово хотіла ввести обмеження швидкості на автобанах, але громадяни виходили на протести і громадські організації оскаржували кілька разів ці рішення в суді! Ну ******* німці літати по автобанах і літають - кілька разів був у Німеччині і бачив, як скромний Гольф тулить по автобану 180!
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02.06.2020 23:39 Відповісти
та тут так) Шикарний мерседес може їхати 120 на годину ,а опель кудлатого року летить 170 кмг i легко його *делает* ,i всім пох, корона нi в кого не злiтае ,ніхто не вплутується в тупі гонки - типа : та ти чо патцан ??!
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02.06.2020 23:50 Відповісти
Ехал как-то по автобану 170... обогнал меня Smart, как стоячего😀
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03.06.2020 00:00 Відповісти
Взяли ми з колегою як то Смарт в Рент а кар - їхали з відрядження, так ось скільки я не топив * реально тапок в підлогу - 160 максмум (!) Більше не виходило - тільки з гірки)
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03.06.2020 00:05 Відповісти
сказочник
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03.06.2020 00:28 Відповісти
Ну чому, Смарт роадстер з турбіною, 170 коней і 200 км/г піде, ось такий наприклад -Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день - Цензор.НЕТ 9013
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03.06.2020 11:02 Відповісти
Но ето же маразм и подлая манипуляция властей. Запрещать например людям иметь оружие, растить марихуану, при етом разрешают автомобили которые имеют массу 2-3 тонны и при легком нажатии ноги выстреливают до сотни за 3-5 секунд. Да и статистика говорит что каждый год такие автомобили убивают и калечат столько людей как на хорошей войне. А то что в Германии люди выходили на протесты так не сомневаюсь их организовали все те же производители суперкаров. Я даже когда то статью читал, где все подробно расписано кто и как лоббирует немецкий автопром
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03.06.2020 00:00 Відповісти
Суперкари - це машини, які роблять по кілька сотень на рік всього!)) Феррарі і Ламборгіні роблять по 4-5 тисяч машин в рік - тобто не більше тисячі штук кожної моделі...
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03.06.2020 00:09 Відповісти
У австрії чи не кращі автобани ніж у Баварії. Але там 110-130 макс. місцями. Статистика каже - що дпт саме на автобанах ЗНАЧНО меньше. Та й ви уявіть собі на цю відносно невелику территорію, як пів України - 65 млн авто. Хіба що в свято якесь рано вранці, за 100км від Мюнхену - відносно пустий автобан - де можна хоч й 300. Я доречі на М5 так ї розгонявся. Дуже дуже втомлює вже за 5 хв. Хоча машина з лідарами, майже автопілотом. активним підрулюванням тощо. Це так - раз чи два проїхати, а потім у повсякденному житті - воно просто не вийдет - бо фури й решта так не гоняють - немає змоги так розігнатися. Хіба що короткій відрізок - газанути й тут же гальмуєщ, бо хто сь пішов на обгон фури на 120...
Тому то й хочуть зробити 130. Що б макс 150 до отримання штрафу розігнатися.
По суті це вже так й є - бо досить багато де 120 обмеження на автобані вже. А де ремонти - 80, чи 60 взагалі...
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03.06.2020 10:47 Відповісти
так чи ні - але при 85 млн населення, в 10 разів більше машині - 65 млн на дорогах німеччини, в 2 рази майже меньше территорія країни - щильність більша, й середні швидкость значно більші - завдякі автобанам, а смертність на дорогах значно меньше, ніж в Україні. Ферштеєн?
Але ви правий - щимять. Зараз он наш завод 1 міс стояв - закритим. Ніяких бмв не виробляли. А продажі в автосалонах як тут кажуть впали у підвал. Тількі фірмові тачкі беруть. А приватні мало хто купляє. Я от дивлюся - звісно робітникі заводу беруть машини у приватний лізинг. або фінансують, то да, але решта сел - машини далеко не самі свіжі. 5 років щонайменьше. Не так вже баварці й шикують, про решту немція мовчу. ТІ й подавно.
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03.06.2020 10:28 Відповісти
ви вузько мислите. Там не тільки виробникі автомобілів зацікавлені, а і прості жителі.
Це у нас вся нормальна робота зосереджена в Києві та ще у парі міст-мільйонників.
У Європі та США фірми часто відкриваються не у столицях щоб сплачувати безумну арендну платню, а на околицях чи взагалі по селах, а ті гроші йдуть на підвищення зарплат працівникам + коли ви можете доїхати з пригородів у місто, то відпадає необхідність у купівлі дорогого та незручного житла наприклад у Києві і ви можете дозволити собі оселитись десь за 70 км за містом на природі.
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03.06.2020 13:39 Відповісти
Якщо не позбавляють посвiдчення водiя за таке порушення то до дупи ці всі камери і ці нововведення, дійсно пиплз пише - довбню на Порше пох ці 500 грв, він ще і фак буде показувати при проїзді з подвійною швидкістю
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02.06.2020 23:19 Відповісти
опять ты тупиш. камеры поставили не для того чтобы наказывать за нарушения а чтобы тупо доить водителей. Это более продвинутый метод по сравнению с гаишным мусором с феном в кустах.
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02.06.2020 23:24 Відповісти
Згоден , тупанув !Трошк забув що то за краiна
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02.06.2020 23:26 Відповісти
Якщо водій не порушуватиме, то і не доїтимуть його... Не дай гроші поліцейським - дотримуйся швидкісного режиму

Скільки їздив по Європі, так там процентів 90 водіїв по трасі їде в межах встановлених лімітів (ну крім Німеччини, де автобани).
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02.06.2020 23:43 Відповісти
ну якщо він через 50 камер проїде сплачуючи по 500 грн, то тут і власник Порше під..їє
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03.06.2020 13:09 Відповісти
через деякий час ці всі камери з'являться на навігаціях , просто буде перед камерами гальмувати і далі валити 200 кмг
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03.06.2020 13:35 Відповісти
да.
Буде рваний темп їзди з різкими гальмуваннями та перелаштуваннями з полоси в полосу і кількість ДТП неодмінно зросте.
Цікаво буде подивитись статистику згодом по ДТП в Києві до введення та після введення автоматичної фіксації
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03.06.2020 13:42 Відповісти
Упевнений що буде менше ДТП, це перевірено вже давно різними країнами
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03.06.2020 13:52 Відповісти
у нас і так було менше за росію, де драконівські штрафи, засідки з радарами у кущах та інші ніштяки диктаторських режимів
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07.06.2020 08:35 Відповісти
Та за Козлостан я взагалi мовчу ця (недо)краiна не підлягає осмисленню
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07.06.2020 08:45 Відповісти
Ну там такая дорого что грех не вжарить, помню по ней ехали 240 и вообще не чувствовал скорость
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02.06.2020 23:21 Відповісти
Ти **#нько. 240 нормальна людина не поїде.
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02.06.2020 23:45 Відповісти
немає у нас дорог де можна 240 топить.
130-150 ще є відрізок до Борисполя, а всі інші - 110 чи 130 максимум
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03.06.2020 13:10 Відповісти
Аваков за рулём, нервы.
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02.06.2020 23:22 Відповісти
11 порушень,з номером ХХ7799ХХ,та з таким номером він всю мусарню на члені вертів))
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02.06.2020 23:22 Відповісти
Когда арестуют имущество за неуплату штрафов, он будет шишку мусору полировать😂
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02.06.2020 23:41 Відповісти
Ти дуркуватий як лапоть))
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02.06.2020 23:47 Відповісти
Ватный полудурок, тебе виднее😂
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03.06.2020 00:44 Відповісти
Держи карман шире. Он сделает звонок знакомому мусору при должности и все его штрафы из базы пропадут.
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03.06.2020 10:16 Відповісти
Ватный идиот😂
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04.06.2020 08:48 Відповісти
Раньше ехал на доставку 1 час, теперь 1,5 часа. И доставка подорожала в 1,5 раза. Платите. Це европа.
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02.06.2020 23:23 Відповісти
Не парься, купи вертолет.
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03.06.2020 08:08 Відповісти
чого йому паритись - ви ж оплатите ))
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03.06.2020 13:11 Відповісти
За неимением поводов для пиара-Антоша решил поработать комментатором записей с видеокамер. Тоже неплохое занятие для замминистра...
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02.06.2020 23:24 Відповісти
Собаці, як нема що робити, то він займається особистою гігієною, а гАнтоша коментує !!!)))
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02.06.2020 23:32 Відповісти
Антошка, Антошка, иди-ка жарь картошку !
А то похудеешь от смелости. В Германии или Америке за злостное нарушение
разговор совсем другой.
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03.06.2020 00:13 Відповісти
адекватная мера, с лихачами надо что-то делать! недавно поздно вечером переходила дорогу на пешеходном переходе и очень близко мимо меня пронеслась машина с сумашедшей скоростью безумно испугалась((( будьте осторожны, есть куча идиотов, которые не пропускают пешеходов даже на пешеходных переходах(((
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03.06.2020 00:30 Відповісти
щоб не лякатись треба дивитись у бік наближаючих машин, а не собі під ноги чи взагалі кудись іще
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03.06.2020 13:12 Відповісти
Та відеокамера - радар разом зі штурмовим собакою схоже єдині порядні копи в аваківській системі.
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03.06.2020 07:04 Відповісти
Впевнений що 90 % уникне відповідальністі. Там мусора, прокурори, діти прокурорів, мажори і інша нечість. Так Геращенко продовжуй далі брехати...товстопузе непотріб, трутень, брехун як і твій господар Сабаков.
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03.06.2020 07:21 Відповісти
Этот штраф насмешка, водитель Порша ещё и прикурить раз 10 от купюры 500 грв. сможет.
Штрафы для таких должны быть раз в 10 больше учитывая класс авто или его мощность.
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03.06.2020 08:07 Відповісти
Ехал я по городу, ограничение 50 км*час, поленился автомат на лимит поставить, где-то не уследил и проехал под камеру 56 км*час, получил 15 Евро штрафа. А за превышение на 70 км*час можно похудеть на 600 Евро+ 2 пункта в каталог и 3 месяца запрет на вождение авто.
Хуже всего запрет, 1 месяц можно получить за превышение на 21- 25 km/h в городе, то значит без машины на работу или отпуск бери. А если 3 месяца и 100 км до работы... такие вот последтвия.
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03.06.2020 08:51 Відповісти
Кстати 15 Евро за превышение до 10km/h было по старым расценкам с мая это уже 30 Евро.
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03.06.2020 08:56 Відповісти
а як же лісапєт і "у місті пріоритет пішоходам"? ))
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03.06.2020 13:14 Відповісти
)) У велосипедистов, по-моему, еще больше всяких штрафных заморочек, как и у пешеходов тоже и если чел. нарушил правила дорожного движения будучи хоть на самокате и получил наказание - этот геморой распространиться и на все средства передвижения которыми он управляет. Наказание получает участник дорожного движения, как нерадивый индивидум, а не как водитель самоката и если нарушение продолжает повторяеться в течение года, у чела изымают водительское удостоверение и отправляют к психологу для проверки на идиотизм. Вернуть права по алкашке или нарко до 5т€ и 2-3 года пешки, плюс страховка с нуля 1.2т € в год.
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03.06.2020 19:50 Відповісти
Чёт перебор какой то. А как же хотя бы +-10 кмч? А если у авто нет никаких автоматических систем ограничения скорости? Специально ехать на 10 кмч ниже лимита, чтобы на деньги не полинять?
p.s. У меня авто никогда не было.
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03.06.2020 10:19 Відповісти
+/- 10 км*ч давно в прошлом, максимум толерантно +5% от ограничения, даже на погрешность показания приборов нет ссылки. Ответ на ваши вопросы очевиден и прост - соблюдатьустановленные правила.
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03.06.2020 13:04 Відповісти
Аваков,давай еще больше камер,да и по всем городам,городишкам и селам Украины.Тогда нам столько новых потенциальных зайцевых откроется.И главное,тогда с определением их скорости откосячить не удастся.А сколько бабок пойдет в казну.И МВФ не нужен будет.
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03.06.2020 08:33 Відповісти
вони ще через ці камери можуть слідкувати за переміщеннями громадян
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03.06.2020 13:15 Відповісти
А я то и не знал.Думал,что только штрафы присылать могут.Вот до чего техника дошла.
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03.06.2020 13:53 Відповісти
Що таке штраф 510 грн для водія порш кайєну.
Має бути тисяч 10.
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03.06.2020 08:40 Відповісти
І за три таких порушення - перездача на посвідчення водія.
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03.06.2020 08:41 Відповісти
510 грн.....За таке перевищення....Я б ще три нулики добавив!Або хоча б 100 грн за кжний кылометр перевищення!
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03.06.2020 09:35 Відповісти
треба не нуліки додавати. а систему пунктів як тут у Німеччині. Перевищення як ото кайон - булоб не просто штраф, а зразу 2 пункти й попередження. Наступного разу - права вилучають. Фіксують водія, власника. Потім ідеотен тест, що б права знову отримати. А якщо й потім так само вчиниш - заберуть права довічно
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03.06.2020 09:51 Відповісти
А якщо до камер спарити кулемети? Фіксація вийде набагато дієвіша!
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03.06.2020 13:43 Відповісти
) Але треба жорсток болячи й всіх однаково штрафувати саме під страхом, втратити водійске посвідчення. А без нього коли ловити - заводити справу, машину на штрафмайданчик. Все можна - було б бажання. Хоча я все ж такі думаю - що багатього простих водіїв трохі ця система пригальмує. Не всі на Каенах їздять. Не у всіх купа грошей, коли штрафи будуть регулярно на тисячі гривень - може ж деякі задумаються
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03.06.2020 15:05 Відповісти
""Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации, количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%", - добавил замминистра"
В тех местах, где камеры стоят.
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03.06.2020 11:19 Відповісти
А, что это за штрафы такие детские? Смешные суммы за злостное нарушения скоростного режима!!!
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03.06.2020 11:29 Відповісти
вы конченные ублюдки - сами признаётесь, что 60 % аварий на скорости до 30 км/час
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04.06.2020 00:41 Відповісти
Ага,а з п*яними так тіко 12%.....
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04.06.2020 12:18 Відповісти
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