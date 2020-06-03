"Слуга народу" проведе праймеріз і визначиться з кандидатом у мери Києва в червні, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" визначиться з основним кандидатом на посаду мера Києва вже цього місяця. Однак офіційне висунення відбудеться згідно з виборчим законодавством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, кандидата від "Слуги народу" буде обрано впродовж червня.

"Праймеріз проводитиметься впродовж червня. Офіційне висунення, згідно з виборчими правилами, у вересні. Тобто у вересні буде офіційна реєстрація. Але на той час у нас кандидат точно буде", - заявив Корнієнко.

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