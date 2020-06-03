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Новини
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"Слуга народу" проведе праймеріз і визначиться з кандидатом у мери Києва в червні, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" визначиться з основним кандидатом на посаду мера Києва вже цього місяця. Однак офіційне висунення відбудеться згідно з виборчим законодавством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, кандидата від "Слуги народу" буде обрано впродовж червня.

"Праймеріз проводитиметься впродовж червня. Офіційне висунення, згідно з виборчими правилами, у вересні. Тобто у вересні буде офіційна реєстрація. Але на той час у нас кандидат точно буде", - заявив Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко

Автор: 

Київ (19422) місцеві вибори (1366) мер (506) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+13
Чекаємо з нетерпінням це праймеріз, щоб потім цього кандидата не обирати🐸
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03.06.2020 00:10
+11
Дебилоиды на половину мест в кабмине людей найти не могут а на пост мера прям десяток желающих порулить распилом столичной собственности в интересах бенемойского.
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03.06.2020 00:09
+10
Прям интрига, кто же выдвинут слугой киевлян, кто там ещё не обосрался?!
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03.06.2020 00:09
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Хочется надеятся, но не стоит недооценивать идиотизм малоросов.
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03.06.2020 00:12 Відповісти
Вот внизу Kolorto вякнул. У него недооценивать нечего. Там всё на виду.
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03.06.2020 01:30 Відповісти
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03.06.2020 00:02 Відповісти
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03.06.2020 00:32 Відповісти
Был Лёня Космос,теперь киевлян попросят выбрать Лёню Марса
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03.06.2020 00:02 Відповісти
тебя еще не выбрали
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03.06.2020 00:33 Відповісти
Но сдвиг есть---не отнять. Вообще имею в виду. Ох и давно столкнулся со словом *праймериз*. То что связано это слово с выборами, это то я понял конечно. Но вот звучит как то по американски---хрен с ним про что, но праймериз! Ну вот на старости и дождался и по нашим местам.
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03.06.2020 00:06 Відповісти
Да нелегко у вас в Рязани со словами американскими)))
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03.06.2020 00:16 Відповісти
Дык вятские мы, неча пенять! На хромках шпилим, на ложкам выстукиваем камаринского---ущучил характерник подводный?
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03.06.2020 19:57 Відповісти
Идите вы зеленые на прогулку с сексуальным уклоном.
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03.06.2020 00:08 Відповісти
Эксклюзивный персональный эротический тур
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03.06.2020 00:20 Відповісти
фантик байдена объявился на цензоре?
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03.06.2020 00:33 Відповісти
Слуги народа вначале днепровскую воду должны дать в Крым,а потом киевляне посмотрят ,кого выбрать от слуг народа
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03.06.2020 00:08 Відповісти
тебе никто ничего не должен. Ну разве что в морду порохозубую дать
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03.06.2020 00:34 Відповісти
Я просто из подсознания вытащил то что у "слуг народа" сидит после Омана.
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03.06.2020 00:42 Відповісти
Только Кличко. И все дела, панове. Лучших пока нет и в скором времени не наблюдается.
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03.06.2020 00:09 Відповісти
То може клоуни проводять праймеріз щоб офіційно підтримати Кличка. На сьогоднішній день Кличко заявив, що буде балотуватись, але не каже з якою політсилою. Є певні побоювання серед патріотичного табору. У всякому разі чув, що якщо Кличко піде на вибори разом зі "Слугою народу", то "Європейська солідарність" висуне свого кандидата.
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03.06.2020 00:31 Відповісти
Дебилоиды на половину мест в кабмине людей найти не могут а на пост мера прям десяток желающих порулить распилом столичной собственности в интересах бенемойского.
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03.06.2020 00:09 Відповісти
Прям интрига, кто же выдвинут слугой киевлян, кто там ещё не обосрался?!
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03.06.2020 00:09 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням це праймеріз, щоб потім цього кандидата не обирати🐸
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03.06.2020 00:10 Відповісти
Гречкосійство, карраче..
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03.06.2020 00:12 Відповісти
если от ето, неопрятное, на фотке - "слуга народа", то хто тода бандюки? ))
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03.06.2020 00:22 Відповісти
Киевляне зелёным говном уже сыты по горло.
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03.06.2020 00:24 Відповісти
Нам уже президента от "слуги народа" за глаза хватает, прям не нарадуемся, а если ещё и мэров - перебор. Может не надо? Ей богу лишнее это.
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03.06.2020 00:25 Відповісти
не голосуй, твое дело.
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03.06.2020 00:36 Відповісти
хіба тільки президента? А Верховну Раду? а уряд - що не береш до уваги?
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03.06.2020 01:11 Відповісти
https://zn.ua/politics/u-zelenskogo-pohvastalis-chto-pri-nyneshney-vlasti-dolzhnost-kupit-nelzya-356283_.html У Зеленского похвастались, что при нынешней власти должность купить нельзя , а что можно только продать?
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03.06.2020 00:39 Відповісти
за період після останніх виборів зелена наркота ЗЕ сильно втратила в токсичності, і, головне, в привабливості: сильно засмерділо.
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03.06.2020 01:10 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news_society-ukr/full/206-19-deputativ-miljoneriv-zi-slugi-narodu-orenduyut-zhitlo-za-byudzhetni-koshti-kvu 19 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти - КВУ
https://enovosty.com/uk/news-ukr
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03.06.2020 01:10 Відповісти
Такое модное слово "праймериз" и для такой кучки унылых дебилов как "слуга народа". Там скорее-"камень,ножницы,бумага".
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03.06.2020 01:34 Відповісти
шансов НОЛь у слуги народа, все кандидаты отстойники, и проходимцы.
Мэром останется Кличко...это 100%.
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03.06.2020 01:36 Відповісти
Недавно видел заголовок, про кадровый голод у СН. А тут оказывается куча гениев на порулить Киевом нарисовалась. Дуализм однако.
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03.06.2020 01:53 Відповісти
Так демократія ж, повинен же бути від "голодуючих" хоч який-небудь кандидат-дістрофік.
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03.06.2020 06:35 Відповісти
Да самого Зеленского и то не выбрали бы , нечего тужиться, а то усе#тесь как всегда!
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03.06.2020 02:55 Відповісти
личеко здраське
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03.06.2020 03:44 Відповісти
за буратитину голосовал ну он обещял шо рож такиж рне будет
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03.06.2020 03:46 Відповісти
Беню на пост мера! Во киевляне заживут! 4000 зарплаты. мост построят, молодые семьи получат дармовое жилье. халява так и попрет! Завидую я вам, киевляне!
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03.06.2020 08:01 Відповісти
И обрезание бесплатно всем, поголовно.
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03.06.2020 08:16 Відповісти
вам там ничего не светит и осенью тоже. Будет конец времени зебелизма
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03.06.2020 08:31 Відповісти
Проводити праймеріз буде брат Єрмака?
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03.06.2020 10:45 Відповісти
h
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03.06.2020 13:24 Відповісти
 
 