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Обшуки у кримських татар 2 червня: у МЗС України засудили дії російських силовиків, прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження

Обшуки у кримських татар 2 червня: у МЗС України засудили дії російських силовиків, прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження

Російські силовики 2 червня провели обшук у будинку 65-річної кримської татарки Шейде Асанової в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, 2 червня в селі Курське Білогірського району Криму відбувся обшук у будинку кримських татар. Шейде Асанова розповіла, що силовики шукали документи або предмети, пов'язані з "кримінальною справою" щодо її сина. За її словами, у ФСБ стверджували, що син перебуває в батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження через обшук у будинку Асанової.

"Російські силовики, які стукають у двері, іноді виламують їх - лякає реальність життя в окупованому Криму. Сьогодні вони прийшли до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової і вимагали обшукати її будинок. Такі порушення прав людини з боку Росії мають припинитися", - написала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ повідомляє про затримання в окупованому Криму українського воїна за "порушення державного кордону Росії"

Обшуки у кримських татар 2 червня: у МЗС України засудили дії російських силовиків, прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження 01

Автор: 

Крим (14131) МЗС (4109) обшук (1970) прокуратура (3669)


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Погрози, тоталітаризм, агресія, окупація...це все є суттю росіян.
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03.06.2020 01:24 Відповісти
зеленый украинский мид маладец - осудил и уснул опять.
сладких снов, мидОвцы концептуальные...)))
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03.06.2020 02:52 Відповісти
есть еще мордакнига, ивамстограм и твиттер...
короче есть где еще повозмущаться и где обозначить свою работу,
но ни боже упаси ни на мидовском уровне....
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03.06.2020 03:04 Відповісти
и вообще не понял - елена она или катерина - спикер Министерства иностранных дел Украины? - я бы препочел Лилию, ну если всем все равно....
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03.06.2020 03:09 Відповісти
"написала спикер Министерства иностранных дел Украины Елена Зеленко...."
и цитата с твиттeра Катерины Зеленко... - спокойнее хлопцы там.....
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03.06.2020 03:23 Відповісти
Дійсно, що це якась дурня!
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03.06.2020 03:28 Відповісти
ну и как после етого верить любым новостям?
сейф открыт, но переставлен "на врослую высоту" - ,всем взрослым все обьяснено,
шо б малеча не наткнулась и мой надзор 24/7.
дальше будем посмотреть...
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03.06.2020 03:37 Відповісти
Все вірно, вона Катерина. Елена Зеленко - то "перша леді"... )))0))0)))
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03.06.2020 05:23 Відповісти
так теж все обьяснюе - Катерина-Елена... - чому ни?
от тико сомневуха мучае при чему тут Украина?
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03.06.2020 05:30 Відповісти
 
 