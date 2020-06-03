Обшуки у кримських татар 2 червня: у МЗС України засудили дії російських силовиків, прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження

Російські силовики 2 червня провели обшук у будинку 65-річної кримської татарки Шейде Асанової в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, 2 червня в селі Курське Білогірського району Криму відбувся обшук у будинку кримських татар. Шейде Асанова розповіла, що силовики шукали документи або предмети, пов'язані з "кримінальною справою" щодо її сина. За її словами, у ФСБ стверджували, що син перебуває в батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження через обшук у будинку Асанової.

"Російські силовики, які стукають у двері, іноді виламують їх - лякає реальність життя в окупованому Криму. Сьогодні вони прийшли до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової і вимагали обшукати її будинок. Такі порушення прав людини з боку Росії мають припинитися", - написала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у Twitter.

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