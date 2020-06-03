ФСБ три дні психологічно обробляла затриманого десантника Добринського, а тепер бреше про сп'яніння, - командування ДШВ
Інформація ФСБ РФ про "незаконний перетин" адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовцем 95-ї десантно-штурмової бригади Євгеном Добринським не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Російські пропагандиські ЗМІ публікують фейкову інформацію, що нібито наш військовослужбовець був у стані алкогольного сп’яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на території України, тимчасово незаконно окупованій РФ. Це було прогнозовано!
Якби ця інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби. Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями", - зазначають у ДШВ.
Також повідомляється, що на відео боєць видається пригніченим, говорить заздалегідь підготовлений текст. У командуванні не відкидають, що чоловік перебуває під дією спецпрепаратів.
У ДШВ наголошують, що роблять усе, щоб якнайшвидше повернути українського військовослужбовця старшого солдата Євгена Добринського додому.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.
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По факту годувальныкы снимали на дебилфоны и дешевые мыльницы, денег на простой z72 ни у кого не оказалось на всем Бамбасе. А цена вопроса всего 7 000 была даже на 16-й год. Или аналогичный Кэнон с 50-кратным зумом.
Но даже эти суперзумы дешевой категории не выдаю свой FullHD на дальнем конце. Какое 4К? Это тебе не Израиль и не США.
Видосик кацапы показали только через три дня после инцидента.
В той же России даже сейчас около 700 тыс заробитчан.
Не задумывались, почему их никто не трогает?
Там два моста без постов?
http://carta.cyperb.com.ua/ukr/19-herobl/6608-chongar-genicheskij-khersonskaya.html
из чего ты взял что я ведусь на говнорашенскую пропаганду ? похоже ты такой же уклонист как и зешмаркля)))) чувак включи мозги, передовая, враг рядом и бойца похищают?
кто в этом виноват?всегда и везде отец командир. боец мог быть лошком молодым.
почему не обучен ? и не обученный боец отправлен на передовую? передовая не защищена техническими средствами оповещения о проникновении противника на защищаемую территорию, продолжать?
хотя о чем это я, зебилу что то объяснять, только время тратить)))))
врядли ее кто-то вытаскивал на километр к мосту
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140831_rn_ukraine_releases_paratroopers Украина отпустила задержанных российских десантников
Украинская сторона считает, что российские солдаты, задержанные в результате вооруженного столкновения, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.
и не писал бы бред!
https://www.youtube.com/watch?v=2AtTSo_HpY0 Игорь Стрелков (Гиркин):На спусковой крючок войны нажал я ...
https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2020/04/12/spuskovoi-kriuchok-voiny-na-donbasse-vse-taki-nazhal-ya-girkin/ Гиркин подтвердил свое циничное заявление о том, что войну на Донбассе начал он...