ФСБ три дні психологічно обробляла затриманого десантника Добринського, а тепер бреше про сп'яніння, - командування ДШВ

Інформація ФСБ РФ про "незаконний перетин" адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовцем 95-ї десантно-штурмової бригади Євгеном Добринським не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Російські пропагандиські ЗМІ публікують фейкову інформацію, що нібито наш військовослужбовець був у стані алкогольного сп’яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на території України, тимчасово незаконно окупованій РФ. Це було прогнозовано!

Якби ця інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби. Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями", - зазначають у ДШВ.

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Також повідомляється, що на відео боєць видається пригніченим, говорить заздалегідь підготовлений текст. У командуванні не відкидають, що чоловік перебуває під дією спецпрепаратів.

У ДШВ наголошують, що роблять усе, щоб якнайшвидше повернути українського військовослужбовця старшого солдата Євгена Добринського додому.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

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