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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано найманця РФ, - штаб

Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано найманця РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.

"Українські воїни, рішуче задіявши чергові вогневі засоби, гідно відповіли загарбникам", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 152-мм калібру та 82-мм міномети.

Неподалік Павлополя російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню: вранці з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а з настанням темряви, крім цього, застосували некеровані ракетні снаряди і стрілецьку зброю.

Біля Богданівки противник задіяв 82-мм міномети, а поруч з Мар'їнкою - снайперську зброю.

Українських захисників Водяного ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - повідомили в штабі.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного збройні формування РФ вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 2 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано найманця РФ, - штаб 01
Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано найманця РФ, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28263) поранення (2796) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.06.2020 07:53
+5
Одужання нашому герою
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03.06.2020 09:16
+3
Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятой расії!!
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03.06.2020 09:29
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.06.2020 07:53 Відповісти
Одужання нашому герою
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03.06.2020 09:16 Відповісти
Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятой расії!!
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03.06.2020 09:29 Відповісти
Тампон КолоМойші Стєпашка вміє вмотивовувати кандидатів на співбесіді. Після співбесіди три кандидата забрали заяви!
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03.06.2020 16:44 Відповісти
хіба можна штатним озброєнням (калаш) достойно відповісти на 152мм???
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03.06.2020 21:13 Відповісти
 
 