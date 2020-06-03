Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано найманця РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.

"Українські воїни, рішуче задіявши чергові вогневі засоби, гідно відповіли загарбникам", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 152-мм калібру та 82-мм міномети.

Неподалік Павлополя російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню: вранці з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а з настанням темряви, крім цього, застосували некеровані ракетні снаряди і стрілецьку зброю.

Біля Богданівки противник задіяв 82-мм міномети, а поруч з Мар'їнкою - снайперську зброю.

Українських захисників Водяного ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - повідомили в штабі.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного збройні формування РФ вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 2 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.



