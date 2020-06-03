У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів
Парламентська асамблея ОБСЄ закликала офіційний Мінськ забезпечити відкриту обстановку для проведення президентської виборчої кампанії та утриматися від затримань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільній заяві голови постійного комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань ПА ОБСЄ Кіріакоса Хаджіанні, його заступника Міхаеля Георга Лінка і доповідача Карі Генріксена.
"У зв'язку з виборами, які відбудуться через два місяці, дуже важливо, щоб влада Білорусі зробила все можливе, щоб створити повноцінне і відкрите середовище для проведення кампанії", - йдеться в заяві.
У ПА ОБСЄ висловили стурбованість у зв'язку із затриманнями на пікетах зі збору підписів.
"Затримання видних політичних активістів не тільки перешкоджає роботі потенційних кандидатів, але і чинить страшний вплив на суспільство", - підкреслили там.
"Ми закликаємо владу проявляти максимальну стриманість напередодні президентських виборів 9 серпня і сподіваємося на більш вільну обстановку, ніж ми раніше спостерігали", - додали в ПА ОБСЄ.
Заяву представників ПА ОБСЄ зроблено у зв'язку із затриманням численних політичних активістів, які брали участь у пікетах зі збору підписів.
Як повідомлялося, в неділю в білоруській столиці, обласних і районних центрах відбулися масові пікети потенційних кандидатів у президенти. Пікети в столиці, зокрема, стартували опівдні і завершилися лише до вечора. Як свідчать численні відеозаписи, черги охочих віддати свої підписи в підтримку претендентів у кандидати розтягнулися на кілометр.
Пікети зі збору підписів, відповідно до білоруського законодавства, є законними. Водночас правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання декількох десятків учасників збору підписів на підтримку кандидатів у президенти. Так, за даними центру, в різних містах було затримано понад 30 осіб, включно з лідером незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Миколи Статкевича і голови незареєстрованої молодіжної опозиційної організації "Молодий фронт" Дениса Урбановича. Частина затриманих згодом була відпущена.
Крім того, минулої п'ятниці в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани Тихановської був затриманий її чоловік, відеоблогер Сергій Тихановський, а також кілька його прихильників. У МВС Білорусі повідомили, що учасники пікету були затримані за застосування насильства стосовно співробітників міліції, порушено кримінальну справу. Білоруські правозахисники зі свого боку заявили, що вважають Тихановського політичним в'язнем, і зажадали його звільнення.
Як повідомлялося, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Наразі ініціативні групи 14 претендентів продовжують збирати підписи на підтримку висування їх кандидатами в президенти.
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Что именно не то и/или не так делал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего, что ты выбрал Зелемойского?
Ты б хоть новость прочёл бы, тут речь не Ермаке, Порошенко или Зеленском
https://censor.net/user/235566
Тут и Вкл может нарисоваться, это будет полный финиш
https://censor.net/comments/locate/3199645/019214e8-709f-72af-945f-e3d9ec46dcbe Ответить Мне нравится
на что я тебе ответил, но ты так и не ответил на мой вопрос, под любой темой, как и любая Лахта не отвечает.
А нам що? Лукашенко в Білорусі для нас не гірший з можливого. Там може прийти і відверто проросійський політик до влади, тоді будемо мати і на півночі Росію. І настрої у більшості сябрів проросійські, путіна ******* ...
Может вспомните примеры пророссийских митингов в Беларуси?
А Лукашенко ему "приемлимый" - ну вот что у вас в голове?
Речь про неправомерные приговоры судей, провокации спецслужб, лжесвидетельствования сотрудников МВД.
Вся эта истерика диктатора - из-за километровых очередей, в которые выстроилась Беларусь с паспортами за своей ЗАКОННОЙ подписью в поддержку альтернативным кандидатам.
Чувствуете разницу с "пиндосами"?
Так, я згодзен, што змена дыктатуры магчыма толькi праз рэвалюцыю.
Тады "блогер" можа не пацягнуць лiдарства. Але у нас есць палiтык Н Статкевiч напрыклад - правераны часам змагар.
Па другое - каб ваш Парашэнка не крау - не былоб i Зяленскага.
А чарга на подпiсы супраць дыктатуры ды "совка"- гэта прыклад здароу'я нацыi. Гэта немагчыма не вiтаць.
Про Статкевича, звісно чув, але ж команди не має, партію не має. При усій повазі, але вважаю, що на виборах у Єрмошиної його результат його доля буде відома. Про революцію, навіть боюся говорити, тим більше у вас поряд наш спільний сусід. І хто у цій революції переможе: ОДКБ чи малочисельні патріоти?
Хоча, це мій песимістичний погляд.
P.S. Бачив я ті затримання на відео, відверто - жах. І я не розумію я ви це знущання витримуєте.
Размова пра тое, што беларусы навогул гатовы к актыуным дзеянням.
А каб iм (беларусам) дапамагчы - сусьветнае супольнiцтва павiнна папярэдзiць пуцiнскую РФ, лукашэнкаускую Беларусь санкцыямi, арэштам маемасьцi, актывау, ды судовымi абвiнавачваннямi.
Про спітовариство. Может помочь, и помогало вам. Что санкций не было и нет по Лукашенко? И, вообще, помогают тем, кто идет навстречу. Так з Україною, і так з Білоруссю.
І я не бачу, що в Білорусі готові до активних дій. Ви іще більш "помірковані"
Але, навіть, якщо і крав би, то його заслуги на стільки великі, а його пожертви на армію, та гуманітарні цілі величезні, які, апріорі, були би значно більшими, ніж уявні збитки.
Марадзерства ды хлусня - вось што з Пецям на выбарах жарт зграла.
Можешь на китайском ответить, т.к. ни на русском ни на беларуском ты не дал ответа.
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалиста в болтологии.
Мне с чмом, якi навогул супраць дэмакратычных выбарау не цiкава размауляць.
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Пра Ермака? Дык гэта твае пытанне цi чалавека?
Табе адказваю яшчэ раз - ПНХ ( можаш пайсьцi мову вучыць)
Лучше скажи - почему ты боишься про Ермака сказать? Может русского языка не понимаешь, как и все кацапы? Я чётко сказал, что под моим вопросом тебе про Ермака украинцы поставили лайк, а это означает, что они поддерживают мой вопрос к тебе про Ермака.
"Белае - гэта чорнае" - я "на мове па кацапскi", а пацак - парахабот, якi навогул не ведае нi украiнскай нi беларускай - патрыет абодзьвух гэтых краiн. Што у сьвеце робiцца...
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
вместо https://censor.net/user/384224, т.к. ты его адвокат?
"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"
Да, дерусификация необходима, но если русификация официально проводилась более полутора столетий, то наскоком, по-большевистски, не решить, сначала необходимо создать языковое окружение: образование, СМИ, делопроизводство, потому слуги и взялись за эти составляющие.
P.S. Доречі, це правда, що законодавство в Білорусі тільки російською мовою?
Сколько Вам лет?
Это правда, что в Украине законодательство пока ещё на украинском языке?
Это шедевр - Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Грузия.........
В сравнении становится понятно, какие использовались методички при нападении на Украину!
https://www.youtube.com/watch?v=kl1NjK01mGk
Беларуси стоит напрячься....
Як тільки Лукашенко піде, ця свора свою справу зробить.
https://www.youtube.com/watch?v=1ToH8aflvV4
Так что надо поменьше рвения в их защиту. Кстати их "оппозиция" это совдеповская номенклатура, которой Лукашенко не дал раздерибанить Беларусь. Поэтому они и рвутся псевдомайданы устраивать. Если начнется чехарда с разными президентами, то раздерибанят обязательно. Возможно Беня будет олигархом на две страны. Потом кто-то из них передаст Беларусь в состав моСКОВИИ. Лукашенко для Беларуси незаменимый, пока не повыздыхает бывшая номенклатура и КГБисты совдепии. Живе Беларусь. Поэтому успокойтесь.
Лукашенко не может продвигать флаг и мову, так как в Беларуси 85-90% народа скрепные и 95% говорят на московском языке. С ними надо очень аккуратно иначе будет пропутинский гос переворот.
Главное не потерять государственность, провести ее во времени, а время лечит и совдепия в головах постепенно выветривается. Притом чем дальше тем все больше людей родившихся в государстве Беларусь.