У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів

Парламентська асамблея ОБСЄ закликала офіційний Мінськ забезпечити відкриту обстановку для проведення президентської виборчої кампанії та утриматися від затримань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільній заяві голови постійного комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань ПА ОБСЄ Кіріакоса Хаджіанні, його заступника Міхаеля Георга Лінка і доповідача Карі Генріксена.

"У зв'язку з виборами, які відбудуться через два місяці, дуже важливо, щоб влада Білорусі зробила все можливе, щоб створити повноцінне і відкрите середовище для проведення кампанії", - йдеться в заяві.

У ПА ОБСЄ висловили стурбованість у зв'язку із затриманнями на пікетах зі збору підписів.

"Затримання видних політичних активістів не тільки перешкоджає роботі потенційних кандидатів, але і чинить страшний вплив на суспільство", - підкреслили там.

"Ми закликаємо владу проявляти максимальну стриманість напередодні президентських виборів 9 серпня і сподіваємося на більш вільну обстановку, ніж ми раніше спостерігали", - додали в ПА ОБСЄ.

Заяву представників ПА ОБСЄ зроблено у зв'язку із затриманням численних політичних активістів, які брали участь у пікетах зі збору підписів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усіх цих "майданутих" хочу попередити, що Майданів у Білорусі не буде", - Лукашенко. ВIДЕО

Як повідомлялося, в неділю в білоруській столиці, обласних і районних центрах відбулися масові пікети потенційних кандидатів у президенти. Пікети в столиці, зокрема, стартували опівдні і завершилися лише до вечора. Як свідчать численні відеозаписи, черги охочих віддати свої підписи в підтримку претендентів у кандидати розтягнулися на кілометр.

Пікети зі збору підписів, відповідно до білоруського законодавства, є законними. Водночас правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання декількох десятків учасників збору підписів на підтримку кандидатів у президенти. Так, за даними центру, в різних містах було затримано понад 30 осіб, включно з лідером незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Миколи Статкевича і голови незареєстрованої молодіжної опозиційної організації "Молодий фронт" Дениса Урбановича. Частина затриманих згодом була відпущена.

Крім того, минулої п'ятниці в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани Тихановської був затриманий її чоловік, відеоблогер Сергій Тихановський, а також кілька його прихильників. У МВС Білорусі повідомили, що учасники пікету були затримані за застосування насильства стосовно співробітників міліції, порушено кримінальну справу. Білоруські правозахисники зі свого боку заявили, що вважають Тихановського політичним в'язнем, і зажадали його звільнення.

Як повідомлялося, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Наразі ініціативні групи 14 претендентів продовжують збирати підписи на підтримку висування їх кандидатами в президенти.