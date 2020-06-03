Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР

У США під час протестів і заворушень, спричинених смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських, загинули щонайменше 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише Associated Press.

Повідомляється, що десятки людей були поранені.

За даними агентства, жертвами стали мешканці дев'яти міст: Сент-Луїса, Луїсвілля, Окленда, Індіанаполіса, Давенпорта, Міннеаполіса, Омахи, Детройта та передмістя Чикаго.

За даними влади, в Сент-Луїсі було застрелено 77-річного відставного капітана поліції Девіда Дорна, який служив в армії 38 років.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого і висловив подяку всім поліцейським за службу.

"Ми дуже поважаємо сім'ю Девіда Дорна, великого капітана поліції із Сент-Луїса, який був жорстоко застрелений підлими мародерами минулої ночі. Ми шануємо наших поліцейських, можливо, більше, ніж будь-коли раніше. Дякую!" - написав Трамп у Twitter.

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Як повідомлялося, десятки великих міст США, зокрема столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.