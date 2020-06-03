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Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР

Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР

У США під час протестів і заворушень, спричинених смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських, загинули щонайменше 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише Associated Press.

Повідомляється, що десятки людей були поранені.

За даними агентства, жертвами стали мешканці дев'яти міст: Сент-Луїса, Луїсвілля, Окленда, Індіанаполіса, Давенпорта, Міннеаполіса, Омахи, Детройта та передмістя Чикаго.

За даними влади, в Сент-Луїсі було застрелено 77-річного відставного капітана поліції Девіда Дорна, який служив в армії 38 років.

Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР 01

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого і висловив подяку всім поліцейським за службу.

"Ми дуже поважаємо сім'ю Девіда Дорна, великого капітана поліції із Сент-Луїса, який був жорстоко застрелений підлими мародерами минулої ночі. Ми шануємо наших поліцейських, можливо, більше, ніж будь-коли раніше. Дякую!" - написав Трамп у Twitter.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, десятки великих міст США, зокрема столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.

Автор: 

заворушення (106) протест (2397) США (22545) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+23
Нет, в США не цветная революция, а уголовный бунт.
В Украине не громили магазины, и не жгли автомобили скорой помощи.
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03.06.2020 08:32
+13
Не дали обдовбаному негру під метом спокійно прогулятися....
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03.06.2020 08:14
+10
Шановні захисники американських негрів, скажіть, кому вигідний безлад в США?
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03.06.2020 08:21
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И всё из-за того, что один кАзёл не захотел выходить из зоны комфорта: ему было удобно держать колено на горле.
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03.06.2020 08:13 Відповісти
Не дали обдовбаному негру під метом спокійно прогулятися....
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03.06.2020 08:14 Відповісти
отвали, фошизд. тебе пора дезинфекцию изнутри производить, потом - маски стирать.
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03.06.2020 08:20 Відповісти
https://censor.net/user/469515, скажи, кому вигідний безлад в США?
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03.06.2020 08:21 Відповісти
отвали, мухлевало дешёвое.
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03.06.2020 08:24 Відповісти
Ти ж і сам розумієш що кацапам.
А тепер скажи, а кому вигідна повномасштабна епідемія в Україні?
І стане ясно на кого ти працюєш, чудо тринікове.
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03.06.2020 08:27 Відповісти
тупо мухлюешь. кацапам выгоден бесконечный дурантин, параноик подплинтусный. смерть наших фантастических 140 000 хроников им без разницы. ты просто хочешь сохранить свою задницу за счёт других, прикрываясь высшими интересами. перебздел? проветри помещение, придурок.
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03.06.2020 08:31 Відповісти
Борзый?
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03.06.2020 09:30 Відповісти
Про те, що Сорос фінансує обидві найактивніше задіяні в погромах організації (антіфа і BLM) усі,хто в темі, знають вже багато років. Про те, що Сорос є одним з головних спонсовір Демпарітії США знають навіть ті, хто не дуже в темі. Додайте сюди той факт, що найсерйозніші погроми чомусь стались саме в місцях тотального домінування губерів і мерів від Демпартії і що поліцаї там зробили усе щоб максималізувати шкоду і зробити шоу якомога яскравішим...
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03.06.2020 11:34 Відповісти
всё из-за того, что один рыжий расист вдохновил миллионы белых, чёрных и каких угодно расистов-имбецилов к действию. А тот кАзёл стал лишь спусковым крючком, не было бы его, был бы другой, всё было неизбежно. Теперь рыжий прикрутит гайки и укрепит статус вождя белых имбецилов а так же приблизится к статусу ***** «прекрасного парня» со всеми вытикающими...
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03.06.2020 09:27 Відповісти
Про те, що Сорос фінансує обидві найактивніше задіяні в погромах організації (антіфа і BLM) усі,хто в темі, знають вже багато років. Про те, що Сорос є одним з головних спонсовір Демпарітії США знають навіть ті, хто не дуже в темі. Додайте сюди той факт, що найсерйозніші погроми чомусь стались саме в місцях тотального домінування губерів і мерів від Демпартії і що поліцаї там зробили усе щоб максималізувати шкоду і зробити шоу якомога яскравішим...
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03.06.2020 11:35 Відповісти
то есть Сорос играет на руку рыжему!? а меры и губернаторы нагребли себе ништяков от погромов!? феерично! как же я раньше не догадался.
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03.06.2020 11:55 Відповісти
Ти же чуприна, якби крім чуприни в тебе ще й голова була) було б краще
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03.06.2020 12:12 Відповісти
тобі краще точно вже не буде
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 8113
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03.06.2020 12:44 Відповісти
Все это из-за соросят и дермопартии которая подлила масла в огонь протестов.
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03.06.2020 11:27 Відповісти
Ничего подобного. Все из-за того, что какойто преступник нажал на курок и застрелил этого полицейского.
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03.06.2020 11:36 Відповісти
В США " цветная революция" ( и на счет цветная, тут не в бровь, а в глаз).. А Пукинская пропаганда все время твердила что это американское ноу хау.. Трамп засел в бункере и "мило " беседует с Путиным, оговаривая возможный переезд в Ростов. ( а что вполне подходящая компашка для Вити Хфедоровича, они друг другу очень подходят..)
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03.06.2020 08:18 Відповісти
Нет, в США не цветная революция, а уголовный бунт.
В Украине не громили магазины, и не жгли автомобили скорой помощи.
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03.06.2020 08:32 Відповісти
"Черный лебедь" ( черный в прямом смысле этого слова) прилетел к лучшему другу "прекрасных парней" Пукина и Кима
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03.06.2020 08:41 Відповісти
Он закатает эту шпану в бетон, поверь. На кону вопрос: останутся ли на карте мира США, или нет.
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03.06.2020 08:48 Відповісти
Когда такое чмо как Трампопон стал президентом США, вопрос о наличии на карте мира США стал изначально очень остро. И даже если этот срок будет один и он не развалит страну ( до окончания этого срока) Америка еще будет долго выкарабкиваться из этого лайна. ( но мировые позиции будут утрачены на долго)
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03.06.2020 08:56 Відповісти
Tрамп восстанавливает экономику страны, которая ранее уехала в Китай и в прочую Азию. Мировые позиции США сейчас укрепляются: США сколачивают союз против китайской экспансии.
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03.06.2020 08:58 Відповісти
Для Украины было бы лучше что бы он сколачивал союз против раши . А он с ****** чуть ли не в засос . .

Если бы не конгресс , Трамп с путенгом давно уже побратались бы .
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03.06.2020 09:14 Відповісти
У вас ошибочные впечатления о нём.
Вспомните: сколько стоила бочка чорной жыжы во времена Обамы, и сколько она стОит сейчас.
"По делам узнаете их " (С)
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03.06.2020 09:28 Відповісти
Ну за нефть надо поблагодарить скорее арабов . . И отдельно кацапа - дебила Сечина .. Трамп своими угрозами обложить арабскую нефть пошлинами , наоборот поднял цену барреля , заставив таки ОПЕК договариваться .

Ошибочно или нет но Трампа я презираю ,, почему - это долго объяснять . А вот кого уважаю , так это Конгресс США .
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03.06.2020 09:42 Відповісти
Давайте разойдёмся на этой ноте.
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03.06.2020 09:51 Відповісти
Графічний аналіз останніх американських подій від кращого карикатуриста ********** https://www.facebook.com/RealBenGarrisonCartoons/?__cft__[0]=*************************************************************-5NdO-MNAcwfeOm7JEypTe9qiMVsUaoQBQtDaiitW0zpd-c3ZZ6l9i0Bic66LnaGHM_oyxhcYXMrb1AZcXcXn_ELFmVco0HmxSjKU-HZHuGchT39WZoqMlvCpe7IseGw5oMqtQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RealBenGarrisonCartoons/?__cft__[0]=*************************************************************-5NdO-MNAcwfeOm7JEypTe9qiMVsUaoQBQtDaiitW0zpd-c3ZZ6l9i0Bic66LnaGHM_oyxhcYXMrb1AZcXcXn_ELFmVco0HmxSjKU-HZHuGchT39WZoqMlvCpe7IseGw5oMqtQ&__tn__=kK-R Ben Garrison Cartoons
називається
"Скриня ПандоСороса"Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 1136
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03.06.2020 12:30 Відповісти
Трамп сколочує союз проти КИТАЮ Запрошення на сімку Півд.Кореї, Австралії та інших - сигнал Китаю, що союзників у нього немає. Якщо раша попреться на зібрання сімки, вона ні хрена не придбає, а от з Китаєм посвариться дуже сильно...
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03.06.2020 10:53 Відповісти
и ***** ключевая фигура в этом союзе! ну-ну, а я забыл ещё про ына.
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03.06.2020 09:52 Відповісти
Ребята, у вас забавные представления о реальности.
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03.06.2020 09:54 Відповісти
у всех представление о реальности такие, насколько захотелось, и смоглось, её, реальность, рассмотреть
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03.06.2020 11:41 Відповісти
трамп спасает мир от глобалистов/
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03.06.2020 12:43 Відповісти
Трамп норм чувак. Он прижал этих соросят и дермократово. По-этому эти ублюдки сейчас подняли черные протесты.
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03.06.2020 11:33 Відповісти
В США - бунт уголовников, а не революция. У революции есть идеология, а у бунта уголовников есть только цель: пограбить.
А Майдан 2014 был действительно свержением банды донбасского криминалитета, который благодаря РФ и её агентуре в Украине сумел захватить власть в 2010 году.
Революция не закончилась. Она продолжалась пять лет; но сейчас - перерыв, который длится год.
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04.06.2020 00:58 Відповісти
В США на улицы вышли вооруженные уголовники - армия ********* Сороса.
Кстати, как там дедушка Сорос, он жив?
Не пострадало его здоровье в пандемию?
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03.06.2020 09:05 Відповісти
Правильно, а кто революции такие мастер делать. Соросятина который хвастался что покорил Украину без армии. При этом соросодрочеры не хотят знать, что соросу много в какие страны запрещен въезд.
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03.06.2020 12:17 Відповісти
спасибо левацкой швали за культивирование паразитов и подстрекание сброда к дебошу.
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03.06.2020 08:20 Відповісти
Шановні захисники американських негрів, скажіть, кому вигідний безлад в США?
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03.06.2020 08:21 Відповісти
Хай скажуть, як вони співіснують з кольоровими в Україні, і все одразу стане на місце!
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03.06.2020 08:30 Відповісти
Ультралевым глобалистам, которые хотят захватить власть, и сделать с Америкой то же самое что они сделали с СССР: распилить на как можно бОльшее количество кусочков.
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03.06.2020 08:33 Відповісти
Соросятам і дермократам
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03.06.2020 14:17 Відповісти
З'явилася інфа, що рашисти оплачували курси самооборони для афроамериканців в США. І чого це мене не дивує?
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03.06.2020 08:25 Відповісти
З'явилася інфа, що Порошенко оплачував курси самооборони для афроамериканців в США. І чого це мене не дивує?
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03.06.2020 11:38 Відповісти
КОВІД-19 всіх примирить і вгамує.
Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 8637
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03.06.2020 08:32 Відповісти
Нормальный такой ковид; прошёлся как бульдозер. Даже эпидемия оспы такой картины не дала бы.
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03.06.2020 08:34 Відповісти
не всех, а в Штатах у кого нет хорошей мед страховки а у нас в Украине хорошей пачки гривне-макулатуры.
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03.06.2020 08:35 Відповісти
"Блекмайдан" рулить!!!
Руки геть від протестувальників!
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03.06.2020 08:45 Відповісти
Всех любителей африканского населения призываю взять к себе семью и пожить с ними годик😁😂🤣 Поверьте Ромы вампокажутся родными,🤦
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03.06.2020 08:47 Відповісти
Крысолову из Утрехта предложи он их пипец как любит
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03.06.2020 09:09 Відповісти
Или они его...
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03.06.2020 09:31 Відповісти
к чему это?
во многих поговорках разных народов, родственник, на 3й день в гостях, становится "непрошеным гостем"
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03.06.2020 10:07 Відповісти
"По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго."
Источник: https://censor.net/n3199649

Окленд удивления не вызывает совершенно, это же его мэр (или как он там) предупреждал наркодилеров и производителей метамфетамина о предстоящем полицейском рейде. Да, вы пройли все правильно, именно мэр и именно метамфетаминщиков предупреждал.
Демократы Калифорнии на голову больные, сильно больные.
Окленд - это помойка из помоек, место крайне отстойное.

Дональд Фредович, пусть там у вас итальянская мафия, корейская мафия, хорватская мафия, корейская мафия, турецкая мафия и прочие 'мафии" порядок наведут, они эту головную гопоту знают, как облупленных, они и таких видали, и управу найдут быстро.
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03.06.2020 09:02 Відповісти
Айяяй, убілі нєгра!
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03.06.2020 09:04 Відповісти
наверное правильно было бы подписать новость " во время протестов в США полиция и жители защищающие свою собственность застрелили по меньшей мере 11 мародеров " . нужно четко разграничивать протестующих и участников уличных банд под шумок грабящих магазины и дома
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03.06.2020 09:08 Відповісти
Этот дед - бывший коп - был другом хозяина ломбарда.
Сработала сигнализация - он вышел посмотреть - и его застрелили.
Може, конечно, и правильнее было написать, шо он мародёр, но в Штатах так не принято.
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03.06.2020 09:11 Відповісти
я к тому что все погибшие считаются протестующими . именно протестующими . не бандитами не случайными ротазеями а именно благородными борцами с несправедливостью . а это не так
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03.06.2020 09:15 Відповісти
Деда - бывшего копа - в Индианаполисе убили мародеры.

Владельца ресторана в Айове убили либо копы, либо нацгвардия - он стрелял в это время из ружья (в кого- пока неясно, в ментов или в мародёров).
Охранника суда в Минеаполисе застрелили из проезжающей машины.
Бухого негра в Небраске застрелил владелец бара, на которого тот напал.
Ещё двух негров в Чикаго убили при невыясненных обстоятельствах, власти вообще не комментируют, только говорят что "в ходе протестов".

Я не знаю, где и кем считается, что вот все они именно протестующие.
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03.06.2020 09:32 Відповісти
оху.... еые протестующие
сравни с нашими протестующими во время Майдана . при этом украинцы живущие беднее американцев не кинулись грабить магазины
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03.06.2020 09:54 Відповісти
ДОЛЖНО БЫТЬ международное расследование по РУСКИМ ДЕНЬГАМ в банках мира - ли жтими деньгами проплачивать все беспорядки в мире
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03.06.2020 09:08 Відповісти
Трампу-Гаплык !!
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03.06.2020 09:16 Відповісти
"Прекрасний" результат. Ще не кінцевий.
Тупа смерть нарика-рецидивіста, викликана САМЕ ЙОГО ЖИТТЄВИМ ВИБОРОМ (він би все одно скінчив подібним чином: не цього разу, так іншого) спричинила смерть та поранення інших. Про збитки на мільйони та моральну шкоду, якої теж зазнали постраждалі говорити не доводиться.
Суд не буде ні завтра, ні через тиждень, ні через місяць. Йде слідство і воно бере час.
Вони півтора роки "протестуватимуть" ?
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03.06.2020 09:18 Відповісти
Это не Кагарлык
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03.06.2020 09:26 Відповісти
США це країна взірець... Але поліція занадто мягко діє стосовно грабіжників і мародерів, котрі скористалися загибелю чорного грабіжника заради грабежів. А тупе бидло не розуміючи цього підтримує грабежі і анархію.
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03.06.2020 09:48 Відповісти
Далеко не взірець. А щодо реакції на погроми - згоден.
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03.06.2020 10:56 Відповісти
Вз!рець чого !!
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03.06.2020 09:56 Відповісти
если одним словом и мягко то тупости!
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03.06.2020 10:14 Відповісти
Ну вот. Теперь, по логике протестующих, полиция должна начать вести огонь на поражение без предупреждения
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03.06.2020 11:34 Відповісти
В принципі, безчинства охопили в основному міста де при владі демократи. Тому що, серед них досить багато ліваків, які повідують соціалістині ідеї. Вони любили загравати з національними меншинами і говорити про мультикультуральність, підтримували ЛГБТ, твердили що, бідність та погане вихованн ведуть до злочинності, тому потрібно пестити гвалтівників та грабіжників... Ну, всіляко задобрювали свій електорат, аж до розпуску міських тюрем на карантин. Була надія використати мітингарів у боротьбі за президентське крісло.
Важливо ще розуміти що, поліція в містах безпосередньо підпорядковується мерам, а посада керівника (шерифа) є виборною. Тому, коли піднялися афро-американці то, демократична влада наказала не пресувати, а памперсувати мирні мітинги. Аби не дратувати своїх виборців.
І тут може все булоб нормально, аби Антіфа та демократичні соціалісти Америки (DSA) не вирішили очолити рух. Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 7790 Марно говорити про те що, Антіфа та DSA мають не те що марксиську, а навіть маоіську направленість. Вони й фінансуються з Китаю та Північної Кореї. Є там ще й Світова робітнича партія, яка теж зав'язана на Пекін та Пхеньян. Саме смішне те що, ерефія, Куба та Венісуела тут виступають на підтанцівках у Пекіна, а не як самостійні гравці.
Коротше з втручанням Антіфи почалися погроми. Були завезені тітухани з інших міст чия задача стояла в координації та піготовці погромів. Замасковані під чорних білі ходили і розкладали каміння під вікнами магазинів, били вітрини відкриваючи дорогу погромщикам але самі відходили в сторону, закликали розкрадати .... Дійшло до того що, не знаючи місцевості та власників, ліваки влаштовували погроми навіть тих, хто сам приймав участь у мітингах чи підтримував їх. Чорні під кінець вимушені були навіть ганяти провокаторів, які готували їх магазинчики та ресторанчикидля погромів. Зараз в США стоїть питання визнання Антіфа та подібних "домашніми терористами" з відповідними наслідками.
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03.06.2020 12:20 Відповісти
 
 