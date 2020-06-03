На Рівненщині за добу виявили 47 нових випадків COVID-19, загалом - 1870, з них 40 летальних, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 2 червня, підтвердили 47 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 2 червня в Рівненській області зафіксовано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 2 червня на Рівненщині підтверджено 42 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 85 років.

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Загалом в області зареєстровано 1870 випадків захворювання на COVID-19.

У роботі лабораторій області залишаються 159 зразків.





