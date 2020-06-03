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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксували 6,4 млн випадків COVID-19, померли - 382,4 тис., одужали - 3 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

У світі зафіксували 6,4 млн випадків COVID-19, померли - 382,4 тис., одужали - 3 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 6,4 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 6 452 391 випадок інфікування та 382 479 смертей через коронавірус.

У світі зафіксували 6,4 млн випадків COVID-19, померли - 382,4 тис., одужали - 3 млн осіб 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 108 059 (+1134 за добу), хворих - 1 881 205 (+21 882 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​556 668 інфікованих (+27 263 за добу) та 31 278 (+1232 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 423 741 особа (+8863 за добу), кількість смертей - 5037 (+182 за добу).

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В Іспанії зареєстрували 287 012 (+294 за добу) пацієнтів, померли 27 127 осіб. За останні дві доби випадків смерті через коронавірус не зафіксовано.

У Великій Британії - 277 985 хворих (+1653 за добу), померли 39 369 пацієнтів (+324).

В Італії зафіксували COVID-19 у 233 515 (+318) осіб. Померли 33 530 (+55) осіб.

У світі зафіксували 6,4 млн випадків COVID-19, померли - 382,4 тис., одужали - 3 млн осіб 02

Нагадаємо, станом на ранок 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу - 328 нових випадків. 9 людей померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
скажи мне, где и когда был сделан этот снимок.
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03.06.2020 08:42
+1
Труни були, ями для бомжів, тепер могили з гор(н)донівського сайту.
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03.06.2020 10:39
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Єта фсё фєйк!
В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек - Цензор.НЕТ 9480
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03.06.2020 08:34 Відповісти
скажи мне, где и когда был сделан этот снимок.
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03.06.2020 08:42 Відповісти
В Бразилії, наш час...
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03.06.2020 09:48 Відповісти
Труни були, ями для бомжів, тепер могили з гор(н)донівського сайту.
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03.06.2020 10:39 Відповісти
А ви не переймайтесь, ніякого КОВІДа не існує. Його на власні очи ще ні один клован не бачив.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
Я не кажу, шо його не існує. Ще й не таке існує, та це вам залишили на потім.
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03.06.2020 12:01 Відповісти
Неозвученого не существует-китайская пословица. Служители культа ковида ведут пропоганду при помощи власти те и другие приступники которые нарушили конституцию и нормы моралии.
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03.06.2020 09:48 Відповісти
Если эти цифры правда(или еще больше больных есть и будет)) ,то в будущем миллионы придут к горе ЯнАрДаг(Горящего Муж гора) у г. Баку(Баха).Для придания силы огню в глазах от Святого Огня и излечения от вируса.ЯнЭр=ЯнАга=Патала((БэйАта(БАТЯ)Ала-Бек Отец Древний-м.рожденния Св.Николая=ЯнахАла(Улу)-Горящего Древнего)).Слава Святым Огням Кавказа! Они на страже нашего мира!
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03.06.2020 09:55 Відповісти
По такой статистике половина всех заболевших заболела в последние 2 недели? За кого эти ублюдки нас принимают? Или короной болеют 2 месяца? Уже спад псевдоэпидемии месяц как начался, а 3 млн из 6 еще больны. Ребята, вирус или подыхает в организме за неделю, или остается там навсегда, как герпес например. Или до конца, как гепатит или вич. Друзья, нас очень сильно дурят...
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03.06.2020 11:12 Відповісти
Як за кого? За 73% ЗЕ!
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03.06.2020 12:02 Відповісти
 
 