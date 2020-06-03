У світі зафіксували 6,4 млн випадків COVID-19, померли - 382,4 тис., одужали - 3 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 6,4 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 6 452 391 випадок інфікування та 382 479 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 108 059 (+1134 за добу), хворих - 1 881 205 (+21 882 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​556 668 інфікованих (+27 263 за добу) та 31 278 (+1232 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 423 741 особа (+8863 за добу), кількість смертей - 5037 (+182 за добу).

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В Іспанії зареєстрували 287 012 (+294 за добу) пацієнтів, померли 27 127 осіб. За останні дві доби випадків смерті через коронавірус не зафіксовано.

У Великій Британії - 277 985 хворих (+1653 за добу), померли 39 369 пацієнтів (+324).

В Італії зафіксували COVID-19 у 233 515 (+318) осіб. Померли 33 530 (+55) осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу - 328 нових випадків. 9 людей померли від хвороби.