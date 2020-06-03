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У МОЗ закликали тимчасово не купатися в Чорному морі на одеських пляжах: вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

У МОЗ закликали тимчасово не купатися в Чорному морі на одеських пляжах: вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

Українців закликали тимчасово відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси.

Такого висновку дійшли в МОЗ після перевірки пляжних зон відпочинку міста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ГУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 25-26 травня 2020 року у всіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками", - повідомили у відомстві.

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У зв'язку з цим рекомендується "утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження" з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.

Автор: 

МОЗ (5390) Одеса (5437) пляж (153) Чорне море (1661)


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Топ коментарі
+9
Может пора одесским властям канализацию наладить и очистные сооружения и перестать дерьмо в море сливать по традиции?
Не все сероводородные ванны лечебные, так сказать.
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03.06.2020 09:07
+5
Вона там ніколи й не відповідала ніяким нормам.
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03.06.2020 08:43
+4
Минздрав призвал временно отказаться от жизни. Минздрав вошёл во вкус.
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03.06.2020 08:35
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Минздрав призвал временно отказаться от жизни. Минздрав вошёл во вкус.
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03.06.2020 08:35 Відповісти
скоро в черном море сточных вод и канализации будет больше, чем воды.
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03.06.2020 08:37 Відповісти
В этом году лучше всего купаться в самоизоляции в ванной.
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03.06.2020 08:42 Відповісти
Вона там ніколи й не відповідала ніяким нормам.
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03.06.2020 08:43 Відповісти
А что тебе эти нормы?!Помнится ЧК Одессы (а председательша Одесского ЧК лично в подвале расстреляла 600 челов )ха три года сбросила в море 7-20 тысяч(по разным источникам) трупов-надо было пропороть трупу живот и сбросить его не менее 2х км от берега!И ты думаеш что все эти 3 года,местные жители в море не купались?! А сколько вкусных бычков появилось на одесских базарах...
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03.06.2020 11:25 Відповісти
Одесситы какают в море, добро пожаловать.
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03.06.2020 08:46 Відповісти
Щось не віриться що на фото чорноморський пляж.
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03.06.2020 08:47 Відповісти
Такие заявления читаю каждый год и уже лет 30.
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03.06.2020 08:59 Відповісти
Таким чином вони просто знімають з себе відповідальність. Якщо щось станеться, скажуть, - ми ж вас попереджували!
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03.06.2020 09:37 Відповісти
Может пора одесским властям канализацию наладить и очистные сооружения и перестать дерьмо в море сливать по традиции?
Не все сероводородные ванны лечебные, так сказать.
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03.06.2020 09:07 Відповісти
Одесситам нравиться плавать в говне, вот они и выбирают себе соответствующих руководителей. Такая себе жемчужина у моря...
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03.06.2020 09:18 Відповісти
государство должно компенсировать ущерб от загрязнения ?
или шакальё только лохов обувать способно ?
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03.06.2020 09:21 Відповісти
та ладно. ********** в прошлом году в таких санитарно-микробиологических показаниях плескался - мама не горюй. так шо можна. главное красные труселя одеть, тогда никакая санитарно-микробиологическая зараза не пристанет.
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03.06.2020 09:27 Відповісти
Вода на пляжах Одессы никогда не соответствовала нормам.
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03.06.2020 09:34 Відповісти
http://www.solor.gov.ua/info/19/8032 лохам от украинской юстиции и конституции привет
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03.06.2020 09:36 Відповісти
нехило на налоги с лохобанов мрази в погонах упражняются
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03.06.2020 09:45 Відповісти
Конституція України
Стаття 50.
Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
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03.06.2020 09:41 Відповісти
 
 