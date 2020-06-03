У МОЗ закликали тимчасово не купатися в Чорному морі на одеських пляжах: вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам
Українців закликали тимчасово відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси.
Такого висновку дійшли в МОЗ після перевірки пляжних зон відпочинку міста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"ГУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 25-26 травня 2020 року у всіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками", - повідомили у відомстві.
У зв'язку з цим рекомендується "утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження" з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.
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Не все сероводородные ванны лечебные, так сказать.
или шакальё только лохов обувать способно ?
Стаття 50.
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