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У Мінкультури визначилися з кандидатом на пост мовного омбудсмена. Ним став активіст Святослав Літинський

У Мінкультури визначилися з кандидатом на пост мовного омбудсмена. Ним став активіст Святослав Літинський

У Міністерстві культури визначилися з головним претендентом на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні.

Кандидатуру Святослава Літинського висунуто на розгляд Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Святослав Літинський відомий за численними позовами до суду проти різноманітних компаній, які не виконували вимоги закону про мову. Приміром, не мали української інструкції чи на комп'ютері неможливо було набирати український текст. Іще одна скарга стосувалася спілкування російською мовою міністра внутрішніх справ. Святослав Літинський у цих позовах вимагав дотримання українського закону про "про мову".

Тепер його кандидатуру мають подати на розгляд до уряду.

У коментарі "5 каналу" Літинський запевнив: "його попередниця – Тетяна Монахова – не мала достатньо досвіду у мовних питаннях, а ще не була обізнаною у правозахисній діяльності".

Також читайте: Закон про мову має враховувати позиції всіх українців, - Разумков

"Міністерство культури поговорило з усіма кандидатами на базі документів і ухвалило рішення, щоби мене рекомендували серед цих трьох людей у Кабмін. Найважливіше – це утворити секретаріат, тобто це ніби безпосередньо орган, який забезпечує функціонування уповноваженого. А далі є закон, який вимагає, щоб уповноважений першим подавав у Кабмін і разом із Кабміном брав участь в опрацюванні рішень щодо державної мови, щоби забезпечував розгляд звернень громадян стосовно порушень державної мови", – заявив Святослав Літинський, кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначимо, посада мовного омбудсмена передбачена законом про мову. Уповноважений має стежити за дотриманням вимог закону, реагувати на дії чи бездіяльність посадовців щодо державної мови та складати на них протоколи до правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням. За її словами, за шість місяців з дати призначення жодного разу не отримувала заробітну плату, оскільки так і не був створений секретаріат мовного омбудсмена.

Автор: 

Міністерство культури (754) омбудсмен (472) мова (740) Тетяна Монахова (16) Літинський Святослав (3)


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Топ коментарі
+23
Да ладно! У нас на должности презедента "работает" пианист, а премерминистром был самокатчик. Даже Сивохо, и тот кем то там работал.
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03.06.2020 09:08
+16
Призначала зелена акакаяразніца.
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03.06.2020 09:08
+15
О культуре: эпоха процветания Греции (эпоха Перикла) закончилась кризисом как только к выборам допустили рабов, а вместо литературных произведений начали масово штамповать комедии. Чувствуете аналогию?
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03.06.2020 09:14
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Под Авакова копают, черти!
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03.06.2020 08:51 Відповісти
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03.06.2020 09:14 Відповісти
"Бє-бє-бє" можна бє-бєкати на будь-якій мові!
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03.06.2020 09:23 Відповісти
- Смягчать выражения или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте. Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.(с)
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03.06.2020 12:11 Відповісти
Назначать на такие должности надо специалистов, в данном случае языковеда-лингвиста.
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03.06.2020 09:04 Відповісти
Да ладно! У нас на должности презедента "работает" пианист, а премерминистром был самокатчик. Даже Сивохо, и тот кем то там работал.
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03.06.2020 09:08 Відповісти
спеціалісти будуть в штаті, якщо буде фінансування, бо його тупо не було і відповідно не було ніякої роботи, а представництва мають бути в кожній області, так як з омбудсменом по правах людини
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03.06.2020 09:16 Відповісти
Какие специалисты? Хотели новых лиц? Портнов вам на все лицо )) Хе...м по роялю писано )))
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03.06.2020 11:33 Відповісти
ОФУЕТЬ !!!

А какая Цука назначила предыдущего омбудсмена ?

« Татьяна Монахова - "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельностиИсточник: https://censor.net/n3199655»
Назовите ФИО того , кто предложил Монахову
Украинцы, ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ НЕКОМПЕТЕНТНЫМ ТИПАМ . Лучше используйте ее для своих детей на подарки и вкусности
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03.06.2020 09:06 Відповісти
Призначала зелена акакаяразніца.
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03.06.2020 09:08 Відповісти
Пусть КАКАЯРАЗНИЦА отдохнёт
Украинцам нужно знать Конкретные фамилии чиновников , ГАДЯЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Думаю, что ДЕЛО ЧЕСТИ нормальным журналистам с жтими вопросами разобраться и высветить в СМИ
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03.06.2020 09:11 Відповісти
О культуре: эпоха процветания Греции (эпоха Перикла) закончилась кризисом как только к выборам допустили рабов, а вместо литературных произведений начали масово штамповать комедии. Чувствуете аналогию?
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03.06.2020 09:14 Відповісти
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03.06.2020 09:17 Відповісти
Эпоха процветания Афин закончилась чумой.
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03.06.2020 09:46 Відповісти
Но впереди был Александр!
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03.06.2020 09:48 Відповісти
Дубинский?
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03.06.2020 09:52 Відповісти
К чему эта копрофагия? 😀
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04.06.2020 00:23 Відповісти
Рабів до виборів допустили?))) Лікуйся)
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Едет автобус, а рядом бежит чувак, весь автобус ржёт.
-Эй, чувак, тут весь автобус уссыкается как ты бежишь!
-Щас обосрётесь - я водитель автобуса!
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03.06.2020 09:11 Відповісти
Та їй якраз зарплату й не платили:

"З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою", - розповіла Монахова.
Також вона зазначила, що стикнулася із проблемами і щодо власної заробітної плати. Їй довелося витрачати власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, а також на оренду житла. Без секретаріату неможливо створити штатний розпис, щоб отримувати фінансування і відповідно зарплату.

https://zik.ua/news/politics/dveri_namalovani_na_stini_ne_vidchyniaiutsia_movnyi_ombudsmen_napysala_zaiavu_na_zvilnennia_966511
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03.06.2020 09:28 Відповісти
Я задала вопрос - КАКАЯ ЦУКА НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАЗНАЧИЛА МОНАХОВУ ??

Фамилию пусть озвучат - украинцы этому козлу зарплату платят из своих копеек
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03.06.2020 09:30 Відповісти
Життя покаже ,хто є ху!!!)))
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03.06.2020 09:13 Відповісти
Тыльки ось жаль життя переводити щоб побачити це "ху".
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03.06.2020 09:15 Відповісти
Кого б не призначили, важливе ставлення до інституту
Монахова півроку їздила в Київ за свої гроші і не могла зустрітися з прем"єр-міністром
Це показує ставлення ЗеВлади до самої ідеї мовного омбудсмена
Я вже не кажу про заяви москворотого Разумкова і совкодрочера Бужанського
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03.06.2020 09:25 Відповісти
Сколько же у нас чиновников на бессмысленных должностях...... Уже придумали министерство защиты вышиванки?
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03.06.2020 09:26 Відповісти
А вам лично ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША
Умничайте там по поводу лаптей и кислых щей 😀😀😀
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03.06.2020 09:32 Відповісти
Престижність мови визначає не влада, а населення. А резонаторами виступають відомі постаті. Коли медіакумир спілкується українською, то престиж української в народі зростає. Коли ворожою, то українська вже отстой.
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03.06.2020 09:35 Відповісти
Прєстіжнасть русскава язика в Рассіі апрєдєдєляєт нє вдасть, а насєлєніє. Какда мєдіакумір абщяєцца на русскам язикє, то прєстіж русскава язика в Рассіі вирастаєт. Какда на вражескам, то русскій язик уже атстой.
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03.06.2020 09:58 Відповісти
Відгуки, начебто, і нічого. Побачимо. Бо єдине нормальне призначення пліснявих, це генерал Наєв
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03.06.2020 09:49 Відповісти
Це мовний патруль! Скажіть будь ласка: зупинка!
- останівка?!
клацає затвор Шмайсера..
- зупинівка!
лунають постріли!(с)
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03.06.2020 10:09 Відповісти
Тоже в КВН участвовал?
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03.06.2020 10:29 Відповісти
В групповом квн
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03.06.2020 11:26 Відповісти
Аж невіриться.
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03.06.2020 10:59 Відповісти
Підтримую на 1000%
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03.06.2020 11:14 Відповісти
Надеемся,что новый кандидат будет волком грызть рашизм в языковой практике.
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03.06.2020 11:28 Відповісти
Прекрасне призначення. Нарешті людина яка знає, що таке відстоювати права україномовних. Сподіваюсь його роботу не будуть саботувати.
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03.06.2020 11:34 Відповісти
Наконец-то нашелся человек ответивший правильно на вопрос чей Крым.
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03.06.2020 11:48 Відповісти
Таке враження, що половина дописувачів просто не знає, хто це. Про Святослава Літинського можна сказати, що він уже був мовним омбудсменом ще до того, як цю посаду створили! Ідеальний кандидат! Дуже дивно, що теперішня "зелена" влада його пропонує, схоже, у мінкульті ще є патріоти.
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03.06.2020 11:58 Відповісти
Глядя на фото претендента чет всплыл в памяти бородатый анекдот:
-Алё,это прачечная?
-****чечная.Это министерство культуры.
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03.06.2020 13:09 Відповісти
До речі-це не стосується Святослава.
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03.06.2020 13:12 Відповісти
 
 