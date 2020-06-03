У Мінкультури визначилися з кандидатом на пост мовного омбудсмена. Ним став активіст Святослав Літинський
У Міністерстві культури визначилися з головним претендентом на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні.
Кандидатуру Святослава Літинського висунуто на розгляд Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
Святослав Літинський відомий за численними позовами до суду проти різноманітних компаній, які не виконували вимоги закону про мову. Приміром, не мали української інструкції чи на комп'ютері неможливо було набирати український текст. Іще одна скарга стосувалася спілкування російською мовою міністра внутрішніх справ. Святослав Літинський у цих позовах вимагав дотримання українського закону про "про мову".
Тепер його кандидатуру мають подати на розгляд до уряду.
У коментарі "5 каналу" Літинський запевнив: "його попередниця – Тетяна Монахова – не мала достатньо досвіду у мовних питаннях, а ще не була обізнаною у правозахисній діяльності".
"Міністерство культури поговорило з усіма кандидатами на базі документів і ухвалило рішення, щоби мене рекомендували серед цих трьох людей у Кабмін. Найважливіше – це утворити секретаріат, тобто це ніби безпосередньо орган, який забезпечує функціонування уповноваженого. А далі є закон, який вимагає, щоб уповноважений першим подавав у Кабмін і разом із Кабміном брав участь в опрацюванні рішень щодо державної мови, щоби забезпечував розгляд звернень громадян стосовно порушень державної мови", – заявив Святослав Літинський, кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови.
Зазначимо, посада мовного омбудсмена передбачена законом про мову. Уповноважений має стежити за дотриманням вимог закону, реагувати на дії чи бездіяльність посадовців щодо державної мови та складати на них протоколи до правоохоронних органів.
Нагадаємо, наприкінці квітня Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням. За її словами, за шість місяців з дати призначення жодного разу не отримувала заробітну плату, оскільки так і не був створений секретаріат мовного омбудсмена.
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А какая Цука назначила предыдущего омбудсмена ?
« Татьяна Монахова - "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельностиИсточник: https://censor.net/n3199655»
Назовите ФИО того , кто предложил Монахову
Украинцы, ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ НЕКОМПЕТЕНТНЫМ ТИПАМ . Лучше используйте ее для своих детей на подарки и вкусности
Украинцам нужно знать Конкретные фамилии чиновников , ГАДЯЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Думаю, что ДЕЛО ЧЕСТИ нормальным журналистам с жтими вопросами разобраться и высветить в СМИ
-Эй, чувак, тут весь автобус уссыкается как ты бежишь!
-Щас обосрётесь - я водитель автобуса!
"З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою", - розповіла Монахова.
Також вона зазначила, що стикнулася із проблемами і щодо власної заробітної плати. Їй довелося витрачати власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, а також на оренду житла. Без секретаріату неможливо створити штатний розпис, щоб отримувати фінансування і відповідно зарплату.
https://zik.ua/news/politics/dveri_namalovani_na_stini_ne_vidchyniaiutsia_movnyi_ombudsmen_napysala_zaiavu_na_zvilnennia_966511
Фамилию пусть озвучат - украинцы этому козлу зарплату платят из своих копеек
Монахова півроку їздила в Київ за свої гроші і не могла зустрітися з прем"єр-міністром
Це показує ставлення ЗеВлади до самої ідеї мовного омбудсмена
Я вже не кажу про заяви москворотого Разумкова і совкодрочера Бужанського
Умничайте там по поводу лаптей и кислых щей 😀😀😀
- останівка?!
клацає затвор Шмайсера..
- зупинівка!
лунають постріли!(с)
-Алё,это прачечная?
-****чечная.Это министерство культуры.