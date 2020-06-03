У Мінкультури визначилися з кандидатом на пост мовного омбудсмена. Ним став активіст Святослав Літинський

У Міністерстві культури визначилися з головним претендентом на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні.

Кандидатуру Святослава Літинського висунуто на розгляд Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Святослав Літинський відомий за численними позовами до суду проти різноманітних компаній, які не виконували вимоги закону про мову. Приміром, не мали української інструкції чи на комп'ютері неможливо було набирати український текст. Іще одна скарга стосувалася спілкування російською мовою міністра внутрішніх справ. Святослав Літинський у цих позовах вимагав дотримання українського закону про "про мову".

Тепер його кандидатуру мають подати на розгляд до уряду.

У коментарі "5 каналу" Літинський запевнив: "його попередниця – Тетяна Монахова – не мала достатньо досвіду у мовних питаннях, а ще не була обізнаною у правозахисній діяльності".

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"Міністерство культури поговорило з усіма кандидатами на базі документів і ухвалило рішення, щоби мене рекомендували серед цих трьох людей у Кабмін. Найважливіше – це утворити секретаріат, тобто це ніби безпосередньо орган, який забезпечує функціонування уповноваженого. А далі є закон, який вимагає, щоб уповноважений першим подавав у Кабмін і разом із Кабміном брав участь в опрацюванні рішень щодо державної мови, щоби забезпечував розгляд звернень громадян стосовно порушень державної мови", – заявив Святослав Літинський, кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначимо, посада мовного омбудсмена передбачена законом про мову. Уповноважений має стежити за дотриманням вимог закону, реагувати на дії чи бездіяльність посадовців щодо державної мови та складати на них протоколи до правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням. За її словами, за шість місяців з дати призначення жодного разу не отримувала заробітну плату, оскільки так і не був створений секретаріат мовного омбудсмена.