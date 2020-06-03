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Новини Коронавірус і карантин
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Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 96 нових випадків. Загалом 1830 інфікованих

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 96 нових випадків. Загалом 1830 інфікованих

Станом на ранок 3 червня на Львівщині підтвердили 1830 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4885 осіб, госпіталізовані — 714, на амбулаторному лікуванні — 4171 особа, виписані — 559 осіб. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1830 осіб, 60 людей померло. 457 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 — позитивні (з них — 64 це мешканці Львова).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу в Чернівецькій області виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом - 3442, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Разом з тим, як повідомила Слічна, 29 травня на Львівщині померла ще одна людина з коронавірусною інфекцією.

Відомо, що пацієнт 1939 року, житель Жовківського району, с. Погорисько. На лікуванні перебував в госпіталі у Винниках. Пацієнт помер 29 травня, а підтвердження інфікування у нього коронавірусною інфекцією отримали 31 травня. Супутні захворювання - кардіосклероз.

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 96 нових випадків. Загалом 1830 інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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Снимать карантин говорите? Ну ну..
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03.06.2020 09:01 Відповісти
Ну так сиди дома, прячься, кто тебе запрещает!
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03.06.2020 13:38 Відповісти
о народе думаю, не о себе, Гарри Гарриевич. Времена то какие, врачей жаль.
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03.06.2020 14:15 Відповісти
ФК "Карпати" статистику погіршили - у них 25 заражених із 62 працівників
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03.06.2020 09:11 Відповісти
вони думали, що круті* і їх ковід не зачіпить
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03.06.2020 09:41 Відповісти
це проблема"закритих клубів".. не тільки футбольних..УРОК "Даймонд принцес" Карпати не вивчили.

ніби відізолювались -а всередині "вузького кола" навіть руки не миють ..

Хтось заніс "зі сторони" -і "пішло-поїхало"... (
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03.06.2020 10:46 Відповісти
того Хтось мають визначити і покарати... може ще й нігті не стрижуть, а там найбільше скупчення зарази)..та й удари погані виходять... одним словом ганьба... як грають , так і керують ними разом з їхніми лікарями
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03.06.2020 21:38 Відповісти
Прості смертні у Львові чекають результати тестів один два тижні. Футболісти отримують тести в той же день, або наступного дня. Не можу зрозуміти, чому у той час, коли не встигають зробити тести хворим через перезавантаження лабораторій, роблять масово тести футболістам. Що є важливіше, перевірити лікарів, працівників комунальних служб, працівників харчової промисловості, чи футболістів. Невже без футболу життя закінчиться.
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03.06.2020 11:04 Відповісти
всі перечислені Вами після футболістів, то корупціонери, а футблісти грають тільки в тоталізатор
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03.06.2020 21:40 Відповісти
 
 