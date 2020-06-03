Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 96 нових випадків. Загалом 1830 інфікованих

Станом на ранок 3 червня на Львівщині підтвердили 1830 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4885 осіб, госпіталізовані — 714, на амбулаторному лікуванні — 4171 особа, виписані — 559 осіб. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1830 осіб, 60 людей померло. 457 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 — позитивні (з них — 64 це мешканці Львова).

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Разом з тим, як повідомила Слічна, 29 травня на Львівщині померла ще одна людина з коронавірусною інфекцією.

Відомо, що пацієнт 1939 року, житель Жовківського району, с. Погорисько. На лікуванні перебував в госпіталі у Винниках. Пацієнт помер 29 травня, а підтвердження інфікування у нього коронавірусною інфекцією отримали 31 травня. Супутні захворювання - кардіосклероз.