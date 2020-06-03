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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки

В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадки. Вісім людей померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали 362 людини. Разом з тим, кількість активних хворих на коронавірусну інфекцією за добу зросла на 113 осіб до 13 648.

Найбільше нових випадків виявили в Львівській області (96), Києві (62), Рівненській (50) та Чернівецькій (32) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 96 нових випадків. Загалом 1830 інфікованих

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1050 випадків;
Волинська область — 959 випадків;
Дніпропетровська область — 950 випадків;
Донецька область — 166 випадків;
Житомирська область — 780 випадків;
Закарпатська область — 1236 випадків;
Запорізька область — 463 випадки;
Івано-Франківська область — 1465 випадків;
Кіровоградська область — 523 випадки;
м. Київ — 3133 випадки;
Київська область — 1652 випадки;
Львівська область — 1830 випадків;
Луганська область — 49 випадків;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 913 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1873 випадки;
Сумська область — 174 випадки;
Тернопільська область — 1200 випадків;
Харківська область — 1131 випадок;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 469 випадків;
Чернівецька область — 3442 випадки;
Черкаська область — 416 випадків;
Чернігівська область — 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.

В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки 01

В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки 02
В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки 03
В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки 04
В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки 05
В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
прирост больше выздоровления ,всё по открывали ну ну......"Коронавируса нет!" - сказал пофигист Лёша.
"Лёши нет!" - сказал через месяц коронавирус.
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03.06.2020 09:38
+4
1. рак не інфекційна хвороба.. Як і ДТП...

2.смертнісь від ковід в 10-20 разів більша ніж від грипу..(ХОЧА ДЕХТОКАЖЕ,ЩО БІЛЬШЕ)
ЦЕ факт.

Якщо особливо тупим це нічого не каже -це х проблема.. була би..
Якби тихо заражались і здихали..
Але ні..вони ще інших загітують..

Тому Зотовим,дідовикам ,щуроловам БУДУ ПРОДОВЖУВАТИ РОБИТИ ОПЕРАЦІЇ НА ГЛАНДАХ чЕРЕЗ ЗАДНІЙ ПРОХІД АВТОГЕНОМ.
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03.06.2020 10:08
+4
а мені на..уя щось доводити? )))
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03.06.2020 10:51
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Пом'якшено.
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03.06.2020 09:11 Відповісти
Щоб не муляло.
В Украине за сутки - 483 новых случая COVID-19, умерли 8 человек, всего зафиксировали 24 823 случая - Цензор.НЕТ 3070
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03.06.2020 09:14 Відповісти
1. рак не інфекційна хвороба.. Як і ДТП...

2.смертнісь від ковід в 10-20 разів більша ніж від грипу..(ХОЧА ДЕХТОКАЖЕ,ЩО БІЛЬШЕ)
ЦЕ факт.

Якщо особливо тупим це нічого не каже -це х проблема.. була би..
Якби тихо заражались і здихали..
Але ні..вони ще інших загітують..

Тому Зотовим,дідовикам ,щуроловам БУДУ ПРОДОВЖУВАТИ РОБИТИ ОПЕРАЦІЇ НА ГЛАНДАХ чЕРЕЗ ЗАДНІЙ ПРОХІД АВТОГЕНОМ.
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03.06.2020 10:08 Відповісти
а мені на..уя щось доводити? )))
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03.06.2020 10:51 Відповісти
Шо ты мелешь, вся проблема этого коронавируса в несостоятельности государств с убогой медициной последствий обеспечить койкоместа больным при скачке заболевания. Людям с хорошим иммунитетом он так же страшен как и такие дураки как ты, чудо заднепроходное.
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03.06.2020 21:45 Відповісти
Ось буде в Києві узеленський мер, він і пояснить шо до чого.
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03.06.2020 09:23 Відповісти
Мэра надо назначать, а то наш наивный народ посмотрит какой нибудь тупой квартальный сериал и выберет очередного идиота
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03.06.2020 09:29 Відповісти
Статистика интересная, только как это вяжется с тем, что большинство народных депутатов были в Парламенте без масок (они, я думаю, за своё здоровье пекутся больше остальных)?
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03.06.2020 09:18 Відповісти
Маски действительно помогают против коронавируса. Дело в каплях, которые его переносят
https://www.bbc.com/russian/features-52835770
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03.06.2020 16:50 Відповісти
Он дышет каплями. Для таких маска нужна 🤣
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03.06.2020 19:58 Відповісти
Так а что через дверные ручки уже вирус не передается? 🤣😂
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03.06.2020 19:59 Відповісти
Если ты, потрогав поверхность, которую кто-то лапал сопливыми руками, получишь вирус на руки, - но не будешь ковырять себе в носу или лезть в глаза - вероятность заразиться нулевая.
Маска помогает еще и т привычки ковырять в носу и лузгать семки. Такие дела.
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04.06.2020 13:10 Відповісти
"Плато розтянулось в часі і перейшло в режим гойдалок"
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03.06.2020 09:18 Відповісти
прирост больше выздоровления ,всё по открывали ну ну......"Коронавируса нет!" - сказал пофигист Лёша.
"Лёши нет!" - сказал через месяц коронавирус.
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03.06.2020 09:38 Відповісти
Вот вы тут истерите - коронавирус-коронавирус, а ведь пол года жена в наморднике, это не так уж и плохо .....
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03.06.2020 09:52 Відповісти
А еще бабка 94 года умерла... от коронавируса
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03.06.2020 10:03 Відповісти
Давайте отрежем Пляшко Ногу
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03.06.2020 10:05 Відповісти
По горло.
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03.06.2020 10:14 Відповісти
COVID-19 раз в неделю отдыхает. Дополнительный выходной был в прошлую среду

26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 - новых 92
29.03 - 418 - новых 108
30.03 - 480 - новых 62 v - Пн
31.03 - 549 - новых 69
01.04 - 669 - новых 120
02.04 - 804 - новых 135
03.04 - 942 - новых 138
04.04 - 1096 - новых 154
05.04 - 1251 - новых 155
06.04 - 1319 - новых 68 v - Пн
07.04 - 1462 - новых 143
08.04 - 1668 - новых 206
09.04 - 1892 - новых 224
10.04 - 2203 - новых 311
11.04 - 2511 - новых 308
12.04 - 2777 - новых 266 v - Вс
13.04 - 3102 - новых 325
14.04 - 3372 - новых 270
15.04 - 3764 - новых 392
16.04 - 4161 - новых 397
17.04 - 4662 - новых 501
18.04 - 5106 - новых 444
19.04 - 5449 - новых 343
20.04 - 5710 - новых 261 v - Пн
21.04 - 6125 - новых 415
22.04 - 6592 - новых 467
23.04 - 7170 - новых 578
24.04 - 7647 - новых 477
25.04 - 8125 - новых 478
26.04 - 8617 - новых 492
27.04 - 9009 - новых 392 v - Пн
28.04 - 9410 - новых 401
29.04 - 9866 - новых 456
30.04 - 10406 - новых 540
01.05 - 10861 - новых 455
02.05 - 11411 - новых 550
03.05 - 11913 - новых 502
04.05 - 12331 - новых 418
05.05 - 12697 - новых 366 v - Вт
06.05 - 13184 - новых 487
07.05 - 13691 - новых 507
08.05 - 14195 - новых 504
09.05 - 14710 - новых 515
10.05 - 15232 - новых 525
11.05 - 15648 - новых 416
12.05 - 16023 - новых 375 v - Вт
13.05 - 16425 - новых 402
14.05 - 16847 - новых 422
15.05 - 17330 - новых 483
16.05 - 17858 - новых 528
17.05 - 18291 - новых 433
18.05 - 18616 - новых 325
19.05 - 18876 - новых 260 v - Вт
20.05 - 19230 - новых 354
21.05 - 19706 - новых 476
22.05 - 20148 - новых 442
23.05 - 20580 - новых 432
24.05 - 20986 - новых 406
25.05 - 21245 - новых 259 v - Пн
26.05 - 21584 - новых 339
27.05 - 21905 - новых 321 v - Ср
28.05 - 22382 - новых 477
29.05 - 22811 - новых 429
30.05 - 23204 - новых 393
31.05 - 23672 - новых 468
01.06 - 24012 - новых 340
02.06 - 24340 - новых 328 v - Вт
03.06 - 24823 - новых 483

https://bykvu.com/ru/bukvy/chernogorija-oficialno-zajavila-ob-okonchanii-jepidemii-covid-19/
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03.06.2020 10:12 Відповісти
А те, що лабораторії відпочивають додуматися в тебе розуму не вистачає?
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03.06.2020 11:02 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/chernogorija-oficialno-zajavila-ob-okonchanii-jepidemii-covid-19/ Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. https://bykvu.com/ru/bukvy/chernogorija-oficialno-zajavila-ob-okonchanii-jepidemii-covid-19/ Решение о прекращении эпидемии было принято после того, как Черногория провела 28 дней без каких-либо новых случаев коронавируса.
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03.06.2020 10:13 Відповісти
Нам теж можна таке оголошувати. У нас же " плато" вже другий місяць. Аж третя частина хворих одужала...
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03.06.2020 10:30 Відповісти
Чорногорія достатньо ізольована країна у час несезону..
НОва ЗЕландія теж..
І ще купа країн можна вважати "призупинили епідемію"..Правда,до часу відновлення активного руху.. (

Але Є ж і Білорусь,і рашка,і Бразилія..І в США поки що ЖОПА...
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03.06.2020 10:54 Відповісти
США как то пофиг сейчас на коронабесие)
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03.06.2020 20:00 Відповісти
Мало COVID-19. https://kurkul.com/news/21141-v-********-zavezli-myaso-ptitsi-iz-salmoneloyu В Україну завезли м'ясо птиці із сальмонелою
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03.06.2020 10:17 Відповісти
яК!? Косюки-Бахматюки мало "птиці" виробляють?
щоб ще завозити ..))
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03.06.2020 10:55 Відповісти
це брехня, зараз 25385 підтверджених випадків по Україні. А дані МОЗ за позаминулу добу, дивиться самі
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 12:43 Відповісти
Пишут случай а не заболевший. У любого человека еще и случай бешенства можно найти если постараться. Медицинский факт. Вот так товарищи папуасы вам злых духов поменяли на ковидов. Суть одна формы разные.
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04.06.2020 07:37 Відповісти
426 в день........Карантина НЕТ .....Месяц назад вы народу устроили карантин когда заболевших было 290....Ну да Ну мда .....Когда у рукоВодителей мозгов нет логику безмозглых понять трудно....Хотя всё просто......Их же надо кормить ( безмозглых )... А сколько заболеет и уйдёт простых никому не интересно...
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04.06.2020 08:32 Відповісти
Бенефис ЗЮ дебилов затянулся!!!!
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13.06.2020 10:10 Відповісти
 
 