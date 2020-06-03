В Україні за добу - 483 нові випадки COVID-19, померло 8 осіб, всього зафіксували 24 823 випадки

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадки. Вісім людей померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали 362 людини. Разом з тим, кількість активних хворих на коронавірусну інфекцією за добу зросла на 113 осіб до 13 648.

Найбільше нових випадків виявили в Львівській області (96), Києві (62), Рівненській (50) та Чернівецькій (32) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: за добу - 96 нових випадків. Загалом 1830 інфікованих

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1050 випадків;

Волинська область — 959 випадків;

Дніпропетровська область — 950 випадків;

Донецька область — 166 випадків;

Житомирська область — 780 випадків;

Закарпатська область — 1236 випадків;

Запорізька область — 463 випадки;

Івано-Франківська область — 1465 випадків;

Кіровоградська область — 523 випадки;

м. Київ — 3133 випадки;

Київська область — 1652 випадки;

Львівська область — 1830 випадків;

Луганська область — 49 випадків;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 913 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1873 випадки;

Сумська область — 174 випадки;

Тернопільська область — 1200 випадків;

Харківська область — 1131 випадок;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 469 випадків;

Чернівецька область — 3442 випадки;

Черкаська область — 416 випадків;

Чернігівська область — 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.









