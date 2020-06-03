Україна та Ізраїль не відновлюватимуть авіасполучення найближчим часом через ситуацію з COVID-19, - посол Ліон

Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика щодо коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив посол Ізраїлю Джоель Ліон.

Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проєкт, але потім виявилося, що статистика щодо коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернутися в наступному місяці.

"У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами", - сказав він.

За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

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"Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите", - додав він.