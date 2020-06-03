Україна та Ізраїль не відновлюватимуть авіасполучення найближчим часом через ситуацію з COVID-19, - посол Ліон
Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика щодо коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив посол Ізраїлю Джоель Ліон.
Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проєкт, але потім виявилося, що статистика щодо коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернутися в наступному місяці.
"У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами", - сказав він.
За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.
"Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите", - додав він.
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.06.2020 09:27
+1 Khmelnitskiy
показати весь коментар03.06.2020 10:33
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а то тут писали, что кварталовец собирался с визитом ...
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До Верховной Рады Максим Павлюк занимал должность прокурора в Военной прокуратуре Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.
Как выяснилось из декларации, Павлюк еще и очень азартный человек. Он задекларировал выигрыш в лотерею 900 тыс. гривен.
До сих пор о похожем крупном выигрыше заявлял лишь депутат Олег Ляшко, который в 2017 году получил более 500 тыс. гривен."
https://www.economics-prorok.com/2020/06/слуга-народа-павлюк-выиграл-в-лотер.html
Полковнику никто не пишет.
ПреЗеденту никто не верит.
И его статистике.