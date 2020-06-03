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Новини
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Україна та Ізраїль не відновлюватимуть авіасполучення найближчим часом через ситуацію з COVID-19, - посол Ліон

Україна та Ізраїль не відновлюватимуть авіасполучення найближчим часом через ситуацію з COVID-19, - посол Ліон

Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика щодо коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив посол Ізраїлю Джоель Ліон.

Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проєкт, але потім виявилося, що статистика щодо коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернутися в наступному місяці.

"У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами", - сказав він.

За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

Дивіться також: До відновлення регулярного авіасполучення українці можуть повернутися спецрейсами, - Криклій. СПИСОК

"Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите", - додав він.

Автор: 

Ізраїль (1639) авіасполучення (3065) Ліон Йоель (15)


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Топ коментарі
+2
Не все ещё деньги слуги выгребли из Украины - РАНО САМОЛЁТ ПОДАВАТЬ 😀😀😀
«Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке

"
До Верховной Рады Максим Павлюк занимал должность прокурора в Военной прокуратуре Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.
Как выяснилось из декларации, Павлюк еще и очень азартный человек. Он задекларировал выигрыш в лотерею 900 тыс. гривен.
До сих пор о похожем крупном выигрыше заявлял лишь депутат Олег Ляшко, который в 2017 году получил более 500 тыс. гривен."
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03.06.2020 09:27
+1
А если что-то случится, где зелёные прятаться будут?
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03.06.2020 10:33
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надеюсь зеленского пока тоже не пригласят ?
а то тут писали, что кварталовец собирался с визитом ...
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03.06.2020 09:18 Відповісти
Звітуватиме по скайпу.
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03.06.2020 09:20 Відповісти
Втечі до Ізраіловки поки що не передбачається.
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03.06.2020 09:19 Відповісти
Не все ещё деньги слуги выгребли из Украины - РАНО САМОЛЁТ ПОДАВАТЬ 😀😀😀
«Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке

"
До Верховной Рады Максим Павлюк занимал должность прокурора в Военной прокуратуре Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.
Как выяснилось из декларации, Павлюк еще и очень азартный человек. Он задекларировал выигрыш в лотерею 900 тыс. гривен.
До сих пор о похожем крупном выигрыше заявлял лишь депутат Олег Ляшко, который в 2017 году получил более 500 тыс. гривен."
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03.06.2020 09:27 Відповісти
Ссылка
https://www.economics-prorok.com/2020/06/слуга-народа-павлюк-выиграл-в-лотер.html
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03.06.2020 09:28 Відповісти
Полковнику никто не пишет.
ПреЗеденту никто не верит.
И его статистике.
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03.06.2020 09:36 Відповісти
А если что-то случится, где зелёные прятаться будут?
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03.06.2020 10:33 Відповісти
Где-то вместе с крокодилами.
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03.06.2020 10:36 Відповісти
Ну надо ж, как теперь жить то без хасидов😁
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03.06.2020 13:43 Відповісти
 
 