Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності
Пентагон стягнув у федеральний округ Колумбія близько 1,6 тис. військовослужбовців армії США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника військового відомства Джонатана Гоффмана.
За його словами, війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб в разі необхідності взяти участь в усуненні масових заворушень, які спалахнули після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота) 25 травня після затримання поліцією.
Гоффман зазначив, що поки армія не бере участі в операціях поліції. За даними агентства, військові підрозділи будуть переміщатися в район Вашингтона. До них входять військова поліція, піхотний батальйон і інженерні війська.
Як повідомлялося, раніше поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією.
У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.
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В рашке вот до сих пор таскают портреты сталина, пуйла рисуют на иконах, они для тупых совков лучшие.
даже неожиданно как то такое признавалово....
А кто теперь может сказать что будет? Ты, к примеру, мог подумать, что американские полицейские станут на колени перед
черножтемнокожими мародерами?
У них как у чукчей - отсекатель на бухло не работает, поэтому они уже вымерли практически.
Юридически оно, конечно, геноцид, ну а фактически - с геноцидом получилась Америка, а без геноцида - Мексика.
Хотя бритиши и сами тогда от оспы умирали бодренько, прививку придумали через лет пятьдесят после истории с одеялами.
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1267931941753454598 9 ч
А что там в Нью-Йорке с коронавирусом-то? Все? Совсем-совсем пропал? Больше нет забитых трупами под завязку моргов на первых полосах? Странно... Всего два дня протестов - и все выздоровели. Не давайте делать из своих мозгов жратву для информационного терроризма.
Мрази из демпартии во всём винят Россию и американских националистов. При этом в безпорядках участвуют негры и антифа. Всё с ног на голову - вот так сцут в глаза американскому быдлу демократы. Нагло и даже не боятся быть разоблачёнными.
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1267857558724902912 14 год
Спецслужбы США начали задерживать первых активаторов идущих бунтов, которые спонсировали и поднимали толпу.
Граждане Кубы и Венесуэлы.
Очень бедные страны имели финансирование на это все.
Думаю, что версии про Китай можно отбрасывать.
Спонсоров этих двух стран знает весь мир
Порядок все-равно наведут. И Трамп будет заявлять, что его политика против мигрантов правильная.
Для кацапов была еще одна цель, перебить информационно победу США в космосе над бензоколонкой.
О следе раши в подоргеве протестов говорили и во Франции, и в Каталонии...
Погроми проходять за стандартною схемою. Поки одні білі провокатори збирають натовп погромників і скеровують їх до багатих вулиць, інші розкладають каміння, палки, арматуру вздовж вітрин магазинів та ресторанів. З підходом натовпу провокатори починають бити вікна, але самі туди не лізуть, а направляють чорних на грабунки. Всі тітухани мають типові рюкзачки зі спорядженням та захистом. Часто одіті в чорне, рукавичках та масках аби не було видно кольору шкіри.