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Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності

Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності

Пентагон стягнув у федеральний округ Колумбія близько 1,6 тис. військовослужбовців армії США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника військового відомства Джонатана Гоффмана.

За його словами, війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб в разі необхідності взяти участь в усуненні масових заворушень, які спалахнули після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота) 25 травня після затримання поліцією.

Гоффман зазначив, що поки армія не бере участі в операціях поліції. За даними агентства, військові підрозділи будуть переміщатися в район Вашингтона. До них входять військова поліція, піхотний батальйон і інженерні війська.

Як повідомлялося, раніше поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією.

Читайте також: Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР

У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.

Автор: 

армія (3767) заворушення (106) Пентагон (1415) протест (2397) США (22568) Вашингтон (80)


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Топ коментарі
+23
Надо не военных стягивать - А СЧЕТА КАЦАПОВ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ ТРЯСТИ - все беспорядки оплачены кацапами
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03.06.2020 09:36
+11
Никакая не фигня. Пророссийская ANTIFA спонсируется кремлем с какой целью? У рашки днем с огнем не найдешь ни одной благородной цели, только подлости строить и разрушать все до чего дотянутся грязные ручонки. Посчитай сколько стран официально заявляли о вмешательстве рашки в их внутренние дела - выборы, брекзиты, погромы и прочее.
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03.06.2020 10:04
+8
Думаешь темнокожий военный увидев магазин броситься его грабить?
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03.06.2020 09:39
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Надо не военных стягивать - А СЧЕТА КАЦАПОВ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ ТРЯСТИ - все беспорядки оплачены кацапами
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03.06.2020 09:36 Відповісти
Фигня. Безпорядки - это обычная фича демпартии, которая является источником коррупции, лжи, извращений и другого зла
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03.06.2020 09:40 Відповісти
Никакая не фигня. Пророссийская ANTIFA спонсируется кремлем с какой целью? У рашки днем с огнем не найдешь ни одной благородной цели, только подлости строить и разрушать все до чего дотянутся грязные ручонки. Посчитай сколько стран официально заявляли о вмешательстве рашки в их внутренние дела - выборы, брекзиты, погромы и прочее.
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03.06.2020 10:04 Відповісти
Пророссийская ANTIFA? Ты дурачёк? ANTIFA финансируется Соросом, как и все левацкие ЛГБТ - банды.
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03.06.2020 10:06 Відповісти
Ты зебил по американски.😛
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03.06.2020 10:12 Відповісти
Я сейчас простой логикой докажу что ты дура: Это игра не против США, это игра против Трампа. Ситуацию нужно рассматривать как внутриполитическую. Рашке выгодна власть демократов в США? Абсолютно нет. Рашка тут не при чём, как и Китай и прочие. Выгодополучатели от ситуации - демократы.
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03.06.2020 10:16 Відповісти
Дура твоя логика. ЛЮБОЙ бардак в стане врага - цель Расии.
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03.06.2020 11:11 Відповісти
Тем самым ты делаешь бензаколонку очень влиятельной, но это потому что ты живёшь в Украине. За пределами зелёной страны зебилов, Рашка - это просто бензоколонка.
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03.06.2020 11:14 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. Значение слова ЦЕЛЬ тебе доступно?
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03.06.2020 11:41 Відповісти
Путин тебе в штаны насрал.
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03.06.2020 12:28 Відповісти
Высылаю!
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03.06.2020 15:38 Відповісти
Сорос таки причетний до фінансувння Антіфи (як антифашиської та антирасиської органіхззації, правда на папері), як і ерефія та зараз Китай в них вливає сильно. До тогож, Венесуела і та Куба (а можливо і Іран) причетні до фінансування союзників Антіфи: ACAB та WWP. Крім того, поряд з Антіфою активно працюють демократичні соціалісти Америки (DSA), цих підтримують внутрішні ліваки. Мордобук і Твітер давно їм допомагають.
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03.06.2020 13:31 Відповісти
Соросом ? вот мы и виноватого нашли . ну хоть не Порох
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03.06.2020 10:39 Відповісти
порох - это аватарка сороса в украине. поэтому нет фотографий где они вместе. все, дело раскрыто!
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03.06.2020 10:43 Відповісти
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03.06.2020 10:43 Відповісти
Любий заколот - це привід для "урізання" прав населення, Трампу це на руку в першу чергу.
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03.06.2020 11:07 Відповісти
Логика жителя банановой республики с вечным диктатором, но не для реалий США.
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03.06.2020 11:10 Відповісти
Здесь не только кацапы отметились. Подогревают и китаезы. Это их 'мстя' за Тайвань.
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03.06.2020 09:41 Відповісти
Да чушь. Безпорядки в Гонконге делали силы, связанные с демократами. Эти же силы делают это и в США против Трампа.
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03.06.2020 10:00 Відповісти
Что ты тут троляка демократов поливаешь? Там трамп во все структуры расставил своих холуев, которые против него слова не скажут, и охамел окончательно, прессе грубит и закрывает рот, оскорбляет всех, кто его пытается критиковать. Ты твиттер его почитай сначала. Так себя не вел ни один президент США до него.
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03.06.2020 10:09 Відповісти
Новостная индустрия США принадлежит олиархам демпартии мало чем отличается от российских пропагандонов. Так что Трамп давит эту мерзкую гидру и правильно делает.
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03.06.2020 10:21 Відповісти
Вот ты свою суть и выставил напоказ - тебе нужен трамп и диктатура, как в рашке, чтоб сми молчали в тряпочку а трампушка творил что хотел. И тебе нужно обсирать демократов всеми силами.
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03.06.2020 10:46 Відповісти
Технологии кацапские - так шо трясти надо их
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03.06.2020 09:53 Відповісти
Это игра не против США, это игра против Трампа. Ситуацию нужно рассматривать как внутриполитическую. Рашке выгодна власть демократов в США? Абсолютно нет. Рашка тут не при чём, как и Китай и прочие. Выгодополучатели от ситуации - демократы.
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03.06.2020 10:17 Відповісти
Против трампа никто не сможет сыграть лучше, чем он сам собственной персоной.
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03.06.2020 10:49 Відповісти
бла-бла-бла. Трамп - лучшее, что было в США.
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03.06.2020 10:59 Відповісти
Так и есть. Для таких, как ты, он лучшее.
В рашке вот до сих пор таскают портреты сталина, пуйла рисуют на иконах, они для тупых совков лучшие.
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03.06.2020 11:20 Відповісти
Тупой совок - это ты, так как кроме пропагандистских клише, фейков и хамства от тебя ничего не исходит. Пропаганда демпартии - это аналог роств. Трамп - это антисистемный политик, он не владеет таким ресурсом промывания мозов, как его противники, которые вливают в головы таких как ты тонны помоев ежедневно.
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03.06.2020 11:35 Відповісти
А в армії цвітних теж багато і як вони себе поведуть - невідомо.
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03.06.2020 09:36 Відповісти
Думаешь темнокожий военный увидев магазин броситься его грабить?
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03.06.2020 09:39 Відповісти
Они могут с оружием обьединится и развернуть стволы на Белый Дом.
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03.06.2020 09:42 Відповісти
не выдумывай, кастрама....
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03.06.2020 09:44 Відповісти
а ты думаешь он увидев своих, грабящих тот магазин, бросится их останавливать?
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03.06.2020 09:43 Відповісти
Не знаю, не знаю. Для меня грабитель не свой, даже если он со мной одной расы, национальности, цвета волос или вероисповедания. Не думаю, что военный, чем то от меня сильно отличаются.
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03.06.2020 09:57 Відповісти
от и я думаю шо грабитель любой расы от тебя не сильно отличается...)))

даже неожиданно как то такое признавалово....
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03.06.2020 10:03 Відповісти
"Чукча не читатель, чукча писатель!" (с)
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03.06.2020 10:08 Відповісти
может хватит признаний на сегодня? )))
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03.06.2020 10:14 Відповісти
Но есть один лайфхак: даже взвод темнокожих военных, которые бегут грабить магазин, можно очень просто остановить, бросив им баскетбольный мяч.
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03.06.2020 09:44 Відповісти
100% =)
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03.06.2020 10:21 Відповісти
Брехня, не работает это, спроси у даунбасяр. Им под Мариком никакие баскетбольные мячи против "негров на БТРах" не помогали. Так что не надо ля-ля.
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03.06.2020 11:11 Відповісти
кацапирущим пустую бутылку из под водки брось - они и 9й день скoрбить будут и 40й на том же месте...
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03.06.2020 11:20 Відповісти
Он будет не в состоянии, так как будет принимать участие в операции Живой щит
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03.06.2020 10:01 Відповісти
https://censor.net/user/459425 Думаешь темнокожий военный увидев магазин броситься его грабить?

А кто теперь может сказать что будет? Ты, к примеру, мог подумать, что американские полицейские станут на колени перед чернож темнокожими мародерами?
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03.06.2020 10:33 Відповісти
Виявить солідарність із "братиками" і "сестричками"
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03.06.2020 10:35 Відповісти
с нашим атаманом не приходится тужить....
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03.06.2020 09:41 Відповісти
Вже 300 років Америка не може позбавитись від побутового расизму. Завезення і торгівля чорними рабами ще довго буде їм відкашлюватись. Дивно, що корінні індіанці сидять тихо на сраці.
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03.06.2020 09:41 Відповісти
Есть теория, шо индейцев победили не Кольт с Винчестером, а Джек Дениэлс с Джони Уокером.

У них как у чукчей - отсекатель на бухло не работает, поэтому они уже вымерли практически.
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03.06.2020 09:47 Відповісти
Ага, і тому їх зігнали в резервації на самих неродючих землях.
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03.06.2020 09:50 Відповісти
Скоріше не тому зігнали - а тому змогли зігнати.
Юридически оно, конечно, геноцид, ну а фактически - с геноцидом получилась Америка, а без геноцида - Мексика.
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03.06.2020 10:55 Відповісти
Ну і ковдри з віспою, як гуманітарка, теж не варто забувати.
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03.06.2020 10:57 Відповісти
100%, и оспа помогла.
Хотя бритиши и сами тогда от оспы умирали бодренько, прививку придумали через лет пятьдесят после истории с одеялами.
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03.06.2020 11:05 Відповісти
Это приведет к еще большему волнению. Всколыхнется и Европа.Последствия могут быть не предсказуемыми
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03.06.2020 09:46 Відповісти
Европейцы хотят, чтобы мародеры грабили их магазины и дома?
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03.06.2020 10:07 Відповісти
Хоспади, мародерством в США занимается сейчас менее 0.1% ублюдков которые попадают на камеры и используются в СМИ для дискредитации протеста, не надо всех протестующих считать мародерами
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03.06.2020 10:39 Відповісти
Кто вывел, посчитал эти цифры?
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03.06.2020 10:40 Відповісти
Там под прикрытием мирных протестующих под шумок действуют погромщики, и как раз погромщиков нужно жестко вязать и паковать. А мирные протестующие должны от них дистанциироваться, как у нас на Майдане сами протестующие выгоняли провокаторов.
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03.06.2020 09:57 Відповісти
трампу ця ***..ня не поможе! навіть найвідданіші спонсори трампа з проїзральского лобі спішать з анексією окупованих земель(ще до виборів),щоб отримати від трампа по максимуму. а хто хто а вони розуміють що з байденом така мана не прокатить.ще китай готовий помстися, і думаю бл.до виборів витече компомат на трампа і родину(всетаки спільні бізнеси в китаї). хіба лише пуйло рятівник! але тут він скористається безладом,зрештою як плата за послуги. трамп за ен лямів від ізраїльского лобі визнав анексії голан, сх.єрусалиму та визнав поселення- то пуйло зможе дати мільярди за визнання анексії криму
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03.06.2020 09:47 Відповісти
Як це?Тут всі дем.канали радикалізують спільноту навіть при тому,що по статистиці кожного дня гине від поліції двоє-троє порушників закону.Рік виборів жеж-треба збурити лохторат мародерів-велферистів.
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03.06.2020 10:20 Відповісти
збурити діло легке, тим паче що мародери при будь яких протестах є.тож спостерігаємо далі.навіть трампівський канал фокс ньюз називає політику трампа однією із причин протестів. тому скільки не кажи ліваки, демократи...а проблеми з расизмом в сша як були так і є
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03.06.2020 11:20 Відповісти
А де їх немає?Але не скрізь є закон,як в Австрії,де 14-ть років тюрьми за "пупін введі!!!" дають,бо радикалізувати-це працювати на ворогів Америки,щоб Крим окупували,Сірію довбали,в Лівію вільно через Іран,Сірію 14-ть бомбардувальників відправили для лихоманки на "нефтянці"світу.Це не демократія-це мародрство.
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03.06.2020 11:48 Відповісти
так от і я про те! сша не ми, і тому з мародерами розберуться, і трампа переживуть
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03.06.2020 13:43 Відповісти
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1267931941753454598 9 ч

А что там в Нью-Йорке с коронавирусом-то? Все? Совсем-совсем пропал? Больше нет забитых трупами под завязку моргов на первых полосах? Странно... Всего два дня протестов - и все выздоровели. Не давайте делать из своих мозгов жратву для информационного терроризма.
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03.06.2020 09:47 Відповісти
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 227
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03.06.2020 09:56 Відповісти
Як на мене, то від карантину шкоди людям було в багато крат більше, ніж від цих погромів. Треба розібратись - хто і навіщо здійняв цей ажиотаж навколо коронвірусу.
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03.06.2020 10:38 Відповісти
https://www.instagram.com/p/CA57Y3_n35E/

Мрази из демпартии во всём винят Россию и американских националистов. При этом в безпорядках участвуют негры и антифа. Всё с ног на голову - вот так сцут в глаза американскому быдлу демократы. Нагло и даже не боятся быть разоблачёнными.
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03.06.2020 09:59 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis
@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1267857558724902912 14 год

Спецслужбы США начали задерживать первых активаторов идущих бунтов, которые спонсировали и поднимали толпу.
Граждане Кубы и Венесуэлы.
Очень бедные страны имели финансирование на это все.
Думаю, что версии про Китай можно отбрасывать.
Спонсоров этих двух стран знает весь мир
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03.06.2020 10:06 Відповісти
Это не доказ. Где пруф на источник? Это игра не против США, это игра против Трампа. Ситуацию нужно рассматривать как внутриполитическую. Рашке выгодна власть демократов в США? Абсолютно нет. Рашка тут не при чём, как и Китай и прочие. Выгодополучатели от ситуации - демократы.
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03.06.2020 10:13 Відповісти
Трамп в этой истории не потеряет.
Порядок все-равно наведут. И Трамп будет заявлять, что его политика против мигрантов правильная.

Для кацапов была еще одна цель, перебить информационно победу США в космосе над бензоколонкой.
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03.06.2020 10:21 Відповісти
Всё это красивые версии, и Трамп правильно борется с мигрантами, и он победит. Но вот Раша не всесильная. А безпорядки были и в ЛА в 1992 году, было убито 60 человек. Там нос демократов давно обнаружен. Какой их план - сказать трудно, но раша тут курит в сторонке. Это в Украине она кажется всемогущей, а в США она никто.
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03.06.2020 10:29 Відповісти
Никто не пишет, что она всемогуща, но гадит везде.
О следе раши в подоргеве протестов говорили и во Франции, и в Каталонии...
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03.06.2020 10:38 Відповісти
в основном это военная полиция - уже засветилась при разгоне в Вашингтоне, это Трамп пример типа показывает в федеральном округе Колумбия как надо действовать, но в штатах губернаторы на местах и без него знают, им этот пример не нужен, а Трамп просто так не может совать свой федеральный нос во внутренние дела штатов, ему для это обоснования нужно рыть от 1807 г.... там все очень сложно устроено, США это рафинированная идеальная федерация, с которой можно брать пример и другим федеративным странам.
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03.06.2020 10:04 Відповісти
Режим использует армию против народа. Диктатор сошел с ума.
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03.06.2020 10:18 Відповісти
Ви про Асада?
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03.06.2020 10:52 Відповісти
Головний удар лівих радикалів, яких відгодували демократи та Китай з ерефією направлений все ж таки проти Трампа.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 1493
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03.06.2020 13:34 Відповісти
Тут злилися передвиборчі інтереси демократів, які діють через воїх мерів за допомогою демократичних соціалістів Америки (DSA) та іноземних держав. З самого початку поки мирні акції не переросли в погроми, демократичні мери і підлеглі їм начальики поліції загравали з демонстрантами надіючись завоювати прихильність виборців.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 3459
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03.06.2020 13:43 Відповісти
Наприклад, в Лос-Анжелесі поліція навіть затримала власників магазину коштовностей, які погрожували погромникам зброєю захищаючи своє майно!
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03.06.2020 13:48 Відповісти
Так тривало не довго, доки Антіфа та АСАВ не вискочили на броньовичок. Білі члени антіфи почали координувати та організовувати афро-американців на погроми. Хоча, і сама BLM мала відношення до Пекіну, але https://www.youtube.com/watch?v=AvxrtMb3mYM Антіфа краще організована, підготовлена та фінансована не тільки Пекіном, а й ерефією . Хоча, сьогодні ерефія виступає разом з Кубою та Північною Кореею, Венісуелою на підтанцьовках у Китаю. Це їх рівень.
Погроми проходять за стандартною схемою. Поки одні білі провокатори збирають натовп погромників і скеровують їх до багатих вулиць, інші розкладають каміння, палки, арматуру вздовж вітрин магазинів та ресторанів. З підходом натовпу провокатори починають бити вікна, але самі туди не лізуть, а направляють чорних на грабунки. Всі тітухани мають типові рюкзачки зі спорядженням та захистом. Часто одіті в чорне, рукавичках та масках аби не було видно кольору шкіри.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 3959
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03.06.2020 14:03 Відповісти
Тітуханів звозять з інших місць і штатів. Тому трапляється що, вони бьють вітрини у прихильників або учасників протестів, доки ті кричать: "Флойд, я не можу дихати!" Дійшло до того що BLM почали ганяти Антіфу за неправильні погроми. Так само і Антіфа мала "політичну дискусію" з BLM в Далласі. мабуть не поділили любов до конфедератів.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 69
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 6259
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03.06.2020 14:13 Відповісти
 
 