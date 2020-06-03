Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності

Пентагон стягнув у федеральний округ Колумбія близько 1,6 тис. військовослужбовців армії США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника військового відомства Джонатана Гоффмана.

За його словами, війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб в разі необхідності взяти участь в усуненні масових заворушень, які спалахнули після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота) 25 травня після затримання поліцією.

Гоффман зазначив, що поки армія не бере участі в операціях поліції. За даними агентства, військові підрозділи будуть переміщатися в район Вашингтона. До них входять військова поліція, піхотний батальйон і інженерні війська.

Як повідомлялося, раніше поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією.

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У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.