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Новини Коронавірус і карантин
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Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині

Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині

За добу на Львівщині встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу - 96, зокрема, через спалах у футбольному клубі "Карпати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Львова Андрій Садовий написав у своєму Telegram.

"За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Є 96 позитивних результатів. Пояснення такої великої кількості просте: більше тестів - більше хворих", - написав він.

Разом з тим він зазначив, що кількісно це рекорд для Львівської області, але це також і велика кількість зроблених досліджень: "У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше певної норми".

Також дивіться: За добу на COVID-19 захворіли 44 дитини і 103 медпрацівники, всього 1 791 дитина і 4 785 медиків, - Степанов. ВIДЕО

Також, за його словами, до сьогоднішнього результату додався спалах захворювання у ФК "Карпати".

"Ну і взагалі, друзі, подивіться на вулиці міста. Там більше немає карантину. Якщо люди не можуть дотримуватися правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.

Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу в медичній системі Львова", - резюмував Садовий.

Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині 01

Автор: 

карантин (18172) Садовий Андрій (535) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+8
Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине - Цензор.НЕТ 8090
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03.06.2020 10:01
+4
ЦЕ РЕМОНТИ МЕРЕЖІ..
давайте без фейків..(

більша проблема,що після послаблення карантину на маршрутку сісти нереально з "спальних районів"на проміжних зупинках...
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03.06.2020 10:16
+3
Статистика та життя міста різняться як різні світи.....
В на усе добре. місто живе у звичайному ритмі
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03.06.2020 10:28
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Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине - Цензор.НЕТ 8090
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03.06.2020 10:01 Відповісти
Картиночного идиота в спам.
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03.06.2020 10:12 Відповісти
Альо, львівяни, то правда що в місті відрубують світло?
Як часто? То ппц, садовий(((
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03.06.2020 10:13 Відповісти
ЦЕ РЕМОНТИ МЕРЕЖІ..
давайте без фейків..(

більша проблема,що після послаблення карантину на маршрутку сісти нереально з "спальних районів"на проміжних зупинках...
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03.06.2020 10:16 Відповісти
Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині - Цензор.НЕТ 154
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03.06.2020 10:14 Відповісти
Ну ти і самокритичний!
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03.06.2020 13:43 Відповісти
Статистика та життя міста різняться як різні світи.....
В на усе добре. місто живе у звичайному ритмі
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03.06.2020 10:28 Відповісти
Дійсно, для більшості українців, карантин закінчився давно, а теперішні дії влади, робляться для галочки.
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03.06.2020 10:53 Відповісти
"Первая причина это ты, а вторая - все твои мечты" (С)
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03.06.2020 10:58 Відповісти
Альо, львівяни, як часто в місті вирубують світло? Лмр не відповідає.
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03.06.2020 10:58 Відповісти
За травень місяць був 1 раз ремонтні роботи. Район Новий Львів.
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03.06.2020 11:08 Відповісти
Взагалі то навіть у інтернеті є графік відключення кожного району у зв'язку з ремонтними роботами. Так що відключали кожен район один раз на кілька годин. Спокійно. місто живе своїм життям.
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03.06.2020 11:19 Відповісти
Скоро буде бунт, тоді вже ніяка статистика не допоможе садіку. У Франції за добу вмирають по 200 людей і там все повідкривали. А тут за три місяці померло 50 людей і в нас карантин продовжений.
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03.06.2020 11:09 Відповісти
САМ у дома хтось ПУКНУЛ - мабудь холодильник - наилучшего оправдания Садовод не смог придумать, ВОЛНУЕТСЯ выборы на носу.
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03.06.2020 11:14 Відповісти
Всі розуміють, що 23 футболісти з позитивним тестом - то фейк від Львівської команди. Тим більше можете не сумніватися, що всі футболісти без симптомів. Просто Карпати вирішили забити на останні тури чемпіонату України. Можливо використають потім цей факт щоб залишитися в УПЛ.
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03.06.2020 11:24 Відповісти
 
 