Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині

За добу на Львівщині встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу - 96, зокрема, через спалах у футбольному клубі "Карпати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Львова Андрій Садовий написав у своєму Telegram.

"За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Є 96 позитивних результатів. Пояснення такої великої кількості просте: більше тестів - більше хворих", - написав він.

Разом з тим він зазначив, що кількісно це рекорд для Львівської області, але це також і велика кількість зроблених досліджень: "У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше певної норми".

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Також, за його словами, до сьогоднішнього результату додався спалах захворювання у ФК "Карпати".

"Ну і взагалі, друзі, подивіться на вулиці міста. Там більше немає карантину. Якщо люди не можуть дотримуватися правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.

Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу в медичній системі Львова", - резюмував Садовий.