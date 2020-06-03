Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині
За добу на Львівщині встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу - 96, зокрема, через спалах у футбольному клубі "Карпати".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Львова Андрій Садовий написав у своєму Telegram.
"За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Є 96 позитивних результатів. Пояснення такої великої кількості просте: більше тестів - більше хворих", - написав він.
Разом з тим він зазначив, що кількісно це рекорд для Львівської області, але це також і велика кількість зроблених досліджень: "У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше певної норми".
Також, за його словами, до сьогоднішнього результату додався спалах захворювання у ФК "Карпати".
"Ну і взагалі, друзі, подивіться на вулиці міста. Там більше немає карантину. Якщо люди не можуть дотримуватися правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.
Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу в медичній системі Львова", - резюмував Садовий.
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Як часто? То ппц, садовий(((
давайте без фейків..(
більша проблема,що після послаблення карантину на маршрутку сісти нереально з "спальних районів"на проміжних зупинках...
В на усе добре. місто живе у звичайному ритмі