Польща хоче оштрафувати "Газпром" на 50 млн євро за відмову співпрацювати в розслідуванні справи Nord Stream 2

Польський антимонопольний регулятор UOKiK порушив щодо "Газпрому" справу за відсутність співпраці у проведенні антимонопольного розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Польський регулятор заявив, що "Газпрому" загрожує штраф в розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації. Цей штраф можуть накласти незалежно від того, до яких висновків прийде розслідування.

Справа стосується розгляду у справі будівництва газопроводу "Північний потік-2". У 2018 році UOKiK пред'явив шести компаніям обвинувачення у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять до міжнародної групи компаній: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають стосунок до справи, але російський монополіст кілька разів відмовився це зробити.

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""Газпром" не може діяти поза законом, тому я порушив проти "Газпрому" справа про накладення штрафу за ненадання інформації під час проведеного розгляду. За законом компанії загрожує фінансовий штраф у розмірі до 50 млн євро", - наводиться в повідомленні коментар голови UOKiK Томаша Хрустни.

Раніше UOKiK з такого ж приводу оштрафував Engie Energy.