Польща хоче оштрафувати "Газпром" на 50 млн євро за відмову співпрацювати в розслідуванні справи Nord Stream 2
Польський антимонопольний регулятор UOKiK порушив щодо "Газпрому" справу за відсутність співпраці у проведенні антимонопольного розслідування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Польський регулятор заявив, що "Газпрому" загрожує штраф в розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації. Цей штраф можуть накласти незалежно від того, до яких висновків прийде розслідування.
Справа стосується розгляду у справі будівництва газопроводу "Північний потік-2". У 2018 році UOKiK пред'явив шести компаніям обвинувачення у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять до міжнародної групи компаній: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають стосунок до справи, але російський монополіст кілька разів відмовився це зробити.
""Газпром" не може діяти поза законом, тому я порушив проти "Газпрому" справа про накладення штрафу за ненадання інформації під час проведеного розгляду. За законом компанії загрожує фінансовий штраф у розмірі до 50 млн євро", - наводиться в повідомленні коментар голови UOKiK Томаша Хрустни.
Раніше UOKiK з такого ж приводу оштрафував Engie Energy.
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В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.
В этом договоре четко предусмотрено, что траст является безотзывным, то есть эта компания не может самовольно его отменить. И второе - там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте слепого траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и о том, что в нем происходит.
Трастовый договор не может быть разорван или как-то изменен до момента, пока Порошенко остается президентом Украины...
То до кого твої претензії?
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html Два года без "Рошена". Что осталось от фабрики украинского президента в Липецке
11 апреля 2019 года
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
- Чу! Слышен стук копыт! (С)
Я, чес-говоря, с брезгливостью воспринимаю всё, связанное с этим квартальным придурком... а особый п***здец ощутил, когда этот недоумок недавно провел беседу(!) с ректорами украинских ВУЗов(!!!)... не представляю, какое унижение ощутили ректоры, получив "приглашение" на встречу с членоигрателем. Представляешь? Вчера он дрыгал ножками, скакал и тряс членом на сцене, а сегодня он "беседует" с руководителями ВУЗов... бравый четырежды полководец-ученый *********....