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Новини
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Польща хоче оштрафувати "Газпром" на 50 млн євро за відмову співпрацювати в розслідуванні справи Nord Stream 2

Польща хоче оштрафувати

Польський антимонопольний регулятор UOKiK порушив щодо "Газпрому" справу за відсутність співпраці у проведенні антимонопольного розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Польський регулятор заявив, що "Газпрому" загрожує штраф в розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації. Цей штраф можуть накласти незалежно від того, до яких висновків прийде розслідування.

Справа стосується розгляду у справі будівництва газопроводу "Північний потік-2". У 2018 році UOKiK пред'явив шести компаніям обвинувачення у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять до міжнародної групи компаній: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають стосунок до справи, але російський монополіст кілька разів відмовився це зробити.

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""Газпром" не може діяти поза законом, тому я порушив проти "Газпрому" справа про накладення штрафу за ненадання інформації під час проведеного розгляду. За законом компанії загрожує фінансовий штраф у розмірі до 50 млн євро", - наводиться в повідомленні коментар голови UOKiK Томаша Хрустни.

Раніше UOKiK з такого ж приводу оштрафував Engie Energy.

Автор: 

Газпром (3386) Польща (8486) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+8
Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 8264
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03.06.2020 10:36
+7
А Зеленский подарил 13 млрд уе хутину ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА 😀😀😀
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03.06.2020 10:34
+4
Правильно, загоняйте недоимперию плешивого недофюрера в стойло.
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03.06.2020 10:34
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Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 5172
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03.06.2020 10:33 Відповісти
А Зеленский подарил 13 млрд уе хутину ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА 😀😀😀
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03.06.2020 10:34 Відповісти
Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 8264
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03.06.2020 10:36 Відповісти
Та ти шо! А хто це зробив разом?

В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.

Польща хоче оштрафувати "Газпром" на 50 млн євро за відмову співпрацювати в розслідуванні справи Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 8281
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03.06.2020 10:48 Відповісти
Я вам таких бумажек сотню намалюю 😀😀😀
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03.06.2020 10:56 Відповісти
Звісна річ! Малювати усіляку дурню є єдине, що вміє казкова секта свідків 8 відсотків!))))))))
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03.06.2020 12:15 Відповісти
Договор о передачи доли президента Петра Порошенко в "Рошен" в blind trust (доверительную собственность) был подписан 14 января 2016 года.

В этом договоре четко предусмотрено, что траст является безотзывным, то есть эта компания не может самовольно его отменить. И второе - там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте слепого траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и о том, что в нем происходит.

Трастовый договор не может быть разорван или как-то изменен до момента, пока Порошенко остается президентом Украины...

То до кого твої претензії?
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03.06.2020 10:57 Відповісти
Літо прийшло, а вас не попустило. Це вже хронічна" порохозалежність"
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html Два года без "Рошена". Что осталось от фабрики украинского президента в Липецке

11 апреля 2019 года

https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
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03.06.2020 11:04 Відповісти
То для неї є природній стан!
- Чу! Слышен стук копыт! (С)
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03.06.2020 12:13 Відповісти
Правильно, загоняйте недоимперию плешивого недофюрера в стойло.
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03.06.2020 10:34 Відповісти
Поляки действуют умно и эффективно.Остальным стоит поучится
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03.06.2020 10:35 Відповісти
Украина не уступала в разумности и эффективности международной политики до средины прошлого года... но тут вдруг в промежности дверей появляется иврэй, к тому же дурак, подлец и клоун... ну и адиос ла эффективность... теперь она уступила место "рейтингам", да не простым, а именно индикаторам любви хохломона к своему обрезанному предводителю труппы...
Я, чес-говоря, с брезгливостью воспринимаю всё, связанное с этим квартальным придурком... а особый п***здец ощутил, когда этот недоумок недавно провел беседу(!) с ректорами украинских ВУЗов(!!!)... не представляю, какое унижение ощутили ректоры, получив "приглашение" на встречу с членоигрателем. Представляешь? Вчера он дрыгал ножками, скакал и тряс членом на сцене, а сегодня он "беседует" с руководителями ВУЗов... бравый четырежды полководец-ученый *********....
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03.06.2020 11:00 Відповісти
http://www.ng.ru/economics/2020-04-28/4_7855_poland.html Польша пойдет за деньгами "Газпрома" по стопам Украины ...
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03.06.2020 11:09 Відповісти
Апять русафобія, панімашш.
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03.06.2020 10:38 Відповісти
Они так уже Францию оштрафовали но ничего не получили.
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03.06.2020 10:39 Відповісти
Пока не получили. Есть много вариантов в таких случаях получить своё, да ещё и увеличить получаемое из-за задержек.
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03.06.2020 10:46 Відповісти
Ну, польська газова компанія нещодавно $1,5 млрд. у Стокгольмському суді виграла у Газпрома. Так що, усе вірно. Тиснути треба
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03.06.2020 10:55 Відповісти
Поляки молодцы. F35 закупают, танки модернизируют, РФ в судах преследуют
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03.06.2020 11:04 Відповісти
jeszcze Polska nie zgineła , jeszcze wodka nie skiesnela !
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03.06.2020 11:08 Відповісти
 
 