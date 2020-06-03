У ЗСУ за добу виявили 10 нових випадків COVID-19, загалом - 253, - Командування Медсил

У Збройних силах України станом на ранок 3 червня зафіксовано 10 нових випадків захворювання на коронавірус і 10 – одужання.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 3 червня в Збройних Силах України хворіє 124 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужало 125 осіб, летальних випадків – 4", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом минулої доби зареєстровано 10 нових випадків COVID-19.

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У закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Ще 8 осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Запорізька – 2 військовослужбовці, Житомирська – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 416 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 127 осіб.