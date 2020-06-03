МОЗ планує до кінця року побудувати лабораторію для Інституту раку, - Степанов
Молекулярно-генетичну лабораторію для Інституту раку будують уже чотири роки.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на початок квітня у нас навіть не було проєкту на реконструкцію цієї лабораторії. Вона справді дуже важлива, дійсно важливо її побудувати. Зараз ми закінчуємо проєкт, потім буде проведена відповідна експертиза і почнеться будівництво", - розповів глава МОЗ.
За словами Степанова, згідно з розрахунками, будівництво має закінчитися на початку наступного року.
"Ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця цього року", - наголосив міністр.
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