МОЗ планує до кінця року побудувати лабораторію для Інституту раку, - Степанов

Молекулярно-генетичну лабораторію для Інституту раку будують уже чотири роки.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на початок квітня у нас навіть не було проєкту на реконструкцію цієї лабораторії. Вона справді дуже важлива, дійсно важливо її побудувати. Зараз ми закінчуємо проєкт, потім буде проведена відповідна експертиза і почнеться будівництво", - розповів глава МОЗ.

За словами Степанова, згідно з розрахунками, будівництво має закінчитися на початку наступного року.

"Ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця цього року", - наголосив міністр.

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