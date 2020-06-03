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Новини
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МОЗ планує до кінця року побудувати лабораторію для Інституту раку, - Степанов

МОЗ планує до кінця року побудувати лабораторію для Інституту раку, - Степанов

Молекулярно-генетичну лабораторію для Інституту раку будують уже чотири роки.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на початок квітня у нас навіть не було проєкту на реконструкцію цієї лабораторії. Вона справді дуже важлива, дійсно важливо її побудувати. Зараз ми закінчуємо проєкт, потім буде проведена відповідна експертиза і почнеться будівництво", - розповів глава МОЗ.

За словами Степанова, згідно з розрахунками, будівництво має закінчитися на початку наступного року.

"Ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця цього року", - наголосив міністр.

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Автор: 

МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) Національний інститут раку (17)


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Топ коментарі
+4
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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03.06.2020 10:41
+3
И где же они возьмут бабки. Продадут виллу Зебила в Испании?
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03.06.2020 10:40
+2
Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов - Цензор.НЕТ 3947
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03.06.2020 10:43
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И где же они возьмут бабки. Продадут виллу Зебила в Испании?
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03.06.2020 10:40 Відповісти
Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов - Цензор.НЕТ 3947
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03.06.2020 10:43 Відповісти
Как я понимаю - Степанову недолго осталось на посту министра здравоохранения, поэтому до постройки при нем дело не дойдет. И он это прекрасно понимает. Так несет что попало...
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03.06.2020 10:46 Відповісти
Если ничего к лучшему меняться не будет, то им там всем не долго осталось править. Осенью народ начнёт тогда движуху.
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03.06.2020 10:51 Відповісти
Про всех не знаю, но поддержка у НеЛоха все еще очень большая, а сеньор Аваков так вообще там, на посту министра, уже шестой год сидит. Так что никаких кардинальных изменений я в ближайшее время не предвижу. Будут зеленые и дальше клоунаду в Украине делать...
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03.06.2020 10:56 Відповісти
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Чем больше умрет- тем лучше. А на строительстве отмоют деньги.Может я не прав?
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03.06.2020 10:47 Відповісти
МОЗ планує до кінця року побудувати лабораторію для Інституту раку, - Степанов - Цензор.НЕТ 8874
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03.06.2020 10:50 Відповісти
"По состоянию на начало апреля у нас даже не было проекта на реконструкцию этой лаборатории...важно ее построить...Сейчас мы заканчиваем проект, затем будет проведена соответствующая экспертиза и начнется строительство", - рассказал глава Минздрава.Источник: https://censor.net.ua/n3199687
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03.06.2020 10:51 Відповісти
 
 