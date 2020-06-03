Повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана, - посол Мораді

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Єніним заявив, що повідомлення в іранських ЗМІ про те, що Іран вирішив не віддавати Україні чорні скриньки літака "Міжнародних авіаліній України", збитого в Ірані, не відповідають офіційній позиції Ірану.

Про це написав Єнін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Непростий діалог з надскладної теми збиття Боїнгу в небі над Іраном, але промінь надії є!

"Непростий діалог з надскладної теми збиття Боїнга в небі над Іраном, але промінь надії є! До речі, посол Ірану чітко зазначив, що нещодавні повідомлення в іранських ЗМІ про зміну планів Тегерана стосовно передачі чорних скриньок для розшифровки через нібито "зволікання української сторони" не відповідають офіційній позиції Ірану", - розповів Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ





Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.