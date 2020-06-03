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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана, - посол Мораді

Повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Єніним заявив, що повідомлення в іранських ЗМІ про те, що Іран вирішив не віддавати Україні чорні скриньки літака "Міжнародних авіаліній України", збитого в Ірані, не відповідають офіційній позиції Ірану.

Про це написав Єнін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Непростий діалог з надскладної теми збиття Боїнгу в небі над Іраном, але промінь надії є!

"Непростий діалог з надскладної теми збиття Боїнга в небі над Іраном, але промінь надії є! До речі, посол Ірану чітко зазначив, що нещодавні повідомлення в іранських ЗМІ про зміну планів Тегерана стосовно передачі чорних скриньок для розшифровки через нібито "зволікання української сторони" не відповідають офіційній позиції Ірану", - розповів Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ

Повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака МАУ, не відповідають офіційній позиції Тегерана, - посол Мораді 01
Повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака МАУ, не відповідають офіційній позиції Тегерана, - посол Мораді 02

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Автор: 

Іран (2012) літак (2898) МАУ (822) чорна скринька (71) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+3
Так отдайте ящики и вопросов не будет. . А т все вокруг врут, а ящички-то по прежнему в Иране. А прошло уже ПЯТЬ месяцев
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03.06.2020 11:14
+2
"диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга".
Да ничего сложного там нет, виновный известен и до суда. Украине надо просто выкатить Ирану сумму компенсации, как по делу Локкерби. Ливия выплатила семье каждого из погибших пассfжиров по $ 10 000 000. Выкатить такую претензию и посмотреть, как Иран будет доказывать, что это - много. Потом можно будет пойти навстречу "дружественному" Ирану и снизить сумму $ 9 000 000.
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03.06.2020 13:12
+1
...не, но иранцы занесут "лям" какому-то ермаку и будет "меморандум", все будут счастливы. А сбитый Боинг, погибшие граждане Украины - то фигня...
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03.06.2020 11:01
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И какая же официальная позицыя ирана? Сверху или сзади? В прочем, какаяразница.
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03.06.2020 10:57 Відповісти
как в кремле скажут, такая и позиция. расея уже 10 лет не возвращает Польше обломки президентского самолета
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03.06.2020 11:17 Відповісти
...не, но иранцы занесут "лям" какому-то ермаку и будет "меморандум", все будут счастливы. А сбитый Боинг, погибшие граждане Украины - то фигня...
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03.06.2020 11:01 Відповісти
Президент Зеленский должен этой темой заниматься лично, а не бегать по аэродромам и встречать коммерческий груз сети гипермаркетов "Эпицентр". Тема компенсаций от Ирана - это тема для Президента, а ее скинули на Енина.
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03.06.2020 11:05 Відповісти
Показательно, что Зеленский с 10 февраля 2020 года ни разу не выступал публично по этому важнейшему вопросу и старательно эту тему обходит стороной.
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03.06.2020 11:14 Відповісти
Так отдайте ящики и вопросов не будет. . А т все вокруг врут, а ящички-то по прежнему в Иране. А прошло уже ПЯТЬ месяцев
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03.06.2020 11:14 Відповісти
Зато те, що Іран вже більш ніж пів року не віддає чорні скрині, відповідає дійсності!
Чекаємо на нові рішучі відосикі.
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03.06.2020 11:15 Відповісти
Походу Иран тоже умеет играть в любимую игру ЗЕбанариев "я - не я" и "вырвали из контекста".
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03.06.2020 12:25 Відповісти
"диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга".
Да ничего сложного там нет, виновный известен и до суда. Украине надо просто выкатить Ирану сумму компенсации, как по делу Локкерби. Ливия выплатила семье каждого из погибших пассfжиров по $ 10 000 000. Выкатить такую претензию и посмотреть, как Иран будет доказывать, что это - много. Потом можно будет пойти навстречу "дружественному" Ирану и снизить сумму $ 9 000 000.
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03.06.2020 13:12 Відповісти
і зробити це не в американському суді, а в Німеччині, чи Швейцарії
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03.06.2020 16:11 Відповісти
 
 