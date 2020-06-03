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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ 8,5 тис. випадків COVID-19, померли 178 осіб, всього 432,2 тис. інфікованих

За добу в РФ 8,5 тис. випадків COVID-19, померли 178 осіб, всього 432,2 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 8 536 випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 38,5% нових пацієнтів не було клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 432 277 випадків коронавірусної інфекції.

За добу одужали 8 972 особи, всього вилікувалися 195 957. Померли 178 осіб, всього загиблих 5 215. Таким чином, кількість активних випадків у країні (за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 231 105.

Росія залишається на третьому місці в світі за кількістю хворих, на другому - Бразилія (555,3 тис., +28,9 тис.), на першому - США (1,83 млн, +20,8 тис.).

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Автор: 

карантин (18172) росія (64958) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи...
Для умственно отсталых тоже нужна "духовная " пища. Так же как и для верующих...
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03.06.2020 10:56 Відповісти
Скорблю охренительно!!!
За добу в РФ 8,5 тис. випадків COVID-19, померли 178 осіб, всього 432,2 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 9471
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03.06.2020 11:06 Відповісти
Путен, придурок, проводи быстрее свой гнилой и ничтожный парадишко , пока в паРаше ещё есть живые быдловатники...
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03.06.2020 11:16 Відповісти
як би їхтам від того ковіду здихало стільки як зареєстровано!
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03.06.2020 14:08 Відповісти
 
 