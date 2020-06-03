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За добу в РФ 8,5 тис. випадків COVID-19, померли 178 осіб, всього 432,2 тис. інфікованих
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 8 536 випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
У 38,5% нових пацієнтів не було клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 432 277 випадків коронавірусної інфекції.
За добу одужали 8 972 особи, всього вилікувалися 195 957. Померли 178 осіб, всього загиблих 5 215. Таким чином, кількість активних випадків у країні (за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 231 105.
Росія залишається на третьому місці в світі за кількістю хворих, на другому - Бразилія (555,3 тис., +28,9 тис.), на першому - США (1,83 млн, +20,8 тис.).
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