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Новини
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Будівництво амбулаторій на Волині та Рівненщині за програмою Світового банку триває вже 5 років. Освоїли лише 58% коштів, - Степанов

Будівництво амбулаторій на Волині та Рівненщині за програмою Світового банку триває вже 5 років. Освоїли лише 58% коштів, - Степанов

На будівництво 32 медичних амбулаторій у Волинській і 34 - у Рівненській областях за програмою Світового банку за п'ять років використали тільки 58% коштів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці кошти були виділені ще в 2015 році. Загальний обсяг коштів згідно з договором - 214,7 млн ​​грн. Станом на початок квітня, коли я очолив МОЗ, з цих коштів було використано 58%. Тобто у нас відбувається проста ситуація: за п'ять років не змогли використати ці кошти і побудувати амбулаторії у Волинській та Рівненській областях", - сказав він.

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При цьому, говорячи про поточну оцінку ситуації, міністр підтвердив подальші наміри швидко добудувати зазначені об'єкти.

"Що ми робимо зараз? Ми проаналізували суми, які виділялися на будівництво амбулаторій, зараз тримаємо зв'язок з главами ОДА, щоб максимально швидко могли побудувати ці амбулаторії і розрахуватися коштами, які були виділені за цією програмою. У деяких амбулаторіях все було на стадії проєкту" , - уточнив він.

Автор: 

лікарня (1357) Світовий банк (812) Степанов Максим (2196) Волинська область (859) Рівненська область (1171)


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03.06.2020 10:58 Відповісти
ха))... можно подумать, что оставшиеся 42% средств где-то лежат неосвоенные))
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03.06.2020 11:04 Відповісти
ПУСТЬ СТЕПАНОВ РАССКАЖЕТ О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ НА ПОСТУ МИНИСТРА. ХОТЯ БЫ МАЛЕНЬКИХ
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03.06.2020 11:06 Відповісти
 
 