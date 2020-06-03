Нардепка "ЄС" Фріз вимагає позбавити Бабікова адвокатського свідоцтва, він заявляє про політичний тиск (оновлено)

Депутат "ЄС" Іріна Фриз вимагає позбавити першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова адвокатського свідоцтва через заяви, які він зробив під час свого першого брифінгу на новій посаді. Бабіков вважає, що ці вимоги є незаконними, адже він залишив адвокатську практику до початку роботи в ДБР.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відкрила дисциплінарне провадження за заявою Фріз. Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел. Пізніше інформацію підтвердив сам Бабіков.

Фріз подала скаргу на Олександра Бабікова в лютому, невдовзі після його першого брифінгу в ролі заступника голови ДБР. На думку депутатки, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи представляв він інтереси Януковича, Бабіков сказав неправду.

"Недостовірні відомості про те, що пан Бабіков не виконував або не представляв - пряма цитата - права та інтереси Януковича, тим більше у справах Майдану. Це цитата з його брифінгу, яка потім спростовується наданням відповідних свідоцтв, зокрема, ордерів на діяльність та договору, що визначає його захисником, або, за дорученням органу, уповноваженим для надання правової допомоги", - пояснила Фріз, через які саме слова Бабікова подала скаргу.

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Нардепка вважає, що Бабіков принизив професію адвоката своїми словами про те, що лише підписував технічні документи у справі Януковича.

"Такі висловлювання в цьому контексті можуть сформувати враження в нас, у суспільства, що участь адвоката у кримінальному провадженні зводиться до якогось формалізованого технічного підпису, а не до захисту або представлення інтересів того, хто обрав вас представляти його інтереси в суді", - сказала Фріз.

Перший заступник голови ДБР розцінює це як порушення закону "Про адвокатуру" та елемент політичного тиску.

"Однозначно революційний крок, коли кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів взяла на себе тягар карати працівників правоохоронних органів. І в цьому їх не зупиняє навіть факт, що дисциплінарна відповідальність - це елемент трудових правовідносин, а на співробітників правоохоронних органів поширюється дисциплінарний статут", - прокоментував Бабіков.

Він підкреслив, що на момент призначення першим заступником голови ДБР призупинив адвокатську діяльність. А отже, на його думку, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не може оцінювати зроблені ним на новій посаді заяви.

Бабіков додав, що, відповідно до закону, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії розглядають скарги за місцем роботи адвоката.

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"Але вельмишановні члени комісії, ймовірно, розуміючи, що ця скарга не в їхній юрисдикції і вони не мають права її розглядати, не знайшли нічого кращого, ніж вказати адресою Адвокатського об'єднання "Авер Лекс" Печерський район Київської області. Приголомшливий приклад правосвідомості", - розповів він.

"Адвокати найчисленнішої і, безумовно, авторитетної колегії адвокатів дозволили втягнути себе в брудні політичні ігри. Гадаю, відкриття такого провадження буде використовуватися як привід для організації проти мене інформаційної кампанії", - вважає Бабіков