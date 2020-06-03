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У центрі Києва через обвалення бетонної плити загинув водій екскаватора, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув унаслідок обвалення конструкцій у Печерському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 червня о 15:33 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що на вул. Московська, 8 у Печерському районі, під час проведення демонтажних робіт стався обвал залізобетонної плити на екскаватор, в результаті чого 1 людина загинула", - сказано в повідомленні.

На місце події були направлені рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце події, виявили в екскаваторі під елементами зруйнованої залізобетонної плити тіло чоловіка без ознак життя.

У центрі Києва через обвалення бетонної плити загинув водій екскаватора, - ДСНС 01

Фото: сайт ДСНС

Після проведення правоохоронними органами попередніх слідчих дій, о 18:19 за допомогою гідроінструмента бійці деблокували загиблого, і передали слідчо-оперативній групі.

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Причини і обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Автор: 

Київ (19423) смерть (6742) ДСНС (5089)


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Электорат Зеленского.... 100%. Думающий человек не смог бы расместить эскаватор в том месте, куда даже теоретически может упасть плита. Это как пилить сук на котором сидишь.
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03.06.2020 12:28 Відповісти
трактор же железный
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03.06.2020 13:38 Відповісти
Видел я как он работает, буквально за минуты до трагедии. Над ним торцевая стена в три этажа, а он прямо под ней, на втором этаже, экскаваторным гидромолотом, как смертник, долбил этот "карточный домик" с самого низу. Жесть! Рядом плиты рушатся, пыль столбом, а ему все равно... Уже тогда было понятно, чем все закончится...
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03.06.2020 14:08 Відповісти
 
 