У центрі Києва через обвалення бетонної плити загинув водій екскаватора, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув унаслідок обвалення конструкцій у Печерському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 червня о 15:33 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що на вул. Московська, 8 у Печерському районі, під час проведення демонтажних робіт стався обвал залізобетонної плити на екскаватор, в результаті чого 1 людина загинула", - сказано в повідомленні.

На місце події були направлені рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце події, виявили в екскаваторі під елементами зруйнованої залізобетонної плити тіло чоловіка без ознак життя.

Фото: сайт ДСНС

Після проведення правоохоронними органами попередніх слідчих дій, о 18:19 за допомогою гідроінструмента бійці деблокували загиблого, і передали слідчо-оперативній групі.

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Причини і обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.