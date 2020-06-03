УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13423 відвідувача онлайн
Новини
5 507 74

Якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука, - "слуга народу" Верещук

Якщо

Народний депутат "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не можна відправляти у відставку, бо це питання національної безпеки.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо відправити у відставку таку людину не тому, що це Аваков, а тому, що він міністр внутрішніх справ, ми шостий рік у війні, і це питання національної безпеки", - сказала Верещук.

"Якщо пропонують (фракція "Голос". - Ред.) Авакова у відставку в п'ятницю, коли буде його звіт, відразу нехай запропонують кандидатуру. Більше того - вони візьмуть на себе відповідальність, щоб запропонована ними кандидатура була з їхніх лав. Нехай пан Вакарчук стане міністром внутрішніх справ, і тоді вони говоритимуть про те, якою має бути реформа внутрішніх справ", - додала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова. ДОКУМЕНТ

За словами нардепа "Голосу" Ярослава Юрчишина, його політсила готова надати "з десяток" гідних кандидатів на пост глав МВС. Озвучити їхні імена він погодився тільки після відставки Авакова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Вакарчук Святослав (242) відставка (1459) Голос партія (512) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.

Источник: https://censor.net/n3199696

Лицемеры.
Министора обороны и главу РНБО вы поменяли на хрен знает что на шестой год войны.
показати весь коментар
03.06.2020 11:15
+26
Очередная прислуга урода показывает свою тупость
показати весь коментар
03.06.2020 11:15
+24
100%
вот когда Верещучку отымеют всем райотделом,а потом черноротая Мосейчучка запилит об этом подробный отчет на всю страну - тогда ей и Яременко шерифом покажется..
показати весь коментар
03.06.2020 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из Вакарчука такой начальник как из меня испанский лётчик.
показати весь коментар
03.06.2020 11:12 Відповісти
100%
вот когда Верещучку отымеют всем райотделом,а потом черноротая Мосейчучка запилит об этом подробный отчет на всю страну - тогда ей и Яременко шерифом покажется..
показати весь коментар
03.06.2020 11:23 Відповісти
"Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что министра внутренних дел Арсена Авакова нельзя отправлять в отставку, потому что это вопрос национальной безопасности"
Источник: https://censor.net/n3199696

Да, она, судя по вот этому тексту, уже давно на содержании.
Это же надо, как прогибается, чувствуется практика, богатый опыт.
показати весь коментар
03.06.2020 12:21 Відповісти
Нашальникэ, крепкий хозяйственик анальному рабу нужен.. 'потужный' как Аваков, аваков же лучше Вакарчука, да ботня?
показати весь коментар
03.06.2020 11:27 Відповісти
почему Вакарчука вдруг?, тебя Верещук))
показати весь коментар
03.06.2020 11:13 Відповісти
А чого взагалі Зе і його партія "прислуги путіна" йшли до влади , якщо в них НЕ МАЄ Державотворців і професійних фахівців на відповідні посади ???
показати весь коментар
03.06.2020 12:13 Відповісти
також пазл)
показати весь коментар
03.06.2020 12:14 Відповісти
"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.

Источник: https://censor.net/n3199696

Лицемеры.
Министора обороны и главу РНБО вы поменяли на хрен знает что на шестой год войны.
показати весь коментар
03.06.2020 11:15 Відповісти
При чем тут Вакарчук?
Не все же готовы уподобляться зеленым, назначая квартальных в силовые ведомства.
показати весь коментар
03.06.2020 11:18 Відповісти
Порохоботы вижу уже сами с собой спорят,так гляди скоро сами себя оскорблять будут 😂
показати весь коментар
03.06.2020 11:22 Відповісти
опусу с галюнами лючше проходить мимо.
Спора не было. Было дополнение к предыдущему комменту.
показати весь коментар
03.06.2020 11:24 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2020 11:34 Відповісти
Ты-то, зеб, услышал на рояль от уЗеленских, что шестой год войны или ещё не понял?
Может Верещук не знает, что седьмой год войны?
Кто-же тогда более года "наживается на войне" ((c) ЮВТ и Зелемойский) и кто - "партия войны" ((c) ЮВТ и Зелемойский)?
показати весь коментар
03.06.2020 11:53 Відповісти
Да им менять не привыкать, третий(!) Министр Здравоохранения за год(!), третий(!).
Это же сколько министров здравоохранения сменится до конца каденции "бубочки" (если дотянет до победного конца, конечно), и не сосчитать.
показати весь коментар
03.06.2020 12:23 Відповісти
Третьего министра здарвоохранения сменили - и ничего, не проблема.
А ведь макароновирус - это не ведомство Авакова, ушерб от которого Украине не сравнить с ущербом от самоизоляции. На фоне экономических потерь от макароновируса, потери, нанесенные Аваковым - это так, "утрушка и усушка". И ничего, министров здравоохранения меняют, несмотря на публикации об ужасах макароновирусе и макароновирусе только. Почитаешь СМИ: куда там "ихтамнеты" по сравнению с макароновирусом, вот он, главный враг...
Но однако это не мешает Слугам Народа менять министров здравоохранения, как перчатки, и ничего - живут, не перезаразились.
показати весь коментар
03.06.2020 12:29 Відповісти
Не можемо, бо замість нього єрмаг призначить якогось відверто проросійського типа.
показати весь коментар
03.06.2020 15:16 Відповісти
Аваков, що вже давно охороняє за гроші громадян-платників податків України Портнова, а тепер ще й Гордона, такий самий як його клієнти.
показати весь коментар
03.06.2020 15:30 Відповісти
Очередная прислуга урода показывает свою тупость
показати весь коментар
03.06.2020 11:15 Відповісти
Да уж, перехватила эстафетную палочку у Лизы Богуцкой.
Той, видимо, маска из сетки говорить мешает.
показати весь коментар
03.06.2020 11:18 Відповісти
А що розумного може запропонувати ця Верещачя куряча дупка з ЗЕленого болота? Ну якщо ще більшу дурь... бо "дурі" там як того ж зеленого лайна.
показати весь коментар
03.06.2020 11:21 Відповісти
Вся ВР это черти на службе проросийского олигархата
показати весь коментар
03.06.2020 11:16 Відповісти
Какого именно?
показати весь коментар
03.06.2020 11:55 Відповісти
министра Обороны и Секретаря СНБО без проблем меняли же, по вопросам нац безопасности, да и не один раз еще... нет логики в твоем заявлении, Верещук
показати весь коментар
03.06.2020 11:16 Відповісти
А ось і позиція найвеличнішого... Точніше вкидання його позиції через цю ТП. Зара буде відслідковуватись реакція на цей вкид, а потім, якщо реакція буде негативною, буде як завжди: "ви нас не так зрозуміли", "слова вирвані з контексту" і т.п...
Ну і як завжди - перекладання своєї відповідальності на інших, куди ж без цього?!
Якщо в когось виникне питання "А до чого тут ЗЕ!", то відповім: ця депутатка від "СН", а головою цього сбориська "прафесіаналав" є той самий ЗЕ!
показати весь коментар
03.06.2020 11:17 Відповісти
Опоньки, это почему это не можете "такова чилавека" в отставку?!
Называть клоуна-недоучку главнокомандующим можете, значит, сможете и все остальное!
показати весь коментар
03.06.2020 11:17 Відповісти
Вакарчук это такая же шлюшка в руках олигархов как и Зэ с Пэ
показати весь коментар
03.06.2020 11:19 Відповісти
Расскажи - каких олигархов? Не того-ли, что вернулся при Зелемойском в Украину и получил преференции?
показати весь коментар
03.06.2020 11:59 Відповісти
Правильно говорите. Голос финансируется спекулятивной фирмой Dragon Capital и ее сотрудником - инвестиционным банкиром Фурсой, ярым сторонником дерибана земли. Депутаты Голоса наполовину состоят из сотрудников и сотрудниц Dragon Capital.
В парламенте нет патриотических фракций. И это не удивительно. У нас и в президенты и в парламент официально идут через огромный, до дикости самый большой в мире, избирательный денежный залог. И это при самом бедном народе в Европе. Всех их во власть направляют миллиардеры и мультимиллионеры, выделяя им деньги на залог. После каждого народного майдана проходят олигархические выборы.
показати весь коментар
03.06.2020 14:27 Відповісти
ВЕРЕЩУК проВЕРЕЩАЛА...Господи, яке ж воно ТУПЕ!!!
показати весь коментар
03.06.2020 11:21 Відповісти
Чим співак гірший за кловуна?
показати весь коментар
03.06.2020 11:22 Відповісти
Тем что не Бенин и не будет крышевать гниль. Недопустимнепростим.
показати весь коментар
03.06.2020 11:28 Відповісти
Он будет крышевать другую гниль. В парламент он направлен спекулятивной фирмой Dragon Capital, которая его финансирует.
показати весь коментар
03.06.2020 14:31 Відповісти
Ботня Бени и Стеця жалкая, она будет защищать Авакова, пробивая очередное дно. Отсутствие коголибо на посту было бы лучше чем дерибаны и крышевание со стороны Авакова, Вакарчук по сравнению с ним, имеет морально этические качества и попросту делал бы реформы и перестал бы пилить, но вам же, нищебродам платят за то чтобы какогото мудака от Бени, Пороха или пукина туда всунуть.
показати весь коментар
03.06.2020 11:24 Відповісти
А кто был от Пороха министром внутренних дел, зеб?
показати весь коментар
03.06.2020 12:40 Відповісти
Какое еще у него моральное право если он и его фракция проголосовали за дерибан земли. А проголосовали так как его финансирует Фурса - ярый сторонник дерибана земли.
показати весь коментар
03.06.2020 14:35 Відповісти
Сивохо нормальный чувак для этой должности
показати весь коментар
03.06.2020 11:24 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html «Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1762 Народный депутат Максим Павлюк подал декларацию о доходах за 2019 год. Он племянник известного бизнесмена, «смотрящего» за западной таможней Украины и руководителя штаба Зе-команды на президентских выборах Ильи Павлюка, потому им интересуются.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html#more-104879 Читать далее
показати весь коментар
03.06.2020 11:24 Відповісти
Чего то порохоидиотам нравился Аваков, а теперь нет.
показати весь коментар
03.06.2020 11:27 Відповісти
Арсен Борисович!
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
показати весь коментар
03.06.2020 11:27 Відповісти
Пошутила, клоунесса? Так вот Вакарчук был бы лучше Авакова, если такая умная то пусть зелень его поддержит... но зассыт же, Вакарчук их защищать и гноть ветеранов не будет.
показати весь коментар
03.06.2020 11:31 Відповісти
Самое время тебе рассказать, антипорохобот, про то, как Порошенко гноил ветеранов.
показати весь коментар
03.06.2020 12:41 Відповісти
Народный депутат от "Слуги народа" Роман https://nash.live/rus/news/politics/nardep-ot-sluhi-naroda-ivanisov-sidel-za-iznasilovanie-no-byl-pomilovan-kuchmoj-dokument.html Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Вопросов больше не имеем. Слуги ипут хозяев, ура революция состоялась.
показати весь коментар
03.06.2020 11:34 Відповісти
Иванисов был еще заместителем коменданта майдана. А судимость у него сняли так как он всегда был мажором.
показати весь коментар
03.06.2020 14:39 Відповісти
Рhttps://zn.ua/politics/rada-vybrala-slugu-naroda-chlenom-komiteta-po-voprosam-svobody-slova-356326_.html ада выбрала "слугу народа" членом комитета по вопросам свободы слова ,представители советского народа Украины сейчас у власти.и что они могут хорошего предложить в СВОБОДЕ СЛОВА?...помню год назад в Польше был опрос украинцев заробитчан,,(которые в основном выходцы с юго востока Украины,бывшая сталинская обл),...вопрос был ..КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БАНДЕРЕ?
показати весь коментар
03.06.2020 11:34 Відповісти
а яжели "Голос" предложет Деканонидзе или Згуладзе приглазить ,так же как был Михо "служивым" приглашен ...??
показати весь коментар
03.06.2020 11:37 Відповісти
"Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук" - в 95 квартале придурки закончились или среди "слуг народа" больные на голову?
Якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8389
показати весь коментар
03.06.2020 11:47 Відповісти
Для "слуг" краще Стефанчука або Юзика, вони ж такі непохитні.
показати весь коментар
03.06.2020 11:56 Відповісти
шкура аваковская
показати весь коментар
03.06.2020 12:05 Відповісти
На Голос и на ЕС вообще не нужно обращать внимания, хорошего они ничего не предложат.
показати весь коментар
03.06.2020 12:08 Відповісти
Крысчанин, а ты что предлагаешь?
показати весь коментар
03.06.2020 12:43 Відповісти
Не. Ну а чо. ЗЕбилам нравятся полицейские насильники и министр, крышующий это.
Наверное зебилам жесткого секса в жизни не хватает...
показати весь коментар
03.06.2020 12:17 Відповісти
От що вміють, плісняві, те вміють. Начебто, зробило пропозицію, а насправді прогавкало про незамінність авакова і спробувало вкусити Вакарчука. Фу. Яке ж воно мерзенне, тупе, самовпевнене і самозакохане
показати весь коментар
03.06.2020 12:18 Відповісти
Это до тех пор пока ее же быдло-электорат при пристроился к ее щели с очевидными намерениями.
А этот момент все ближе...
показати весь коментар
03.06.2020 12:20 Відповісти
Ну президента ж на клоуна поменяли. Почему не поменять министра на певца?
показати весь коментар
03.06.2020 12:18 Відповісти
Эй, мадам нардепша, скажите пожалуйста, а сколько у вас за год сменилось министров здаравоохранения?
Ах, третий идет?
И только не говорите нам тут, что здравоохранение не идет в сравнение с силовыми министерставми, и помому министра менять можнА, если бы это было именно так, то мы бы не видели сообщений о макароновирусе, снова о макароновирусе и только о нем же хотя бы на данном ресурся.
показати весь коментар
03.06.2020 12:25 Відповісти
Черговий незамінний...
показати весь коментар
03.06.2020 12:27 Відповісти
"Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук"

Напоминаю мадам нардепше, что за Лаврентия Берию его сослуживцы не вступились почему-то, никто не выташил из галифе ливарюционные ливарверты и не стрельнул в защиту своего начальника. Я вот не понимаю, что это они так то? Неужто вместо соседних нар решили продвинуться на более высокие посты после чистки органов от друзей Лаврентия?
показати весь коментар
03.06.2020 12:32 Відповісти
Вообще-то когда начали говорить об отставке должна уже быть кандидатура нового министра и конспект его предложений по реформированию этой конюшни. Иначе получается совсем как в деревне дураков - выкопали колодец на главной площади и не знают куда девать оставшуюся землю. Сработало предложение вырыть рядом другой точно такой же колодец и засыпать туда эту землю...
показати весь коментар
03.06.2020 12:32 Відповісти
Когда меняли Гетмана на клоуна таких рассуждений не было слышно...
Может Аваков то, что нужно для уЗеленских, ведь ЮВТ перед выборами так его отбелила, что я удивлён, что его икон нет...
показати весь коментар
03.06.2020 12:46 Відповісти
Какой на хрен Хетьман - барыга хитрожопый! Потому и выскочил клоун наверх...
показати весь коментар
03.06.2020 12:50 Відповісти
За сколько продалась ВЕРЕЩУК!! Вроде хорошо начала в 2019 г, а теперь опять лижешь сапоги или пятки Зеленскому!!!
показати весь коментар
03.06.2020 13:01 Відповісти
тобто, міністра оборони можна звільнити, а також начальника генштабу і командувачів родів військ. А, млять, міністра внутрішніх справ звільнити не можно, ато путін нападьот?
показати весь коментар
03.06.2020 13:21 Відповісти
"...Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила..."

Правильно буде не "заявила" , а "заверещала"😜. Виправте будь ласка.
показати весь коментар
03.06.2020 13:30 Відповісти
А что,из Вакарчука получился бы достойный министр внутренних дел."Голосу" надо соглашаться.,проверить так сказать Верещук на "слабо".И не страшно,что Вакарчук ментом ни когда не был.Главное какой он человек.Аваков, насколько я знаю, то же не мент и не был им никогда.
показати весь коментар
03.06.2020 14:20 Відповісти
В Вакарчуке ничего хорошего нет. Например они проголосовали за дерибан народной земли олигархами. И не удивительно. Голос финансируется спекулятивной фирмой Dragon Capital и ее сотрудником - инвестиционным банкиром Фурсой, ярым сторонником дерибана земли. Депутаты Голоса наполовину состоят из сотрудников и сотрудниц Dragon Capital.
Продажный человек Вакарчук.
показати весь коментар
03.06.2020 14:45 Відповісти
Ну это Ваше мнение,личное.Судя из Вашего мнения,Вакарчук плохой только потому,что он проголосовал закон о запуске рынка земли.Если это все,то Вы меня не убедили.В 99% стран мира этот рынок земли уже давно существует.Может поэтому в этих странах землю и не воруют как у нас.И что не так с Dragon Capital?Подскажите,может я не знаю.Может они агент кремля,или занимаются наркотрафиком?
показати весь коментар
04.06.2020 06:49 Відповісти
Пани Ирина, такое уже слышали и про Сталина, и про Брежнева, и вот вы про Авакова. Звучит как-то не убедительно, если не сказать примитивно. Почему такая тупость. Читайте книжки, Библию хотя бы.
показати весь коментар
03.06.2020 15:05 Відповісти
Якби в райатдєлах баб не ґвалтували ми цю війну вже давно програли б.
показати весь коментар
03.06.2020 15:53 Відповісти
"По словам нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина, его политсила готова https://censor.net/news/3199733/*********************************************************************************************************. Озвучить их имена он согласился только после отставки Авакова"

Утром деньги - вечером стулья, мать вашу!
показати весь коментар
03.06.2020 15:57 Відповісти
Розумна жінка. Якби Сов'єтскій Союз не розвалився вона була б не тільки депутаткою, але й ланковою в колгоспі. Вступила би в партію і, якби порозумілися з парторгом, то й поїхала би вчитися у вищу партійну школу.
Таку країну втратили.
показати весь коментар
03.06.2020 16:09 Відповісти
_Верещук, ты дурак? Глава МВД должен иметь соотв. опыт, быть принципиальным и бескомпромисным нонконформистом, борцом со злом во всех его ипостасях: чиновничьих, в судейских мантиях, в наколках "авторитетов", в костюмах с пинжаками (бандиты олигархи).
Воррр должен сидеть! (с)
показати весь коментар
03.06.2020 16:14 Відповісти
В Америці виходить книжка "Antyracist baby". Її автор, темношкірий чоловік, стверджує, що причиною поліційної брутальності і поліційного свавілля є расизм.
Що є причиною аналогічної поведінки поліції в Україні якщо відомо, що знущаються тут не над неграми?
показати весь коментар
03.06.2020 16:30 Відповісти
Верещук!! незаменимых нет!!! Вместо авакова поставьте Антона Геращенко!! Чем не кандидат в министры МВД?? Умён, образаван, тактичен, принципиальный, ариец-украинец, борец с корупцией и злом, много лет работает в структуре МВД замом министра, и самое главное не ворует, как многие, многие из партии Зеленского!! Лучшей "НОВОЙ" кандидатуры, взамен авакова, даже искать не надо!! Так, что не надо лукавить или попросу нагло врать народу украины!! не нравится Геращенко, ставьте Крищенко! Тоже не плохая кандидатура на пост министра МВД!! Но делайте хоть что -нибудь!!! А не стойте на месте как истуканы!! Вы и ваш президент зеленский и так целый год простояли в стойле государства, ни хрена не делая!!
показати весь коментар
03.06.2020 19:41 Відповісти
 
 