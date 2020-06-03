Якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука, - "слуга народу" Верещук
Народний депутат "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не можна відправляти у відставку, бо це питання національної безпеки.
Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо відправити у відставку таку людину не тому, що це Аваков, а тому, що він міністр внутрішніх справ, ми шостий рік у війні, і це питання національної безпеки", - сказала Верещук.
"Якщо пропонують (фракція "Голос". - Ред.) Авакова у відставку в п'ятницю, коли буде його звіт, відразу нехай запропонують кандидатуру. Більше того - вони візьмуть на себе відповідальність, щоб запропонована ними кандидатура була з їхніх лав. Нехай пан Вакарчук стане міністром внутрішніх справ, і тоді вони говоритимуть про те, якою має бути реформа внутрішніх справ", - додала Верещук.
За словами нардепа "Голосу" Ярослава Юрчишина, його політсила готова надати "з десяток" гідних кандидатів на пост глав МВС. Озвучити їхні імена він погодився тільки після відставки Авакова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.
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вот когда Верещучку отымеют всем райотделом,а потом черноротая Мосейчучка запилит об этом подробный отчет на всю страну - тогда ей и Яременко шерифом покажется..
Источник: https://censor.net/n3199696
Да, она, судя по вот этому тексту, уже давно на содержании.
Это же надо, как прогибается, чувствуется практика, богатый опыт.
Источник: https://censor.net/n3199696
Лицемеры.
Министора обороны и главу РНБО вы поменяли на хрен знает что на шестой год войны.
Не все же готовы уподобляться зеленым, назначая квартальных в силовые ведомства.
Спора не было. Было дополнение к предыдущему комменту.
Может Верещук не знает, что седьмой год войны?
Кто-же тогда более года "наживается на войне" ((c) ЮВТ и Зелемойский) и кто - "партия войны" ((c) ЮВТ и Зелемойский)?
Это же сколько министров здравоохранения сменится до конца каденции "бубочки" (если дотянет до победного конца, конечно), и не сосчитать.
А ведь макароновирус - это не ведомство Авакова, ушерб от которого Украине не сравнить с ущербом от самоизоляции. На фоне экономических потерь от макароновируса, потери, нанесенные Аваковым - это так, "утрушка и усушка". И ничего, министров здравоохранения меняют, несмотря на публикации об ужасах макароновирусе и макароновирусе только. Почитаешь СМИ: куда там "ихтамнеты" по сравнению с макароновирусом, вот он, главный враг...
Но однако это не мешает Слугам Народа менять министров здравоохранения, как перчатки, и ничего - живут, не перезаразились.
Той, видимо, маска из сетки говорить мешает.
Ну і як завжди - перекладання своєї відповідальності на інших, куди ж без цього?!
Якщо в когось виникне питання "А до чого тут ЗЕ!", то відповім: ця депутатка від "СН", а головою цього сбориська "прафесіаналав" є той самий ЗЕ!
Называть клоуна-недоучку главнокомандующим можете, значит, сможете и все остальное!
В парламенте нет патриотических фракций. И это не удивительно. У нас и в президенты и в парламент официально идут через огромный, до дикости самый большой в мире, избирательный денежный залог. И это при самом бедном народе в Европе. Всех их во власть направляют миллиардеры и мультимиллионеры, выделяя им деньги на залог. После каждого народного майдана проходят олигархические выборы.
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
Наверное зебилам жесткого секса в жизни не хватает...
А этот момент все ближе...
Ах, третий идет?
И только не говорите нам тут, что здравоохранение не идет в сравнение с силовыми министерставми, и помому министра менять можнА, если бы это было именно так, то мы бы не видели сообщений о макароновирусе, снова о макароновирусе и только о нем же хотя бы на данном ресурся.
Напоминаю мадам нардепше, что за Лаврентия Берию его сослуживцы не вступились почему-то, никто не выташил из галифе ливарюционные ливарверты и не стрельнул в защиту своего начальника. Я вот не понимаю, что это они так то? Неужто вместо соседних нар решили продвинуться на более высокие посты после чистки органов от друзей Лаврентия?
Может Аваков то, что нужно для уЗеленских, ведь ЮВТ перед выборами так его отбелила, что я удивлён, что его икон нет...
Правильно буде не "заявила" , а "заверещала"😜. Виправте будь ласка.
Продажный человек Вакарчук.
Утром деньги - вечером стулья, мать вашу!
Таку країну втратили.
Воррр должен сидеть! (с)
Що є причиною аналогічної поведінки поліції в Україні якщо відомо, що знущаються тут не над неграми?