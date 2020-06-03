Якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука, - "слуга народу" Верещук

Народний депутат "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не можна відправляти у відставку, бо це питання національної безпеки.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо відправити у відставку таку людину не тому, що це Аваков, а тому, що він міністр внутрішніх справ, ми шостий рік у війні, і це питання національної безпеки", - сказала Верещук.

"Якщо пропонують (фракція "Голос". - Ред.) Авакова у відставку в п'ятницю, коли буде його звіт, відразу нехай запропонують кандидатуру. Більше того - вони візьмуть на себе відповідальність, щоб запропонована ними кандидатура була з їхніх лав. Нехай пан Вакарчук стане міністром внутрішніх справ, і тоді вони говоритимуть про те, якою має бути реформа внутрішніх справ", - додала Верещук.

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За словами нардепа "Голосу" Ярослава Юрчишина, його політсила готова надати "з десяток" гідних кандидатів на пост глав МВС. Озвучити їхні імена він погодився тільки після відставки Авакова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.