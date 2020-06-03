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Новини
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Події в Кагарлику свідчать про складну і нереформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити Авакова, - "слуга народу" Верещук

Події в Кагарлику свідчать про складну і нереформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити Авакова, -

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що ситуація з нереформованими правоохоронними органами не вирішиться, якщо звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, чи не є достатньою причиною для відставки Авакова події в Кагарлику.

"Ні, не вважаю. Я вважаю, що події в Кагарлику свідчать про таку складну, задавнену, дійсно не реформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити міністра. Так, у мене є дуже багато критичних питань до міністра внутрішніх справ, але я бачила і реакцію міністерства. Подія у Врадіївці і подія в Кагарлику (вони трохи схожі) - ви бачили різницю? Відразу була розформована дільниця, ми бачили, що були покарані керівники, люди затримані, вони вже в СІЗО, ніхто не ховався від проблеми", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм

Вона зазначила, що щоб просити відставку Авакова, спочатку потрібно запропонувати іншу кандидатуру.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) зґвалтування (384) Київська область (4007) МВС (3500) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+38
И за это

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3163
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03.06.2020 11:18
+29
Поэтому давайте оставим Авакова . Логика идиотов
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03.06.2020 11:19
+28
А за это кто ответит?

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8809
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03.06.2020 11:17
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А за это кто ответит?

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8809
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03.06.2020 11:17 Відповісти
Мне вот интересно, а "слуга народа" Верещук уже пожалел о сказанном или ещё не вечер )))
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03.06.2020 11:45 Відповісти
И за это

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3163
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03.06.2020 11:18 Відповісти
Аплодую стоячи...
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03.06.2020 11:28 Відповісти
Поэтому давайте оставим Авакова . Логика идиотов
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03.06.2020 11:19 Відповісти
ее подрядили просто тупо его прикрывать
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03.06.2020 11:23 Відповісти
а то, что восстановилось через суды 95% мусоров, это заслуга судов? или всё же министра МВД?
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03.06.2020 11:20 Відповісти
Это пустая болтовня.
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03.06.2020 11:26 Відповісти
это заслуга 73% процентного зе-тыпило-большинства.
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03.06.2020 11:52 Відповісти
Рука руку моет.
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03.06.2020 12:42 Відповісти
опять ноль логики в твоем заявлении, Верещук, ведь у Авакова было 6 лет чтоб разрешить ситуацию, а он ее не разрешил, а снова довел до уровня Врадиевки, а значит усугубил и несет ответственность за выкорм таких птенцов и возврат к беспределу 90-х... прям какая-то извращенная логика у тебя, служка Верещук,... наверное просто под Авакова тупо стелишься
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03.06.2020 11:22 Відповісти
События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, так получается что реформы не было?
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03.06.2020 11:22 Відповісти
Реформы были, и судов, и мусоров, и прокуратуры.
Но все они провалены.
Единственная успешная реформа за 5 лет это НБУ, по армии - реформа начата и продвинута дальше, чем все остальные, но на данный момент не закончена и полностью заморожена.
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03.06.2020 11:26 Відповісти
От тут она, как ни странно, говорит правду (возможно шо случайно).
Прогнав Сабакова нужно мусарню разгонять и набирать с нуля.
У нас нема человека, котрорый это сделает, результат будет такой же как с тихими интеллигентными грузинами: в лучшем случае всё спустят на тормозах, а в худшем - смешают реформатора с говном.
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03.06.2020 11:22 Відповісти
Похоже, эта Верещук мечтает оказаться в Кагарлыке на месте изнасилованной.
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03.06.2020 11:23 Відповісти
пока сама не пробанёт кагарлыкского гестапо - не дойдёт курве..
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03.06.2020 11:32 Відповісти
Логика идиота. А кто завалил реформу? Он что первый год работает и не успел? Деконаидзе выжил и зарубал все начинания. Гнать в шею кретина! Пока не поздно.
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03.06.2020 11:23 Відповісти
А давайте попробуем его все таки уволить😂🤣 И ещё вопрос ,если он не может изменить ситуацию ,тогда кто может🤦? Что ты несёшь ты себя слышишь
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03.06.2020 11:23 Відповісти
Знакомо: "если не путин, то кто?"
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03.06.2020 11:29 Відповісти
Авакова трогать низя! Запомните это!
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03.06.2020 11:28 Відповісти
Ага, дайте авакову еще пару лет, 6маловато было.
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03.06.2020 11:28 Відповісти
Арсен Борисович!
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
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03.06.2020 11:28 Відповісти
Сейчас Аваков еще пару мостов заминирует, организует шоу с бронетранспортерами и собаками, задерживающими наркоманов, и станет вселенски важным и незаменимым!
Первого минера моста в Киеве Геращенко взял на поруки, кто, интересно, возьмет вчерашнего бедолагу?
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03.06.2020 11:28 Відповісти
В психушку пристроят, что бы не рассказал кто его научил...
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03.06.2020 11:31 Відповісти
как вариант.
А, может, звездочку на погоны подкинут.
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03.06.2020 11:34 Відповісти
Нее, с медалью Вилкулу от МО прокололись, этого точно в психушку.
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03.06.2020 11:36 Відповісти
Некого назначить, в 40 млн. Украине дефицит кадров. Именно по этому у нас президент еврей, министр МВД армянин, и все остальные должности в ОП и КМ забиты кацапами, отаке. И так 350 лет...
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03.06.2020 11:30 Відповісти
А где ты видел в Украине украинца во власти? Впрочем и везде в хлебных местах. Один армян это капля в (красном) море
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03.06.2020 11:54 Відповісти
А шо Пэтруха кажэ по этому поводу? Он нашелся или еще нет?
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03.06.2020 11:30 Відповісти
ЕС требует отставки всего КМ, как погода в Челябинске?
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03.06.2020 11:32 Відповісти
кажэ,шо сильно боится зелуповцев,даже кушать не может..
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03.06.2020 11:33 Відповісти
пришедшие во власть "зеленые решалы",которые "кварталом" пришли во власть в Украине ,.пришли ,что бы (по их обещаниям) решать то,что по их мнению не решала власть Порошенко,и они решили сделать лучше ....но сдесь оказывается пущай остается нерешенным,,,
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03.06.2020 11:32 Відповісти
Давайте главного рехварматора поставим - сааку. Он уже таможню реформировал? Или от банкета на Трухановом острове еще не отошел?
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03.06.2020 11:32 Відповісти
Чето не слышно и не видно, куда подевали реформатора?
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03.06.2020 11:33 Відповісти
Не туда втулила ответ для Вас. У "gorlis_gorsky" вчера был ролик про сааку.
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03.06.2020 11:40 Відповісти
Жаба "заквакала" захищаючи Рюкзакова...
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03.06.2020 11:33 Відповісти
Нет, не считаю. Я считаю, что события в Бухенвальде свидетельствуют о такой сложной, задавленной, действительно не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Гитлера.Источник: https://censor.net/n3199698
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03.06.2020 11:35 Відповісти
Если бы Авакову не удалось удачно реформировать полицию, она бы насиловала граждан бутылками от шампанского! А так как реформы прошли успешно, полицейские насилуют граждан естественным образом, без использования грубой стеклотары. Налицо прогресс! Оставьте министра на своем посту!
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03.06.2020 11:35 Відповісти
Жаль, не умею вставлять картинки и ролики. Вчера у "gorlis_gorsky" был ролик про сааку.
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03.06.2020 11:38 Відповісти
Ну і падло ця Верещук ,вона мені нагадує ригівську А.Герман обидві з ЗахідноїУкраїни,а таких коломборантів ще пошукати треба.
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03.06.2020 11:42 Відповісти
Одна із особливостей, притаманних новій владі і її спікерам (а Верещук однозначно є одним із спікерів) - безпардонна брехня прямо в очі. причому, брехня повязана із низьким інтелектом брехуна та вірою в те, що слухачі ще більш тупі ніж вона сама.
Про відділ поліції в Кагарлику вже було досить негативне враження, коли була вбита безневинна дитина. Пяним ментам стовідсотково допомагали колеги замітати сліди. Можливо навіть оті, котрих тепер звинувачують у згвалтуванні. Якби ще в минулому була проведена справді очистка від перевертнів, то не було б теперішнього злочину, як злочину працівника поліції (якщо відморожений, то чинитиме насильство і без погонів).
Після Княжичів триндіти про "какая разніца - аваков чи не аваков" може тільки ідіотка
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03.06.2020 11:48 Відповісти
А если его не убрать то все так и останется дальше. Но Шмаркле Авакян нужен для местных выборов. Так что пока его не уволят.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
Я рахую що Аваков багато в чому винуватий, наприклад в призначенні керівників поліції, один гірше другого одного щей на підвищення відправили і за що??? за липову статистику....
Реально після реформи у нас в місті всі згадали що таке розбиті вікна в авто, грабіж квартир і т.д. Перестрілки в центрі міста також після реформи вернулись, раніше обласний б всіх за яйця повісив, а тепер не знайшли складу злочину тому що кого підстрили заяву не подали, а те що гопники в центрі міста стрілялись серед білого дня...
По реформі патрульних тут чисто вина на Петі і Юзика, у нас всі нормальні патрульні позвільнялись через те що прокурорів і суддів за пянку ловили потім на них прокуратура відкривала назаконні кримінальні справи а судді покривали і 2 два варіанти або звільняєшься або ...
З Тойотами тоже дикі відкати авто не ремонтували і не мили вони нагадували смердючі бомжатники, це вже вина місцевих керівників яких розтавив міністр...
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03.06.2020 12:01 Відповісти
Краще б промовчала курка, ніж такий ідіотизм озвучувати
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03.06.2020 12:01 Відповісти
Хто питає у цієї хвойди вирішиться чи ні,як що їй сказано що авакова давно треба звільняти бо зажрався вщент.
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03.06.2020 12:03 Відповісти
Коли сліпий осідлав сліпого коня і скакає над обривом то катастрофа неминуча. Не Авуаков винуватий, а вся система державного управління, що є тупою і корумпованою, яка нагадує бетононасос, що подає лайно з вигрібної ями на самий верх влади. Ось де причина причин. Правителі забули про свій обовьязок і плюють на закони, тому внизу плюють на таких правителів і живуть на одній території в різних вимірах формуючи свої закони.
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03.06.2020 12:05 Відповісти
Несомненно Авакова надо снимать. После грузинских реформ в МВД, 90% уволенных за нарушения сотрудников МВД были вновь восстановлены через суд, уверен не без помощи руководства полиции и самого Авакова. Эти "сотрудники" и стали коррупционным, разрушительным ядром полиции. Пока подавдяющее большинство их не будут уволены из полиции, никаких реформ там провести невозможно в принципе. Аваков ничего не хочет с этим делать, значит это должен сделать другой человек.
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03.06.2020 12:09 Відповісти
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что ситуация с не реформированными правоохранительными органами не решится, если уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.Источник: https://censor.net/n3199698

А скільки вже років Рюкзаков реформує? Де результат? Якщо його лишити, результат буде той самий.
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03.06.2020 12:15 Відповісти
Ну конечно - нет никого в этой стране лучше и умнее Авакова. Это же именно Аваков реформировал, люстрировал, аттестировал, обучал и переименовал милицию в полицию, набрал туда проституток и недоучек - и ... когорта эта мягко перешла в стадию насильников, наркоторговцев и мародеров. Так, кто же ещё может так хорошо и эффективно развалить - ой, реформировать, это стадо «праводобивателей»?
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03.06.2020 12:29 Відповісти
как он умело всем втюхал в уши что кроме него в МВД никто не сможет прийти. и пусть жопа и развал уже 6 лет но кто ж другой коме авакова? сюр какой то
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03.06.2020 12:50 Відповісти
прикольно, что еще могла проблеять зеленая соска без мозгов, типа слуга сброда?))))
мне интересно , что бы она мычала если бы ее так оприходовали мусора авакова? )))
в очередной раз убеждаюсь, что слуги сброда это кодло зеленых дегенератов )))))
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03.06.2020 13:21 Відповісти
Почему же не решит?Очень даже решит-прийдет новый Министр и займется реформированием если у авакова это не получается
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03.06.2020 13:33 Відповісти
Я смотрю зеленым соплям темники спустили. Как отмазываться....
Кстати отмазки порохни и Ко тоже не катят!
Обожаю острые моменты - на них вся гниль и вылазит!
Новая коалиция = Зеля+Оппорыги+Батькивщина+Порохнявые+мажоры!!!!!
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03.06.2020 14:37 Відповісти
Правильно сказала.
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03.06.2020 16:43 Відповісти
Авакова потрібно не звільняти, а гнати за результати його реформування міліції в поліцію на протязі його перебування на посту міністра. Де, до речі, 50 ним обіцяних французьких гвинтокрилів для МВС?
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03.06.2020 16:47 Відповісти
 
 