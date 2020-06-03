Події в Кагарлику свідчать про складну і нереформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити Авакова, - "слуга народу" Верещук
Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що ситуація з нереформованими правоохоронними органами не вирішиться, якщо звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, чи не є достатньою причиною для відставки Авакова події в Кагарлику.
"Ні, не вважаю. Я вважаю, що події в Кагарлику свідчать про таку складну, задавнену, дійсно не реформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити міністра. Так, у мене є дуже багато критичних питань до міністра внутрішніх справ, але я бачила і реакцію міністерства. Подія у Врадіївці і подія в Кагарлику (вони трохи схожі) - ви бачили різницю? Відразу була розформована дільниця, ми бачили, що були покарані керівники, люди затримані, вони вже в СІЗО, ніхто не ховався від проблеми", - сказала Верещук.
Вона зазначила, що щоб просити відставку Авакова, спочатку потрібно запропонувати іншу кандидатуру.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.
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Но все они провалены.
Единственная успешная реформа за 5 лет это НБУ, по армии - реформа начата и продвинута дальше, чем все остальные, но на данный момент не закончена и полностью заморожена.
Прогнав Сабакова нужно мусарню разгонять и набирать с нуля.
У нас нема человека, котрорый это сделает, результат будет такой же как с тихими интеллигентными грузинами: в лучшем случае всё спустят на тормозах, а в худшем - смешают реформатора с говном.
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
Первого минера моста в Киеве Геращенко взял на поруки, кто, интересно, возьмет вчерашнего бедолагу?
А, может, звездочку на погоны подкинут.
Про відділ поліції в Кагарлику вже було досить негативне враження, коли була вбита безневинна дитина. Пяним ментам стовідсотково допомагали колеги замітати сліди. Можливо навіть оті, котрих тепер звинувачують у згвалтуванні. Якби ще в минулому була проведена справді очистка від перевертнів, то не було б теперішнього злочину, як злочину працівника поліції (якщо відморожений, то чинитиме насильство і без погонів).
Після Княжичів триндіти про "какая разніца - аваков чи не аваков" може тільки ідіотка
Реально після реформи у нас в місті всі згадали що таке розбиті вікна в авто, грабіж квартир і т.д. Перестрілки в центрі міста також після реформи вернулись, раніше обласний б всіх за яйця повісив, а тепер не знайшли складу злочину тому що кого підстрили заяву не подали, а те що гопники в центрі міста стрілялись серед білого дня...
По реформі патрульних тут чисто вина на Петі і Юзика, у нас всі нормальні патрульні позвільнялись через те що прокурорів і суддів за пянку ловили потім на них прокуратура відкривала назаконні кримінальні справи а судді покривали і 2 два варіанти або звільняєшься або ...
З Тойотами тоже дикі відкати авто не ремонтували і не мили вони нагадували смердючі бомжатники, це вже вина місцевих керівників яких розтавив міністр...
А скільки вже років Рюкзаков реформує? Де результат? Якщо його лишити, результат буде той самий.
мне интересно , что бы она мычала если бы ее так оприходовали мусора авакова? )))
в очередной раз убеждаюсь, что слуги сброда это кодло зеленых дегенератов )))))
Кстати отмазки порохни и Ко тоже не катят!
Обожаю острые моменты - на них вся гниль и вылазит!
Новая коалиция = Зеля+Оппорыги+Батькивщина+Порохнявые+мажоры!!!!!