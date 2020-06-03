Події в Кагарлику свідчать про складну і нереформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити Авакова, - "слуга народу" Верещук

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що ситуація з нереформованими правоохоронними органами не вирішиться, якщо звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, чи не є достатньою причиною для відставки Авакова події в Кагарлику.

"Ні, не вважаю. Я вважаю, що події в Кагарлику свідчать про таку складну, задавнену, дійсно не реформовану ситуацію, яка не вирішиться, якщо звільнити міністра. Так, у мене є дуже багато критичних питань до міністра внутрішніх справ, але я бачила і реакцію міністерства. Подія у Врадіївці і подія в Кагарлику (вони трохи схожі) - ви бачили різницю? Відразу була розформована дільниця, ми бачили, що були покарані керівники, люди затримані, вони вже в СІЗО, ніхто не ховався від проблеми", - сказала Верещук.

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Вона зазначила, що щоб просити відставку Авакова, спочатку потрібно запропонувати іншу кандидатуру.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.