Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету
Свідками тортур затриманих і зґвалтування 26-річної дівчини правоохоронцями у відділенні поліції Кагарлика стали багато співробітників, які того дня перебували в приміщенні і чули звуки знущань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це вперше публічно заявила 26-річна потерпіла в ефірі одного з українських телеканалів.
"Завели мене на другий поверх, і там вже почали:"Давай, розповідай про магазин (дівчину викликали як свідка у справі про крадіжку товарів в одному з сільських магазинів. - Ред.). Кажу: "Я навіть не знала, що його пограбували чи що". "Та що ти мені розповідаєш?! Ти що, брешеш?". Там поліцейському каже: "Давай, неси протигаз". Двері відчинені були. І там їх багато сиділо, по кабінетах: там той, там той - і всі ж чули, і ніхто не виходив", - розповіла потерпіла.
Потім копи надягали протигаз і затискали його знизу. Після побоїв потерпілу прикували наручниками до батареї в коридорі, а самі пішли вживати спиртне. Незабаром обидва поліцейські перемістили дівчину в кабінет, де один з них її зґвалтував, тоді як інший сів за комп'ютер.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.
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про этот случай.
Сами себя утилизируете ?
Русские, успокойтесь уже - что вас на россие не сиделось, чай же не такая свалка мусора, как Украина.
Да, есть проблемы. Да, есть было и уроды. Да, есть вот такие проявления реального ужаса и дна - как это Кагарлыцкое дело.
НО. Но, вот такие вот благородные "иностранцы", как вы и подобные, забываете, что
"Систему характеризует не ошибка. Систему характеризует реакция на этот сбой".
Подумайте над этим, если есть чем.
Это и показывает уровень деградация украинского общества
1) Преступление не замалчивается - о выродках в погонах знает вся страна.
2) О преступлении заявили официальные экаунты полици и прокуратуры в социальных медиа
3) Преступники отстранены и в данный момент находятся в СИЗО.
4) Их фото облетели все СМИ, чтоб каждая собака знала их паганые морды.
5) Депутаты собирают подписи за отставку Авакова.
6) Гражданские протесты по поводу его отставки и не прекращались.
После всех этих пунктов какой реакции вы ожидаете от идеального не деградированного гражданского общества в идеальной стране Х?
Что должны делать не деградировавшие граждане в ответ на полицейский произвол?
Конечно же бить витрины, марадерить магазины, грабить на ходу поезда с товарами.
Что еще, ничего не забыл?
Когда убили 5 лет мальчика , тоже было много шума и в СИЗО посадили и что дальше ?
А дальше их отпустили ?
Будет гуманный суд ?
Но вот вы двое, беспаливно лайкающие друг у друга посты у всех на виду - прям новая Датско-норвежская уния, созданная русскими политическими эмигрантами.
Или показывают на живом примере.
В Италии в нужный момент это очень помогло.
Да и свой опыт в Украине имеется: давали жару комиссарам аж до 1959 года.
Главное - не принимать хитросделанных, которые маскируются под другие народы.
как по мне, всех кто сидел в то время в помещении, слышал и видел преступления мусоров и не вмешался, на зону за соучастие. строем и с песней на общую зону. петухам там будут рады. эти мусарские мрази после отсидки и другим закажут не делать так))))