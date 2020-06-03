Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету

Свідками тортур затриманих і зґвалтування 26-річної дівчини правоохоронцями у відділенні поліції Кагарлика стали багато співробітників, які того дня перебували в приміщенні і чули звуки знущань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це вперше публічно заявила 26-річна потерпіла в ефірі одного з українських телеканалів.

"Завели мене на другий поверх, і там вже почали:"Давай, розповідай про магазин (дівчину викликали як свідка у справі про крадіжку товарів в одному з сільських магазинів. - Ред.). Кажу: "Я навіть не знала, що його пограбували чи що". "Та що ти мені розповідаєш?! Ти що, брешеш?". Там поліцейському каже: "Давай, неси протигаз". Двері відчинені були. І там їх багато сиділо, по кабінетах: там той, там той - і всі ж чули, і ніхто не виходив", - розповіла потерпіла.

Потім копи надягали протигаз і затискали його знизу. Після побоїв потерпілу прикували наручниками до батареї в коридорі, а самі пішли вживати спиртне. Незабаром обидва поліцейські перемістили дівчину в кабінет, де один з них її зґвалтував, тоді як інший сів за комп'ютер.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.