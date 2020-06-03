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Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету

Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету

Свідками тортур затриманих і зґвалтування 26-річної дівчини правоохоронцями у відділенні поліції Кагарлика стали багато співробітників, які того дня перебували в приміщенні і чули звуки знущань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це вперше публічно заявила 26-річна потерпіла в ефірі одного з українських телеканалів.

"Завели мене на другий поверх, і там вже почали:"Давай, розповідай про магазин (дівчину викликали як свідка у справі про крадіжку товарів в одному з сільських магазинів. - Ред.). Кажу: "Я навіть не знала, що його пограбували чи що". "Та що ти мені розповідаєш?! Ти що, брешеш?". Там поліцейському каже: "Давай, неси протигаз". Двері відчинені були. І там їх багато сиділо, по кабінетах: там той, там той - і всі ж чули, і ніхто не виходив", - розповіла потерпіла.

Потім копи надягали протигаз і затискали його знизу. Після побоїв потерпілу прикували наручниками до батареї в коридорі, а самі пішли вживати спиртне. Незабаром обидва поліцейські перемістили дівчину в кабінет, де один з них її зґвалтував, тоді як інший сів за комп'ютер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15138)


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Топ коментарі
+54
100% все все знали и слышали. И их не выгнять надо, а садить на нары как соучасников (пособников), начальника в первую очередь. Не один мент, который даже от природы садист, не сможт ударить или пытать человека если не будет одобрения начальства.
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03.06.2020 11:28
+42
Для многих сотрудников это обычное дело
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03.06.2020 11:27
+20
Там всех надо судить за пособничество, даже если лично не участвовали.
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03.06.2020 11:31
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Любишь насиловать? 😡
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03.06.2020 11:29 Відповісти
просто мент
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03.06.2020 11:50 Відповісти
просто долбо*б
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03.06.2020 12:41 Відповісти
не мент, а мусор, обычный мусор, который не человек)))) так главный мусорок аваков говорил в 2014.
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03.06.2020 12:58 Відповісти
Это будет полезно: когда менты захотят оттрахать твоих дочерей, то сначала вспомнят
про этот случай.
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03.06.2020 11:53 Відповісти
Для многих сотрудников это обычное дело
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03.06.2020 11:27 Відповісти
100% все все знали и слышали. И их не выгнять надо, а садить на нары как соучасников (пособников), начальника в первую очередь. Не один мент, который даже от природы садист, не сможт ударить или пытать человека если не будет одобрения начальства.
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03.06.2020 11:28 Відповісти
+100500!!!! нормальные люди в мусарне не работают. только имбецилы и садисты.
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03.06.2020 13:00 Відповісти
Как изнасиловал нельзя сообщить?!
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03.06.2020 11:28 Відповісти
ну а чё реформы на лицо. по сравнению с врадиевкой - небо и земля ! кабинет, компутер, куча вуайеров,..
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03.06.2020 11:29 Відповісти
Деградация украинского общества уже ниже плинтуса !

Сами себя утилизируете ?
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03.06.2020 11:30 Відповісти
Ну, хоть у вас, датчан, все в порядке с гражданским обществом. Рады за вас.
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03.06.2020 11:38 Відповісти
Мы за вас нет 👎
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03.06.2020 11:39 Відповісти
Русский, прежде чем писать про соринку в чьем либо глазу, вытащи из своего - бревно.
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03.06.2020 11:40 Відповісти
Это не соринка, а свалка мусора. Украина деградирует и не удивительно с таким быдло-населением, которое выбрало в руководство страны себе подобных.
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03.06.2020 11:47 Відповісти
Тут я смотрю, прям международная акция протеста - против Украины и ее полностью деградировавшего общества выступили с резким осуждениям датчане, норвежцы, лайкают им чистокровные немцы.
Русские, успокойтесь уже - что вас на россие не сиделось, чай же не такая свалка мусора, как Украина.

Да, есть проблемы. Да, есть было и уроды. Да, есть вот такие проявления реального ужаса и дна - как это Кагарлыцкое дело.
НО. Но, вот такие вот благородные "иностранцы", как вы и подобные, забываете, что
"Систему характеризует не ошибка. Систему характеризует реакция на этот сбой".
Подумайте над этим, если есть чем.
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03.06.2020 11:53 Відповісти
Пирожков, у тебя русская фамилия, поэтому хватит троллить обзывая всех русскими. Это раз. Второе: Как бы ты не петлял, а факт на морде-лица. Президент Украины тупой шут-малорос, а в ВР его "слуги". Следовательно, Украина катиться в пропасть.
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03.06.2020 12:19 Відповісти
Какая реакция было от общества?

Это и показывает уровень деградация украинского общества
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Тут возможно не совсем так. Может слово "деградация" не подходит. Совки и вата, как жили, так и живут в Украине. Их просто активизировали с помощью арлекина Вовочки, которого вся вата смотрела. Эта быдло-масса была относительно аполитична. Если бы не Беня с его куклой, то мы бы не увидели, сколько быдла живет в Украине. А так, "маємо, що маємо".
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03.06.2020 12:31 Відповісти
Хотя, по поводу реакции согласен. Тут уже почти "рюзьге мир" в разгаре, а реакции ноль. Наверное надо, чтобы быдло оказалось с пустыми холодильниками, чтобы до них дошло, что мальчик из телевизора не может быть президентом. Такова карма Украины. Надо пройти этот тернистый путь..
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03.06.2020 12:36 Відповісти
Хорошо, какая по вашему должна быть реакция в данной конкретной ситуации:

1) Преступление не замалчивается - о выродках в погонах знает вся страна.
2) О преступлении заявили официальные экаунты полици и прокуратуры в социальных медиа

3) Преступники отстранены и в данный момент находятся в СИЗО.
4) Их фото облетели все СМИ, чтоб каждая собака знала их паганые морды.

5) Депутаты собирают подписи за отставку Авакова.
6) Гражданские протесты по поводу его отставки и не прекращались.

После всех этих пунктов какой реакции вы ожидаете от идеального не деградированного гражданского общества в идеальной стране Х?
Что должны делать не деградировавшие граждане в ответ на полицейский произвол?
Конечно же бить витрины, марадерить магазины, грабить на ходу поезда с товарами.
Что еще, ничего не забыл?
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03.06.2020 12:44 Відповісти
Забыл сказать , что все спустят на тормоза . Дело только во времени .
Когда убили 5 лет мальчика , тоже было много шума и в СИЗО посадили и что дальше ?
А дальше их отпустили ?

Будет гуманный суд ?
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03.06.2020 16:13 Відповісти
В нас свої проблеми. В соціалістичному суспільстві податки величезні, але працювати за них ніхто не хоче. Поліція дуже неефективна. Якщо людину вбивають, вони не хочуть розслідувати і частіше за все просто пишуть - самогубство. Якщо квартиру пограбували, вони навіть не приїзжають і кажуть «ну що ми можемо зробити, де ми будемо кого шукати? В нас не вистачає людей»
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03.06.2020 11:45 Відповісти
Врешь русиш швайне, врешь
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03.06.2020 12:16 Відповісти
А самому не обидно, будучи русским, кого-то называть русиш швайне?
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03.06.2020 12:37 Відповісти
Ты тролль.
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03.06.2020 12:52 Відповісти
Возможно.
Но вот вы двое, беспаливно лайкающие друг у друга посты у всех на виду - прям новая Датско-норвежская уния, созданная русскими политическими эмигрантами.
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03.06.2020 13:00 Відповісти
Дания - это там, где два ********* могут пожениться и усыновить мальчика ?
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03.06.2020 11:56 Відповісти
Не сожгли заживо и на том спасибо.
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03.06.2020 11:31 Відповісти
А если бы не было Авакова - эти двое пошли бы и изнасиловали всё село. А затем убили бы и съели всех односельчан. Так что слава министру и его реформам! Без Авакова страна пропадет!
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03.06.2020 11:31 Відповісти
Идиотизм! С аваковым страна пропадает!
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03.06.2020 12:29 Відповісти
Там всех надо судить за пособничество, даже если лично не участвовали.
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03.06.2020 11:31 Відповісти
Жуткий беспредел.
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03.06.2020 11:31 Відповісти
ну если понятно, что эти твари друг друга покрывают, то почему не провести экстренную проверку противопожарной безопасности?
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03.06.2020 11:31 Відповісти
Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов - Цензор.НЕТ 3957
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03.06.2020 11:33 Відповісти
Там все відділення треба як мінімум звільнювати
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03.06.2020 11:33 Відповісти
Это не "уволить" это конкретно несколько статей уголовного кодекса, тут звезда зеленая отшучивается про Вакарчука как альтернативного менистра, да вот я сомниваюсь что при нем отказывали бы соучастников, а по закону должны сесть все кто был в райотделе пока ребенка 94 года 8 часов насиловали.
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03.06.2020 11:38 Відповісти
Так разобрались она воровка или нет?!
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03.06.2020 11:38 Відповісти
Там дело было вовсе не в краже. Мусор домагался девушку, ему не дали. Он решил, ее принудить
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03.06.2020 11:49 Відповісти
Главный агент Кремля аваков сидит по звонку.Убийца популярного Сашко Билого, будущго губернатора Олега Бабаева ( из-за этого попал в список одэров),сжег главного врага ТКК(тайной канцеллярии Кремля по Дудаеву и Глобе) -"Союз за 3 обьединение славянских государств" и переправил нач.полиции в Россию.И сечас блатует и крышует таких полицаев?
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03.06.2020 11:40 Відповісти
Вот чем нормальное общество отличается от нарида населяющего Украину . В США за полицейский беспредел прокатилась волна народного гнева ,а у вас молчание ягнят 🐸🐸🐸каждый думает ,но это же не меня🤦🙇
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03.06.2020 11:41 Відповісти
а что, нигера изнасиловали?
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03.06.2020 11:43 Відповісти
А кто будет протестовать? Нацкорпус за отставку Авакова?)
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03.06.2020 11:43 Відповісти
Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету - Цензор.НЕТ 452
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03.06.2020 11:55 Відповісти
Сначала погугли слово "Врадиевка", а потом пиши.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
а сейчас что, постная неделя?
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03.06.2020 12:04 Відповісти
Когда уже Саахова изнасилуют?
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03.06.2020 11:41 Відповісти
Провести химическую кастрацию - окунуть яйо в раствор жидкого азота.
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03.06.2020 11:42 Відповісти
100% Накажут начальника отдела за недоработку
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03.06.2020 12:44 Відповісти
Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету - Цензор.НЕТ 410
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03.06.2020 11:54 Відповісти
где они курсы по пыткам заканчивали?....где этому учат?....вот на их родителях все бы их способности провернуть.
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03.06.2020 11:56 Відповісти
Вечерком разливают по стаканам и начинают вспоминать как надо работать.
Или показывают на живом примере.
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03.06.2020 12:04 Відповісти
Давно пора припинити совкову практику "червоних зон" Давно пора брудних мусорів та інших "правоохоронців" заджати у звичайні тюрми, як це робиться у всьому світі
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03.06.2020 12:00 Відповісти
командира отделения вместе с ублюдками под суд!! Если не знал - за то что не знал и служебная халатность. Если знал - за то что соучаствовал.
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03.06.2020 12:00 Відповісти
Если б ментовская власть захотела копнуть глубже, то такие факты вскрылись бы в сотнях отделений по всей стране. Но совершенно очевидно, что никто этого делать не будет. Ничего нового то мы не узнали. Просто этот случай начали раскручивать журналисты. Если никто не пролил свет, эти два отморозка пошли бы вскоре на повышение, а может и дошли бы до кресла кваквакова.
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03.06.2020 12:18 Відповісти
Нова поліція, а методи дізнання старі... і нічого з цим не вдієш. Без тортур не буде щиросердного зізнання.
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Подтверждения народной мудрости: "Мусора - п...дарасы".
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03.06.2020 12:58 Відповісти
ражданам давно пора создать свою структуру, которая будет действовать в подобных случаях и финансироваться простыми людьми, которые против беспредела властей.
В Италии в нужный момент это очень помогло.
Да и свой опыт в Украине имеется: давали жару комиссарам аж до 1959 года.
Главное - не принимать хитросделанных, которые маскируются под другие народы.
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03.06.2020 13:03 Відповісти
мусарня авакова это такая клоака)))))
как по мне, всех кто сидел в то время в помещении, слышал и видел преступления мусоров и не вмешался, на зону за соучастие. строем и с песней на общую зону. петухам там будут рады. эти мусарские мрази после отсидки и другим закажут не делать так))))
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03.06.2020 13:14 Відповісти
ВменЯемый "закон об оружии" попустил бы беспредел мусоров и криминала.. после нескольких "обрАток" садистам, в состоянии аффекта.. правда это в правовом государстве, а не в зоопарке квартала 95
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03.06.2020 15:19 Відповісти
Уважаемые дама решила срубить бобла ,на лечение ее ,детей еще кого -нибудь .Если бы было иначе она бы так не выставляла себя..
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03.06.2020 15:31 Відповісти
 
 