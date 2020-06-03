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Новини Коронавірус і карантин
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Троє нардепів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусом, - "слуга народу" Кравчук

Троє нардепів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусом, -

Троє народних депутатів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусною хворобою, зокрема двоє із фракції партії "Слуга народу" та один з "Батьківщини".

Про це розповіла заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз троє народних депутатів - із них двоє представників нашої фракції - на лікарняному у зв'язку із коронавірусом. Це ті прізвища, які лунали в пресі. Це Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції та Мейдич - це "Батьківщина". Поки нових випадків не було зафіксовано", - сказала Кравчук.

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Вона додала, що інші народні депутати слідкують за симптомами і в разі необхідності здають відповідні тести.

Автор: 

ВР (14943) карантин (18172) Арістов Юрій (47) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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