Троє нардепів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусом, - "слуга народу" Кравчук

Троє народних депутатів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусною хворобою, зокрема двоє із фракції партії "Слуга народу" та один з "Батьківщини".

Про це розповіла заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз троє народних депутатів - із них двоє представників нашої фракції - на лікарняному у зв'язку із коронавірусом. Це ті прізвища, які лунали в пресі. Це Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції та Мейдич - це "Батьківщина". Поки нових випадків не було зафіксовано", - сказала Кравчук.

Також читайте: Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус. Його стан не важкий

Вона додала, що інші народні депутати слідкують за симптомами і в разі необхідності здають відповідні тести.