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Троє нардепів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусом, - "слуга народу" Кравчук
Троє народних депутатів перебувають на лікарняному у зв'язку з коронавірусною хворобою, зокрема двоє із фракції партії "Слуга народу" та один з "Батьківщини".
Про це розповіла заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз троє народних депутатів - із них двоє представників нашої фракції - на лікарняному у зв'язку із коронавірусом. Це ті прізвища, які лунали в пресі. Це Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції та Мейдич - це "Батьківщина". Поки нових випадків не було зафіксовано", - сказала Кравчук.
Вона додала, що інші народні депутати слідкують за симптомами і в разі необхідності здають відповідні тести.
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