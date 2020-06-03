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Новини
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Степанов звинуватив нардепку "Голосу" Стефанишину в зриві співбесід із кандидатами на главу НСЗУ: ​​"Їй дуже хотілося шоу"

Степанов звинуватив нардепку

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не зміг провести співбесіди з усіма учасниками конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я "через бажання депутатки, яка представляє певну політичну силу, зірвати співбесіди".

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Вчора в рамках конкурсу на посаду глави НСЗУ я проводив співбесіди з усіма допущеними кандидатами ... Звичайно ж це відбувалося в рамках закону, максимально прозоро. Всі без винятку співбесіди записувалися на відео, щоб всі могли подивитися, як саме відбувався (відбір. - ред.) і чому саме той чи інший кандидат переміг і з ним буде підписаний контракт", - розповів Степанов.

"Але сталася несподіванка - одна з народних депутатів, яка представляє певну політичну силу, виявила бажання, як я розумію, просто зірвати ці співбесіди. Така алогічна і незрозуміла для мене поведінка на всі мої прохання заспокоїтися і знімати (на відео, - ред.) все, що ви хочете ... Але їй дуже хотілося шоу ... Це відбувалося з однієї причини - я для них дуже незручний міністр, який не покриватиме їх за все, що вони тут натворили ...", - розповів глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НСЗУ обирається на термін дії карантину, - Степанов

За словами Степанова, співбесіди були зірвані.

"Я їх сьогодні-завтра закінчу, і буде внесена відповідна кандидатура на засідання уряду, де вона буде призначена", - запевнив він.

Слід зазначити, що співбесіди проводилися 2 червня. У них було заявлено участь дев'ятьох кандидатів. Станом на вечір вівторка пройшли співбесіди з шістьома з них. Степанов проводив співбесіди в Міністерстві охорони здоров'я за допомогою платформи ZOOM. Під час співбесіди депутат Ольга Стефанишина ("Голос") спробувала пройти в будівлю і провести трансляцію співбесід. Прямої трансляції співбесід не було.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Новий конкурс було оголошено після заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що за підсумками конкурсу, що відбувся на початку січня, на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, що відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були внесені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.

Автор: 

Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+7
Да ладно, хватит вешать лапшу.
Вы же отменили нормальные конкурсы по прозрачным процедурам.
Теперь все по схемам Ермака.

"Кабинет министровhttps://biz.censor.net/n3190726 назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса."

Источник: https://biz.censor.net/n3199661
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03.06.2020 11:58
+6
Во время пересчета денег под видео ворвалась и сорвала собеседование.
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03.06.2020 11:43
+6
Відколи це ЗЁбчикам шоу не подобається?
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03.06.2020 11:51
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Во время пересчета денег под видео ворвалась и сорвала собеседование.
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03.06.2020 11:43 Відповісти
Відколи це ЗЁбчикам шоу не подобається?
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03.06.2020 11:51 Відповісти
Ты лучше расскажи, как народные деньги прокачиваешь через фирму ЖЕНЫ! ЗЕ говно.
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03.06.2020 11:55 Відповісти
Да ладно, хватит вешать лапшу.
Вы же отменили нормальные конкурсы по прозрачным процедурам.
Теперь все по схемам Ермака.

"Кабинет министровhttps://biz.censor.net/n3190726 назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса."

Источник: https://biz.censor.net/n3199661
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03.06.2020 11:58 Відповісти
ото ж бо воно. Були конкурси, хоч якійсь; а зараз - профанація.
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03.06.2020 12:06 Відповісти
нормально так бомбануло цього бандюка, який хоче пилити бюджет МОЗ, а йому заважають
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03.06.2020 11:58 Відповісти
Степанов по Фройду признався, що в кабінеті було шоу, з масовкою для прикриття... з незалежною камерою шоу вирішили перенести... проведуть без камери, для перемоги свого в доску кандидата...
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03.06.2020 12:00 Відповісти
Іцендент мав продовження, наступне:

«Пізніше Стефанишина на своїй сторінці у Facebook звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою проводити конкурси на важливі посади прозоро і чесно.
"Сьогодні в Міністерство охорони здоров'я України обирають голову ключового органу в медицині - НСЗУ Національна служба здоров'я України. І Міністр Максим Степанов вирішив, що він не те що президент, а вершитель людських доль. Бо користуючись епідемією COVID-19, ганьбить всі правила і норми. Пане Президенте, люди би хотіли, щоб на державні посади очільників обирали за чесним і прозорим конкурсом. Але Степанов вирішив, що конкурсу не буде...", - написала вона.
Також вона пояснила, що своїм вчинком вона намагалася показати суспільству, як обирають голову НСЗУ, щоб не допустити кишенькових призначень».

До вищевказаного слід додати, що нардеп Ольга Стефанишина - колишній перший заступник міністра охорони здоров'я при Уляні Супрун (до того - кадровий апаратчик МОЗу); і вона прекрасно орієнтується в усіх можливих схемах цього міністерства.
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03.06.2020 12:05 Відповісти
тупорылый диктор статистики по коронавирусу степанов - продуманая медиаголограмма богатырёвой для зебилов.. голубой воришка..
в зекомандЕ Зели приветствуют кадры ещё тупее и беспринципнее чем сама 73%ная Вошьдь
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03.06.2020 15:30 Відповісти
Якщо їй хотілося шоу, то тобі тампон КолоМойші дано завдання сісти на 100млрді потоки бабла!
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03.06.2020 17:32 Відповісти
 
 