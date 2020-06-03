Степанов звинуватив нардепку "Голосу" Стефанишину в зриві співбесід із кандидатами на главу НСЗУ: ​​"Їй дуже хотілося шоу"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не зміг провести співбесіди з усіма учасниками конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я "через бажання депутатки, яка представляє певну політичну силу, зірвати співбесіди".

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Вчора в рамках конкурсу на посаду глави НСЗУ я проводив співбесіди з усіма допущеними кандидатами ... Звичайно ж це відбувалося в рамках закону, максимально прозоро. Всі без винятку співбесіди записувалися на відео, щоб всі могли подивитися, як саме відбувався (відбір. - ред.) і чому саме той чи інший кандидат переміг і з ним буде підписаний контракт", - розповів Степанов.

"Але сталася несподіванка - одна з народних депутатів, яка представляє певну політичну силу, виявила бажання, як я розумію, просто зірвати ці співбесіди. Така алогічна і незрозуміла для мене поведінка на всі мої прохання заспокоїтися і знімати (на відео, - ред.) все, що ви хочете ... Але їй дуже хотілося шоу ... Це відбувалося з однієї причини - я для них дуже незручний міністр, який не покриватиме їх за все, що вони тут натворили ...", - розповів глава МОЗ.

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За словами Степанова, співбесіди були зірвані.

"Я їх сьогодні-завтра закінчу, і буде внесена відповідна кандидатура на засідання уряду, де вона буде призначена", - запевнив він.

Слід зазначити, що співбесіди проводилися 2 червня. У них було заявлено участь дев'ятьох кандидатів. Станом на вечір вівторка пройшли співбесіди з шістьома з них. Степанов проводив співбесіди в Міністерстві охорони здоров'я за допомогою платформи ZOOM. Під час співбесіди депутат Ольга Стефанишина ("Голос") спробувала пройти в будівлю і провести трансляцію співбесід. Прямої трансляції співбесід не було.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Новий конкурс було оголошено після заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що за підсумками конкурсу, що відбувся на початку січня, на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, що відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були внесені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.